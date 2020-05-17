Пока Украина выходит из пандемии (или только делает вид) литературный обозреватель издания Украина.ру Али Серенадин продолжает осваивать просторы классической литературы (и точно вид не делает, а перечитывает). Как и обещал в прошлый раз, он детально примеряет "Незнайку" к окружающей его украинской действительности

Обещанное послабление карантина в Украине оборачивается майскими обострениями творческих потуг у новой власти. С одной стороны — вроде послабляют. С другой стороны — лучше бы не смотреть на эти художества. Потому что в госуправении «я художник — я так вижу» не работает. Особенно, когда живописец ты так себе — с ударением на последнем слоге.



Николай Носов написал обо всех незнайках — и профессионалах, и аматорах (то есть попросту говоря — любителях) — сразу и на века. Поэтому и следующая глава идет в сборник литературных фельетонов как… Можно было бы сказать «…дети в школу», но ведь карантин. Ходить по 8 человек уже можно, на открытых площадках кальян курить — пожалуйте, а вот учиться украинские школьники будут понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. В основном, учиться делать вид. Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты © "Приключения Незнайки и его друзей"



«Тюбик был очень хороший художник. Одевался он всегда в длинную блузу, которую называл "балахон". Стоило посмотреть на Тюбика, когда он, нарядившись в свой балахон и откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках. Каждый сразу видел, что перед ним настоящий художник».



Помнится, что Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа» тоже выглядел как заправский народный президент.

Он сам до того в это уверовал, что пришел однажды на стадион к Петру Порошенко и сказал:



«- Слушай, Тюбик, я тоже хочу быть художником. Дай мне каких-нибудь красок и кисточку.

Тюбик был вовсе не жадный, он подарил Незнайке свои старые краски и кисточку».



Ну, насчет вовсе не жадности Тюбика Носов слегка приукрасил — очень отличался прошлый украинский Тюбик этой самой жадностью. До того, бывало, отличался, что по сравнению с другими тюбиками, из которых только выжать обычно можно их содержимое, он сам старался в себя побольше вжать. До того увлекся, что Незнайка и забрал у него краски с кисточками и ну электорату перспективы приукрашивать! Только перспективы оказались немного не такими, собственно, как и сам электорат — выбирал нового президента один, а теперь у него какой-то другой, который раньше Тюбику аплодировал… Коронавирус и классики литературы. Децентрализация украинских альфа-самцов и «Мертвые души» © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк



«В это время к Незнайке пришел его друг, Гунька.

Незнайка говорит:

— Садись, Гунька, сейчас я тебя рисовать буду.

Гунька обрадовался, сел поскорее на стул, и Незнайка принялся его рисовать. Ему хотелось изобразить Гуньку покрасивее, вот он и нарисовал ему красный нос, зеленые уши, синие губы и оранжевые глаза. Гуньке хотелось поскорее увидеть свой портрет. От нетерпения он не мог усидеть спокойно на стуле и все время вертелся.

— Не вертись, не вертись, — говорил ему Незнайка, — а то непохоже получится.

— А сейчас получается похоже?— спросил Гунька.

— Очень похоже, — ответил Незнайка и пририсовал ему фиолетовой краской усы.

— Ну-ка, покажи, что получилось! — попросил Гунька, когда Незнайка окончил портрет.

Незнайка показал.

— Да разве я такой?— закричал Гунька в испуге.

— Конечно, такой. Какой же еще?

— А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету.

— Ну, вырастут когда-нибудь.

— А нос почему красный?

— Это чтоб было красивее.

— А волосы почему голубые? Разве у меня голубые волосы?

— Голубые, — ответил Незнайка. — Но, если тебе не нравится, я могу сделать зеленые».



В этом, в общем-то, не большом абзаце описаны почти годичные перипетии правления президента Зеленского-Незнайки. Практически все, что он обещал на стадионе в дебатах со своим соперником, было перекрашено, перечеркнуто, зарисовано и цвет свой изменило буквально до неузнаваемости. Разве что волосы остались зеленые. Но то от хамелеоновской приспосабливаемости, не по-настоящему — это кто угодно в парламентской фракции «Слуга народа» подтвердит. И народ это, конечно, раздражает. Что подтверждают опросы общественного мнения на предмет психологического портрета украинского избирателя.



«- Нет, это плохой портрет, — сказал Гунька. — Дай я его порву.

— Зачем же уничтожать художественное произведение?— ответил Незнайка.

Гунька хотел отнять у него портрет, и они принялись драться. На шум прибежали Знайка, доктор Пилюлькин и остальные малыши.

— Вы чего деретесь?— спрашивают.

— Вот, — закричал Гунька, — рассудите вы нас: скажите, кто здесь нарисован? Правда, это не я?

— Конечно, не ты, — ответили малыши. — Тут какое-то пугало огородное нарисовано.

Незнайка говорит:

— Вы не догадались потому, что здесь подписи нет. Я сейчас подпишу, и все будет понятно.

Он взял карандаш и подписал под портретом печатными буквами: "ГУНЬКА". Потом повесил портрет на стене и сказал:

— Пусть висит. Все могут смотреть, никому не запрещается.

— Все равно, — сказал Гунька, — когда ты ляжешь спать, я приду и уничтожу этот портрет.

