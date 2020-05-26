На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%. То есть в обеих странах темпы снижения заболеваемости увеличивается. Еще один положительный момент — наличие в обоих государствах регионов, где число активных случаев (то есть болеющих сейчас людей) составляет меньше половины от общего числа заболевших за время эпидемии.
По итогам сводки за 24 мая на Украине это 10 областей: Винницкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская, Тернопольская Херсонская, Черкасская. В России на ту же дату это 8 республик (Дагестан, Коми, Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чечня); Забайкальский, Краснодарский и Пермский края; 10 областей (Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Пензенская Сахалинская, Тверская); Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Севастополь. Всего 24 субъекта федерации.
Для большей половины заразившихся в этих регионах болезнь уже завершилась и, как правило, выздоровлением. Уровень летальности в России 1,0%, а на Украине 2,9%, что гораздо ниже среднеевропейского уровня — 8,9% (здесь и далее все цифры по итогам 24 мая). В то же время большинство заболевших в обеих странах продолжает бороться с болезнью: доля активных случаев в России составляет 66%, а на Украине — 63%.
Возникает вопрос, а насколько необратимой окажется эта тенденция. Опыт европейских стран, а также некоторых других соседних государств, где эпидемия началась раньше, настраивает на оптимистичный лад. Как правило, в этих странах число заболевших устойчиво снижается. В большинстве из них число активных случаев составляет меньше половины от общего числа заболевших. Постепенное смягчение карантина, которое наблюдается почти повсеместно, не привело к увеличению инфицированности и кое-где эпидемия выглядит практически ликвидированной.
Так на Фарерах сейчас нет ни одного заболевшего, а все ранее заболевшие выздоровели. В Черногории также нет новых больных, правда, 9 человек скончались. Летальность здесь чуть меньше украинской (2,8%). В Исландии осталось 3 больных человека, а умерло 10, но переболело больше. В итоге летальность одна из самых маленьких в мире (0,6%). В прочих странах, входящих в пространство ОБСЕ, ситуация с долей активных случаев такова.
Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Словения, Хорватия, Ирландия, и Андорра — менее 10%. Кстати, все это государства с летальностью ниже среднеевропейской, но у всех из них она больше, чем в России, и почти у всех (исключение Люксембург и Норвегия) больше, чем на Украине. При этом в большинстве стран этого списка заболеваемость снижается 8 недель подряд, в Германии, Дании и Хорватии — 7, в Ирландии — 5. В Австрии снижение не было неуклонным — на второй неделе мая было зарегистрировано больше новых заболевших, чем в первую. Тем не менее, число заболевших за 18-24 мая в этой стране в 20 раз меньше, чем было на пике заболеваемости (он пришелся на последнюю неделю марта), для сравнения — в соседней Германии в 10 раз меньше. Впрочем, в Швейцарии число новых заболевших уменьшилось в 50 раз, а в Словении — в 158.
В Албании, Словакии, Эстонии и Узбекистане доля активных случаев составляет от 10% до 20%. Аналогичный уровень и у не входящих в пространство ОБСЕ, но близких к нему географически Израиля и Ирана. При этом по уровню летальности Узбекистан с 0,4% обходит и Россию, и Украину, а Израиль (1,7%) и Словакия (1,9%) — Украину. У остальных трех государств летальность также ниже среднеевропейской. Темпы затухания эпидемии в ряде случаев также впечатляющие — в Израиле на минувшей неделе заболело в 42 раза меньше человек, чем на пике заболеваемости в Словакии — в 17 раз.
Италия, Испания, Финляндия, Мальта, Чехия, Босния, Северная Македония, Турция, Литва, Латвия, Грузия, Киргизия — имеют долю активных случаев от 20 до 30%. При этом у Мальты и Киргизии летальность 1%, в Грузии — 1,6%, Латвии — 2,1%, Турции — 2,8%. У всех остальных выше, чем у Украины, но как правило, ниже среднееевропейской. Исключения две страны из числа наиболее пострадавших в мире. Так в Италии, чей пример более всего пугал в начале эпидемии, умер каждый седьмой из заболевших — 14,3%. Но как увидим ниже, это не самый худший результат. В Испании летальность немного меньше (10,2%), но уровень заболеваемости выше, чем у всех стран континента с населением свыше миллиона человек — 0,6%. Однако на прошлой неделе в Испании заболели в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии в этой стране, а в Италии — в 8,7 раз.
Государств с долей активных случаев от 30 до 40% лишь 4: Румыния, Португалия, Сан-Марино и Азербайджан. При этом в Азербайджане летальность 1,2%. Во всех прочих выше украинской, но меньше среднеевропейской. Например, в Португалии 4,3%, что гораздо меньше, чем в соседней Испании. Но с другой стороны и снижение темпов заболеваемости там не столь быстрое — в 3,3 раза по сравнению с пиком, бывшим в начале апреля.
