Жители провинциального областного центра Черкассы в ходе нынешнего конфликта мэра города с Офисом президента Зеленского оказались в центре внимания СМИ и в какой-то степени даже рады этому факту. Их проблемы обсуждаются на центральных телеканалах, а их мнением интересуются журналисты

Мэру города Анатолию Бондаренко, инициировавшему мятеж местных властей против Киева, в значительной степени даже удалось упрочить свои позиции. Несмотря на все недочеты и «бандитское прошлое» мэра, жители города склонны его поддерживать в конфликте с Киевом как «своего человека», который им куда ближе, чем либеральные хипстеры из «Слуг народа». Даже Черкасская организация партии «Слуга народа» является по сути фикцией, образованной под выборы депутатами горсовета от «Самопомощи», партии «УКРОП», БПП «Солидарность» и «Батькивщины», которые теперь возвращаются к своим «истокам», ощутив недовольство местных жителей. Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко

В глазах жителей Черкасс Киев зачастую выглядит напыщенной столицей, которая понятия не имеет о жизни простых людей в провинции, а лишь раздает некомпетентные или неисполнимые указания. В комментариях на городских форумах и группах в соцсетях около ¾ местных жителей поддерживают действия своего мэра.

В такой ситуации любые действия Киева против городских властей Черкасс будут восприняты жителями города как репрессии против местного самоуправления, даже если это будут вполне обоснованные обвинения в коррупции. Например, по поводу того, что городские власти выделяли всю зиму миллионы гривен на «уборку снега», хотя из-за аномально теплой зимы снега как такового в городе не было. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже отреагировало на демарш мэра Черкасс, начав следствие по факту невнесения в декларацию автомобиля марки Lexus, записанного формально на мать Анатолия Бондаренко.

В самом городе с 5 мая начали ходить маршрутки, правда, перевозя пока только работающих сотрудников предприятий при наличии масок и свидетельства от предприятия. С 6 мая в городе также открылись продовольственные рынки. Рабочие места продавцов затянули пленкой, оставив лишь небольшое окошко для общения с покупателями.

Однако черкасские медики, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, встревожены ослаблением карантина и призывают городские власти не торопить события.

«Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабмина», — считает главный государственный санитарный врач Черкасской области Людмила Кравченко.

«Сегодня больницы справляются с ситуацией, и есть больницы первой помощи, которые не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которые затем потребуют пребывания в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост, крайне важно», — комментирует решение мэрии главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В то же время медики среднего звена в Черкасской областной больнице жалуются на невыносимую жизнь, поскольку вынуждены фактически работать, формально находясь в отпуске за свой счет. Об этом говорит в интервью черкасскому изданию «Прочерк» медсестра по имени Леся. «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

«С начала апреля мы ушли в отпуск. Речь не об оплаченном отпуске, а именно за свой счет. Во многих отделениях медсестер заставили написать заявления, говоря, что за отказ будут увольнения. Говорят, нет плановых операций, нет пациентов, езжайте по домам. Это такие отделения, как ортопедия и хирургия. И тут же нас обратно зовут на работу в областную больницу, формируют из нас бригады, обучают, как во время обострения коронавируса вести себя. Я как бы должна сидеть дома за свой счет, но в то же время ездить на работу. Про деньги даже не говорю. Я живу в селе, не в городе. Утром вот меня привезли на работу волонтеры, а как сейчас назад добираться, я даже не знаю. Живу в селе, в магазине местном продавец меня знает, поэтому покупаю хлеб в долг. Как буду отдавать — пока не знаю, но моему ребенку надо же что-то кушать», — рассказывает медсестра.

Ее слова подтверждает волонтерка Татьяна Волочай, рассказывая, что с подобными проблемами к ним часто обращается медицинский персонал. «Людям нужна еда. Это же элементарно, а их гонят за свой счет, а как ехать на обучение, за чей счет, кто будет везти?» — спрашивает Волочай.

Однако наибольшее недовольство экономической ситуацией в городе выражают мелкие и средние предприниматели — так называемый «средний класс». Критикуют же решение местных властей по ослаблению карантина преимущественно пенсионеры, так как сознают, что именно они входят в группу риска. Глава Минздрава назвал дату, когда власти Украины начнут смягчать карантин © Facebook, Максим Степанов

В интервью городским телеканалам предприниматели рассказывают о том, что они вынуждены затягивать пояса и ограничивать себя во всем. Жительница города Ирина Ткаченко, основательница ряда частных школ и ресторанов, жалуется, что в ее семье вынуждены экономить на всем. «Как показала практика, если остаешься жить в этой стране, то обрекаешь себя на риск голодной смерти. Во время карантина мы получили подтверждение того, что Украине не нужны образование, медицина и культура», — говорит Ирина Ткаченко.

Другая жительница города, пенсионерка Ирина Мирошник, ухаживающая за своей 91-летней свекровью, полна оптимизма. Женщина говорит, что с финансовым положением у нее все хорошо — ей удалось заплатить за коммунальные услуги и даже купить несколько килограммов круп. В интервью женщина также рассказывает, что раньше планировала купить себе обувь, но решила подождать с покупкой до следующего года, а сейчас решила купить лекарства.

Глава профсоюза предпринимателей Черкасс «Солидарность» Ольга Ракова утверждает, что лишь немногие предприниматели отправили своих сотрудников в оплаченный отпуск, а большинство — в отпуск без сохранения заработной платы. По ее словам, предприниматели жалуются не только на закрытие их бизнеса, но и на существенное падение покупательной способности населения. Она прогнозирует, что после выхода из карантина предприятия продовольственной группы еще выживут, а около 30% предприятий непродовольственной группы закроются, а соответственно возрастет количество безработных, сократятся налоговые отчисления в бюджет. Глава городского профсоюза предпринимателей говорит также, что сейчас мелкие бизнесмены особенно опасаются грабежей. «Грабежи начнутся, так как у людей нет денег на покупки, а выживать как-то надо. У нас и до карантина часто случалось такое», — говорит Ракова.

В грабежах, некомпетентности, экономических неурядицах, росте цен и коррупции украинцы обычно винят центральную власть, тогда как грешки местных элит теряются на этом фоне. Фактически мэру города удалось заработать себе политические очки, выступив против Киева и озвучив недовольство многих жителей города. По мере обнищания населения, большая часть которого пока не может выехать на заработки, поддержка таких выпадов против центральных властей будет только расти. Однако в Киеве могут запустить и масштабную кампанию по дискредитации таких политиков, как мэр Черкасс, тем более что формальные поводы имеются. В таком случае мэры могут и повысить ставки, усилив обвинения Киева в экономических бедствиях жителей своих городов.