Что делал в Крыму и в Донбассе: Стрелков дал большое интервью Гордону

В мае 2020 года украинский журналист Дмитрий Гордон одно за другим взял два интервью у людей, вызывающих отторжение у значительной части населения Украины. Первой была экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, вторым - бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин)

Тут же на журналиста обрушилась критика. Гордон ответил.

«У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который всегда отстаивал украинскую позицию, берет интервью у Поклонской и Гиркина. Многие люди — недальновидные, необразованные, непонимающие — поспешили заклеймить за это меня позором… Говорю для понимающих. Эти интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами…», — заявил журналист.

По словам Гордона, флешки с материалами интервью Стрелкова и Поклонской уже находятся в Гааге и будут использованы как доказательства «аннексии Россией Крыма и развязывании войны в Донбассе».

Но вернёмся к интервью со Стрелковым, которое опубликовано на Youtube-канале Гордона 18 мая.

Вообще Гордон славится и невероятной длиной своих интервью. Так, опубликованное 25 декабря 2018 года знаменитое интервью с Владимиром Зеленским, давшее старт президентской кампании шоумена, заняло 3 часа 3 минуты. Похожим по продолжительности было опубликованное 11 мая этого года интервью с Поклонской (2 часа 51 минута), а вот интервью со Стрелковым побило все рекорды — 3 часа 41 минута. «Спусковой крючок войны в Донбассе». Как начиналась «славянская экспедиция»

Нельзя сказать, чтобы вопросы Гордона были особенно острыми, — интервью с каждым собеседником получается предельно комфортным для последнего. Нельзя сказать и того, что ведущий хорошо готовился к интервью. Это относится и к диалогу со Стрелковым — многие вопросы были ожидаемы, точно так же, как и много раз данные ответы на них (например, уже набившая оскомину тема про выход 5 июля 2014 года из Славянска). Тем не менее, в ответах был ряд интересных деталей.

Прежде всего, как ни странно, это касалось деятельности Стрелкова в Крыму в период присоединения полуострова к России.

«Крым при поддержке российских Вооруженных Сил — пассивной, но поддержке — объявил о независимости, было назначено проведение референдума. Я тогда предполагал, что Крым станет очередным Приднестровьем, очередным государством, которое будет находиться в плотном взаимодействии с российским государством, но сохранит формальную независимость, — рассказывает бывший военный министр ДНР на 55-й минуте интервью. — Более того, я никогда не ставил это во главу угла, но на тот момент у меня были все шансы стать начальником госбезопасности этого государства. Я думаю, если бы ситуация сложилась именно так (в пользу де-юре независимого Крыма. — Авт.), то скорее всего да».

Спустя 20 минут Стрелков упомянет в интервью про свою деятельность «в Крыму, находясь рядом с Аксеновым», про «наш батальон спецназначения, в котором около 200 человек было». Своего рода уже прообраз крымской госбезопасности.

Отвечая на вопрос Гордона, при каких обстоятельствах он с диверсионной группой прибыл из Крыма в Донецкую область, Стрелков на 52-й минуте интервью отвечает: «Действовал я при поддержке непосредственно Аксенова, который, подчеркиваю, достаточно умный человек, чтобы понимать уже тогда, что один Крым без как минимум Северной Таврии, не будучи соединен с Россией сухопутным путем, является сухой рукой». Годовщина начала Иловайского котла: что на самом деле отмечают на Украине © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Далее, на тайминге в 1 час 6 минут, Стрелков упоминает о непосредственно предшествующей славянской экспедиции ситуации: «Когда Донбасс поднимался, фактически я занимал положение при Аксенове, будучи уже фактически отстраненным от каких-либо дел по Крыму, я занимал место его заместителя по «Русскому единству» за пределами Крыма. На меня он фактически переключал всех своих людей, которые у него оставались за перешейком. В значительной степени я взвалил на себя то, что должен был делать он, но он уже погружался во внутрироссийскую политику, поэтому многие решения мне приходилось принимать самому, ему я благодарен за то, что он по крайней мере поддерживал меня во всем, в том числе финансово».

