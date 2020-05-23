«Они первыми взяли в руки оружие»: подполье «Свободы» в Донецке весной 2014 года

Малоизвестный факт, но в марте – апреле 2014 года в Донецке существовало мощное военизированное движение украинских националистов, опиравшееся на активистов партии «Свобода» и правых болельщиков «Шахтера». Побеждено оно было в ходе уличной войны, столкнувшись с такой же радикальной молодежью из числа военизированных пророссийских организаций

Анализируя нашумевшее интервью, данное бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым украинскому журналисту Дмитрию Гордону, я поймал на себя на мысли — насколько же у нас, да и на Украине, до сих пор силен культ личности, точнее персонификация истории в ее крайней форме. Мы до сих пор свою историю мыслим исключительно в привязке к действиям и заявлениям царей, генсеков или хотя бы маршалов.

С той и другой стороны границы вслед за Стрелковым повторяют фразу из его интервью, вышедшего 20 ноября 2014 года в газете «Завтра»: «Спусковой курок войны все-таки нажал я». И даже сама последовательность изложения «русской весны» в Донбассе уже привязана к Стрелкову — после захватов областных госадминистраций 1 марта 2014 года в Донецке и 7 апреля 2014 года в Луганске внимание с 12 апреля 2014 года переносится в Славянск, а обратно в Донецк — только 6 июля 2014 года вместе со вступлением туда Стрелкова со Славянской дивизией. Что делал в Крыму и в Донбассе: Стрелков дал большое интервью Гордону © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

До этого в столице Донбасса, как делают вывод из слов Стрелкова в том же интервью «Завтра», ничего и не происходило: «Когда мы вошли в Донецк, всё там было замечательно. Сидел киевский мэр, УВД по-прежнему подчинялось Киеву — двоевластие классическое. Город совершенно не был подготовлен к обороне… И сил там было крайне мало, они были раздроблены, разбросаны, никто никому не подчинялся: отдельно была Русская православная армия, отдельно — батальон «Восток», отдельно — «Оплот». Каждый отряд оборонял свой район, единого управления не было».

На самом же деле март — апрель 2014 года в Донецке был насыщен событиями, и в том числе массовыми митингами как проукраинских, так и пророссийских сил, то и дело перераставшими в яростные уличные столкновения. Просто события там развивались не по крымскому сценарию с участием «зеленых человечков», а походили скорее на Антимайдан, который был в Харькове, Одессе и других городах Юго-Востока Украины.

Сам Стрелков этого и не отрицает в том же интервью, говоря: «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось». Другое дело, о событиях в Донецке он знал, судя по всему, мало, либо не считал уличные бои достойными внимания. Хотя оружие там применялось массово, правда, не против МВД или ВСУ, а между простыми местными жителями по разные стороны баррикад.

«Боевикам «начинают» падать кирпичи на головы, они бьются головами об арматуру, будучи в пьяном состоянии, они тонут в ближайших водоемах и теряются в посадках. Кто-то из них даже умудряется совершать самострелы… Они пытаются создавать патрули, делать облавы. Но все равно. Их коллеги с определенной регулярностью пропадают. На их блокпосты начинают совершаться нападения, их машины странным образом взрываются, в окно Губареву не весть откуда почти залетает граната из подствольного гранатомета, а помощник Пушилина на выходе из кафе «Миллениум» «спотыкается» об автоматную очередь, — писал 18 ноября 2015 года в блоге на сайте «Украинской правды» участник тех событий Богдан Чабан, участник диверсионного отряда «Равлики». — И делают это все простые парни, многие из которых никогда не проходили воинскую службу. Именно они первыми взяли оружие в руки. Ни один орган милиции, ни один орган СБУ, ни одно воинское подразделение в Донецке не боролось с терроризмом». Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Собственно, отсюда и удививший Стрелкова момент с тем, что в Донецке вплоть до его прихода действовали де-юре подчиненное Украине МВД, а до 7 апреля 2014 года и СБУ, просто их сотрудники де-факто перешли на сторону противников Киева.

