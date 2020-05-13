На первом месте по числу зараженных остаются Соединённые Штаты — здесь коронавирус был выявлен у 1,3 млн человек, 82,3 тыс. скончались, 230,2 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Россия: 242,2 тыс. заражений, 2212 смертей и свыше 48 тысяч выздоровлений.
На третьем месте Испания, где официально зарегистрировано 228 тыс. случаев заражения COVID-19. Из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончались 26,9 тыс. человек, 138,9 тыс. выздоровели.
Сложной остается ситуация в Великобритании (227,7 тыс.), Италии (221,2 тыс.) и Франции (178,3 тыс.).
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 16 425 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 439 человек, 3716 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 402 человек, из них 25 детей и 94 медработника. На первом месте по количеству случаев заражения остаётся Черновицкая область (2444), на втором — Киев (1960), на третьем — Ивано-Франковская область (1144).
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. Чтобы она не наложилась на сезонные грипп и ОРВИ, население пройдет массовую вакцинацию.
«Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний», — объяснил Ляшко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Украине будет продлен после 22 мая, но станет адаптивным. По его словам, в разных регионах будут применяться разные ограничительные меры. Премьер также добавил, что открывать межрегиональное и городское транспортное сообщение пока рано — его запустят только на третьем этапе снятия ограничений.
В преддверии ослабления карантинных мер все больше украинцев ищут работу за границей. Стоит отметить, что на Украине число рабочих мест на рынке не увеличивается — 55,5% ритейлеров временно заморозили свои вакансии.
Также стало известно, что в Кривом Роге главный врач одной из городских больниц самовольно выписал и отправил домой 15 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Отмечается, что в настоящее время он отстранен от должности, его действия будут расследованы специальной комиссией. Всем выписанным снова предложено стационарное лечение в больнице.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксированы 242 271 случай заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 2212 человек, 48 003 пациентам удалось выздороветь.
За последние сутки коронавирус был диагностирован у 10 028 россиян, в Москве — 4703 случая.
Стало известно, что в России всего провели почти 6 млн тестов на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, точное количество проведённых тестирований — 5 982 558, из них 177,1 тыс. были сделаны за последние сутки.
По-настоящему действенное лекарство от коронавируса может появиться в мире только к осени 2020 года, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, это препарат, который разрабатывает американская компания Regeneron Pharmaceuticals. С помощью нового метода лечения в организм человека будут дополнительно вводиться антитела, чтобы помочь иммунитету бороться с вирусом.
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил использование российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после 1 апреля. Отмечается, что в двух больницах, где произошли возгорания, использовались именно эти аппараты. В результате пожара в петербургской больнице Святого Георгия погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.
Российское правительство расширило перечень отраслей, которые пострадали от коронавируса. В список добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов. Ранее в перечень пострадавших отраслей попали автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; организация конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.
Ситуация в мире
Из-за пожаров, произошедших в российских больницах, США также отказались от использования аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода — до выяснения обстоятельств возгораний. Отмечается, что, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Белорусские власти тем временем сообщают об улучшении ситуации с коронавирусом после Парада Победы 9 мая. Как отметил президент республики Александр Лукашенко, борьба с инфекцией в стране идёт не с помощью самоизоляции, а по принципу лечения заболевания в очагах распространения.
В Иране объявили о создании тест-систем, которые позволят выявить коронавирус за 30 секунд. Точность теста составит 95%. Отмечается, что тест-система пока не прошла государственную сертификацию.
В Великобритании ослабили карантинные меры: с сегодняшнего дня люди, которые не имеют возможности работать дистанционно, вернутся на работу. Также власти разрешили открыть центры садоводства, выходить на улицу без ограничений во времени и даже встретиться с друзьями в парке при условии соблюдения дистанции в 2 метра.