В 40- 50% измеряется доля активных случаев в Канаде, Венгрии, Франции, Греции, Молдове, Казахстане и, на Кипре. В последних двух странах летальность составляет лишь 0,4% и 1,7%. В остальных выше и российской и украинской, причем Франция имеет второй показатель летальности в мире — 15,5%, а Венгрия — пятый — 13%. Впрочем, во Франции так же, как и в Греции и на Кипре, на прошлой неделе заболело в 13 раз меньше человек, чем было на пике эпидемии, имевшем место во всех трех странах в начале апреля.
Ну а государств, где большинство случаев заболевания еще не завершилось ни выздоровлением ни смертью, на пространстве ОБСЕ не так много. Это Бельгия (мировой лидер по летальности — 16,2%), Польша, Белоруссия, Армения, Таджикистан (доля активных случаев от 50 до 60%), а также Болгария, Россия, Украина, США, Швеция (свыше 60%). Наивысший показатель у одной из двух стран, отказавшихся от карантина, Швеции (73%)
По таким странам, как Великобритания и Нидерланды, сайт worldometers.info, который основан на официальной информации государств о ходе эпидемии, вообще не дает данных о числе выздоровевших, в отличие от всех стран не только Европы, но мира. Это видимо, говорит об уровне английской и голландской медицины. Кстати, обе страны, находятся в числе лидеров по летальности — у англичан она 14,2% у голландцев 12,9%. Впрочем, в Нидерландах число заболевших неуклонно снижается шестую неделю подряд и сейчас там заболело в 6 раз меньше, чем на пике эпидемии. В Великобритании же тенденция к устойчивому снижению проявляется лишь две недели подряд. На прошлой неделе мая там заболели в 2,4 раза меньше, чем на пике заболеваемости.
В Швеции снижение заболеваемости продолжается также вторую неделю подряд, но его темпы заметно меньше. На прошлой неделе там подхватили вирус лишь на 24% меньше, чем на пике. Конечно, шведский опыт не выглядит впечатляющим и высокая заболеваемость, и летальность в 11,9% (7-е место в мире и в Европе). Но надо признать, что никакого апокалипсиса не произошло. Она не опередила по печальным ключевым показателям многие страны Европы с жестким карантином.
А вот другая страна, минимизировавшая ограничительные меры, Белоруссия, имеет летальность лишь в 0,5%, но обошла по заболеваемости в это воскресенье и итальянцев, и англичан. Из стран мира с населением свыше миллиона человек белорусов по этому показателю опережают лишь Катар, Испания, Сингапур, Бахрейн, США, Кувейт, Ирландия и Бельгия. На минувшей неделе в стране было зафиксировано 6548 новых заболевших, а это означает, что непрерывный рост прекратился, ибо на прошлой неделе было на 2% случаев больше. Но при столь скромном снижении нельзя быть уверенным, что пик непременно пройден.
Но можно ли говорить, что он пройден в России и Украине и снижение и далее будет неуклонным? Так, при в целом оптимистичной статистике в Европе и странах бывшего Союза, на карте обозначились и зоны, вызывающие беспокойство. Нарпимер, в Литве и Узбекистане рост заболеваемости длится уже две недели подряд, а в Северной Македонии — три. Правда, до пикового уровня показатели последней недели у них явно не дотягивают — в Литве они в 4 раза меньше, в Северной Македонии — вдвое, в Узбекистане — в 1,8 раза.
Но есть 5 недальних стран, где положение заметно хуже. В частности, в Иране после четырех недель непрерывного падения заболеваемости уже 3 недели как идет рост. В итоге показатели за 18-24 мая лишь на 27% уступают пиковому уровню, достигнутому в начале апреля. А в Польше и Азербайджане не просто налицо трехнедельный рост после двух и трех недель спада. Важнее то, что в обеих странах прошлая неделя оказалась рекордной по числу заболевших.
Такие же рекорды установили по итогам третьей недели мая и Казахстан, и Армения. При этом в центральноазиатской республике прошлый рекорд был превышен в 1,8 раза (и это после двух недель спада), а в закавказской — в 1,9. Но еще хуже, что в Армении непрерывный рост длится 6 недель подряд, правда летальность очень маленькая — 1,2%.
Информации же из этих 5 стран с самой худшей динамикой недостаточно, чтобы понять причины этого явления. Поэтому относительно и России, и Украины нельзя со 100%-й уверенностью говорить о переломе. Но все же надо обратить внимание, что по сравнению со всеми государствами этой пятерки уровень тестирования в России заметно выше. Число совершенных тестов равно 6,1% от общего числа населения. Думаю, это должно снизить вероятность неприятных неожиданностей. На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания. Следовательно, в случае с ней вероятность таких неожиданностей заметно возрастает.