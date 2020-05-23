Парламент республики Болгария в среду, 20 мая, принял резкое заявление с протестом против планов властей Украины по административной реформе Болградского района и потребовал сохранить целостность болгарской общины. В истории болгарского вопроса юга Украины разбиралось Украина.ру

Прошедшая неделя преподнесла сразу два события, которые напрямую затронули многочисленную болгарскую диаспору, компактно проживающую на юге Одесской области. Во вторник, 19 мая, под зданием Одесской областной госадминистрацией (ОГА) представители сел Болградского района провели митинг, созванный при поддержке партии «Наш Край» Антона Кисе, против планов руководства области по созданию на территории Болградского района пяти отдельных объединенных территориальных громад (ОТГ). Согласно планам Одесской ОГА, согласованным с Минрегионразвития, на территории нынешнего Боградского района, до конца этого года, планируется создать пять ОТГ с центрами в Кубее, Городнем, Васильевке и Криничном, а сам Болград, в рамках «укрупнения», включить в новый район с центром в Измаиле.

Болградский международный скандал

На следующий день, 20 мая, поддержку митингующим оказал парламент Болгарии, принявший заявление, в котором, осудил украинскую реформу децентрализации, сопровождаемую созданием новой системы административно-территориального устройства, потребовав сохранить Болградский район Одесской области. В заявлении парламента выражется «решительное несогласие» реформе и призывает правительство Болгарии «принять все возможные меры перед правительством Украины, с целью защиты прав и сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе". Так же, от президента и правительства Болгарии потребовали созыва срочного межправительственного совещания по поводу децентрализации юга Бессарабии. Ликвидация Новой Болгарии. Отберет ли Украина право, дарованное русскими царями © commons.wikimedia.org, Saita23

"Парламент Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен быть решен в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейским ценностям", — резюмируется в заявлении.

Однако в качестве дополнения к вполне миролюбивой резолюции парламента, со стороны болгарских политиков последовали недвусмысленные угрозы — «Поддержка Болгарией вступления Украины в Европейский союз и НAТO оказалась под вопросом, поскольку Киев нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную конвенцию Совета Европы», — заявил заместитель председателя болгарского парламента Валерий Симеонов.

Неформальная столица

По мнению болгарских парламентариев, реформа, планируемая правительством Украины, приведет к тому, что этнические болгары больше не будут большинством на территории их компактного проживания, что сильно ударит по правам болгарского меньшинства, которое только по официальным данным насчитывает 150 тысяч человек.

Впрочем, история болгарского вопроса юга Бессарабии выходит далеко за рамки истории современной Украины и берет свое начало во времена русско-турецких войн. По итогу русско-турецкой войны 1806-1812 годов Бессарабия была присоединена к России и на ее территорию начали массово переселяться беженцы из Османской Империи, в основном болгары и гагаузы, основавшие на территории нынешней Одесской области около 50 болгарских поселений.

Полноценному формированию болгарского района на юге Бессарабии переселенцы прежде всего обязаны генералу Ивану Инзову, который с 1818 года был главным попечителем и председателем Попечительного Комитета о иностранных колонистах Южной России. Благодаря усилиям Инзова, болгарские и гагаузские переселенцы получили статус колонистов наравне с немецкими переселенцами, что означало выделение земли, освобождение от военной службы и уплаты налогов на 7 лет. Помимо восстановления болгар в правах Инзов в 1821 году основал для болгарских переселенцев город Болград, ставший неформальной столицей болгарской диаспоры и культуры.

Нерастворимая диаспора

Диаспора, получившая полные права благодаря российскому генералу, в дальнейших этапах своего развития отказалась ассимилироваться и в полном объеме сохранила свои обычаи, язык и культуру. Во времена Советского Союза болгары Бессарабии еще больше упрочили свое положение. Сохранив обучение на болгарском языке в школах, болгары благодаря законодательству СССР в сфере национальностей и языка, получили право на ведение документооборота на болгарском языке в местах своего компактного проживания. Доходило до того, что в некоторых районах Одесской области производство в милиции и судах велось только на болгарском языке, а решения судов и приговоры переводились на русский лишь в случае передачи дела в областной суд. Такие благоприятные условия привели к тому, что к распаду СССР на юге Одесской области образовалась многочисленная болгарская диаспора с устоявшейся культурой, которая упорно сопротивляется экспансии со стороны пришедших к власти в Киеве украинских националистов.

Политическая этнография

Однако не только болгарами известен юг Одесской области. С точки зрения национального состава южная Бессарабия, граничащая между Румынией и Молдавией, представляет собой потенциальную угрозу для политики Киевских властей. Так, согласно переписи населения 2001 года доля русских, болгар, гагаузов и молдаван в Арцизском районе составляет 67%, в Болградском районе — 90%, в Измаильском районе — 71%, в Ренийском и Тарутинском районе — 82%, причем в Арцизском, Измаильском и Тарутинском районах болгары составляют большинство населения. При этом некоторые населенные пункты Болградского района, например, село Криничное, почти на сто процентов заселены болгарами. А вот доля этнических украинцев, в данных районах, для киевской власти опасно низка и составляет не более 20% от численности их населения.

В условиях украинской постмайданной реальности национальный состав этого региона оказывает драматическое влияние на политические амбиции Киева. Болгары, составляющие большинство населения юга Бессарабии настроены если не пророссийски, то весьма прохладно к официальному Киеву, что и показали результаты последних президентских выборов. Перечисленные районы входят в состав 142 и 143 избирательных округов, на которых, во время президентских выборов апреля 2019 года, одержал победу кандидат от ОПЗЖ Юрий Бойко, второе место с небольшим отрывом занял Владимир Зеленский, результаты Петра Порошенко не превышали 8%. Такой результат показали только Донецкая и Луганская области, локомотивы так называемого на Украине "пророссийского сепаратизма" в Украине.