— А я ночью не лягу спать и буду стеречь, — ответил Незнайка.

Гунька обиделся и ушел домой, а Незнайка на самом деле не лег вечером спать». Коронавирус и классики литературы. Чеховские каштанки в украинской власти © culture.ru



Собирательный Гунька пока не пришел уничтожать свой портрет — выборы только осенью — но вот наш Президент-Незнайка не уснул. И решил занятся акционизмом: продлил действие указа, запрещающего доступ через украинских провайдеров к целому ряду российских сайтов. Потом расширил санкционный список, внеся туда Государственный Эрмитаж и Музей изобразительных искусств им.Пушкина. Не иначе, для того, чтобы никто не увидел — какими должны быть настоящие картины. После чего творец перешел к перформансу:



«Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика нарисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Торопыжку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то пририсовал ему собачий хвост. Охотника Пульку изобразил верхом на Бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде».



Все эти потуги горе-художника так бы и могли остаться незамеченными под покровом ночи, если бы они касались только карикатур на незнайкиных друзей, то есть, сотрудников «Студии «Квартал 95» и приближенных к ним. На сегодня только официально насчитано около 30-ти таких «торопыжек» и «пончиков». Судя же по тому, сколько их еще в смешном и нелепом виде исполняют должностные обязанности, и сколько еще ослиных ушей некомпетентности торчит изо всех госорганов — творит Зеленский-Незнайка широким, можно сказать, мазком и в разных жанрах. Поэтому неудивительно, что эту ночь он решил закончить хэппенингом. Ну, то есть, это он так решил, что так закончить будет хэппи.



«К утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи, так что получилась целая выставка.

Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсне и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся.

— Молодец, Незнайка! — говорил доктор Пилюлькин. — Никогда в жизни я так не смеялся!

Наконец он остановился возле своего портрета и строго спросил:

— А это кто? Неужели это я? Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его.

— Зачем снимать? Пусть повисит, — ответил Незнайка.

Доктор Пилюлькин обиделся и сказал:

— Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь касторки дать.

Незнайка очень не любил касторку. Он испугался и говорит:

— Нет-нет! Теперь я сам вижу, что портрет плохой.

Он поскорей снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его». Коронавирус и классики литературы. Тятя, тятя, наши соцсети притащили мертвеца © пресс-служба "Народный фронт"



История недолгого — пока — правления Владимира Александровича должна сохранить упоминание о том, кого первого он испугался после спонтанной инаугурации. Чтобы не лезть в анналы, можно допустить, что это — министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков. Во-первых, под чутким и отеческим надзором этого ветерана постмайданной власти находятся практически все парамилитарные образования (кроме тех, которые проходят по ведомству СБУ). То есть, слабительное для облегчения мучений при принятии важных государственных решений хозяином Банковой у главного полицейского всегда под рукой. Придут, пошумят, напугают — оно и полегчает: не надо думать, как в стране порядок навести, лучше беспорядком позаниматься. Чистым абстракционизмом, выражаясь художественным языком.



«Вслед за Пилюлькиным проснулся охотник Пулька. И ему портреты понравились. Он чуть не лопнул со смеху, глядя на них. А потом он увидел свой портрет, и настроение у него сразу испортилось.

— Это плохой портрет, — сказал он. — Не похож на меня. Ты сними его, а то я не буду тебя с собой на охоту брать.

Пришлось Незнайке и охотника Пульку со стены снять. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились».



Портреты — это, конечно, метафора назначения и увольнений. А еще, иллюстрация того, что не все назначения и увольнения за подписью Зеленского нравятся всяким «пулькиным» из Посольства США в Киеве и из других админзданий внешнего управления. Того и гляди, случится как у Носова, когда Тюбик отберет у Незнайки краски и кисточку. В искусстве это могут назвать Ренессансом. Но в политике это называется реваншем. Вон как Арсения Петровича Яценюка на голубом экране Савика Шустера подсвечивают — прямо сияние святости исходит от бывшего спикера и премьер-министра Украины. Не иначе, флюоресцентные краски решили использовать. Яркости это, конечно, добавит, но мастерства — нет. Хотя и продается этот товар в предвыборный период, и покупается бойко.



Но вот один из портретов — это что-то особенное! В самом начале было же сказано, что Гунька — лучший друг Незнайки. Незнайка — образ Президента Украины. Кто был лучшим другом Украины до всех майданов, если не Россия? А то, что Гуньку там же, в самом начале автор сравнил с электоратом — так никаких разночтений! Русскоязычный и восточноориентированный электорат и сделал Владимира Зеленского Гарантом Конституции. Поэтому, можно себе представить, как Зеленский-Незнайка приходит сами знаете, к кому и говорит:



«На стене остался один Гунькин портрет. Незнайка снял его и пошел к своему другу.

— Хочешь, Гунька, я подарю тебе твой портрет? А ты за это со мной помиришься, — предложил Незнайка.

Гунька взял портрет, порвал его на кусочки и сказал:

— Ладно, мир. Только если еще хоть раз нарисуешь, ни за что не стану мириться.

— А я никогда больше не буду рисовать, — ответил Незнайка. — Рисуешь, рисуешь, а никто даже спасибо не скажет, все только ругаются. Не желаю больше художником быть».



Хорошо бы так и в реальности. Однако, жизнь — не сказка…