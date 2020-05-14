Служба безопасности Украины (СБУ) переключилась с поисков изменников родины и врагов Украины на «киберактивистов». Для СБУ это новый и пока непривычный вид деятельности

Целые подразделения СБУ просматривают соцсети и ловят распространителей фейковых новостей, которые в период карантина подрывали душевное и моральное спокойствие украинцев. И, надо сказать, в этом деле преуспели.

За новость в интернете — к ответу

С началом антикоронавирусного карантина СБУ «переориентировалась на комплексный и проактивный подход в борьбе со злоупотреблениями из-за пандемии и недопущения дестабилизации в стране». Проще говоря, переключилась на поимку неблагонадежных граждан в соцсетях, вся преступная деятельность которых сводилась к перепосту информации, которую компетентные органы назвали ложной.

Кругом измена. СБУ посчитала предателей в своих рядах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Только за первые две недели выявили 79 человек, среди которых даже определили четырех интернет-агитаторов, которые действовали… разумеется, "по заданию Москвы". Благодаря слаженной и кропотливой работе правоохранителей, как сообщается, было заблокировано распространение фейкового контента в более 1000 интернет-сообществ, на которые было подписано более 500 000 человек. 28 человек уже привлечены к административной ответственности за ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Так о чем же писали в интернете, что этим даже заинтересовалась СБУ? К примеру, жительница Никополя разместила публикацию, в которой говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности. В СБУ женщина пояснила, что видела подобную информацию раньше и решила предупредить горожан. В ее отношении составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов). Это предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Подобных случаев набрался не один десяток: граждане подхватывали «страшную» новость и делились ею с другими. Даже учителя делились информацией в родительских чатах.

ЕС и НАТО выступили против расширения полномочий СБУ © Facebook, Гітлянська Олена

Помимо этого, после введения строгих карантинных мер в интернет попал ролик, в котором пассажиры выгоняют из салона троллейбуса мужчину якобы за то, что он был лишним — 11-ым. А проехать могли только 10 человек. Некоторые писали, что мужчина якобы закашлял в салоне, и его решили выкинуть, чтобы не заразил других пассажиров.

Как оказалось, ролик этот старый, был снят во Львове несколько лет назад. Там действительно был конфликт между пассажирами, и двое мужчин выставили зарвавшегося гражданина на улицу. Однако распространявшие эту запись пользователи попали под зоркий взгляд СБУ и, как следствие, под админответственность.

Коронавирус и «рука Кремля»

Недавно СБУ подвела итоги своей деятельности за время карантина. По их сообщению, спецслужба изобличила более 300 интернет-агитаторов, распространяющих фейковые сообщения о коронавирусе, а также заблокировала более 2100 интернет-сообществ с общей аудиторией 900 000 пользователей, которые читали, обсуждали и лайкали. Информацию о 287 выявленных агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. Половина нарушителей уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

А остальными занялась сама спецслужба, так как в их действиях обнаружилась «рука Кремля».

СБУ уверяет, что 10 из выявленных агитаторов действовали по поручениям российской стороны — в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком и Конотопе. В отношении этих людей были начаты уголовные производства по ст.109 и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

СБУ опровергла данные о работе военных биолабораторий США на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

В Полтавской области СБУ задержала агитатора, который администрировал более 10 сообществ с общей аудиторией около 20 тыс. пользователей, в «которых размещал деструктивные публикации о течении пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменению границ территории Украины, а также искаженные факты о Дне Победы над нацизмом. Информацию для публикаций он получал из пропагандистских интернет-изданий РФ».

«Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда «постил» фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов. Во время обыска по месту жительства у агитатора обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», — сообщают в СБУ.

Более того, в СБУ заявляют, что «российские тролле- и ботофермы призывали к нарушению карантинных ограничений и информационно поддерживали акции протеста».

СБУ занимается тем, что проще

Привычка искать среди украинцев завербованных ФСБ осталась в СБУ еще со времён президента Порошенко. Из той же эпохи тезис о неизменной «руке Кремля». При этом СБУ намеренно не замечает, не контролирует, не анализирует реальных угроз в виде радикализации, роста национализма и прочих проявлений, говорит эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

«Украина уже была потрясена тем, как в первые дни карантина мужественные сотрудники СБУ ворвались в Харьковский бордель. Конечно, проститутки с сутенёрами угрожали безопасности страны. Притом что бороться с проституцией — это задача полиции, но не СБУ.

СБУ рассказала, как отбивается от хакерских атак из РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Нет реакции и на то, куда исчезают деньги из фонда, созданного для борьбы с коронавирусом. А там вообще нереальные суммы — более 60 миллиардов гривен [более 165 миллиардов рублей]. И я уверен, что выяснится масса злоупотреблений, связанных с коронавирусом и фондом, но в их выявлении СБУ традиционно самоустранится, полагая, что это не их задача. СБУ продолжает обслуживать запросы и поставленные задачи высшего эшелона власти», — подчёркивает Шабовта.

Сегодня СБУ легче ловить украинцев, распространяющих в интернете непроверенные новости, добавил эксперт. И неважно, что многие делали это без злого умысла: просто находили интересную, как им казалось, информацию и делились ей. Но если приделать к этому «руку Кремля», умысел появится.