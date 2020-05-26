Последний месяц весны принес оптимистичные новости. Как в России, так и на Украине заболеваемость коронавиусом снижается вторую неделю подряд. Так в РФ во вторую неделю мая (11-17 мая) заболели 72 004 человека или на 4% меньше, чем в ставшую пиковой первую неделю месяца, а в третью - 62 729 человек или на 16% меньше

На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%. То есть в обеих странах темпы снижения заболеваемости увеличивается. Еще один положительный момент — наличие в обоих государствах регионов, где число активных случаев (то есть болеющих сейчас людей) составляет меньше половины от общего числа заболевших за время эпидемии. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 25 мая

По итогам сводки за 24 мая на Украине это 10 областей: Винницкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская, Тернопольская Херсонская, Черкасская. В России на ту же дату это 8 республик (Дагестан, Коми, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чечня); Забайкальский, Краснодарский и Пермский края; 10 областей (Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Пензенская Сахалинская, Тверская); Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Севастополь. Всего 24 субъекта федерации.

Для большей половины заразившихся в этих регионах болезнь уже завершилась и, как правило, выздоровлением. Уровень летальности в России 1,0%, а на Украине 2,9%, что гораздо ниже среднеевропейского уровня — 8,9% (здесь и далее все цифры по итогам 24 мая). В то же время большинство заболевших в обеих странах продолжает бороться с болезнью: доля активных случаев в России составляет 66%, а на Украине — 63%.

Возникает вопрос, а насколько необратимой окажется эта тенденция. Опыт европейских стран, а также некоторых других соседних государств, где эпидемия началась раньше, настраивает на оптимистичный лад. Как правило, в этих странах число заболевших устойчиво снижается. В большинстве из них число активных случаев составляет меньше половины от общего числа заболевших. Постепенное смягчение карантина, которое наблюдается почти повсеместно, не привело к увеличению инфицированности и кое-где эпидемия выглядит практически ликвидированной. Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

Так на Фарерах сейчас нет ни одного заболевшего, а все ранее заболевшие выздоровели. В Черногории также нет новых больных, правда, 9 человек скончались. Летальность здесь чуть меньше украинской (2,8%). В Исландии осталось 3 больных человека, а умерло 10, но переболело больше. В итоге летальность одна из самых маленьких в мире (0,6%). В прочих странах, входящих в пространство ОБСЕ, ситуация с долей активных случаев такова.

Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Словения, Хорватия, Ирландия, и Андорра — менее 10%. Кстати, все это государства с летальностью ниже среднеевропейской, но у всех из них она больше, чем в России, и почти у всех (исключение Люксембург и Норвегия) больше, чем на Украине. При этом в большинстве стран этого списка заболеваемость снижается 8 недель подряд, в Германии, Дании и Хорватии — 7, в Ирландии — 5. В Австрии снижение не было неуклонным — на второй неделе мая было зарегистрировано больше новых заболевших, чем в первую. Тем не менее, число заболевших за 18-24 мая в этой стране в 20 раз меньше, чем было на пике заболеваемости (он пришелся на последнюю неделю марта), для сравнения — в соседней Германии в 10 раз меньше. Впрочем, в Швейцарии число новых заболевших уменьшилось в 50 раз, а в Словении — в 158.

В Албании, Словакии, Эстонии и Узбекистане доля активных случаев составляет от 10% до 20%. Аналогичный уровень и у не входящих в пространство ОБСЕ, но близких к нему географически Израиля и Ирана. При этом по уровню летальности Узбекистан с 0,4% обходит и Россию, и Украину, а Израиль (1,7%) и Словакия (1,9%) — Украину. У остальных трех государств летальность также ниже среднеевропейской. Темпы затухания эпидемии в ряде случаев также впечатляющие — в Израиле на минувшей неделе заболело в 42 раза меньше человек, чем на пике заболеваемости в Словакии — в 17 раз. Не как все. Что происходит в странах, где отказались от карантина в условиях коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Италия, Испания, Финляндия, Мальта, Чехия, Босния, Северная Македония, Турция, Литва, Латвия, Грузия, Киргизия — имеют долю активных случаев от 20 до 30%. При этом у Мальты и Киргизии летальность 1%, в Грузии — 1,6%, Латвии — 2,1%, Турции — 2,8%. У всех остальных выше, чем у Украины, но как правило, ниже среднееевропейской. Исключения две страны из числа наиболее пострадавших в мире. Так в Италии, чей пример более всего пугал в начале эпидемии, умер каждый седьмой из заболевших — 14,3%. Но как увидим ниже, это не самый худший результат. В Испании летальность немного меньше (10,2%), но уровень заболеваемости выше, чем у всех стран континента с населением свыше миллиона человек — 0,6%. Однако на прошлой неделе в Испании заболели в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии в этой стране, а в Италии — в 8,7 раз.