«Мятежной весной 2014 года милиция занималась «отловом» проукраинских активистов», — вспоминает Чабан. Более того. «Донецкая милиция свои щиты и палки отдала нападавшим на непосредственно проукраинскую акцию», — рассказывает этот донецкий партизан в интервью, показанном 24 января 2017 года на YouTube-канале «Фабрика мыслей «Донбасс», о последнем проукраинском марше, проведенном 28 апреля 2014 года в Донецке. Судя по опубликованным позже фотографиям с той акции, это действительно так и было.

Попытаюсь восстановить хронологию малоизвестной у нас уличной войны в Донецке.

«Самооборона Майдана»

В двадцатых числах февраля 2014 года в Донецке создается военизированное крыло Евромайдана, командиром которого стал бывший сотник 28-й сотни «Самообороны Майдана» Николай Якубович. Судя по его членству в общественной организации «Офицерский корпус», Якубович — офицер в отставке; по свидетельству общавшегося с ним в начале апреля 2014-го Олега Кашина, — бывший сотрудник белорусского МВД.

«После того как Янукович сбежал, я вернулся в Донецк и стал заниматься организацией отрядов самообороны из числа местных патриотов, — рассказал Якубович 19 мая 2016 года в интервью «Цензор.Нет». — Но так как я ранее никогда не состоял ни в каких политических организациях и не контактировал с донецкими активистами, то один из первых, кому я позвонил, был Семен Семенченко… Дело в том, что он был одним из немногих дончан, с которыми я познакомился на киевском Майдане… Когда я уже стал организовывать «Самооборону» в Донецке, то Семён параллельно тоже вернулся домой и стал развивать страничку в «Фейсбуке» под названием «Отряд самообороны Макеевки» — собирал патриотов… Там мы уже встретились и стали вместе организовывать работу. Как руководитель «Самообороны Майдана» (в Донецке. — Авт.), увидев в Семёне организаторские способности, позиционировал его на должность своего заместителя — начальника штаба Самообороны».

«Он выполнял функции начальника штаба «Самообороны» Донецка, — говорит далее Якубович. — Он как предприниматель… лучше понимал организационные вопросы, в том числе занимался вопросами волонтёрской помощи. То есть я больше занимался оперативной работой и организацией людей, а Семен всеми текущими вопросами обеспечения нашей деятельности. Основной офис, кстати, у нас был — это офис компании Семена. Мы обычно там и собирались. И склад там был — мы уже активно закупали тогда бронежилеты, но ещё такие, знаете, лёгкие — войны ведь ещё не было». «Спусковой крючок войны в Донбассе». Как начиналась «славянская экспедиция»

По словам Якубовича, уже «23 февраля (2014 года. — Авт.) мы провели свой первый митинг». Отвечая на вопрос интервьюера «Когда состоялось первое, скажем так, боевое крещение отрядов «Самообороны» Донецка?», он ответил: «Это было 5 марта 2014-го, когда мы на площади Ленина проводили большой митинг за единую Украину… В тот же день и в то же время местными предателями и сепаратистами был организован сбор «орков» — нас закидали яйцами, после была драка в районе Минугля (здания Министерства угля на улице Артема, 97, выходит на центральную площадь Ленина Донецка. — Авт.), но нам удалось уберечь активистов и вывести их переулками».

Что же касается рекрутирования участников донецкой «Самообороны», Якубович говорит следующее: «Через партийные проукраинские организации: партии «Свобода», УДАР, «Батькивщина». Также через личные контакты и, конечно же, соцсети». Когда интервьюер поинтересовался, привлекали ли болельщиков «Шахтера», Якубович ответил: «Да, конечно! Они с первых дней были с нами — всегда помогали, приходили на митинги».

