Как заявил экс-следователь Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, долгое время посольство США блокировало получение Украиной денег четвертого президента Виктора Януковича. Эти деньги смогли бы решить многие проблемы страны, вместо этого оказавшейся в долговой петле

Утром 23 мая издание Украина.ру опубликовало содержание пресс-конференции бывшего следователя Генпрокуратуры Украины Константина Кулика. Экс-сотрудник ГПУ рассказал о том, как американское посольство противодействовало получению Украиной денег бывших представителей власти.

«Мое выступление вызвано крайней необходимостью, которая возникла в связи с угрозой расследования экономических преступлений режима [Виктора] Януковича и возможностью вернуть в бюджет Украины более $40 млрд США», — начал свою речь Кулик. Константин Кулик: США и их пособники на Украине ставят под угрозу расследование по делу Burisma © informer.today

По его словам, на протяжении последних четырех лет группе прокуроров под его руководством удалось достичь существенных результатов в этом расследовании, огласить подозрение 98 людям, которых Кулик называл «участниками группировки Януковича» и конфисковать в бюджет Украины $1,5 млрд.

Если бы группе Кулика удалось вернуть в бюджет Украины все заявленные деньги, внешний долг страны был бы вдвое меньше. Однако этого не произошло.

«Угроза проведению расследования существовала на протяжении всего времени, начиная с 2014 года, и была связана с противодействием со стороны определенных представителей посольства США в Украине. Речь идет о предыдущем после Мари Йованович, временном поверенном по делам США в Украине Джордже Кенте и специальном представителе ФБР в Европе Карин Гринуэй, которая руководила следственными действиями сотрудников ФБР, откомандированных в посольство США в Украине. <…> Одним из основных заданий указанных иностранных деятелей было блокирование возвращения Украиной украденных во время режима Януковича денег в размере его годового бюджета, что поставило наше государство в очень сложное положение», — рассказал Кулик.

По его словам, Йованович, Кент и Гринуэй через посольство США получили контроль над информацией о ходе расследования всех резонансных дел в экономической сфере на Украине.

Особенно Кулик подчеркнул заинтересованность Гринуэй и компании в деле конфискации средств компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Украинские прокуроры обратили внимание на компанию, т.к. она подконтрольна бывшему министру охраны окружающей среды Украины Николаю Злочевскому. Последний был министром во времена Януковича. Политолог Бортник: Скандал с "пленками Деркача" может повысить политическую ценность Порошенко в США © Facebook, Ruslan Bortnik

Примечательно, что, по словам Кулика, даже после того, как президентом стал Владимир Зеленский, руководство в ГПУ поменялось, расследование не продвинулось. Новый глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка, утверждает Кулик, в координации с американским посольством и указанными чиновниками из США фактически «похоронил» расследование.

В общем, посольство США продолжает играть на Украине весьма важную и при этом деструктивную роль. Но такую же роль оно играло и раньше.

Танковая, а не Банковая

В 2012 году в Киеве с помпой открывали новое здание посольства США. Оно расположилось на улице Танковая (после Майдана она была переименована в честь Игоря Сикорского).

В церемонии открытия посольства приняли участие спикер парламента Владимир Литвин, министр иностранных дел Константин Грищенко, глава Администрации президента Сергей Левочкин, глава МЧС Виктор Балога, а также глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Двое из них — Левочкин и Попов позже станут одними из ключевых фигур в истории превращение Евромайдана в Майдан, завершившийся госпереворотом.

Кроме того, на церемонии присутствовали бывшие главы украинского МИДа Геннадий Удовенко и Владимир Огрызко, а также лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, которые спустя год и девять месяцев станут лидерами Майдана.

Американскую сторону представляли замгоссекретаря США Патрик Кеннеди, замдиректора бюро заграничных зданий Госдепа Гезер Таунсенд. Со стороны дипкорпуса были посол РФ на Украине Михаил Зурабов, которого после Майдана ряд российских экспертов объявит в сдаче интересов РФ, и посол ФРГ Ганс-Юрген Гаймзёт. Экс-сотрудник посольства Украины в США рассказал, как американский сенатор угрожал Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Это посольство является символом тех многогранных отношений, которые развились между США и Украиной за последние 20 лет. То, что у нас есть это новое прекрасное здание означает, что мы будет присутствовать здесь в будущем, чтобы и дальше развивать глубокие отношения между нашими странами», — заявил на открытии посольства бывший тогда послом США на Украине Джон Теффт.

А Кеннеди отметил, что здание посольства США является наибольшим из зданий иностранных посольств на Украине и четвертым по величине среди зданий американских посольств в Европе.

