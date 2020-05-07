По состоянию на 7 мая в мире зафиксировано 3,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Болезнь забрала жизни 263,8 тыс. людей, свыше 1,2 млн человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первую позицию в антирейтинге занимают Соединённые Штаты: с начала пандемии здесь зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 73,4 тыс. человек, выздоровели 189,9 тыс.

На втором месте остается Испания — 220,3 тыс. случаев заражения, 25,8 тыс. погибших, свыше 126 тыс. выздоровевших.

Третье место по количеству зараженных занимает Италия, где коронавирус диагностировали у 214,4 тыс. человек. Заболевание отняло жизни 29,6 тыс. человек, 93,2 тыс. выздоровели.

Ситуация остается сложной в Великобритании (202,3 тыс. случаев заражения), во Франции (174,2 тыс.) и Германии (168,1 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрирован 13 691 случай заражения коронавирусом. От осложнений скончались 340 человек, 2396 выздоровели.

Лидерами по числу заражений стали Черновицкая область (2048), Киев (1675) и Ивано-Франковская область (1055).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, в некоторых украинских городах продолжают ослаблять карантин. Так, в Луцке городские власти внесли изменения в перечень объектов общего пользования, которые могут работать в период карантина. Снова начнут работать магазины с товарами для сельского хозяйства, средствами связи, а также салоны оптики, веломагазины и даже зоопарк.

Мэр Харькова Геннадий Кернес тоже планирует ослабить карантин — с 12 мая возобновить работу метро.

«12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки», — заявил он.

О том, что карантин в городе «фактически завершен», заявил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Стоит отметить, что в Киеве все подобные случаи «самоуправства» приравнивают к нарушению закона.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, весь общественный транспорт в стране может заработать не раньше 22 мая, когда Кабмин запланировал ослабление ограничений. При этом метрополитен 22 мая еще не будет готов к возобновлению работы.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 1625 человек, выздоровели 23 803. За последние сутки коронавирус был диагностирован у 11 231 россиянина.

Стало известно, что коронавирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой, а также у депутата Госдумы Светланы Максимовой. У министра заболевание протекает в легкой форме, она находится дома и проводит совещания по видеосвязи. Максимова же госпитализирована в одну из больниц Твери. Отмечается, что депутат находится в тяжелом состоянии.

Тяжёлый выбор США. Что спасать: экономику или человеческие жизни © REUTERS, Eduardo Munoz Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции — на выходных он совершил прогулку в лес и искупался в море, о чем сообщил своим подписчикам в соцсети. Кабанов сам обратился в Министерство экологии республики для составления на него административного штрафа и пообещал его уплатить.

Тем временем медикам, борющимся с COVID-19, пообещали дополнительные страховые гарантии. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае смерти выплата родственникам составит 2,7 млн рублей. Отмечается, что в правительстве уже подготавливают план в случае ухудшения ситуации в мире и в стране.

В ЦБ поделились неутешительными данными: из-за полного нерабочего месяца и карантинных мер Россия может потерять 1,5%-2% ВВП в годовом выражении, от 4,5% до 6% — в квартальном.

Стало известно, что снятие карантина будет происходить в несколько этапов: на первом предлагается разрешить прогулки с детьми, заниматься спортом на улице и разрешить работу объектов торговли. На втором — запустить работу образовательных учреждений, на третьем — работу парков и точек общепита. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на каждом из этих этапов регионы будут отдельно принимать решения о конкретных действиях в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ситуация в мире

Итальянские ученые сообщили о том, что разработали единственную в мире вакцину, которая может полностью нейтрализовать коронавирус. Отмечается, что пока вакцину протестировали только на грызунах. Масштабные испытания запланированы на осень 2020 года.

В Польше из-за пандемии коронавируса отменили запланированные на 10 мая президентские выборы. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, избирать нового президента поляки будут по почте. Новая дата выборов будет объявлена в ближайший срок.

Коронавирус в Европе: ослабление карантина, Британия первая по смертности, начало эпидемии «передвинуто» на ноябрь-декабрь 2019-го © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк США планируют создать организацию, альтернативную Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которая лучше, по мнению Вашингтона, справится с пандемией. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она скрывала факты и «потакала» Китаю, а позже объявил о приостановке финансирования организации.

Американский лидер также заявил, что не доверяет статистике стран с низкой смертностью от коронавируса. В частности, Трамп выразил недоверие к статистике Китая.

«Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — заявил глава государства.

Тем временем в Германии заявили о завершении первой фазы эпидемии коронавируса. По словам канцлера Ангелы Меркель, с этого момента можно начинать разговор о послаблении ограничительных мер. Стоит отметить, что Германия входит в число лидеров по количеству случаев инфицирования — с начала пандемии заболевание там диагностировали у более чем 168 тыс. человек.