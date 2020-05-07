Известная телеведущая Екатерина Варнава считает несправедливым запрет на въезд в Украину. Об этом участница Comedy Woman рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube канале «Осторожно Собчак»

«Это моя боль, — так прокомментировала Варнава вопрос о запрете на въезд в страну. — Я безумно любила всегда Украину. Я обожала Киев, я даже хотела купить там квартиру. Во Львове живут наши родственники. Обожаю Одессу, огромное количество корпоративов у меня было в Одессе. Я всегда напрямую была связана с Украиной.

Без объяснения причины… Меня не было на крымском фестивале, это во-первых. У нас были с Comedy Woman плановые гастроли. Закон был принят задним числом. Мы когда уже туда съездили, прошел месяц и был принят этот закон. Мы не могли предвидеть, что будет принят такой закон. Но окей. Больше в Крым я не поехала после этого. Это не справедливо. Нам же поставили на 3 года один невъезд. Как только стал подходить срок окончания, меня внесли в новый список, пострашнее предыдущего. Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины. Я человек, который представляет национальной безопасности Украины опасность. Я понятия не имею почему. Мы через разных людей пытались это узнать, как я оказалась в этом списке». До чего вирус довёл: самые странные запреты в странах бывшего СССР © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Украинский телевизионный «Новый канал» в феврале 2020 года подал в суд на Службу безопасности Украины и оспаривает запрет на въезд в Украину Екатерины Варнавы до 2022 года. Российская телеведущая до 2017 года была ведущей трех сезонов передачи «Хто зверху?» на «Новом канале», а также вела шоу "Суперинтуиция". В 2017 году СБУ продлила запрет на въезд в Украину российской популярной ведущей. Кроме того в Украине запрещена демонстрация фильмом с участием Екатерины Варнавы.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". Обновленный список, опубликованный на сайте министерства, теперь состоит из 150 деятелей культуры.