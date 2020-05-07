Утром в четверг, 7 мая, стало известно, что в Белоруссии лишили аккредитации двух журналистов российского Первого канала. По сообщениям госканала «Беларусь 1», российскую съемочную группу лишили возможности работать после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию

Позже пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз частично подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идёт о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе, белорусе Сергее Панасюке. Причин решения Глаз не пояснил.

Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации съемочной группы безосновательным.

Отмечается, что такое решение не обязывает журналистов покидать Белоруссию, но лишает их возможности осуществлять журналистскую деятельность.

Лукашенко против коронавируса и журналистов

Политолог Безпалько: Лукашенко перешел черту, нужны зеркальные меры © РИА Новости, Владимир Трефилов

А 9 Мая Лукашенко намерен провести парад в Минске.

При этом, по официальным данным, в Белоруссии коронавирус подтверждён у 19 255 человек, выздоровели 4388, умерли 112.

Примечательно, что еще в середине апреля 2020 года президент Белоруссии обвинил российские СМИ в «предвзятом освещении мер», которые власти республики принимают для борьбы с эпидемией.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — заявлял Лукашенко.

Попутно он призвал российских журналистов и авторов Telegram-каналов, которые «плявузгают» (по-русски — треплются), не трогать Белоруссию.

«Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — задался вопросом глава государства.

«Уверены в своей безнаказанности»

Блеск и нищета Лукашенко © AP, Sergei Grits Андрей Суздальцев. Своё мнение он выразил в комментарии РИА Новости.

Суздальцев напомнил, что еще в 1990-х и 2000-х годах были скандалы из-за действий в отношении российских журналистов в Белоруссии.

«К сожалению, это традиция белорусского руководства», — отметил эксперт.

Политолог уверен, что действия в отношении журналистов Первого канала — это решение именно Лукашенко — «конкретно наказать Первый канал, который по своей мощности и охвату аудитории превышает все белорусские каналы в сумме в десятки раз».

Зеркальные меры России?

Сейчас власти Белоруссии изо всех сил пытаются изображать, что в стране всё в полном порядке, что никаких проблем с коронавирусной эпидемией там нет, что люди не умирают, что все находится под контролем и что те меры предосторожности, которые допускает белорусская власть, достаточны. Об этом в интервью Украине.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он убеждён, что действия Белоруссии в адрес журналистов никак не вписываются в каноны действий средств массовой информации, в принципы свободы слова, «в европейские принципы, к которым стремится если не сам Лукашенко, то его министр иностранных дел Макей».

«Для российско-белорусских отношений это, безусловно, нехороший факт. Фактически это пощечина России. Эту пощечину очень мягко пытался купировать наш посол Мезенцев, который в очень дипломатичных выражениях, но все же не согласился с подобными действиями белорусской власти.

Но даже его слова белорусское телеграфное агентство ухитрилось интерпретировать в свою пользу: якобы Мезенцев поддержал точку зрения белорусских властей на лишение аккредитации журналистов Первого канала», — сообщил Безпалько.

Он отметил, что со стороны России уместны были бы зеркальные меры, но не по отношению к журналистам, «а по отношению к ряду политологов, которые в прошлом являлись праворадикалами и пытались разжигать в том числе и сепаратизм внутри России».

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? ©

Неугодных журналистов выслать из страны

Конфликт белорусских властей (читай Лукашенко) с российскими СМИ — действительно нередкое явление.

В марте 1997 года шефа бюро канала НТВ по Белоруссии и Польше Александра Ступникова белорусские власти выдворили из страны со скандалом. В репортажах журналиста Минск увидел угрозу добрососедским российско-белорусским отношениям.

Однако реальной причиной, как считали журналисты, стало то, что сюжеты Ступникова попросту раздражали Лукашенко.

Позднее власти Белоруссии выслали и следующего корреспондента НТВ в Белоруссии Павла Селенина, а также и специального корреспондента канала «Россия» Дмитрия Петрова.

Похищение и вероятное убийство оператора Дмитрия Завадского

Критики Лукашенко также вспоминают самое громкое дело, связанное с журналистом в Белоруссии. Это исчезновение оператора корпункта российского Первого канала (на тот момент ОРТ) Дмитрия Завадского.

Он был похищен и, предположительно, убит 7 июля 2000 года, когда отправился в аэропорт на служебном автомобиле встречать своего коллегу Павла Шеремета (позже убитого в Киеве в июле 2016 года). Машину Завадского позже обнаружили в аэропорту, но самого оператора так и не нашли.

Офис Зеленского ответил на приглашение Лукашенко на парад Победы в Минске © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика — за похищение (убийство на суде доказано не было) Дмитрия Завадского к 10 годам лишения свободы. Ни на следствии, ни в суде Малик и Игнатович не признали свою вину в похищении Завадского. По другому эпизоду уголовного дела Игнатович и Малик были осуждены к пожизненному заключению за убийство ещё пяти человек.

Павел Шеремет через девять месяцев после исчезновения Завадского на процессе по делу Игнатовича впервые дал свидетельские показания. Шеремет рассказал, как Дмитрий погиб спустя несколько часов после похищения, как его пытали, сломали позвоночник, а потом добили. Шеремет полагал, что за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков Белоруссии и «выполнявшей иные преступные приказы белорусского руководства».

В то же время Шеремет не назвал источников своей подробной осведомлённости.

Тело Дмитрия Завадского не найдено до сих пор. 27 ноября 2003 года суд Фрунзенского района Минска принял решение (по заявлению жены Светланы Завадской) о признании Дмитрия Завадского умершим.