Белорусские выборы обещают быть самыми жесткими за последние 26 лет. Заграница не поможет: впервые Россия не поддерживает Лукашенко. С элитами он разругался, а блогосфера его не любит. Поэтому все стволы информационной артиллерии круглосуточно бьют по бедовому Бацьке, которого это отнюдь не смущает

Он по-прежнему безальтернативен. Его толкания с Москвой приятны любой оппозиции. Правда, эту «любовь» на хлеб не намажешь, а что скажут избирателям их холодильники, никому не ведомо.

Бонус удачи

Александру Григорьевичу в последнее время умопомрачительно везет. Помог даже коронавирус. Из-за пандемии другие страны будто сошли с ума. США и Евросоюз печатают бумажные доллары и евро триллионами. Это питает сторонников теорий заговоров жизненной энергией: финансисты не могли рехнуться — они сговорились. А как иначе объяснить то, что мировая экономика была остановлена?

Для остановившихся компаний станок штампует бумажные купюры, которые уже осенью могут вызвать инфляционный шок. Казначейство США рассчитывает изъять избыток денежной массы размещением гособлигаций и скупить все долги. Но этого быть не может, потому что не может быть никогда. Но задачу решили усложнить: саудиты, состоящие из королей и принцев, которым нечего хотеть, решили проучить Россию и объявили ей нефтяную войну, развалив ОПЕК+, обрушив цены на нефть. Сначала это выглядело забавно, потом дядя Сэм окатил их живительным ведром воды, корольки одумались, заключили новый ОПЕК+, но было поздно. Цены на нефть и не думают подниматься. Новую сделку уже отказались выполнять три страны, а остальные готовы сделать то же самое. Сейчас саудовский королевский бюджет недосчитался 27 миллиардов долларов, как и предсказывал кое-кто в Кремле, и его величество повелел увеличить НДС. В общем, с легковоспламеняющимися жидкостями опасно баловаться, но кто ж отшлепает саудовских аристократов? Россия воспользовалась белорусским методом борьбы с COVID-19 — Лукашенко © AP, Sergei Grits

И вот из гущи всей этой глобальной непонятности и вывалился прямо в руки президенту Белоруссии золотой «джекпот», причем на блюдечке с голубой каемочкой. Нефть потекла в закрома Мозырского и Новополоцкого НПЗ сама. «Чудо на Свислочи» избавило Бацьку от предсказанного всеми неизбежного поражения в переговорной борьбе с Россией. Цены на нефть и не думают подниматься, так что второй квартал, и третий, а может, и четвертый будут перекрыты дешевым сырьем с избытком.

Конечно, есть и минусы, например, то, что цены — показатель спроса. С ним, родимым, все очень плохо. Нефть не покупают, хранить ее негде. Классики марксизма называли такое положение вещей — кризис перепроизводства. Правда, в данном случае он не системный, а форс-мажорный. Пугает то, что последствий никто предсказать не может. И король отрасли Royal Dutch Shell впервые за 75 лет сократил дивиденды. Кое-кому смешно, а такое в последний раз случилось 75 лет назад, как отметил на днях Bloomberg. Поскольку шторм идеальный, то НПЗ не выиграют, как обычно, на несовпадении синусоид добычи и переработки: удар пришелся и по сырой нефти, и по топливу, которое из него изготавливают. То есть, купив дешевую нефть, Лукашенко ничего, кроме пиара, не выигрывает, поскольку продукты переработки нефти, которые он собирается продавать с белорусских НПЗ, тоже упали в цене.

Дивиденды сократила норвежская Equinor, из последних сил держится только Chevron. Это очень плохой прогноз для Белоруссии, потому что если ничего не изменится, то заправкам придется доплачивать клиентам, причем не в переносном смысле. Но даже если так, то конкретно сейчас все складывается для Бацьки блестяще: выборы-то летом. Оппозиция Белоруссии передумала выдвигать соперника Лукашенко на президентские выборы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Самоизоляция оппозиции

Коронавирус помог и с оппозицией, причем самым причудливым образом — снова правильно встали звезды.

Как все хорошо видят, Бацька объявил всех, кто относится к пандемии серьезно, «психопатами», карантин не ввел. Но хитро: карантина как бы нет, но если присмотреться изнутри, то он еще какой. Это немного другая история, но вот оппозиция-то строила борьбу с «режимом» на том, что бомбила «диктатора-самодура» за отрицание пандемии. На том и прогорели: из-за этой принципиальной позиции избрание единого кандидата от системных противников Лукашенко было отменено. Партии БНФ, «Справедливый мир» и «Зеленые» отказались от участия в «спектакле». Участники совместного праймериз пришли к выводу, что «в сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные процедуры и определить единого кандидата». Концессия умерла.

Но это не все. БНФ решил не выдвигать своего кандидата, а также не поддерживать чужого. Стоит узнать причину: «вовлекать людей в избирательное мошенничество во время пандемии — двойное преступление». А вот что заявила партия «Справедливый мир»: «Избирательная кампания в условиях стремительного распространения «короны» ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей». И сошла с дистанции. Бывшие коммунисты призвали власти «одуматься» и отменить выборы. Отказалась от кампании и партия «Зеленые».