Охранный батальон «Свободы»

Как и в Киеве, помимо «Самообороны» в Донецке оформляется более радикальное крыло майдановцев, ориентированное не только на защиту проукраинских митингов, но и на нападения на оппонентов. Параллельно скорее всего часть его членов состояла и в «Самообороне» Якубовича, как это было с «Правым сектором»* и на киевском Майдане.

«Март 2014-го… Украинских активистов все чаще можно встретить в травмпунктах городских больниц, — вспоминает Чабан. — В тот момент по вечерам около общеобразовательной школы №5 начинают собираться группы молодых людей. Впоследствии для этих людей именно это место сбора станет знаковым. Изначально это движение формировалось на платформе ультрасов и евромайдановцев. Позже к ним примкнули активные парни из «Свободы», а также вполне себе рядовые граждане, которые не хотели мириться с бандитизмом в своем городе… Так, я 12 марта 2014 года попал в Ворошиловское РОВД за попытку снять российский флаг с (флагштока на. — Авт.) площади Ленина… Изначально это движение занималось «отловом» сепаратистских патрулей и проведением с ними разъяснительных работ. После гибели 13 марта Дмитрия Чернявского, вектор действий изменился, и стал более радикальным».

24 января 2017 года YouTube-канал «Фабрика мыслей «Донбасс» опубликовал небольшое интервью с Чабаном. По его словам, до какого-то момента политикой как таковой он не интересовался: «Март 2014 года стал моментом решения… На Майдан (в Киев. — Авт.) я не ездил, на донецкий Майдан я не ходил… Я этому сопереживал, но во мне не хватало… поддержки этих идей… Переломным моментом для меня было начало проукраинского движения, потому что я не могу сказать, что был прямо каким-то яростным общественным активистом или защитником… проукраинских ценностей». Он стал одним из заявителей проукраинского митинга 1 марта 2014 года. А дальше затянуло.

По словам Чабана, который не был членом ни одной из партий и даже до весны 2014 года не интересовался политикой, это был некий сборный аполитичный отряд. Украину начнут принуждать к миру в Донбассе. О возможных мотивах визита Козака в Берлин © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Несколько иначе это представляли в рядах структурированных правых движений.

На одном из интернет-сайтов опубликован некролог донецкого «свободовца» Игоря Конакова, погибшего в АТО 15 июня 2015 года, в котором упомянут ряд интересных деталей о событиях весны 2014 года с точки зрения членов этой националистической партии: «Игорь присоединился к рядам Донецкой городской организации ВО «Свобода» во время Майдана… 13 марта 2014 был в числе охранников митинга «Донецк — это Украина!» на центральной площади города. После гибели собрата Дмитрия Чернявского Игорь активно включился в создание охранного батальона «Донецк», мобилизационный штаб которого разместился в офисе Донецкой городской организации ВО «Свобода». Записывались в батальон местные «свободовцы», ультрас и другие патриотически настроенные горожане… В апреле Игорь осуществлял координацию охранников проукраинских мероприятий в Донецке. Эта спецохрана формировалась из тех, кто записался в батальон «Донецк». Результатом этой кропотливой работы является удачно проведен митинг «Донбасс — это Украина!» 17 апреля в донецком парке Победы, на берегу реки Кальмиус. Тогда ни во время, ни после окончания мероприятия никто из его участников не пострадал».

Немаловажно, что, судя по деталям, в этом описании речь идет о том же отряде, о котором говорит Чабан. Так, Чабан упоминает в статье на «Украинской правде»: «Именно эта группа ребят, которые собирались возле школы №5, 24 апреля освободила мариупольский городской совет, который местная милиция, снова радостно передала сепаратистам». А вот цитата из некролога Конакову: «24 апреля 2014 года Игорь, вместе с собратьями из Донецкой «Свободы», участвовал в освобождении здания Мариупольского городского совета от пророссийских элементов».

