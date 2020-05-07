Пока все ждут, что жизнь после эпидемии радикально изменится, мир тем не менее остается прежним. Нельзя сказать, что всеобщее горе хоть кого-то научило великодушию. Явно не обогатились этим полезным качеством США. Похоже, эпидемия дала Штатам лишь новый шанс для агрессии в адрес конкурентов

Озадаченная Европа

Американское издание Forbes ищет ответ на вопрос, зачем США вводят санкции в отношении «Северного потока-2». Автор Кен Силверстайн предлагает два варианта ответа: потому что США хотят увеличить объемы экспорта сжиженного природного газа в Европу и потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Если верен первый вариант, значит, США не хотят допустить, чтобы Западная Европа стала зависимой от российских источников энергии, если второй — хотят ослабить экономические рычаги России в Восточной Европе. «Различия, — считает автор, — очень важны». Правда, сам же автор признает, что спасать Европу от доминирования России не надо. Европейцы вполне успешно делают это сами: «По их словам, они вполне способны выбирать поставщика топлива и считают США надежным способом диверсифицировать свои источники природного газа. Другими энергетическими партнерами являются Норвегия, Алжир, Катар и Нигерия». Впрочем, перевес России на европейском энергетическом рынке очевиден: на ее долю приходится 39% поставок газа в Европу, на долю США — только 3,5%. Политики ведут мир к новой холодной войне. Западные СМИ о конфликте США и Китая © AP, Andy Wong, File

«Одно дело, если США способны конкурировать на основе качества и цены, — замечает Силверстайн, — совсем другое дело, если они используют экономические санкции в качестве средства силового воздействия». Существует слишком много фактов, склоняющих именно к последнему выводу.

Автор напоминает, что главным инициатором санкций, которые вступили в силу в декабре 2019 года, является американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. По его мнению, «Северный поток — 2» опасен вдвойне: во-первых, торговля природным газом существенно обогащает Россию и делает ее сильнее, а во-вторых, газопровод лишает Украину традиционных доходов от транзита газа. Надо полагать, что дальновидного техасца беспокоит тот факт, что обездоленную Украину придется содержать на деньги западных налогоплательщиков. Но при этом Круз умалчивает, что подобная ситуация создалась именно в результате западной политики в отношении Украины. Поставив страну перед выбором — Россия и устойчивая экономика или Запад и разрушенная экономика, — США по-прежнему не хотят признавать, что именно они и настояли на печальном украинском выборе. Но это так — замечание на полях. Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

«Европе гораздо лучше сделать ставку на энергоносители из США, чем подпитывать Путина и Россию, зависеть от России и подвергаться экономическому шантажу», — заявил Круз в декабре, когда санкции в отношении «Северного потока — 2» были одобрены. Сама Европа, впрочем, сомневается, что ей лучше именно это. Ведь санкции распространяются и на третьи стороны, участвующие в строительстве газопровода. В результате швейцарский морской подрядчик «Олсиз Груп» вынужден был прекратить свое участие в проекте. Компании «Шелл Ойл» и «Энжи», финансирующие проект, были, как вежливо сформулировали европейцы, «озадачены действиями Вашингтона».

И тут автор статьи приходит к неожиданному для себя выводу: а вдруг Круз делает эти заявления неспроста? Ведь он «представляет государство, добывающее нефть и природный газ, которое должно увеличить продажи в Европу — и особенно сейчас. Отсутствие спроса в сочетании с перенасыщением рынка означает падение цен и сокращение рабочих мест. Санкции против «Северного потока — 2» помогают США открыть европейские рынки сбыта природного газа». Это открытие вполне согласовывается и с заявлениями Трампа о том, что «Америка станет доминирующим источником энергии — что страна будет обеспечивать свои собственные потребности, а затем экспортировать свою сланцевую нефть и газ по всему миру». Таким образом, простодушный автор раскрывает секрет полишинеля — США вовсе не заботятся об интересах Европы, а делают все, чтобы увеличить свои собственные прибыли.

Европа пришла к такому выводу уже давно. Ее лидеры не раз выражали мысль о том, что санкции куда болезненней для самой Европы, чем для России. «Геополитика — дело непростое, — добавляет автор и дает США полезный совет, — но есть и простой выход: если США хотят расширить доступ к европейским рынкам природного газа, им придется делать ставку не на силовые методы принуждения, а на принцип свободного предпринимательства». На наш взгляд, впрочем, этот совет сильно запоздал. Силовые методы принуждения уже давно стали главным оружием внешней политики США. Прощай, украинский транзит! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ламы против вируса

Американское научное издание Science рассказывает о новом способе борьбы с вирусами, который предложили биологи из Техасского университета в Остине. Дело в том, что вот уже более 20 лет пытаются использовать антитела в процессе лечения инфекций. Это очень сложная задача из-за хрупкости белковой молекулы антител. Однако техасские ученые, как пишет автор Митч Лесли, «предложили соединять крошечные антитела из крови ламы с помощью своего рода бактериального суперклея. Эти сцепленные между собой антитела защищают мышей от двух опасных вирусов, а также способны подавлять другие патогенные микроорганизмы».

Проблема в использовании антител в медицине состоит в том, что надо получить не просто белковую молекулу, а молекулу определенной формы. Только при этом условии антитела смогут бороться с бактериями и вирусами. Создать такую молекулу в искусственных условиях очень сложно. Но, подумали техасские биологи, ведь можно пойти другим путем. «Потенциальная альтернатива, — пишет автор, — это миниатюрные антитела, взятые из иммунных клеток лам, верблюдов и акул, размер которых примерно в два раза меньше размера стандартных антител. Производить эти крошечные белки можно будет быстрее и дешевле, чем их более крупные аналоги, и они всегда принимают правильную форму». Идея ученых была в том, чтобы взять маленькие антитела и с помощью специального бактериального клея слепить из них нужную конструкцию, которая и будет блокировать зловредные возбудители инфекций. Мировые СМИ: Украина защищает весь Запад от России © пресс-служба президента Украины

Чтобы проверить идею на практике, ученые решили опробовать склеенные антитела на двух потенциальных возбудителях эпидемий: вирусе лихорадки долины Рифт и вирусе Шмалленберг.