Само посольство походило на военную базу с солидным ограждением и охраной. Уже через год и девять месяцев оно превратилось в один из центров координации акций протеста на Майдане. Что характерно: даже в те дни, когда Украиной правил Янукович, воля посольства США была превыше воли украинской власти.

«Наши сотрудники провели внутри здания (Дома профсоюзов в Киеве — Ред.) фото- и видеофиксацию, отсняли лабораторию. Всю документацию мы предоставили под протокол послу США на Украине Джеффри Пайетту и предложили ему провести совместную ревизию. Однако американец самостоятельно сходил в Дом профсоюзов и потом сообщил, что наши «инсинуации» не подтвердились, никакого оружия там нет, а только мирные оппозиционеры», — описывал в 2016 году в московскому суде бывший глава СБУ Александр Якименко поведение посла США Джеффри Пайетта.

Фактически, американский посол не дал украинским правоохранителям «накрыть» лабораторию по производству взрывчатки.

Кроме того, во время Майдана стали известны переговоры Пайетта и помощницы Госсекретаря США Виктории Нуланд, во время которых они рассуждали о том, кого из оппозиционеров нужно делегировать в украинский Кабмин. «Накануне выборов в США зачищаются любые альтернативные версии». Корнилов о блокировке NewsFront © РИА Новости, Владимир Трефилов

Более того, известно, что Пайетт и Нуланд, выйдя из посольства, 10 декабря 2013 года встрнечались в Доме профсоюзов (позже сгоревшим) с лидерами Майдана — Петром Порошенко, Виталием Кличко, Александром Турчиновым, Андреем Папрубием, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. До сих пор точно не известно, о чем они вели переговоры (хотя сам факт конфиденциальной встречи просочился в прессу), но зато известно, что все поименованные лица после госпереворота стали во главе государства и столицы, за исключе6нием Тягнибока, который выглядел даже для неразборчивых американских политиков уж слишком нацистски настроенным. Крме того, известно, что именно после 10 декабря начался бурный рост протестных настроений.

А еще известно, что 18 февраля 2014 нода, в момент наибольшего напряжения на Майдане, когда Внутренние войска и сотрудники МВД были близки к разгону митингующих на Майдане радикалов, именно из посольства США прозвучал звонок президенту Януковичу, который остановил разгон демонстрантов. И тем самым Янукович, собственно, подл давлением Танковой (как называют в киеве посольство США по месту его нахождения) сам дал возможность оппозиции перегруппироваться и совершить госпереворот. Об этом экс-президент Янукович в декабре 2015 года рассказал журналисту Захару Виноградову в своем последнем наиболее подробном и пространном интервью для СМИ.

После Майдана влияние американского посольства многократно возросло. Одним из свидетельств этого стала прослушка разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обнародованная на уходящей неделе.

Руководство в ручном режиме

Общаясь с Байденом в 2016 году Порошенко просит того повлиять на одну из политических сил на Украине — «Самопомощь».

«Без «Самопомощи», с отказом Тимошенко и Ляшко у нас нет 226 голосов для поддержки Яресько. Насколько я понимаю, наши партнеры и наши американские друзья, имеют значительное влияние на лидеров «Самопомощи», и я попросил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько «Самопомощь», — докладывал Порошенко о том, как он с помощью посольства США пытается склонить «Самопомощь» к сотрудничеству.

Кроме того, именно с посольством США Порошенко поручил связаться Юрию Луценко, после назначения того главой ГПУ.

«Я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связать с вашим посольством. Я и буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны», — рассказывал Порошенко Байдену. Олег Царев объяснил, почему Деркач опубликовал записи переговоров Байдена и Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, он заявлял, что отправил послу США имя американского прокурора украинского происхождения, которого Украина желает привлечь в качестве своеобразного куратора Луценко.

В общем, при Порошенко посольство США превратилось в своего рода «оккупационную администрацию», куда отправлялись на поклон новоназначенные политики и которая решала проблемы во взаимоотношениях разных политических партий.

Слова же Кулика свидетельствуют, что США пользовались своим положением на Украине для того, чтобы не дать этой стране хоть немного выкарабкаться из долговой ямы. Напротив, целью было поставить Украину в как можно наихудшее положение с тем, чтобы легко управлять с улицы Танковой улицей Банковой (место, где расположен Офис президента) одними лишь угрозами не выдачи кредитов.

Украина надеется с американской помощью попасть в клуб развитых государств мира. Но богатая и стабильная Украина США не выгодна, ведь тогда ею станет гораздо труднее управлять. Для США Украина, начиная с начала 10-ых годов нынешнего века является не целью, а средством борьбы с Россией. В этом смысле самостоятельная и богатая Украина США не нужна, нужна покорная и точно выполняющая все указания из Вашингтона.