Это подтверждает и материал, опубликованный 13 марта 2019 года украинским информагентством «Донецкие новости», где со слов Артура Шевцова, возглавлявшего весной 2014 года отделение «Свободы» в Донецке, рассказывается о подготовке охраны митинга 13 марта 2014 года: «Проукраинские активисты встретились за пару часов до митинга на заднем дворе школы №5. Сформировали «пятерки» и «десятки», назначили ответственных, проработали план обороны — кто какую линию занимает, кто за какой участок территории будет отвечать».

Наконец, синхронно с появлением этого отряда в Донецке возник и «Правый сектор». Об этом рассказал в интервью, опубликованном апреля 2018 года телеканалом Hromadske, боец полка «Азов» Александр Демидов, с 2014 года более известный как Сашко Волков.

«Приехали мы с Майдана (в Донецке. — Авт.), уже были захвачены здания все, и первая наша акция была (идет вставка телерепортажа «В Донецке неизвестные разгромили ночью палаточный городок у памятника Ленину для его охраны», это событие произошло в ночь с 9 на 10 марта 2014 года. — Авт.). У них стояли палатки коммунистические, Партии регионов, ДНРовские, уже такие стояли. С охраной микроавтобусы стояли. Ну, мы ночью в 20 — 30 человек напали на них, накрыли. Разломали их, побили, напали на охрану в автобусах, она даже не успела выйти из автобусов, разбили им окна, побили охрану, смели все и убежали. Это была наша первая акция», — рассказывает Демидов.

Далее Демидов рассказывает: «Мы проводили мобилизацию на оккупированной территории, мы посты в Интернете выкладывали в нашей группе, расклеивали по столбам объявления». Тут же в материале подверстан скриншот со страницы «Сопротивление Правый сектор Донбасс» в «ВКонтакте»: «Правый сектор Донбасса заявляет, что площадь Ленина в Донецке это было предупреждение. Все те, кто будет вешать на нашей земле флаги другого государства, будут считаться предателями нации и будут наказаны».

Собственно, подробностей Демидов сообщает не так уж много: «Мы для них было самое первое зло, которое только может быть… Сначала мы не знали, что можно убивать, и они нас не убивали. Потом они убили нашего товарища на митинге, зарезали 13 числа (марта 2014 года. — Авт.), стали по домам нас забирать и убивать. И мы стали мстить им: накрывать их патрули, нападать на их баррикады, вылавливать. Началась такая взаимная охота в это время. Но она не продлилась долго: у них уже появились автоматы, серьезный ресурс… у нас были только палки, ножи… СБУ сливала наши адреса, фамилии. Но нельзя уже было оставаться дальше подвергать риску людей моих, нашу группу. И мы все поехали воевать — кто-то в «Азов», кто-то в «Донбасс».

Маловероятно, чтобы в марте 2014 года в Донецке действовало сразу два крупных партизанских отряда из числа украинских националистов, нападавших на патрули ДНР. Вероятнее всего, речь идет об одном и том же отряде, о котором говорит выше Чабан, правда, не причисляя его к «Правому сектору». Скорее всего, входили в этот боевой отряд и донецкие «правосеки», и «свободовцы», и внепартийные майдановцы. Тайны 2014 года. Кто устроил бойню под Корсунь-Шевченковским 20 февраля? © скриншот видео Денис Артемьев

«Русский образ»

Было бы неверно не показать и тех, кто противостоял украинским националистам на улицах Донецка. «3-го марта мы поставили палатки уже непосредственно возле ОГА и там тоже начала собираться толпа. Главной организованной силой были мы, «Донецкая Республика», возглавляемая Пургиным, и я, на тот момент, был, грубо говоря, уже руководителем штурмового отряда. Ударной силой в основном, была молодёжь, само собой», — вспоминал 3 мая 2019 года в интервью российскому национал-патриотическому сайту АПН Александр Матюшин, руководивший в 2014 году донецким отделением националистической организации «Русский Образ», а затем спецподразделением ополчения ДНР «Варяг».

