В Одессе развивается конфликт внутри местных элит: появилась информация, что губернатор области Максим Куцый может быть отправлен в отставку за то, что не справляется с управлением и занимается интригами с оппонентами президента Зеленского. Также весьма шаткие позиции и у мэра Геннадия Труханова. Украина.ру разбиралась, кто кому в Одессе Рабинович

Губернатор Куцый — кандидат на вылет

На этой неделе одесскую обладминистрацию сотрясла череда скандалов. Так, 13 мая Куцый пригрозил вызвать Национальную гвардию в свой кабинет после того, как журналистка телеканала «1 + 1» поставила ему вопрос относительно обстоятельств закупки автомобилей для скорой помощи, конфликт был даже зафиксирован на видео. И хотя позже глава администрации области извинился, эта ситуация вызвала крайнее недовольство в Офисе президента. По данным телеграм-канала «Легитимный», 14 мая у руководителя Одесской области состоялся крайне неприятный разговор с первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, во время которого губернатору сделали «последнее предупреждение».

«Трофимов предупредил Максима Куцыя, что он один из первых в списках на отставку. Если ситуация кардинально не поменяется, то «харьковский клан» не сможет уберечь губернатора Одессы от гнева Зеленского», — пишут авторы канала. Одесский эксперт Ткачев: У нас во власти происходит привычный конфликт между майданными политиками © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Этому предшествовало увольнение днем ранее одесского вице-губернатора Виталия Свичинского с формулировкой «бездеятельность» в вопросе обещанных президентом Зеленским доплат медицинским работникам. С уже бывшим подчиненным Куцый повздорил на страницах Facebook, утверждая, что уволенный чиновник не предпринял достаточных действий для решения проблемы. В свою очередь Свичинский говорил, что уходит добровольно по причине отмены губернатором тендера на закупку 24 школьных автобусов общей стоимостью 46 млн 358 тыс. грн, курируемого им.

Сказанное последним является правдой, но только отчасти. В момент назначения Куцего все чиновники написали прошение об отставки без даты, что практиковалось для возможно необходимого быстрого увольнения. Свичинский — один из бывших руководителей одесской «самообороны Майдана», к команде нынешнего главы ОГА отношения не имеет. Он избирался в 2015 году в Одесский облсовет от «Блока Петра Порошенко», а замгубернатора стал в октябре 2018 г. при Максиме Степанове. Теперь Степанов — министр здравоохранения, а на его месте оказался представитель "харьковского политического клана" Куцый. Уже после президентских выборов Свичинский стал поддерживать Зеленского, а непосредственной зоной ответственности экс-активиста была медицина.

В данной связи нужно заметить: на фоне постоянных заявлений Свичинского о том, что в медицине региона все в порядке, Одесская область в реальности оказалась не готова к эпидемии коронавируса, закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты для врачей в итоге пришлось делать за счет частных лиц.

Но весь описанный выше скандал является лишь поводом для отстранения Свичинского. Настоящая причина заключается в том, что происходит очередной акт подковерной борьбы за контроль над Одесской областью, причем удача в ней сопутствует нардепу Алексею Гончаренко, убравшему ненужного ему человека. Куда виляет Труханов. Как мэр Одессы умудрился рассориться со всеми © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

«Время увольнения Свичинского пришло, а произошло это в результате существенного усиления в Одесской области команды Алексея Гончаренко, которой удалось выстроить диалог с Куцым. У Гончаренко со Свичинским острый конфликт еще со времен Саакашвили, но у Свичинского была мощная крыша в патриотических кругах, в которых к Гончаренко, несмотря на все его «достижения», продолжают относиться скептически», — сообщает телеграм-канал «Одесский городовой».

