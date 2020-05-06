Противостояние США и Китая будет нарастать, но полного разрыва отношений не случится — страны слишком связаны экономически, говорят политэксперты. При этом мир вновь может стать двуполярным, на этот раз американо-китайским

Президент США Дональд Трамп фактически обвинил информационную войну Китаю. Глава Белого дома ранее заявлял, что Китай в ситуации с появлением коронавируса Covid-19 «совершил ошибку и пытался её скрыть».

По словам Трампа, американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение.

Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку Covid-19.

Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Рекордный рейтинг Трампа при «идиотской политике»

Очевидно, что атака Трампа на Китай — элемент его избирательной кампании (выборы президента в США запланированы на ноябрь 2020 года). Об этом говорит политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, США находятся в кошмарном положении (более 1,21 млн инфицированных коронавирусом, более 70 тыс. умерших), и Трамп несёт часть ответственности за то, что страна не готова к эпидемии.

«Ему [Трампу] нужно отвести от себя обвинения и найти виноватого, обычное дело. Тем более что есть много желающих обвинить именно Китай как главного геополитического конкурента и противника Соединённых Штатов в борьбе за мировое первенство», — заявил эксперт.

В то же время, добавляет Погребинский, серьёзных доказательств хотя бы непреднамеренной вины Китая по-прежнему нет. Как минимум у США было полтора месяца, чтобы подготовиться, «потому что кошмар начался в середине марта, а Трамп поначалу говорил, что это вообще не серьёзно».

Политолог считает, что если Трамп проиграет на выборах, это будет одна из главных причин поражения. Впрочем, пока позиции у американского президента крепки.

«Несмотря на идиотскую политику в течение двух месяцев, рейтинг у Трампа сейчас рекордный, никогда такого не было, 49%. На 6% вырос за два месяца его идиотской политики», — сказал Погребинский.

Битва за рынки в условиях кризиса

Третья сила. Эксперты о роли России в противостоянии США — Китай © AP, Andy Wong, File Руслан Бортник.

Также он сообщил, что очень важен еще один мотив: США и Китай продолжают борьбу вокруг торгового соглашения, вокруг того, сколько кому и кто будет продавать. А в условиях экономического кризиса геоэкономическое противостояние и противостояние на рынках обретают еще большее значение.

«Американо-китайское торговое соглашение подписано, но не реализуется. Стороны продолжают торговаться в отношении этого соглашения. Администрация Трампа заявляет, что если Китай не уступит им, то санкции ухудшат его экономическое положение и доступ к внешним рынкам.

Китай стремится организовать хотя бы временные альтернативные органы мировой торговой организации и пытается в ответ обвинить США в занесении вируса в Китай с той же самой политической и экономической целью», — рассказал политолог.

Двуполярный мир снова возможен

В конфликте США и Китая также роль играет и «чистая» политика, считает Руслан Бортник. Похоже на то, что мы снова увидим двуполярный мир, американо-китайский, поясняет эксперт: увидим обострение разного рода противостояний США и Китая в широком спектре регионов, начиная от Южно-Китайского моря и заканчивая Венесуэлой.

«Всё это подталкивает администрацию США конструировать дополнительные обвинения в сторону Китая, чтобы использовать их в целях борьбы с китайским влиянием, с китайским присутствием.

Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

Полного разрыва не будет — будет новый мир

Противостояние Вашингтона и Пекина будет нарастать, но оно не перерастёт в войну и не закончится разрывом отношений двух стран, прогнозирует Михаил Погребинский. Слишком жестко США и Китай связаны друг с другом.

«Они очень плотно связаны экономически. США не могут в долгосрочной перспективе отказаться от китайских товаров. Известно же, что 95% анитибиотиков, которые потребляются в Штатах, производятся в Китае», — напомнил эксперт.

По его мнению, весь мир будет стараться переводить под собственный контроль

производство вещей, которые жизненно необходимы для конкретной страны. Так будут делать и американцы, «но это длительная история в виду колоссальных экономических связей».

«То есть всё это очень длительная история. Вполне вероятно, она закончится каким-то новым миром, а не новой войной», — прогнозирует политолог.

США будут пытаться расшатать Китай изнутри

Бортник: США и Китай продолжают борьбу, и мир вновь может стать двуполярным © стрингер

«Китай пока не решится на этот инструмент [отказ от доллара], потому что он разрушит саму китайскую экономику. Всё же экономика Китая экспортно ориентированная. Хотя уже половина товаров и услуг, производимых в Китае, потребляются в самом Китае», — сказал политолог, добавив, что сегодня доллар занимает около 40% мировых торговых операций.

В целом же, прогнозирует эксперт, Вашингтон будет пытаться расшатывать Китай изнутри.

«Вашингтон поднял не только тему эпидемии, но и признания Тайваня, хотя бы на уровне ВОЗ. Вашингтон будет поднимать все болезненные точки Китая: и национальные, и религиозные, и политические, и нарушение прав человека. Но нынешний Китай — это не тот Китай, который был 20 лет назад», — сообщил Бортник.

«Трамп для фанатов выступает как Господь Бог»

Китай уже отвечает на обвинения Трампа: можно было лучше, но они быстро учатся, говорит Михаил Погребинский. Он рассказал, что китайская газета «Жэньминь Жибао» (официальное печатное издание Центрального комитета Компартии Китая) опубликовала список вопросов к пропагандистской машине США.

Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © Владимир Трефилов

«У Китая не такой опыт, как у американцев, которые действуют на большую часть мира.

В Соединённых Штатах Трамп для своих фанатов выступает уже как Господь Бог. Он высказал такую возмутительную идею, что обеззараживающие средства и свет убивают коронавирус, так давайте глотать эту обеззараживающую жидкость. Так оказалось, что десятки людей послушали этот маразм и попали в больницу», — отметил Погребинский.

Однако, продолжил он, поскольку глобалистские элиты фактически контролируют медиаповестку в западных и не только странах, там воспринимают обвинения в сторону Китая как серьёзные аргументы.

«Уже руководство Великобритании говорит, что отношения с Китаем не могут быть прежними. Это отражение китайского наступления и боязнь того, что в мире меняется лидер. Они этого не хотят и пытаются этому противостоять. А единственный способ — это обвинить во всех смертных грехах Китай», — заявил политолог.