Из кого состоял этот отряд, непосредственно возглавлявший штурм 3 марта 2014 года Донецкой областной государственной администрации (по словам Матюшина, «ворвались мы не впрямую, а сбоку, там проломили ворота, повели за собой людей»)?

«У меня были в организации и местная панкота, и местное скиновьё… Была часть из футбольных хулиганов, пророссийски настроенных шахтёровских ультрас, их возглавлял человек, который впоследствии возглавил штаб батальона «Сомали». Он сейчас известен под позывным Сынок, а на тот момент мы с ним вместе руководили движухой, подтягивали активную молодёжь: футбольных хулиганов, панков и скинов. Очень разношёрстная компания была», — с ностальгией рассказывает Матюшин.

Сынок — это позывной Егора Волчкова 1990 года рождения. Есть известная фотография, где он позирует в футболке «Я русский» рядом с командиром «Сомали» Михаилом Толстых (позывной Гиви), после гибели которого в 2017 году возглавил этот батальон ополчения ДНР.

По сути комплектовался отряд Матюшина из таких же правых субкультурщиков, из которых черпали кадры донецкие «Свобода» и «Правый сектор», только занимавших не проукраинскую, а пророссийскую позицию. Характерно, что даже терминология с той и другой стороны была похожей: «Свобода» формировала «охранный батальон» (апелляция к нацистским СС), а «Русский Образ» — «штурмовой отряд» (апелляция к СА).

И это неудивительно, если вспомнить, что такое «Русский образ». Это ультраправая организация, созданная в 2008 году в Москве и в последующие годы открывшая свои филиалы по всей стране, в 2008-м и 2010-м годах — один из официальных организаторов «Русских маршей» в столице России. 4 ноября 2009 года «Русский образ» организовал на Болотной площади концерт культовой в неонацистской среде группы «Коловрат», а прямо перед этим участвовал в организации в Ставрополе 24 октября 2009 года концерта, где выступала украинская группа «Сокира Перуна», та самая, которая в 2014 году будет воспевать уже участников АТО из «Правого сектора» и «Азова».

Да и на странице самого Матюшина в «ВКонтакте», где он был зарегистрирован как Александр де Крог, — фотографии Гитлера и Власова, свастик, самого вождя донецкого «Русского образа» со вскинутой в «римском салюте» рукой и т.п. В интервью, опубликованном в конце 2014 года правым сайтом «Русский клич», Матюшин говорит о себе: «Если все-таки брать общепринятые теории, то я — православный фашист». Добавив, что его политический путь «начался еще в начале нулевых — тогда я попал в Москву и присоединился к скин-движению». Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Московский «Русский образ» начала 2010-х годов открыто бравировал своими связями с западными неофашистскими движениями — итальянской «Новой силой», греческой «Золотой зарей» и т.д. Не случайно и на баннерах его донецкого отделения 4 ноября 2013 года на «Русском марше» красовался принятый в среде неонацистов всего мира символ — «кельтский крест».

Как упоминает в упомянутом интервью «Русскому кличу» Матюшин, «к концу прошлого (2013-го. — Авт.) года из «Донецкой Республики» выделилось боевое крыло из праворадикальной молодежи под названием «ВарягЪ crew», которое сыграло особую роль в событиях «Русской Весны». На странице этой организации в «ВКонтакте» в 2013 году красовался стилизованный под Германию двуглавый орел с «кельтским крестом» на груди и подписью Varyag Crew 88. Собственно, что означает в неонацистской среде цифровая аббревиатура 88, давно ни для кого не секрет.

Да и название, официально принятое в 2014-м созданным Матюшиным подразделением ополченцев — добровольческий полк «Варяг» — уж очень открыто апеллировало к добровольческому полку СС «Варяг» (Freiwilligen SS-Sonderregiment «Warager»), созданному гитлеровцами в 1942 году в Сербии из русских белоэмигрантов. Эта воинская часть имеет среди неонацистов культовый статус благодаря песне упомянутой выше группы «Коловрат» под названием «Каратель СС Варяг».