Гончаренко — личность в Одесской области весьма примечательная. Начинал в "Партии регионов", когда это стало выгодно, в конце 2013 года легко переметнулся из "Регионов" в стан их противников, был одно время даже исполняющим обязанности главы обладминистрации. Осенью 2014 года прошел в парламент страны по спискам "Блока Петра Порошенко", где отличился крайней антироссийской направленностью выступлений не только в украинском, но и в Европарламенте. А самые яркие его деяния — фотографирование 2 мая 2014 года на фоне обгоревших тел одесситов, погибших 2 мая в Доме профсоюзов, и участие в провокации против отца одного из одесситов, на фоне трупа которого он и снимался, давая интервью в прессе. Одессита (отца погибшего), спровоцированного с помощью СБУ и при участии "живорго трупа" депутата Гончаренко на покушение на Гончаренко, потом посадили в СИЗО, где он провел пять лет. Вот такой человек, ныне опять находящийся в парламенте страны в составе "Европейской солидарности" бывшего президента Украины Петра Порошенко, и борется в Одесской области за возможность влиять на назначенного Зеленским губернатороа Куцего.

Между тем одесский губернатор, которого назначил в конце минувшего года Зеленский, уже успешно сотрудничает с ярым оппонентом президента Гончаренко в деле перераспределения финансовых потоков (облсоветом руководят люди последнего при неформальной коалиции «Блока Порошенко» и «Оппозиционной платформы — За жизнь»). У главы государства, очевидно, должно накопиться к Куцему в связи с таким сотрудничеством немало вопросов.

Долгое время в Одесской области вообще не могли назначить губернатора, а занимающий с 11 октября 2019 года свой пост Куцый является креатурой министра МВД Арсена Авакова. Кроме того, по информации местных элит, он также получил поддержку от олигарха Игоря Коломойского. Но Куцый проявил себя как слабый и некомпетентный управленец, он всего лишь перенаправил на себя коррупционные потоки. Из-за этого во время пандемии коронавируса штаб по борьбе с пандемией с подачи Офиса президента возглавил местный бизнесмен, владелец частного порта «ТИС» Андрей Ставницер.

Кроме того, поначалу губернатор не сумел даже наладить взаимодействие с мэром Одессы Геннадием Трухановым, который до недавнего времени был одной из самых влиятельных фигур в Одессе и области. Сам Труханов в весьма едком тоне в социальных сетях троллил руководителя ОГА Куцего, назначенного не из среды местных политиков, что в Одессе считается плохим стартом для карьеры политика. И хотя мэр с губернатором не воюют, разбалансирование управляемости одной из стратегических областей страны, потерю рейтингов «Слуги народа» (а она вызвана в том числе и деятельностью главы ОГА), а также союзы с откровенными врагами Куцему наверняка не простят.

При этом надо иметь в виду, что для Зеленского Одесская область — базовая, именно здесь у него на президентских выборах был самый высокий процент поддержки избирателей в стране. «Я буду помогать». Одесский губернатор Куцый пообещал продолжить декоммунизацию региона © Facebook, Максим Куцый

Местные выборы-2020. Перспективы мэра Труханова

Один из факторов, который обостряет борьбу внутри местных политических элит — выборы мэра и местных советов, намеченные на этот год. В связи с этим оценим перспективы действующего городского головы Геннадия Труханова.

Если в 2018-м — первой половине 2019 года его позиции могли считаться непоколебимыми, то с конца прошлого года все уже далеко не так однозначно. Серьезная угроза возникла в связи с возможными досрочными местными выборами в августе — сентябре 2019 г. Тогда на волне ожиданий позитивных перемен кандидат от пропрезидентской партии «Слуга народа» мог одержать победу над Трухановым, ибо его рейтинг, согласно соцопросам, уже тогда упал с 50% до 30-33%. Но на данный шаг команда Зеленского не решилась, а позже вследствие многочисленных скандалов в партии власти, планов по продаже земли, «антибанковского закона», отсутствия поддержки граждан во время общегосударственного карантина ее поддержка серьезно снизилась.

Офис президента в конце прошлого года взял курс на давление в отношении градоначальника путем инициирования уголовных дел. 9 декабря 2019 г. в мэрию с обыском пришла Служба безопасности Украины: ведомство проводило изъятие документов в рамках уголовного дела по части 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением). Под подозрением оказались члены команды мэра Труханова — Олег Брындак (председатель земельной комиссии), Инна Поповская (директор юридического департамента горсовета), а также Светлана Бедрега (заместитель Одесского городского головы — директор департамента финансов горсовета).

