По состоянию на 21:00 22 мая в мире зафиксировали более 5 миллионов 154,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 335 тысяч человек скончались, более 1 миллиона 975,1 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 17:00 22 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 588,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 95 052 (6%).

Второе место по числу заболевших занимает Россия: выявлено более 326,4 тысячи случаев заражения, свыше 3,2 тысячи (0,98%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Бразилии. Там зафиксировано почти 310,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,4% (20 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Великобритании, где заболели более 255,5 тысяч человек, а умерли почти 36,5 тысяч (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 326 448 случаев заражения. По состоянию на 21:00 в стране зафиксировано 99 825 выздоровевших и 3249 скончавшихся.

Росздравнадзор разъяснил правила тестирования на антитела. По данным ведомства, для подтверждения коронавируса COVID-19 одного теста недостаточно.

«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. В случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19. Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса», — заявили там.

Для волонтеров же и социальных НКО, помогающих в борьбе с пандемией коронавируса, по распоряжению президента Владимира Путина будут выделены средства в размере 1,5 миллиарда рублей для закупки средств индивидуальной защиты.

Тем временем несколько регионов России уже готовы к третьему этапу по снятию противовирусных ограничений. В рамках третьего этапа в стране начнут работать парки и скверы, объекты торговли и сферы услуг, а также школы, вузы, гостиницы и предприятия общепита.

На такие послабления, например, пойдут власти Сахалинской области, где за последние сутки коронавирусом заразились только четыре человека. На следующей неделе, 26 мая, там откроют рестораны и кафе, а в субботу, 23 мая, в регионе заработают фитнес-клубы.

Также послабления с 25 мая планируют ввести и в Карачаево-Черкесии, где за сутки коронавирусом заразились 11 человек, что является минимальным показателем на Северном Кавказе. По словам главы региона Рашида Темрезова, если ситуация не ухудшится, то в республике начнут открывать непродовольственные магазины, парикмахерские и автосервисы. Жителям разрешат заниматься спортом на открытом воздухе и гулять.

Похожие послабления введут в Краснодарском крае, несмотря на то, что карантин там продлили до 6 июня.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков с 23 мая. Для поездок в Москву до 27 мая продолжат действовать уже выданные пропуска, после чего в столице будут действительны только московские цифровые пропуска.

Тем временем президент поручил подготовить новые рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса и восстановлению экономики России.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 20 148 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 588 стали летальными. В то же время 6585 пациентов выздоровели.

На Украине продолжается борьба регионов за возможность ослабить карантин. Так, руководство Днепропетровской и Полтавской областных госадминистраций обратились к Министерству здравоохранения с просьбой разрешить начать второй этап ослабления карантина, несмотря на то, что обе области не попали в список Минздрава из-за недостаточного количества проведенных тестов на коронавирус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

После обращения правительство разрешило начать второй этап ослабления карантина в Днепропетровской области.

При этом он был отложен в Николаевской, Ровенской и Волынской областях, где эпидемическая ситуация остается сложной. На сегодняшний день Николаевская область не соответствует ни одному из трех критериев, в Волынской области превышен показатель заболеваемости (вместо 12 больных на 100 тысяч — 15,3), а в Ровенской области, по словам замглавы ОГА Игоря Тимошенко, для перехода на второй этап в течение недели должно быть не более 138 заражений.

В Черновицкой области было принято решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда в регион в условиях карантина. В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.

Ситуация в мире

На 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — была принята резолюция, в которой говорится, что у населения планеты должен быть всеобщий, равноправный и своевременный доступ к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса.

При этом Эстония первой получит лекарство от коронавируса, которые разработали в Японии — его доставят уже на следующей неделе. Япония выделила лекарства для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. В свою очередь Эстония предоставит Японии результаты клинических испытаний.

При этом в интернете регулярно появляются фейки о лекарствах против COVID-19. В связи с этим компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о новой коронавирусной инфекции. Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, аккаунты пользователей в случае повторных нарушений заблокируют. В список запрещенных тем, в частности, вошли:

— отрицание коронавируса;

— отказ от помощи врачей и лечение с помощью народной медицины или молитвы;

— утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть;

— отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться;

— связь заболевания с излучением от сети 5G;

— очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.

А основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что нынешняя ситуация подтолкнула его к решению попробовать перевести в ближайшие 5-10 лет 50% сотрудников компании на удаленный режим работы. Он призвал других работодателей также задуматься о предоставлении своим работникам такой возможности.

Тем не менее многие компании и предприятия оказались на грани банкротства из-за карантина, введенного многими странами из-за коронавируса. В связи с этим лидер Европейской народной партии в Европарламенте, немецкий консерватор Манфред Вебер призвал ЕС наложить 12-месячный запрет на поглощение Китаем компаний, акции которых в настоящее время недооценены или которые имеют деловые проблемы из-за кризиса. По его мнению, Китай является стратегическим конкурентом для Европы, представляющим авторитарную модель общества и желающим расширить свою власть и заменить США в качестве ведущей державы.

Тем временем власти Турции в надежде привлечь туристов в страну и восстановить $35-миллиардную индустрию отдыха после коронавирусного кризиса запустили программу сертификации «Здоровый туризм». Как сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой, в рамках этой программы авиакомпании, аэропорты, отели, рестораны, бары, кафе и другие предприятия, обслуживающие туристов, будут получать сертификаты, подтверждающие уровень гигиены, чистоты и безопасности для здоровья туристов.