Безусловно, не стоит судить по подобной публике о настроении среди всех активистов как с одной, так и с другой стороны баррикад. Но в условиях кризиса власти «на волне» оказались именно такие радикалы, малочисленные, но сплоченные, организованные и готовые к массовому насилию, обладавшие опытом такового в прошлом, причем в городских условиях, что выгодно отличало скинхедов и футбольных фанатов от бывших силовиков. Хотя время радикалов и оказалось краткосрочным, как любая революция.

Бойня

Самый страшный бой на улицах Донецка произошел 13 марта 2014 года. И то, что кровавой бойни не избежать, было изначально понятно многим.

«После акций 5 и 9 марта, когда, по сути, произошли первые столкновения и были пострадавшие, у меня и у ребят из «Самообороны» — представителей донецкого крыла «Свободы», футбольных фанатов и примкнувших к нам не безразличных парней — было понимание, что спокойного митинга не получится. Те, кто был причастен к организации проукраинских акций в те дни знают, что изначально акции 13 марта вообще не должно было быть», — вспоминал спустя пять лет в интервью сайту «Донецкие новости» Артур Шевцов, весной 2014 года возглавлявший «Свободу» в Донецке.

Так почему же митинг произошел? Как уверяет тогдашний глава донецкой «Самообороны», на этом настаивал донецкий олигарх-миллиардер Сергей Тарута, назначенный 2 марта из Киева губернатором Донецкой области.

«Я был в Киеве, а 12 марта люди новоназначенного губернатора Таруты стали готовить провокативный митинг, — вспоминает Якубович. — И я, и Семён (Семенченко. — Авт.) тогда всех предупреждали, что нельзя проводить никаких наспех приготовленных массовых акций и тем более проводить их на площади Ленина, так как это уже было слишком опасно — «орки» там очень быстро собирались и все пути отхода им уже были хорошо известны. Но утром 13-го марта нас просто поставили перед фактом, что митинг будет. После я узнал, что Тарута тем самым хотел показать, что он представитель власти, ситуация под его контролем, Донецк — это Украина. Мы не могли повлиять на его решение, а его люди уверяли нас, что с руководством милиции проведены соответствующие беседы — они обеспечат полный порядок и не допустят никаких столкновений».

Как вспоминала 13 марта 2019 года в интервью сайту «Донецкие новости» тележурналистка Юлия Божко, работавшая в 2014 году в Донецке: «Организаторы митинга в Донецке 13 марта 2014 года не могли не знать, что серьезных столкновений не избежать. В последние дни была крайне накаленная обстановка. На мой вопрос: «Вы сумасшедшие? Вы понимаете, что выводите людей на бойню?», помощник организаторов (он обзванивал журналистов, чтобы предупредить об акции) уточнил — людей будет охранять «Самооборона», ультрас…»

Присутствие последних на акции описывает с противоположной стороны и Матюшин, руководивший силовым блоком пророссийских активистов: «13-го марта заукраинцы решили собрать ещё один митинг, но понимая, что их будут прессовать, пригласили то ли «правосеков», то ли местную «ультру». Появились крепкие молодые люди, я их довольно отчётливо видел, как они к площади стекаются, в спортивной одежде, «на фирме» многие, в одежде Fred Perry, вся эта брендовая одежда, кепки Burberry, «кэжуал» такой. Их чётко было видно, они стояли ровной отдельной колонной».

По факту же события быстро начали разворачиваться в негативную для участников проукраинского митинга сторону. Якубовича в тот день в Донецке не было, что касается «Самообороны», то, по его словам, «13-го марта Семен (Семенченко. — Авт.) быстро сообразил к чему всё идет и одним из первых стал выводить людей с митинга».