Пионеры болгарского сепаратизма

Однако формально спокойный юг Одесской области уже в самом начале современной украинской государственности, так же как и Крым, отметился духом непокорности и первыми робкими попытками обозначить свою национальную идентичность не только в рамках культурных, но и государственных границ. В далеком ныне 1991 году в г. Измаиле местными болгарскими активистами была создана первая болгарская национально-культурная организация — Измаильское общество им. Кирилла и Мефодия. Меньше чем через год, после своего создания, данная организация обратилась к правительствам Украины, Молдовы и Болгарии с предложением создать два болгарских округа: один на юге Одесской области с центром в Болграде, другой — на юге Молдавии с центром в Тараклии. Округам предполагалось предоставить статус свободных экономических зон с открытой границей между ними. Болгарам предлагалось предоставить двойное гражданство — украинско-болгарское или молдаво-болгарское, в зависимости от места проживания. Члены общества предлагали созвать международную координационную комиссию по вопросам болгар, а на юге Одесской области организовать культурные и учебные заведения, обеспечить ретрансляцию телепрограмм и радио из Болгарии.

Язык государственный

Данная инициатива не нашла поддержки у правительств трех стран, однако ненасильственная борьба болгар за свои культурные права на этом не закончилась. После вступления в силу закона «Об основах государственной языковой политики» в 2012 году, гарантировавшего право национальным меньшинствам на признание их языка в качестве официального, в Болградском районе развернулась борьба за использование болгарского языка наравне с украинским. В сентябре 2013 года на 55-ой сессии Болградского горсовета депутаты присвоили болгарскому и русскому языку статус региональных. Однако обрушившийся на Украину Евромайдан и последовавшая за ним волна русофобской истерии несколько скорректировали планы бессарабских болгар по борьбе за свои культурные права.

Шанс проявить нелояльность к культурной и языковой политике Киева появился у болгар сразу после ухода Порошенко. 6 сентября 2019 года депутаты Болградского районного совета, вопреки требованиям закона «О функционировании украинского языка как государственного» официально отказались вести сессии на украинском языке.

Восставший Ленин

Параллельно отказу разговаривать на державной мове во время официальных мероприятий, болгары Болградского района саботируют и требования закона о декоммунизации. При этом отказ от декоммунизации свелся не к ее игнорированию, а принял гораздо более агрессивную форму. Так, жители села Зализничное Болградского района Одесской области 26 марта восстановили памятник Ленину, ранее снесенный в рамках декоммунизации, что является первым подобным случаем на Украине за последние шесть лет политических преследований и репрессий великого советского прошлого Украины. Зализничное представляет собой типичный населенный пункт Болградского района, где этнических украинцев проживает менее 3,5%, большинство составляют болгары — 76,46 %, русские —12,07% и гагаузы — 4,65 %. Жители села на границе с Приднестровьем отбили атаку «Азова» © Александр Максименко | Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Децентрализовать нельзя оставить

Такая нелояльность режиму и постоянная угроза для стабильности юга Одесской области со стороны болгар Бессарабии не могла быть не замечена Киевом. Но в выборе методов воздействия на неспокойный регион киевская власть была серьезно ограничена. Применить излюбленные методы украинского СБУ, в виде провокаций и арестов нелояльных власти политиков, из-за возможной жесткой ответной реакции Болгарии и некоторых стран-членов ЕС, было опасно дипломатически. Посылать в неспокойные регионы проукраинских радикалов опасно уже физически, ведь ярошей, стерненко и им подобных горячие болгары и гагаузы могут просто линчевать. Впрочем, закошмарить местное население государству не удалось даже во время всеобщей мобилизации 2015 года. Жители сёл Дмитриевка и Кулевча под угрозой бунта не допустили на территорию села представителей военкомата, а в селе Лиманском сотрудникам военкомата не помогла даже вооруженная охрана, жители отобрали у военнослужащих повестки, облили их керосином и демонстративно сожгли на глазах тех, кто их привез.

Таким образом, единственным возможностью для Киева ликвидировать проблемный болгарский район юга Бессарабии, не прибегая к репрессивным мерам, стала его фактическая децентрализация. Разделение района на пять составляющий с передачей Болграда, как культурного центра, в район с центром в Измаиле, направлено на уничтожение фактически существующей болгарской культурной автономии. К тому же такая фрагментация районов почему-то не предусмотрена в других регионах Украины. Действуя по принципу «разделяй и властвуй» официальный Киев стремиться уничтожить крупные очаги сопротивления новой государственной политике насильственной украинизации.

Однако такое поведение властей натолкнется не только на сопротивление европейского сообщества, как это было в случае с Болгарией и Венгрией, но и будет способствовать появлению нового поколения молодых политиков, которые в защите культурных интересов своего народа могут избрать более агрессивные методы, нежели действующие политики.

Впрочем, на международной арене Киев пока прибегает к своим излюбленным методам, дает пустые обещания, которые явно не собирается выполнять. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой и пообещал, что Болградский район останется в его нынешних границах. Однако, как показывает практика выполнения Минских соглашений, представители официальной украинской власти научились изощренно уклоняться от выполнения письменных международных обязательств, не говоря уже об устных.