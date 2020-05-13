По состоянию на 12:00 среды, 13 мая, в мире зарегистрировано свыше 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 291,9 тыс. человек, 1,4 млн удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных остаются Соединённые Штаты — здесь коронавирус был выявлен у 1,3 млн человек, 82,3 тыс. скончались, 230,2 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Россия: 242,2 тыс. заражений, 2212 смертей и свыше 48 тысяч выздоровлений.

На третьем месте Испания, где официально зарегистрировано 228 тыс. случаев заражения COVID-19. Из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончались 26,9 тыс. человек, 138,9 тыс. выздоровели.

Сложной остается ситуация в Великобритании (227,7 тыс.), Италии (221,2 тыс.) и Франции (178,3 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 16 425 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 439 человек, 3716 выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. Чтобы она не наложилась на сезонные грипп и ОРВИ, население пройдет массовую вакцинацию.

«Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний», — объяснил Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Украине будет продлен после 22 мая, но станет адаптивным. По его словам, в разных регионах будут применяться разные ограничительные меры. Премьер также добавил, что открывать межрегиональное и городское транспортное сообщение пока рано — его запустят только на третьем этапе снятия ограничений.

В преддверии ослабления карантинных мер все больше украинцев ищут работу за границей. Стоит отметить, что на Украине число рабочих мест на рынке не увеличивается — 55,5% ритейлеров временно заморозили свои вакансии.

Также стало известно, что в Кривом Роге главный врач одной из городских больниц самовольно выписал и отправил домой 15 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Отмечается, что в настоящее время он отстранен от должности, его действия будут расследованы специальной комиссией. Всем выписанным снова предложено стационарное лечение в больнице.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксированы 242 271 случай заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 2212 человек, 48 003 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 10 028 россиян, в Москве — 4703 случая.

Стало известно, что в России всего провели почти 6 млн тестов на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, точное количество проведённых тестирований — 5 982 558, из них 177,1 тыс. были сделаны за последние сутки.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21.00 12 мая © бюллетень Павел Волчков. По его словам, это препарат, который разрабатывает американская компания Regeneron Pharmaceuticals. С помощью нового метода лечения в организм человека будут дополнительно вводиться антитела, чтобы помочь иммунитету бороться с вирусом.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил использование российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после 1 апреля. Отмечается, что в двух больницах, где произошли возгорания, использовались именно эти аппараты. В результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.

Российское правительство расширило перечень отраслей, которые пострадали от коронавируса. В список добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов. Ранее в перечень пострадавших отраслей попали автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; организация конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Ситуация в мире

Из-за пожаров, произошедших в российских больницах, США также отказались от использования аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода — до выяснения обстоятельств возгораний. Отмечается, что, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Коронавирус в Европе: «День освобождения от карантина», конфликт Германии с Еврокомиссией, COVID-19 — женского рода © REUTERS, /David W Cerny/File Photo Александр Лукашенко, борьба с инфекцией в стране идёт не с помощью самоизоляции, а по принципу лечения заболевания в очагах распространения.

В Иране объявили о создании тест-систем, которые позволят выявить коронавирус за 30 секунд. Точность теста составит 95%. Отмечается, что тест-система пока не прошла государственную сертификацию.

В Великобритании ослабили карантинные меры: с сегодняшнего дня люди, которые не имеют возможности работать дистанционно, вернутся на работу. Также власти разрешили открыть центры садоводства, выходить на улицу без ограничений во времени и даже встретиться с друзьями в парке при условии соблюдения дистанции в 2 метра.