Есть упоминания, что Семенченко позже предъявляли претензии и по поводу того, что проукраинские активисты оказались фактически безоружны в тот день. «С этим митингом связано начало «карьеры» будущего знаменитого комбата Семена Семенченко. Константин Гришин (так зовут в миру Семенченко) был в «Самообороне» и не подвез к площади Ленина заготовленную на случай драки арматуру», — писал 22 июня 2015 года в «Газете.ру» ее мариупольский журналист Газеты.ру Кириллов. Впрочем, ни в одном из воспоминаний участников того митинга указаний на это я не встречал.

Большая часть «самообороновцев» осталась на площади. «На нас со стороны памятника (Ленину. — Авт.) двинулась толпа, — вспоминает Шевцов. — Наши две шеренги прикрыли единомышленников, тем самым давая женщинам и пожилым людям уйти. Но, как потом оказалось, когда наша шеренга сдерживала агрессивную толпу, нам ударили в тыл. На наших ребят напали с противоположной стороны. Это означает, что эти люди изначально собирались в другом месте и изначально планировали нападение. А те, кто стоял возле Ленина, разыгрывали спектакль. Отвлекали все внимание на себя, в то время, когда основные действующие лица, вся ударная сила весь митинг находилась в тени и ждала удобного момента. Это было около 250 человек. Это были ребята из спортивных клубов Енакиево, Шахтерска и других городов Донецкой области».

Руководил этой ударной силой Матюшин, который достаточно подробно и откровенно смакуя произошедшее, описал свои действия в 2019 году в интервью АПН: «В общем, пустили нас к ним. И это было избиение младенцев. Те, которые интеллигенты, разбежались сразу, те, что на «кэжуале» решили как-то защищаться, что-то доказать, кому-то из них арматурой голову проломили, в кого-то из травмата выстрелили, кого-то там газом запылили… У меня тогда была металлопластиковая труба метровая, в которую была спрятана стальная арматура, мы все были, как выражаются скинхеды «на говне» (т. е. с оружием. — АПН). Мы шли на бой в тот день. Милиция, чтобы избежать большого кровопролития, эту небольшую группу заукраинских бойцов спрятала в автобусах. До сих пор можно найти видео именно с того места. Автобусам порезали шины, разбили окна в автобусе, закидывали туда дымовухи, газ в автобус пылили. Милиция попыталась построить коридор, эти ультрас постарались на улицу выскочить, и в этот момент кто-то зарезал одного из заукраинцев. Пацан был приезжий, откуда-то из Черновцов, здесь был студентом, учился, возглавлял местную «Свободу» малочисленную… В итоге милиция напора не выдержала и отступила. Это позволило бить их очень долго, гнать к реке, кто-то кричал: «топим их в Кальмиусе!» Били их очень жестоко, конечно. Некоторые там даже упасть не могли минут по 15, их просто в воздухе держали, эти розы (шарфы футбольных фанатов. — Авт.) с надписью «Украина» срывали, жгли. Мрак такой был…»

«Это было настоящее побоище в центре города, при большом скоплении милиции! — вспоминал спустя два года журналист донецкого интернет-издания «ОстроВ» Руслан Бирюков. — Не обошлось без жертв — от ножевого ранения погиб Дмитрий Чернявский, который был активистом и пресс-секретарем Донецкой областной организации ВО «Свобода». В этот день он был среди Самообороны, которая охраняла участников акции «За единую Украину».

«В тот день я с одним журналистом был в больнице, и видел, что много людей попали в неврологию. Сколько из них потом получили инвалидность — мы не знаем», — рассказал в марте 2017 года в интервью городскому сайту Донецка (действующему на территории Украины) руководитель аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс» Дмитрий Ткаченко, в 2014 году — проукраинский активист в Донецке.

Об этом же свидетельствует журналистка Юлия Божко: «Мы работали почти всю ночь. В травматологии находились десятки травмированных. Я снимала на планшет».

