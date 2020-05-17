По состоянию на 19:00 воскресенья, 17 мая, в мире зафиксировано свыше 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 312,3 тыс. человек, более 1,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первую позицию по числу зараженных занимают Соединенные Штаты: здесь коронавирус был диагностирован у 1,4 млн человек. Болезнь забрала жизни 88,8 тыс. людей, 268,3 тыс. выздоровели.

На втором месте Россия: 281,7 тыс. случаев инфицирования, 2,6 тыс. погибших, 67,3 тыс. выздоровевших.

Третье место с 241,4 тыс. случаями заражения занимает Великобритания. От коронавируса здесь умерли 34,5 тыс. человек, 1 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация в Бразилии (233,5 тыс.), Испании (230,6 тыс.) и Италии (224,7 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине с начала пандемии зафиксировано 18 291 случай заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 514 украинцев, 5116 выздоровели. За последние сутки в стране заразились 433 человека, среди них 32 ребенка и 57 медработников.

В ВСУ зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусом. Заболевший проходит лечение дома, его состояние оценивается как удовлетворительное. Всего в ВСУ в настоящее время коронавирусом болеют 38 человек, еще 76 выздоровели, двое погибли.

Национальный банк Украины прогнозирует сильное снижение количества денежных переводов от украинских заробитчан из-за коронавируса и закрытия границ — от 2 до 4 млрд долларов. При этом отмечается, что этот денежный недостаток может быть компенсирован отсутствием заграничного отдыха в этом году.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 17 мая

С 18 мая киевские власти полностью запретят въезд в столицу крупногабаритного транспорта из-за «карантинных» пробок, которые образовываются на дорогах в связи с запретом на работу общественного транспорта. Ограничение будет касаться четырех въездов в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Отмечается, что действовать оно будет в утренние и вечерние часы.

Ситуация в России

По данным на 17 мая в России зарегистрировано 281 752 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2631 пациент, 67 373 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировано у 9 709 человек.

В Северной Осетии коронавирус выявили у новорожденного ребенка. В Минздраве республики объяснили, что мать младенца заразилась COVID-19 во время беременности, поэтому он родился уже инфицированным. Состояние женщины и ребенка оценивается как стабильное.

В Московской области с 18 мая отменят некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в Подмосковье возобновятся работы объектах ЖКХ, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — отметил глава региона Андрей Воробьев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Больница в Ульяновской области получит имя врача Владимира Фиошина, умершего от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, местные власти планируют установить в регионе памятник медикам, борющимся с пандемией.

Ситуация в мире

Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий отлучил от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, министра образования и по делам религий Ники Керамеос и заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса за «кощунственные» слова о том, что коронавирус передается со слюной, а значит и при причастии. Ранее Амвросий заявлял о том, что освящение является лекарством от COVID-19.

В Черногории власть под прикрытием эпидемии нанесла удар Церкви © РИА Новости, Даниил Африн | Перейти в фотобанк

В Ухане, на родине коронавируса, нашли еще 28 бессимптомных носителей болезни. Новые случаи заболевания медики выявили благодаря массовому тестированию, которое проходит в городе с 14 мая. Всех носителей инфекции поместили на изоляцию под наблюдение врачей. За выходные врачи успели протестировать более 200 тыс. человек.

Бельгия с понедельника, 18 мая, приступает ко второму этапу ослабления карантина: в стране открываются начальные и средние учебные заведения. При этом детсады пока остаются закрытыми. Также предполагается открытие музеев, салонов красоты и зоопарка.