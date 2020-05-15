Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон и открыла двери кредитам МВФ, правительство разрешило работу вещевых рынков, ЕБРР прогнозирует падение украинской экономики на 4,5% в 2020 году. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Верховная Рада приняла "антиколомойский" закон

Верховная Рада в среду, 13 мая, поддержала так называемый "антиколомойский" закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Во время голосования в зале парламента присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал "защитить экономику" и поддержать законопроект. За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов. Голоса дали депутаты фракций "Слуга народа", ЕС, "За будущее", "Голос", "Доверие" и внефракционные.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. По заявлению главы Нацбанка Украины Якова Смолия, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая — начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета. Смолий добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до $3,5 млрд. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года, — около $5 млрд. Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Закон предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности".

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства. В пунктах этой статьи говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам. Так, решение суда "не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта/решения, кроме права на возмещение ущерба".

Также решение суда не восстанавливает положение банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: "суд не может принять любое другое решение, которое может привести к остановке/прекращению начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка". Гроза Порошенко, жестокий карантин и идеальный шторм в экономике. Главное на неделе с 13 по 20.03 от экспертов © Facebook, Ирина Венедиктова

Как отмечали в Нацбанке, это не значит, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если его правота будет доказана, он должен подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.

В четверг, 14 мая, нардеп Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за проведения голосования за "антиколомойский" закон.

ЕБРР прогнозирует сокращение экономики Украины на 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2020 году на уровне 4,5%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом обзоре, опубликованном ЕБРР в среду, 13 марта.

"ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году в результате глобальных потрясений, связанных с коронавирусом, и после более медленного промышленного роста, зафиксированного в конце 2019 года — начале 2020 года", — отметили в ЕБРР.

Банк ожидает, что экономика Украины восстановится до 5,0% в 2021 году.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается "высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках" для Украины. «ПриватБанк» без Коломойского и «присвоенная» Победа. Рада провела внеочередное заседение © пресс-служба президента Украины

В докладе утверждается, что сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за мер в области общественного здравоохранения, принятых для сдерживания коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение шести лет.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%, предупреждая, что прогнозы подвержены "беспрецедентной неопределенностью".

Напомним, Минэкономики оценило глубину падения экономики Украины в I квартале этого года на уровне 1,2% ВВП. Американский J.P. Morgan прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2020 году на 5,1% при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП. Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

Правительство разрешило работу вещевых рынков

Кабмин на внеочередном заседании в четверг, 14 мая, разрешил возобновить работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности. По словам главы Минздрава Максима Степанова, эти изменения позволят восстановить полное торговое обслуживание населения. «Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Решение вступит в силу после опубликования.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", — заявил президент Владимир Зеленский, реагируя на инициативу Кабмина.

Напомним, с 1 мая на Украине разрешили работать продуктовым рынкам, если на них подтверждено соблюдение противоэпидемических требований. С 11 мая разрешено посещать парки, парикмахерские, открытые террасы кафе и ресторанов и тому подобное. С 22 мая центральная власть надеется начать второй этап ослабления карантина.

Как стало известно ранее, Львов уже с 15 мая открывает непродовольственные рынки, визовые центры, а также магазины одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу. Кроме того, со следующей недели в городе заработают торговые центры и все поликлиники.

Отметим, что Министерство инфраструктуры представило план возобновления работы транспорта. План состоит из трех этапов, на первом из них уже планируется восстановить городские пассажирские перевозки.