Государств с долей активных случаев от 30 до 40% лишь 4: Румыния, Португалия, Сан-Марино и Азербайджан. При этом в Азербайджане летальность 1,2%. Во всех прочих выше украинской, но меньше среднеевропейской. Например, в Португалии 4,3%, что гораздо меньше, чем в соседней Испании. Но с другой стороны и снижение темпов заболеваемости там не столь быстрое — в 3,3 раза по сравнению с пиком, бывшим в начале апреля.

В 40- 50% измеряется доля активных случаев в Канаде, Венгрии, Франции, Греции, Молдове, Казахстане и, на Кипре. В последних двух странах летальность составляет лишь 0,4% и 1,7%. В остальных выше и российской и украинской, причем Франция имеет второй показатель летальности в мире — 15,5%, а Венгрия — пятый — 13%. Впрочем, во Франции так же, как и в Греции и на Кипре, на прошлой неделе заболело в 13 раз меньше человек, чем было на пике эпидемии, имевшем место во всех трех странах в начале апреля. Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

Ну а государств, где большинство случаев заболевания еще не завершилось ни выздоровлением ни смертью, на пространстве ОБСЕ не так много. Это Бельгия (мировой лидер по летальности — 16,2%), Польша, Белоруссия, Армения, Таджикистан (доля активных случаев от 50 до 60%), а также Болгария, Россия, Украина, США, Швеция (свыше 60%). Наивысший показатель у одной из двух стран, отказавшихся от карантина, Швеции (73%)

По таким странам, как Великобритания и Нидерланды, сайт worldometers.info, который основан на официальной информации государств о ходе эпидемии, вообще не дает данных о числе выздоровевших, в отличие от всех стран не только Европы, но мира. Это видимо, говорит об уровне английской и голландской медицины. Кстати, обе страны, находятся в числе лидеров по летальности — у англичан она 14,2% у голландцев 12,9%. Впрочем, в Нидерландах число заболевших неуклонно снижается шестую неделю подряд и сейчас там заболело в 6 раз меньше, чем на пике эпидемии. В Великобритании же тенденция к устойчивому снижению проявляется лишь две недели подряд. На прошлой неделе мая там заболели в 2,4 раза меньше, чем на пике заболеваемости. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 25 мая

В Швеции снижение заболеваемости продолжается также вторую неделю подряд, но его темпы заметно меньше. На прошлой неделе там подхватили вирус лишь на 24% меньше, чем на пике. Конечно, шведский опыт не выглядит впечатляющим и высокая заболеваемость, и летальность в 11,9% (7-е место в мире и в Европе). Но надо признать, что никакого апокалипсиса не произошло. Она не опередила по печальным ключевым показателям многие страны Европы с жестким карантином.

А вот другая страна, минимизировавшая ограничительные меры, Белоруссия, имеет летальность лишь в 0,5%, но обошла по заболеваемости в это воскресенье и итальянцев, и англичан. Из стран мира с населением свыше миллиона человек белорусов по этому показателю опережают лишь Катар, Испания, Сингапур, Бахрейн, США, Кувейт, Ирландия и Бельгия. На минувшей неделе в стране было зафиксировано 6548 новых заболевших, а это означает, что непрерывный рост прекратился, ибо на прошлой неделе было на 2% случаев больше. Но при столь скромном снижении нельзя быть уверенным, что пик непременно пройден.

Но можно ли говорить, что он пройден в России и Украине и снижение и далее будет неуклонным? Так, при в целом оптимистичной статистике в Европе и странах бывшего Союза, на карте обозначились и зоны, вызывающие беспокойство. Нарпимер, в Литве и Узбекистане рост заболеваемости длится уже две недели подряд, а в Северной Македонии — три. Правда, до пикового уровня показатели последней недели у них явно не дотягивают — в Литве они в 4 раза меньше, в Северной Македонии — вдвое, в Узбекистане — в 1,8 раза.

Но есть 5 недальних стран, где положение заметно хуже. В частности, в Иране после четырех недель непрерывного падения заболеваемости уже 3 недели как идет рост. В итоге показатели за 18-24 мая лишь на 27% уступают пиковому уровню, достигнутому в начале апреля. А в Польше и Азербайджане не просто налицо трехнедельный рост после двух и трех недель спада. Важнее то, что в обеих странах прошлая неделя оказалась рекордной по числу заболевших.

Такие же рекорды установили по итогам третьей недели мая и Казахстан, и Армения. При этом в центральноазиатской республике прошлый рекорд был превышен в 1,8 раза (и это после двух недель спада), а в закавказской — в 1,9. Но еще хуже, что в Армении непрерывный рост длится 6 недель подряд, правда летальность очень маленькая — 1,2%.

Информации же из этих 5 стран с самой худшей динамикой недостаточно, чтобы понять причины этого явления. Поэтому относительно и России, и Украины нельзя со 100%-й уверенностью говорить о переломе. Но все же надо обратить внимание, что по сравнению со всеми государствами этой пятерки уровень тестирования в России заметно выше. Число совершенных тестов равно 6,1% от общего числа населения. Думаю, это должно снизить вероятность неприятных неожиданностей. На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания. Следовательно, в случае с ней вероятность таких неожиданностей заметно возрастает.