Помимо этого, активизировалось расследование в рамках уголовного дела по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), начатого Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 11 декабря 2019 г., в котором подозревается сам Труханов.

В начале нынешнего года ему повезло с увольнением бывшего главы ОП Андрея Богдана, слывшего сторонником максимальной конфронтации с мэрами крупных городов. Его сменщик Андрей Ермак придерживался диаметрально противоположного подхода, а именно политики компромисса и договоренностей. Судебно-правоохранительное давление со стороны центра на мэра Одессы ослабло.

Труханов показывает себя весьма уверенно, позволяет себе в интервью критиковать официальный Киев. Например, он акцентировал внимание на то, что городские рынки закрыты на карантин именно под прямым давлением высшего руководства страны и лично президента Зеленского. Тем не менее, продолжению их неофициальной работы городские чиновники не препятствовали.

Одесский мэр четко уловил общественный запрос на ослабление карантина, подхватив тренд, заданный городским главой Черкасс Анатолием Бондаренко. Уже 6 мая он заявил, что в Одессе «карантин фактически закончен», признав, что граждан просто невозможно заставить соблюдать наложенные правительством жесткие ограничения. В пользу Труханова, готовящегося к осенним выборам, говорит отсутствие сильных фигур, могущих составить ему конкуренцию на выборах в местных рядах «Слуги народа» и определенный раскол в «Оппозиционной платформе — За жизнь». А поставить не местного руководителя на выборы кандидатом в мэры у "Слуг народа" здесь не получится — одесситы за пришлого не проголосуют.

Возможен вариант, что кандидатом от "Слуг народа" и "Оппозиционной палатформы — За жизнь" (ОПЗЖ) пойдет весьма популярный в стране политик Вадим Рабинович, который возглавил местное отделение ОПЗЖ. Но и у него шансы быть выбранным мэром Одессы пока не велики — он, при всей его харизматичности, одесситам человек чужой, киевлянин, а их местное население сильно недолюбливает.

Между тем, фактором, играющим против Труханова, является разрыв с его давними бизнес-партнерами Владимиром Галантерником и Александром Ангертом, считающимися местными олигархами. Эхом этого конфликта стало увольнение 18 марта заместителей мэра Анатолия Орловского и Петра Рябоконя, которых связывают с Галантерником.

Серьезным промахом опытного мэра стала внезапно начавшаяся 9 мая война с известным журналистом и блогером Анатолием Шарием. В своем стремлении противодействовать росту популярности партии Шария Труханов использовал различных национал-радикалов (Автомайдан, «Национальный корпус»), которых значительная часть одесситов ненавидит. Их силовое противодействие сторонникам Шария, пытавшимся провести торжественные акции ко Дню Победы, вызвало непонимание и неприязнь со стороны «антимайданно» настроенных избирателей. Они являются базовым электоратом Труханова, и этой своей ошибкой он добьется обратного эффекта — увеличения популярности партии Шария, которая при количественном и качественном росте вполне сможет опередить промэрскую «Доверяй делам». В сознании все большего числа одесситов действующий градоначальник является флюгером, соглашателем с Киевом, что в Одессе всегда считалось отрицательным свойством любого политика.

Скорее всего, стратегия Труханова будет направлена на попытку создания союза со «Слугами народа», подобного тому, который существовал у него при президентстве Порошенко с его политической силой БПП, когда центральная власть не лезла в местные вопросы, позволяя местным элитам спокойно делать свои дела, а мэр обеспечивал лояльность и подчинение города центральной власти в административном отношении. Выражалась она в союзе «Блока Порошенко» и «Доверяй делам» в местных советах. Но далеко не факт, что эту комбинацию удастся повторить вновь. «Посткарантинная» социально-экономическая нестабильность может перерасти в массовую оппозиционную политическую активность, когда мэр Труханов окажется в сознании одесситов в одном лагере с "пришлым" Куцым.

Времени до осенних выборов еще очень много, а политические расклады в Украине отличаются непредсказуемостью. В любом случае, политическая борьба за Одессу в этом году намечается весьма интригующая.