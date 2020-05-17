Первую позицию по числу зараженных занимают Соединенные Штаты: здесь коронавирус был диагностирован у 1,4 млн человек. Болезнь забрала жизни 88,8 тыс. людей, 268,3 тыс. выздоровели.
На втором месте Россия: 281,7 тыс. случаев инфицирования, 2,6 тыс. погибших, 67,3 тыс. выздоровевших.
Третье место с 241,4 тыс. случаями заражения занимает Великобритания. От коронавируса здесь умерли 34,5 тыс. человек, 1 тыс. выздоровели.
Сложной остается ситуация в Бразилии (233,5 тыс.), Испании (230,6 тыс.) и Италии (224,7 тыс.)
Ситуация на Украине
На Украине с начала пандемии зафиксировано 18 291 случай заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 514 украинцев, 5116 выздоровели. За последние сутки в стране заразились 433 человека, среди них 32 ребенка и 57 медработников.
В ВСУ зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусом. Заболевший проходит лечение дома, его состояние оценивается как удовлетворительное. Всего в ВСУ в настоящее время коронавирусом болеют 38 человек, еще 76 выздоровели, двое погибли.
Национальный банк Украины прогнозирует сильное снижение количества денежных переводов от украинских заробитчан из-за коронавируса и закрытия границ — от 2 до 4 млрд долларов. При этом отмечается, что этот денежный недостаток может быть компенсирован отсутствием заграничного отдыха в этом году.
Стало известно, что авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на все международные рейсы до 1 июля после проведения анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети. В компании также отметили, что после возобновления перелетов произойдут изменения в работе аэропортов: скорее всего, магазины Duty Free и бизнес-залы будут закрыты.
С 18 мая киевские власти полностью запретят въезд в столицу крупногабаритного транспорта из-за «карантинных» пробок, которые образовываются на дорогах в связи с запретом на работу общественного транспорта. Ограничение будет касаться четырех въездов в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Отмечается, что действовать оно будет в утренние и вечерние часы.
Ситуация в России
По данным на 17 мая в России зарегистрировано 281 752 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2631 пациент, 67 373 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировано у 9 709 человек.
В Северной Осетии коронавирус выявили у новорожденного ребенка. В Минздраве республики объяснили, что мать младенца заразилась COVID-19 во время беременности, поэтому он родился уже инфицированным. Состояние женщины и ребенка оценивается как стабильное.
В Московской области с 18 мая отменят некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в Подмосковье возобновятся работы объектах ЖКХ, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.
«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — отметил глава региона Андрей Воробьев.
При этом в Московской области отложили открытие магазинов со стройматериалами и товарами для сада. Они смогут возобновить деятельность не ранее 25 мая.
Больница в Ульяновской области получит имя врача Владимира Фиошина, умершего от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, местные власти планируют установить в регионе памятник медикам, борющимся с пандемией.
Ситуация в мире
Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий отлучил от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, министра образования и по делам религий Ники Керамеос и заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса за «кощунственные» слова о том, что коронавирус передается со слюной, а значит и при причастии. Ранее Амвросий заявлял о том, что освящение является лекарством от COVID-19.
Тем временем во Франции в связи с эпидемиологической ситуацией провели первую церковную службу на автомобилях. Всего на службу на парковке у конгресс-центра в коммуне Шалон-ан-Шампань приехали около 220 авто. В одной машине могли находиться только члены одной семьи или проживающие вместе люди.
В Ухане, на родине коронавируса, нашли еще 28 бессимптомных носителей болезни. Новые случаи заболевания медики выявили благодаря массовому тестированию, которое проходит в городе с 14 мая. Всех носителей инфекции поместили на изоляцию под наблюдение врачей. За выходные врачи успели протестировать более 200 тыс. человек.
Бельгия с понедельника, 18 мая, приступает ко второму этапу ослабления карантина: в стране открываются начальные и средние учебные заведения. При этом детсады пока остаются закрытыми. Также предполагается открытие музеев, салонов красоты и зоопарка.