Уже ближе к концу интервью, на тайминге 2 часа 37 минут, Гордон зачитал якобы перехваченный 19 июня 2014 года украинской стороной телефонный разговор Стрелкова с Аксёновым: «Нам помощь нужна масштабная. Если давать по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не сыграет… Если не будет решен вопрос с российской помощью, воздушным прикрытием, хотя бы с поддержкой артиллерии, то не удержаться нам на Востоке (Украины. — Авт.). Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужно нормальное ПВО, ПЗРК уже не можем обойтись. Все это нужно со специалистами уже готовыми, потому что времени их готовить у нас уже нет и не будет». На вопрос, действительно ли это слова Стрелкова, тот ответил: «Возможно. Я не помню дословно разговор, но просьбы о помощи такого рода я Аксенову, наверное, говорил». Осуждены и забыты. За что преследуют ополченцев Русской весны © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Отдельная тема по поводу Крыма и Донбасса связана с интервью, данным Стрелковым 15 августа 2019 года «Московскому комсомольцу», в котором бывший военный министр ДНР откровенно заявил: «Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская… Да, большая часть населения Крыма лояльно отнеслась к воссоединению с Россией. Но если бы не было воссоединения, на баррикады бы активно не вышли. А в Донбассе не просто вышли — люди реально руками останавливали бронетехнику… Людей, поднявшихся на Донбассе — добровольцев, волонтеров, — в процентном соотношении было намного больше, чем в Крыму».

В интервью Гордону Стрелков, касаясь на 45-й минуте интервью этой цитаты, перевел разговор на другой аспект: «Большинству населения, как мы отлично с вами знаем, глубоко наплевать — всегда! — на то, какая у них власть, главное, чтобы она их не трогала. И политикой интересуются, тем более в ней участвуют в разной степени — от 5% до 10%, ну 20% это совсем (шикарно. — Авт.). А по остальным, как писал классик, история скачет, гремя золотыми подковами. Болото! И так было всегда, и так будет всегда. И вы это понимаете, и все это понимают, люди с достаточным образованием».

«Политический актив в Крыму на 90% являлся сторонником России, а большая часть этого болота лояльно относилась к возможности воссоединения с Российской Федерацией, поскольку ожидала от этого по крайней мере экономических дивидендов, что жить будет лучше, они видели, что на тот момент в Российской Федерации жили и богаче, и как бы, может быть, даже свободней… Против были единицы», — резюмирует Стрелков.

Но все же признает затем в интервью Гордону: «Я не уверен, например, что в ситуации боевых действий пришло бы в ополчение — не просто с палками постоять-покричать, а именно сражаться и рисковать своей жизнью — в Крыму хотя бы столько же людей (как в Донбассе. — Авт.). Не уверен».

На тайминге 1 час 28 минут Стрелков дословно излагает ту же аргументацию, которую приводил в феврале этого года на своей странице в «ВКонтакте». Насколько качественно готовился Гордон к интервью, говорит в том числе то, что этот момент он пропустил, как и всю дискуссию, поднятую в целом ряде заявлений видных представителей донецкого ополчения, которые я анализировал в отдельной статье три месяца назад. "85 дней Славянска": издана первая история обороны города © vk.com, Александр Жучковский

Например, донецкий военный журналист Юрий Котенок прямо говорит в видеозаписи, опубликованной 12 февраля этого года: «Обидные вещи сейчас начну говорить. Массовое движение было здесь ополченческое? Его не было. Вспомни август 2014 года — плюс-минус четыре тысячи воюющих, остальные поддерживали нас информационно и на митингах… В Донецкой области 5 миллионов населения, сколько половозрелых мужичков, способных взять оружие в руки, — два миллиона, ну миллион!»

Это же писал 8 августа 2019 года на сайте «Аналитическая служба Донбасса» начальник пресс-службы Минобороны ДНР Данил Безсонов: «Помню, как в августе 2014 года выбрался в Макеевку, в центр. Мы тогда базировались на окраине, ближе к Ханжонково. Оттуда и выезжали на задачи. Подходит в центре ко мне мужчина лет 35, с пивом в руках. Рассказывает, как он сильно за нас болеет (наверное, лайки «ВКонтакте» ставит)… По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28 процента от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!… Если бы в 2014-м хотя бы 5% мужского населения взяли в руки оружие, то всё давно закончилось бы, и враг был бы разбит».

Об этом же кратко упомянул в интервью Гордону и Стрелков: «Одно дело — поддерживать вообще, а другое — взять в руки оружие и пойти воевать».

То есть проблема с мобилизацией в ряды ополчения была и в Донбассе. А теперь Стрелков говорит, что в Крыму эта мобилизация была еще меньше.