Ученые начали с того, что выделили из крови лам более 70 типов крошечных антител, которые распознавали и блокировали два этих вируса. «Затем ученые проверили склеенные бактериальным клеем антитела на мышах, которым предварительно ввели смертельные дозы одного из двух упомянутых выше вирусов, — рассказывает автор статьи. — Все мыши, зараженные вирусом долины Рифт и не получившие никакого лечения, погибли в течение трех дней, однако более 20% грызунов, которые получили дозу сцепленных между собой антител, остались живы спустя 10 дней. Этот метод лечения показал эффективность и в лечении вируса Шмалленберг: одна комбинация антител спасла всех мышей, которым ее ввели, тогда как все мыши из контрольной группы погибли в течение пяти дней».

Одна из авторов исследования, белковый инженер Дженнифер Мейнард, считает, что их работа «станет технологией широкого применения, которую можно будет эффективно использовать для лечения инфекционных заболеваний и рака». Возможно, дальнейшие исследования покажут, что антитела лам могут бороться и с коронавирусом. Но случится это очень не скоро.

Пять глаз ничего не видели

Британская The Guardian решила разобраться, действительно ли Китай виновен в утечке covid-19 из лаборатории в Ухане. Автор статьи Ден Саббаг исследует истоки этой теории. Все началось с того, что «газета Australian Daily Telegraph — таблоид, принадлежащий Руперту Мердоку, — писала об Уханьском институте вирусологии в течение нескольких дней, и кульминацией этой серии статей стал материал, в котором говорилось о 15-страничном досье, составленном «встревоженными западными правительствами» на основании данных, переданных британской разведкой и разведками остальных членов альянса «Пять глаз». Советский маршал отказался носить маску: западные СМИ о России, нефти и Украине. Издалека и без любви © REUTERS, David W Cerny

За этой публикацией последовало заявление госсекретаря США Помпео: «Могу сказать вам, что существует значительное количество доказательств того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории в Ухане».

Однако когда британская газета обратилась за комментариями к своим источникам в разведке, обнаружилось, что никаких доказательств этого сильного утверждения не существует. «Источники, с которыми связалось издание Guardian, настаивают, что «15-страничное досье», на которое сослалась газета Australian Daily Telegraph, обвинившая Китая в сокрытии жизненно важной информации, было получено вовсе не от альянса разведок «Пять глаз», который объединяет разведывательные агентства Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Австралии, Новой Зеландии и Канады», — утверждает автор статьи. Источники в разведке Австралии тоже открестились от материалов местного таблоида. Один из деятелей австралийской разведки откровенно заявил, что считает источником этой информации США: «Мне кажется, это было инструментом для выстраивания альтернативной версии событий и оказания давления на Китай. Поэтому самое важное здесь — это намерение, стоящее за всем этим».

Все пять разведок «считают, что Пекин действительно мог скрыть часть информации о распространении коронавируса в Ухане на начальном этапе, то есть в декабре 2019 и январе 2020 года. Однако они не хотят оказаться вовлеченными в обостряющийся международный спор».

В самом деле, все подозрения в адрес Китая основаны исключительно на слухах. Согласно этим слухам, сотрудники института не всегда тщательно соблюдали меры защиты. Однако, как выяснили журналисты The Guardian, «американские ученые, работавшие с Уханьским институтом вирусологии, утверждают, что его нормативы техники безопасности соответствуют нормативам, принятым на Западе». Поэтому международное научное сообщество не рассматривает версию об утечке возбудителя, но считает, что «люди заразились этим вирусом на одном из китайских рынков, где торгуют живыми животными».

Еще один слух о том, что коронавирус мог быть искусственно создан в уханьской лаборатории, тоже не находит никаких подтверждений. В этом мнении сходятся и ученые, и сами разведчики. Сами уханьские вирусологи реагируют на подобные слухи именно так, как и должен реагировать на клевету честный человек, — они расстраиваются. Более того, автор напоминает, что «на прошлой неделе издание Scientific American повторно опубликовало интервью с вирусологом Ши Чжэнли, где говорилось, что «генетическая последовательность» Sars-CoV-2 — научное название нового коронавируса — «не соответствует ни одной из тех последовательностей, которые ее лаборатория ранее изучала».

Если за обвинениями в адрес Китая действительно стоят торговые и политические интересы США, то ни к чему хорошему это не приведет. The Guardian приводит слова Чарльза Партона, бывшего чиновника Министерства иностранных дел и старшего научного сотрудника в Королевском институте оборонных исследований Великобритании: «Те, кто распространяет эту информацию, оказывают всем дурную услугу. Это неизбежно повлечет за собой реакцию китайцев как раз в тот момент, когда необходимо тщательно разобраться в причинах возникновения пандемии и — в более долгосрочной перспективе — проводить совместную работу, чтобы предотвратить пандемии в будущем». От себя добавим, что обвинения в адрес Китая не улучшат и без того напряженную политическую и экономическую ситуацию в мире. Похоже, что агрессивная стратегия США во внешней политике требует следующей жертвы. Если еще совсем недавно такой жертвой была Россия, теперь ею становится Китай. Осталось только пожелать Поднебесной того же мужества, которое в противостоянии с США проявила Россия.