Если бы коронавируса не было, его стоило бы выдумать. На Украине пандемия обнажила проблемы реформы здравоохранения, которые предпочитали не замечать власти. Новая система финансирования медицины, затеянная Ульяной Супрун и поддержанная прошлым парламентом, означает, что сотни больниц будут закрыты, а десятки тысяч врачей окажутся на улице

Второй этап медреформы Супрун

На Украине 1 апреля стартовал второй этап медреформы, которую решили не откладывать, несмотря на карантин и распространение коронавируса.

Эту реформу задумали еще при президенте Порошенко и и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун. Хотя Супрун (которую на Украине называют «доктор Смерть» за ее весьма непопулярные нововведения) и лишилась министерского портфеля, новая власть продолжает ее начинания.

Второй этап реформы изменил механизмы финансирования больниц. Им теперь будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, больницы лишаются средств, а значит, их придется либо закрыть, либо сократить персонал.

Чтобы получить финансирование, медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Для этого нужно пройти процесс "автономизации", иметь компьютерную технику и подключиться к общей медицинской базе, а также располагать необходимым оборудованием. Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

После того как договор с НСЗ будет заключен, медучреждения смогут получать деньги только за предоставленные услуги — то есть пролеченных больных. Это значит, что многие больницы в малонаселенной местности могут закрыться — у них резко упадут поступления из Киева, а местные бюджеты могут не компенсировать эти затраты. В лучшем случае больница сократит часть персонала. На полноценном госфинансировании остаются только "опорные" больницы, до которых жителям глубинки добираться очень далеко.

Ранее на финансирование клиник местные власти получали субвенции из госбюджета. Эти деньги покрывали затраты на зарплаты, коммуналку и закупку лекарств. В этом году больницам оставили только 60% от прошлогодней медицинской субвенции, этих денег хватит в лучшем случае до сентября. Остальные средства клиники должны получать от НСЗ — по тарифу за каждый пролеченный случай.

Эксперты утверждают, что в прайсе, по которому Нацслужба здоровья будет платить больницам за лечение украинцев, ценники занижены на 40-80%, а некоторые — в разы. При этом государство будет оплачивать только пакет гарантированных медуслуг. Он включает большинство важных услуг первичной и вторичной медицины (плановые операции), экстренную, паллиативную помощь, роды и медпомощь детям. Прощай, украинская медицина! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках второго этапа медреформы, в стране вводятся специальные госпитальные округа. Это, по задумке инициаторов реформы, якобы поможет увеличить качество сети медицинских учреждений за счет сокращения округов. В них войдут 3-5 районов, которые будет обслуживать больница интенсивного лечения. Она заменит районные больницы. То есть, вместо одной больницы на район, полагающейся по советскому стандарту системы Семашко, теперь будет работать только одна больница на 3-5 районов.

Лишними оказались и психиатрические стационары и туберкулезные диспансеры. В Минздраве посчитали, что лечить туберкулез и психические заболевания можно амбулаторно, под присмотром семейного врача. Выделенное на эти направления финансирование не оставляет выбора — большую часть профильных стационаров придется закрыть.

Президент прозрел

Ближе к концу апреля президент Украины Владимир Зеленский вдруг заявил, что коронавирус показал, что медреформа никуда не годится и после пандемии COVID-19 нужно полностью менять подход к реформированию системы здравоохранения.

"Мое впечатление, я же не министр здравоохранения, то, что я вижу, особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных коек не готово к такому вызову. Заработная плата, а это условия наших врачей, условия, в которых они работают, где нет ремонта в больнице уже много лет, и заработная плата врачей очень маленькая", — сказал Зеленский.

И уже в начале мая президент заявил, что из-за нового механизма финансирования, предусмотренного реформой, могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. «Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", — сокрушался глава государства. Он заверил, что не может этого допустить, иначе "это будет называться не реформа, а диверсия". За коронавирусом в Украину придет новая эпидемия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И тут же обратился к главе Минздрава, председателю профильного комитета Верховной Рады и главному санитарному врачу с призывом предложить пути решения проблем, которые могут возникнуть, по мнению президента, в ходе реализации второго этапа медицинской реформы.

Бывшая руководить Минздрава Ульяна Супрун резко раскритиковала заявления президента и главы Минзрава Максима Степанова по медреформе. В Facebook Супрун написала, что предложение Зеленского сохранить прежний принцип финансирования медучреждений — "трусливый шаг в прошлое".

"Называть это "улучшением реформы" — значит врать и презирать всех украинцев, в т.ч. и медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу", — написала Супрун, добавив, что реформировать систему здравоохранения нельзя, "когда власть стремится исключительно нравиться".