«Все-таки Крым… это по большей части военно-политическая операция Москвы, и в отличие от того же Донбасса получилось так, что мы — все добровольцы — выполняли там только вспомогательную роль, может быть, местами важную, может быть, местами ответственную, но только вспомогательную», — признает Стрелков уже под занавес интервью, на тайминге 3 часа 12 минут. А на Донбассе так при Стрелкове не произошло, хотя, как говорит бывший военный министр ДНР, он «очень к этому стремился и подталкивал к этому всеми силами». Девять дней без Захарченко: Чем Донецк ему обязан © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Отдельная тема — это вопрос о найденных под Славянском, ниже этого города по течению реки Казенный Торец, вблизи поселка городского типа Райгородок — телах людей, ранее пленённых ополченцами: 22 апреля 2014 года там выловили тело 18-летнего киевлянина Юрия Поправки и 42-летнего депутата горловского городского совета Владимира Рыбака, а 28 апреля — 28-летнего жителя Львовской области Юрия Дьяковского. Все — со следами пыток. Об этом я ранее кратко писал. Хочется остановиться отдельно на впервые данных ответах Стрелкова на эту тему.

«Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против ополчения, в моих глазах был врагом, и его смерть в какой-то степени находится под моей ответственностью», — кратко ответил Стрелков, отказавшись раскрыть детали, так как в этом замешаны и другие люди (тайминг 2 часа 30 минут).

Вопрос-то в том, что Рыбак не выступал против ополченцев с оружием в руках — он ходил на митинги и занимался иной политической деятельностью. Его похищение на улице средь бела дня 17 апреля в Горловке и последующее убийство буквально всколыхнуло всю Украину, побудив многих людей ехать в Донбасс и воевать против ополченцев, и не понимать того Стрелков не может.

Что касается Дьяковского и Поправки, то, зачитывая с листа вопрос (видимо, подготовленный референтами), Гордон явно не понимал, о чем идёт речь. Зато вот Стрелков сразу понял и ответил: «Вы имеете в виду двух человек, не жителей Славянска, которые в составе диверсионной группы «правосеков» проникли на территорию Славянска. Двух поймали из пятерых. Они были расстреляны по моему приказу… Они были врагами и прибыли на территорию Славянска с диверсионными целями с оружием и взрывчаткой. Их поймали местные жители, не мои бойцы даже».

Но, вообще говоря, за расстрел пленных — военных или гражданских — в столь любимой Стрелковым царской армии, скорее всего, его бы самого отдали под трибунал за воинское преступление.

И последний вопрос. А зачем Гордону вообще было брать интервью у Стрелкова, которое 100% поставило бы на дыбы националистов и АТОшников, вчера вечером действительно взявших в осаду офис журнала «Бульвар Гордона»? Хотя обошлось без эксцессов.

А вот что Стрелков говорит про Зеленского: «Я не знаю, насколько он искренне надеялся что-то изменить, но то, что он взялся за это дело и ничего не сможет сделать, это было понятно, но он даже и не пытается. Может быть, и пытается, но это ни о чем. Дело в том, что в ситуации гражданской войны, ситуации острейшего кризиса методы, которые он применяет, они не будут работать вообще… Первое, что должно было сделать лицо его уровня, это полностью избавиться от окружения, которое привело его к власти. Пытался он или не пытался — это вам виднее».

Негативно, но все-таки скорее сочувствующе!

Стрелков дает высокую оценку современному состоянию ВСУ, которое разительно отличается от 2014 года, прогнозируя в случае конфликта их прорыв на целом ряде направлений уже в первые же несколько дней и полную зачистку народных республик в последующие две-три недели. В чью копилку это? С одной стороны, усиление армии — это заслуга Порошенко и Турчинова. С другой — уже год президент Зеленский, и сейчас как раз пошли обвинения (слова военных подробно обнародовал 17 мая в Facebook главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов) в том, что при ставшем 21 мая 2019 года новым главой Генштаба ВСУ Руслане Хомчаке на передовой резко ухудшилось снабжение и боеприпасами, и топливом, и даже продуктами.

Так что высокая оценка нынешних ВСУ — это некий бонус и Зеленскому как действующему Верховному Главнокомандующему.

Интересно и то, что интервью со Стрелковым выпущено аккурат перед анонсированным на 20 мая обращением Зеленского к годовщине пребывания на посту президента.

Возможно, поэтому СБУ сейчас очень осторожна в оценке действий Гордона. Журналистам разных изданий там уклончиво отвечают: «Изучаем».