Многие участники тех событий сообщали, что убитых было гораздо больше, нежели только один Чернявский, — как минимум еще один или двое участников проукраинского митинга. Но подтверждающей это информации до сих пор не представлено.

Финал событий

Несмотря на сокрушительный удар 13 марта 2014 года, проукраинское движение в Донецке не исчезло, хотя и пропало из публичного поля на месяц. 17 и 28 апреля 2014 года в Донецке прошли новые массовые митинги в поддержку единения с Украиной.

А между этими акциями — рейд в Мариуполь, упоминавшийся выше в колонке Чабана и в некрологе Конакову. В том же рейде принимали участие «черные человечки» Андрея Билецкого, которые вскоре оформятся в добровольческий батальон «Азов».

«В конце апреля (2014 года. — Авт.) ко мне обратились Андрей (Билецкий. — Авт.) и Олег (Однороженко. — Авт.) с идеей организовать «выселение» сепаратистов, захвативших и удерживавших уже несколько недель здание городского совета Мариуполя… Было принято решение поддержать инициативу ребят и попробовать освободить ещё один город, имевший важное стратегическое значение… Губернатор Донецкой области Сергей Тарута был одним из главных движителей процесса подготовки очистки здания горсовета… На мне… была функция координация пропуска ребят, съезжавшихся в Мариуполь со всей Украины, чтобы выполнить ту задачу, которую не могло выполнить на тот момент Украинское государство и его органы. В ночь штурма с 23 на 24 апреля здание Мариупольского городского совета было очищено за несколько минут, практически бескровно», — рассказал 6 мая 2016 года в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Практически бескровно»? Вот как 24 апреля 2014 года описывали происходящее даже лояльные к киевской власти мариупольские СМИ: «Между 3 и 4 утра группа неизвестных ворвалась в здание захваченной мэрии. Около 30 человек начали избивать захватчиков горсовета битами. По словам очевидцев, нападавшим было 20 — 25 лет, на головах у них — марлевые повязки. Удары приходились по рукам, ногам и голове. Одного из активистов вытащили из мэрии и «запаковали» в багажник. Однако, ему удалось сбежать».

Среди других примеров действий украинского подполья в Донецке Чабан в своей статье на «Украинской правде» называет две самые резонансные акции: «В окно Губареву невесть откуда почти залетает граната из подствольного гранатомета, а помощник Пушилина на выходе из кафе «Миллениум» «спотыкается» об автоматную очередь».

Первое из этих событий произошло в центре Донецка в ночь с 1 на 2 июня, второе — днем 7 июня 2014 года.

«Партизанское движение в Донецке… У меня получилось это делать до вступления в город Гиркина-Стрелкова… По ночам продолжал действовать с этими ребятами», — говорит Чабан.

Никто из уличных командиров весны 2014 года в итоге так и не достиг высоких постов во власти, хотя Семенченко избрался в том же году в Верховную Раду, а Матюшин стал депутатом Верховного Совета ДНР. Правда, ненадолго.

«После создания Донецкой народной республики и известных событий «Русской Весны» я стал депутатом парламента ДНР. Но на определенном этапе я понял, что смогу принести больше пользы молодой республике в качестве командира воинского подразделения. Тогда на основе молодежного крыла организации «Донецкая Республика», ставшей катализатором «Русской Весны» в Донецке, было создано подразделение «ВарягЪ», которое вошло в структуру МГБ ДНР, — рассказывал Матюшин 19 ноября 2014 года в интервью сайту «Ридус». — В «ВарягЪ» вошли и многие члены «Русского Образа Донбасса», который мы создали вместе с Ильей Горячевым несколько лет назад».

Того самого Ильи Горячева, которого в 2014-м уже судили в Москве и годом позже вынесли обвинительный приговор за организацию банды «Боевая организация русских националистов», незаконный оборот огнестрельного оружия и пять убийств. Судя по всему, присутствие его соратника в парламенте ДНР сочли уж слишком вызывающим…