Ругать их не стоит. Есть большие сомнения, что легальные оппозиционеры и до эпидемии смогли бы собрать по сто тысяч подписей для регистрации своих кандидатов. Но куда больше шансов «диктатору» всякий раз дает абсолютная недоговороспособность оппозиционеров и полная их неспособность договариваться между собой. То, что им удалось организовать совместный праймериз — чудо. Но, увы, собравшись вместе, они тут же люто переругались, что кончилось вышеописанным результатом.

И снова «увы»: их поза совершенно непонятна избирателям, она непопулярна и непривлекательна. Белорусы — люди неглупые и практические: обеспокоенное большинство маски и перчатки носят без указаний сверху, а за руку не здороваются. Но вот о самоизоляции и слышать не хотят. В РБ зарплаты не шибко большие, а цены не шибко маленькие. Лишить их работы — уйдут в партизаны. Не впервой. И глядя, как оппозиция призывает ввести жесткий карантин, еще и какой-то круглый или квадратный стол ради этого собирать (как зовет БНФ) — это дудки. Тут все симпатии полностью на стороне Лукашенко. Эксперт объяснил, что стало бы с Лукашенко, если бы он ввел жесткий карантин © AP, Sergei Grits

Именно так! Бацька поставил против всего рынка, сыграл на понижение и выиграл. Сказал «нет», когда все сказали «да». Кроме него такой же упрямый пожизненный президент всея Туркмении, но ему выборы не грозят, поэтому коронавирус сразу испугался и улетучился. А оппозиции там тоже нет, потому что не может быть никогда.

В Белоруссии есть партии, есть оппозиция, но ситуация с ней напоминает мультфильм "Шрек": как пейзане на людоеда ходили. Сбежав с президентской гонки, бывшие претенденты на звание единого кандидата от оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и Николай Козлов занялись важным государственным делом: формируют «совместную инициативную группу» и начинают кампанию «За Беларусь без диктатуры». Цель — «отставка Лукашенко, честные выборы и системные реформы для новой Беларуси». Это так интересно, что можно, зевая, вывихнуть челюсть. Хитрый план свержения Бацьки таков: баллотироваться будут все три политика, «но основа будет совместная, а активисты станут работать в поддержку всех трех кандидатов». Очень грустно.

Третья сила

«Так, неожиданно появилась третья сила», — писал классик. Кто же это? Один — никому не известный блогер. Другой — всем известный директор банка. Первый — уроженец Гомельщины Сергей Тихановский. Именует себя «белорусский предприниматель и блогер». Появившись из ниоткуда, 6 мая он был задержан для отбывания 15-суточного ареста, назначенного ему за участие в протестах против интеграции с Россией в декабре 2019 года. В тот же день несколько немногочисленных групп сторонников «блогера» создали картинки для СМИ, выйдя на протест в поддержку. Это было жалкое зрелище, но картинку для СМИ оно дало.

После задержания на YouTube-канале Сергея Тихановского появилось видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентской кампании как кандидат в президенты Беларуси. Все, что есть у него, — 30 000 подписчиков YouTube-канала, которые появились исключительно в день его задержания из-за тех самых картинок, на которые клюнули даже российские СМИ. Последний факт можно объяснить только тем, с чего начался этот рассказ: медийные площадки России не любят Бацьку в данный конкретный момент времени и бьют по нему, чем и кем могут. Это смешно, но на «блогера» всерьез ощетинились белорусские «охранители», что можно объяснить только недостаточной опытностью в политтехнологиях. Сергей Тихановский выглядит неубедительно, нелепо, но главное — крайне мутно. Мало кто его знает, откуда он взялся, зато без очков видно, что кто-то эти акции в его поддержку курирует, направляет и заботится, чтобы фотографии публиковались как минимум в России. Свобода слова неуместна. Белорусский политолог одобрил решение Лукашенко выслать российских журналистов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Третья сила №2» — это богач, банкир, «владелец заводов, газет, пароходов». Несимпатичный. Встречайте еще одну сенсацию выборов 2020 года: Виктор Бабарико, директор Белгазпромбанка — белорусского детища Газпрома. Перед тем, как «некто в белом» велел ему встать из кожаного кресла и идти на честный бой с Бацькой, он руководил Белгазпромбанком почти 20 лет. Как раз юбилей — его назначили в июле 2000-го. Намерения серьезные: Виктор Бабарико уже вышел из состава правления. Чем собирается осчастливить Белоруссию господин банкир, пока не известно, что-то там мелькало «современное», про криптовалюты, цифровые декреты, почти «государство в смартфоне». Уже не бодрит, а если к этой картине добавить фото кандидата, то можно смело сказать: не Зеленский! Продолжается подача документов для регистрации инициативных групп других спасителей Отечества. Среди тех — экс-депутат Анна Канопацкая, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, депутат и глава ЛДПБ ("дочка" ЛДПР) Олег Гайдукевич и другие.

Все эти люди вселяют уверенность в то, что Александр Лукашенко уже победил. Он, как комбайн, бороздит не самую крупную экс-республику СССР, встречается с рабочими и аграриями, пересыпая прибаутками, делится с ними инсайдерской информацией по-свойски и показывает товар лицом. Парад Победы провел, амнистию анонсировали, имидж провидца по поводу нефти — але-ап! Результат немного предсказуем. Одно но: вся суть всего этого — капитализация для успешного сватовства. К кому? К России, конечно. Быть вечным женихом, похоже, его судьба.