Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал украинские власти и в то же время испортил отношения с потенциальными союзниками

Мэр Одессы Геннадий Труханов настроил против себя всех.

«Кажется, Труханов сегодня настроил против себя почти все анонимные политические телеграм-каналы. Будет интересно наблюдать, кто что нароет. Мы с этой минуты будем подсвечивать все новости всех каналов, которые будут вскрывать коррупцию, «договорняки» и воровство Труханова и его «команды», — написал 9 мая Telegram-канал «Легитимный». День Победы в Одессе: одесситы против националистов © Скриншот из видео Украина.ру

Ранее народный депутат, член фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что он тоже вступает в борьбу с Трухановым.

«Поддержу Шария по Одессе в борьбе с Трухановым», — отметил Дубинский.

Так он отреагировал на информацию, которую распространил блогер, журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий. Тот сообщил, что люди Труханова блокировали автопробег «Партии Шария» на День Победы.

Среди этих людей Шарий назвал Евгения Резвушкина — автомайдановца, который 2 мая, в день годовщины «Одесской Хатыни» устроил провокацию под Домом профсоюзов.

«Я понимаю, что наша партия на серьезных ролях в Одессе. Я понимаю, что мы отвергли предложения посланников мэра Труханова о сотрудничестве, мы захотели остаться независимыми, отказались от отдельных местных представителей преступного мира, которые с ним связаны. Но мы же его не цепляли, не трогали. Но он при этом почувствовал настолько опасность от нашей партии, что началось вот это», — рассказал Шарий.

В итоге Труханов оказался меж двух огней. Ведь ранее мэр Одессы раскритиковал и власть.

Виляющий Труханов

Неделю тому назад — в понедельник, 4 мая, — на заседании Оперативного штаба по COVID-19 в Одессе мэр города Геннадий Труханов неожиданно жестко выступил против центральных властей.

«Пускай присылают сюда комиссию, прокурорскую проверку и пытаются закрыть нам рот. С одной стороны, я получаю смс-сообщения о том, что соблюдение норм карантина должно быть. Понимаю, мы работаем в этом направлении. А с другой — что мне объяснять людям? Что нам объяснять людям на простые вопросы? Поэтому если проводится карантин и ограничения, они касаются всех абсолютно, независимо от должности, независимо от статуса. Тогда это будет работать. Только личным примером показать, что можно, а что нельзя. Судя по тому, что пишется в некоторых Telegram-каналах, соцсетях, средствах массовой информации, когда работают рестораны, принадлежащие народным депутатам, избранникам… Тогда это нечестно по отношению к людям», — заявил Труханов.

Никому не нужно было объяснять, что под «ресторанами, принадлежащими народным депутатам», подразумевалось заведение «Велюр» ресторатора и нардепа Николая Тищенко. Он входит во фракцию партии «Слуги народа».

Случай с «Велюром» стал критическим для партии власти. О нем упоминали и другие мэры. Как и о том, что, несмотря на карантин, работают строительные гипермаркеты «Эпицентр».

Впрочем, спустя несколько дней Труханов смягчил свою риторику. И если ранее он заявлял, что работа «Велюра» в карантин недопустима даже по моральным соображениям, то позже он выступил чуть ли не как рекламный агент «Эпицентра».

«Я благодарен и буду это говорить много раз <…> Как только пришел груз, я вместе с компанией прибыл сюда (в одесскую инфекционную больницу)», — заявлял Труханов на видео, опубликованном YouTube-каналом Одесского горсовета 6 мая.

На видео демонстрировались логотипы «Эпицентра» и расхваливалась предоставленная компанией помощь.

Таким образом, Труханов по отношению к власти повел себя хитро: с одной стороны, он раскритиковал то, что другие тоже раскритиковали, но с другой — подставил опекаемой властью сети гипермаркетов плечо, прорекламировав «социально ответственный бизнес».

А вот в том, что касается партии Шария, Труханов повел себя так, как в свое время вел себя президент Виктор Янукович по отношению к пророссийским политсилам.

Прыгая на граблях

Несмотря на то что в Одессе с лихвой хватало противников Майдана, этот город сложно было записать в тот населенный пункт, где очень сильно симпатизировали Януковичу. Более того, именно в Одессе еще задолго до начала Майдана произошел массовый выход из одной из крупнейших низовых ячеек «Партии регионов». Причина — невыполнение Януковичем своих обещаний.

Еще одной причиной, по которой одесситы прохладно относились к Януковичу и его политсиле, была жесткая зачистка, которую правящая «Партия регионов» проводила в отношении других пророссийских сил. Достаточно вспомнить судьбу лидера партии «Родина» Игоря Маркова, который после победы на мажоритарном округе на выборах в Верховную Раду в 2012 году вошел во фракцию ПР, но позже из-за несогласия с «генеральной линией партии» был лишен мандата по судебному разбирательству, а чуть погодя и вовсе оказался за решеткой. «И так не особо напрягались»: мэр Одессы заявил, что не в силах удержать карантин в городе © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Всё это привело к тому, что «регионалов» даже пророссийски настроенные жители Одессы, мягко говоря, не любили.

Труханов, судя по всему, вольно или невольно решил повторить путь Януковича, приступив к зачистке своих политических конкурентов.

«Здесь ведь важно вот ещё что. Электорат Труханова в массе своей позитивно относится и к Шарию, считая их, генерально нашими пацанами. Но если Труханов в качестве "нашего пацана" неоднократно проявлял чрезмерную гибкость позвоночника, то Шарий до сих пор стояк держит. Кроме того, Труханов по Шарию ударить практически ничем не может, а вот Шарий, даже если отберёт у Труханова 5-10% голосов, составит ему некислые проблемы», — отметил в своем Telegram-канале главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Однако, как показал случай с Януковичем, вражда двух близких по взглядам лагерей в конечном итоге может навредить тому, кто ее начал.

«Единственное, что меня смущает в этой ситуации: очень не хочется, чтобы в результате в козырях оказался какой-нибудь Саакашвили», — опасается Ткачев.

И с ним можно согласиться. К Труханову уже давно «неровно дышат» одесские активисты всех мастей, включая и националистов. И вот теперь мэр Одессы заполучил себе новых врагов, взвалив на себя тем самым груз, который вряд ли сможет вынести.