Медреформе быть

Поручение президента вовсе не означает, что реформа медицины в стране приостановлена. Дело в том, что медреформа регулируется законом «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», и процедура "приостановки" действия закона отсутствует. Закон надо либо отменять, либо менять, для чего должен быть соответствующий законопроект в Раде. И пока он там не появится, громкие заявления Зеленского так и останутся заявлениями.

Председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий уже пояснил, что изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. "Позиция президента — не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков", — сказал он в интервью одному из украинских информагентств. «Нет необходимости». Киев не хочет тестировать граждан на COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Радуцкий пояснил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.

Дефолт медицины

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что в ближайшее время Украину ожидает медицинский дефолт. «Во-первых, учитывая, что бюджет 2020 года переписан под копирку с бюджета-2019, на здравоохранение денег больше не выделили. Во-вторых, с учетом уже существующего дефицита бюджета, который превышает 25%, а здравоохранение всегда финансировалось по остаточному принципу, в этом году медицинская отрасль катастрофически недофинансирована. Кроме того, в рамках второго этапа медицинской реформы на Украине медицинским бюджетом распоряжается новый центральный орган исполнительной власти с особым статусом — Национальная служба здоровья. Этот орган, по сути, является раковой опухолью на теле национальной системы здравоохранения Украины, и работают там откровенные негодяи. А как еще назвать людей, которые сделали себе зарплаты по 120-150 тысяч гривен (328-410 тыс. руб. — Ред.) в месяц и рассказывают всем о вечно будущей медицине. Напомню, что при прошлом руководителе НСЗУ на свои административные нужды потратила порядка миллиарда гривен», — сказал в комментарии Украина.ру Сергей Кравченко.

По словам эксперта, ни правительство, ни парламент не могут внести кардинальных изменений в ситуацию с медицинской отраслью в условиях «медицинского цугцванга».

«На данный момент на Национальную службу здоровья, для того чтобы профинансировать работу лечебно-профилактических учреждений, предусмотрено 72 миллиарда гривен (197 млрд руб. — Ред.). Но это деньги, нарисованные на бумаге. Учитывая дефицит бюджета, в этом году медицинская отрасль будет профинансирована на 50-60 миллиардов гривен (137-164 млрд руб. — Ред). И это катастрофа. Если сейчас правительство и Верховный совет решат вернуться к финансированию медицинской отрасли по старому принципу, то есть через медицинскую субвенцию, ничего не изменится по причине недостатка финансирования. Поэтому в данной ситуации вне зависимости от механизма финансирования медицинской отрасли избежать катастрофы поможет только одно — внесение изменений в государственный бюджет и переориентирование средств на здравоохранение. Звезда Ковида: Песни захворавших славян © REUTERS, Gleb Garanich

Для того чтобы система здравоохранения хотя бы мало-мальски работала, на нее нужно выделять 3,5% ВВП. Для того чтобы она работала эффективно, на нее нужно выделять 5% ВВП. Для того, чтобы она развивалась и при этом были какие-то достижения, а именно преодоление эпидемии туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-СПИД, снижение числа онкологических, кардиологических, легочных заболеваний, снижение смертности от травматизма, нужно выделять на медицину 7,5% внутреннего валового продукта. В бюджете на этот год на медицину выделено фактически 2,7% ВВП, на данный момент медицина профинансирована на 2,3%», — пояснил Сергей Кравченко.

По мнению эксперта, внося изменения в реализацию второго этапа медреформы, власти будут вынуждены оставить инфекционные отделения и продумать какой-то механизм их финансирования.

«Но, конечно, закрытие лечебно-профилактических заведений в данных экономических условиях будет. В первую очередь под нож попадут социально ориентированные ЛПЗ, которые коммерчески не привлекательны, но являются затратными. Под гребенку сокращения попадут в первую очередь психоневрологические диспансеры, тубдиспансеры и инфекционные в том числе. Дело в том, что центральная власть переложила все проблемы на плечи и карманы местной власти, а те, в свою очередь, выживают, и становится понятно, к чему это все приведет.

Доступность медицинской помощи определяется двумя критериями. Первый — финансово-экономический: кто и за что платит. Конституцией определено, что на Украине за гражданина платит государство. Второй критерий — разветвленность сети лечебно-профилактических учреждений. У нас с каждым годом тотально сокращается финансирование (а в 2020 году с финансированием вообще катастрофа), и параллельно у нас закрываются лечебные заведения. В таких условиях медицинская помощь становится менее доступной, а это означает, что растет заболеваемость и смертность», — заключил глава Национальной медицинской палаты Украины.