Послы США в Киеве - люди яркие. Пайетт провернул операцию «Евромайдан» и был таков. Йованович пришлось оправдываться за "наследие". Потом пауза с назначением нового посла в страну, ставшую токсичной из-за «гетманских измен», затянулась. Теперь от 71-летнего генерала в отставке Дейтона зависит судьба кампании главного соперника Трампа

Неудобная пауза

На место Йованович Трампу предлагали несколько кандидатур, но все были без опыта работы в бывшем СССР. По просочившимся слухам, Трамп говорил Джулиани: «В этой коррумпированной стране нужен честный военный». Правда или нет, но звучит точно.

Пока судили-рядили, временным поверенным на Украине был человек, уже работавший там послом — Уильям Тейлор. Но его привлекли к расследованию деятельности Трампа, допрашивали на слушаниях в Конгрессе, и он держался версии о давлении, которое Белый дом оказывал на Киев в 2019 году. Его работу в Киеве делала Кристина Квин.

Загадочное назначение. Зачем Трамп предложил послом США на Украину генерала, участвовавшего в свержении Хусейна? © dvidshub.net/Christine June/Public Domain Мари Йованович, не успевшая начать работать, тут же стала первой жертвой кампании против Трампа в «Украинагейте». Год назад думали, что кандидатура проходила многоступенчатые бюрократические процедуры.

А может, пауза затянулась потому, что Украина стала настолько токсичной, что заниматься ею опасались. А может, просто звезды так встали. Или это специфический стиль работы нынешнего президента США, когда многие должности остаются незанятыми долгое время. Наконец, до этого просто не дошли руки, поскольку в центре внимания был «Украинагейт», речь шла об импичменте Трампа.

Случайно это или нет, но вынужденная пауза стала тайм-аутом, во время которого страсти улеглись.

Старый солдат

Киту Дейтону 71 год, и он — экс-директор Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии. Организация была создана Пентагоном по предложению начальника Объединенного штаба США Пауэлла и под кураторством Пола Вулфовица. Она занимается сбором и анализом информации о состоянии вооруженных сил, оптимизации национальных институтов безопасности, подготовки кадров для силовых структур стран Восточной Европы, СНГ и Средней Азии.

Стажировку в Центре проходили генералы и старшие офицеры всех государств бывшего СССР. Особая программа существует для подготовки старших офицеров армии Украины и Прибалтики. Дэйтон был директором более 10 лет. Лично отвечал за организацию курсов для резидентов, информационно-пропагандистских программ и за создание международной и межведомственной сети из 14 000 правительственных чиновников из 156 стран в области изучения международной безопасности, обороны и иностранных дел.

Посольство США на Украине обвинило Медведчука и Кузьмина в «российской дезинформации» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Одним из последних проектов Дейтона в Центре им. Джорджа Маршалла стали курсы для украинцев по проведению оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Поработал он и в Москве, военным атташе в посольстве США. Прошел обучение в Институте армии США в Гармише, специализируясь на России. Отлично говорит по-русски и не только. Трудился директором разведывательных операций Пентагона в Ираке и координатором в палестино-израильских контактах.

Отмечают, что назначение Дэйтона на Украину совпало с назначением, впервые за 10 лет, посла США в Минск Джули Фишер. Они знакомы и пересекались по работе. Оба работали и в бывшем СССР, и в Ираке. Центр имени Маршалла располагается в немецком Гармиш-Партенкирхене. В Гармише действовал Институт армии США по изучению России, где в 90-х стажировались представители МИДа и российских вооруженных сил, а также сотрудники научных институтов Академии наук.

«И не знает слов любви»

Итак, Кит Дейтон не профессиональный дипломат, скорее профессиональный куратор, при этом отставной генерал. Кого он может напоминать тем, кто провел детство в СССР и заканчивал советскую среднюю школу? Разумеется, военрука! Именно такой тип военных был представлен в системе советского среднего образования: пожилой, седой полковник, в повседневной форме, демонстрирующий школярам-подросткам свой пафос и мужественность, брутальность и строгость. Именно это делало военрука предметом постоянных беззлобных шуток.

Если вернуться к Киту Дэйтону, он идеально подходит на роль пожилого наставника. Тем более, что многих действующих политиков он видел перед собой за партами в своей школе в Германии.

То, что он не является дипломатом, скорее всего, и стало одним из факторов, определивших выдвижение его кандидатуры на должность посла на Украине. За последний год война Трампа против демократов лишь усилилась, никто ничего не забыл и никого не простил. Назначение трактуют так: Трамп не все контролирует, Украину рассматривают как место, где собирают материалы против Байдена, в США выборы и действующему президенту не дают контролировать территорию, откуда он может нанести удар по конкуренту.

Украина поможет США проверить информацию о слежке за послом Йованович в Киеве © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Курта Волкера о том, что до Украины он не дотронется и десятиметровой палкой.

Смотрите, кто пришел

«С большой долей уверенности можно предположить, что новый посол не станет послушной игрушкой в руках Трампа или сомнительных личностей из его окружения», — пишет украинское издание «Зеркало недели», нашпигованное «соросятами».

Однако есть и другой взгляд на это. Назначения Трампом послами на постсоветскую территорию Дейтон и Фишер находятся в парадигме сделки с демократами. Якобы политика в отношении наших стран отдана Трампом под контроль Демпартии США.

Попытки Трампа смягчить жесткую линию натолкнулись на сопротивление демократов. Советник президента Болтон еще пытался поменять правила игры, но неудачно, и его выжили. Вопросы стран бывшего СССР — в руках госсекретаря и экс-директора ЦРУ Помпео. Он действует в интересах демократов, разделяя их точку зрения. Ему противостоят министр финансов Стив Мнучин и частично Пентагон.

Трамп почти не занимается и не вникает в украинский вопрос, зная его токсичность. Он ограничен в любых инициативах, вынужден лавировать. Как отставник, Дейтон будет действовать в интересах Пентагона, конфликтующего с госдепом и ЦРУ.

Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Никсона?

Их мнение выражает актер Роберт Де Ниро, который тоже не знает слов любви и в публичном выступлении вышел на сцену и сказал: «Fuck Trump».

«Слухи о том, что кандидатура Дейтона была пролоббирована демократами, основываются на том, что Дейтон мог оказаться креатурой посла США в Германии Ричарда Гренеля, который близок к окружению Трампа», — пишет анонимный канал «Дилетант».

Трамп отказался от услуг кадровых дипломатов, поскольку хочет видеть послом на Украине полностью лояльного к себе человека, не связанного со структурами Госдепа. И это очень может быть: до него все бывшие послы США на Украине были выходцами из дипломатических кругов. Назначение отставного генерала совпало с окончательной ликвидацией должности спецпредставителя США по Украине, что прямо связано со скандалом вокруг злосчастного разговора Трампа с Зеленским и поиском компромата на Байдена.

Третий вариант говорит как раз о том, что Дейтон будет проводить на Украине линию Трампа, которая заключается в реформе Минобороны Украины, военном сотрудничестве и противодействии китайской экспансии.

Два в одном

В посольстве США подтвердили финансирование крупных биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк Петра Порошенко и Джо Байдена.

Заодно будет следить за всем, куда успели запустить щупальца китайские инвесторы: "Мотор Сич" и рынок земли.

У Белого дома есть широкий набор инструментов, чтобы украинская власть из «обамаботов» превратились в «трампоботов». Что же касается урегулирования в Донбассе, то с приходом Дейтона, старого солдата, не знающего слов любви, на этом можно ставить точку.

Мира не будет.