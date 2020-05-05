Ещё в самом начале эпидемии медики делали свои прогнозы. 20 марта этого года в эфире NewsOne заслуженный врач Украины и начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, основываясь на данных Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАНУ, спрогнозировал, что в этом сезоне заболеют 9,4 млн чел. (22%), умрут 600 тыс. чел. Именно эти данные послужили основанием для введения карантина.
Как видим, цифры не сходятся: у эпидемиологов почему-то получалась зашкаливающая смертность в 6%. Но они, вероятно, ориентировались на европейские данные — в Италии смертность вообще составила 14,5%.
Сейчас, впрочем, в прогнозы начала марта можно внести поправки. По китайским, европейским и российским данным, примерно у 80% инфицированных никаких симптомов заболевания не проявляется, или же они не выходят за рамки обычного самочувствия (это вообще не новость — инфицированность ВИЧ тоже необязательно означает заболевание СПИДом). Таким образом, если инфицировано будет 80%, то заболеет в сколько-нибудь сложной форме 16%, а 3% от них составят 200 тыс. Цифра тоже пугающая и вполне обосновывающая введение карантина.
Однако на самом деле всё не так плохо.
Прогноз Рубана, по идее, должен был уже сбыться (зимне-весенний «сезон», собственно, закончился). И мы видим совершенно другие данные — менее 13 тыс. заболевших (причём это в основном активно болеющие) и 316 умерших на 5 мая. Смертность — 2,5%.
Заболевших, по официальным данным, 0,03% населения, что очень далеко от любого мыслимого эпидемического барьера (правда, ВОЗ это понятие отменила ещё при «птичьем гриппе» как устаревшее и вообще контрреволюционное, противоречащее идеалам «открытого общества» в условиях чрезвычайного санитарного положения).
То есть благодаря принятым карантинным мерам заражаемость удалось снизить в более чем 700 раз, а смертность — в 2000 раз… Воистину великие чудеса творятся на нашей богоспасаемой земле! А если ещё затянуть гайки и в принципе запретить людям выходить из дома, то к концу лета мы эдак вполне приблизимся к практическому бессмертию.
Проверим? К счастью, у нас есть эталонный пример развития эпидемии в естественных условиях — Швеция, которая отказалась от каких-либо карантинных мероприятий. Кстати, в Швеции считают, что некоторые меры для защиты пожилых людей надо было предпринимать — тогда бы удалось избежать высокой смертности.
Надо отметить, что в Швеции идеальные условия для распространения инфекции — более влажный и холодный климат и более высокая плотность населения, чем на Украине. Последнее — не преувеличение. В Швеции доля городского населения — 85%. На Украине такими цифрами могут похвастаться только Днепропетровская, Луганская и Донецкая области. Ну и Киев, в котором, понятно, городского населения 100%.
Если верить прогнозу украинских эпидемиологов, то при 10 млн населения в Швеции должно было заболеть 2 млн и умереть 60 тыс. человек. Реально заражено 22 тыс. (кстати, новые случаи заражения там единичны после 21 апреля) — 0,2%, в сто раз меньше, чем по украинскому прогнозу. Скончалось 2,7 тыс. человек (смертность — 12%).
Кстати, чисто для справки. В США, где происходит настоящая катастрофа, заражено 0,3%, а смертность составляет 6%. Италия — 0,3% при более чем в два раза более высокой смертности. И да — в Москве при жёстких карантинных мерах 0,7%, смертность — 1%. Полная идентичность результата при радикальном различии принятых мер.
Шведские учёные, Уно Веннергрен, профессор теоретической биологии, и математик Том Бриттон, спрогнозировали количество смертей в стране от COVID-19 и пришли к одному выводу: «в Швеции умрёт от 10 до 20 тысяч человек».
Шведские учёные осторожно не стали ограничивать себя какими-то сроками, хотя это и странно — эдак они с лёгкостью могли довести смертность до 100%, потому что обычно она среди людей примерно такая (если верить Остапу Бендеру, то даже Вечного Жида в конце-концов убили петлюровцы). Но, в общем, даже при средней смертности в 3% при полном инфицировании всего населения Швеции должно умереть 300 тыс. Никак не 20!
Кстати, если следовать шведским результатам, то в случае невведения карантина мы бы получили менее 84 тыс. больных и 10 тыс. умерших (это меньше, чем умирает людей в стране за неделю). В общем, украинские прогнозисты попали пальцем в небо. И хорошо ещё, если это добросовестная ошибка, а не следствие паники или политического заказа.
Значит ли это, что Украине можно было и не вводить карантин?
Ну, во-первых, история не знает сослагательного наклонения — его уже ввели и готовятся к снятию. Более того, как мы показали выше, прогнозные цифры, предлагаемые украинскими учёными, явно требовали введения карантина. Учёные опирались на данные, которые были известны в марте (сейчас они безнадёжно устарели благодаря тем же шведам и белорусам).
Во-вторых, а все вообще помнят, зачем вводился карантин? Чтобы предотвратить заражение людей? Ничего подобного.
Карантин с такими целями вводится в случае с обычной сезонной инфекцией, которая, так или иначе, кончается в апреле. Коронавирус считается активным даже в относительно сухом и тёплом воздухе (правда, то, что практически во всех странах заражаемость выходит на плато, независимо от наличия или отсутствия карантина, свидетельствует об обратном). А значит, тут цели были иными.
В условиях распространяющегося вируса при отсутствии вакцины (а её и не будет — по имеющимся данным, коронавирус, как и грипп, имеет множество разновидностей, и одна вакцина от всех не помогает) так или иначе все переболеют, и умрёт ровно то количество, которое должно умереть. А карантин нужен только для того, чтобы растянуть процесс во времени и избежать перегрузки больниц. Правда, в Италии больницы были перегружены ещё до эпидемии.
Кстати, в этом смысле разницы между «безответственными» режимами, которые отказались от введения карантина, и «ответственными», которые карантин ввели, нет никакой. Первые получат переполненные больницы, массовое вторичное заражение и массовую же смертность (кстати, в Швеции второе наблюдается, а первое — нет). Вторые — сравнительно низкую нагрузку на медицину, но затем — последствия стресса, экономический кризис, снижение уровня жизни и опять же ту самую повышенную смертность, в том числе и от коронавируса. Это если не говорить об угрозе голода.
И о пресловутых переполненных больницах. Об этом официальная статистика не упоминает, но на заражение в больницах в среднем попадает свыше 50% случаев. По идее, высокозаразных больных (а коронавирус тут находится примерно посредине между гриппом и краснухой) надо помещать в инфекционные больницы и отделения. Они имеют ряд особенностей — боксовую (а не палатную) архитектуру, индивидуальную вентиляцию в боксах, отдельные очистные сооружения. Но инфекционки никогда не пустуют.
Размещение же коронавирусных больных в обычных, наскоро переоборудованных, отделениях в конечном итоге ни к чему хорошему не ведёт. Все, кто попадал в сезон в обычную соматику, знает, как оттуда тяжело вырваться — каждое появление свежих больных даёт вторичное заражение…
Между тем, большинство стран мира последние несколько десятилетий сокращали даже число обычных больничных коек, не говоря о том, чтобы создавать резервные инфекционные мощности. И не просто так это делалось, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ, кстати, руководствовалась не медицинскими, а идеологическими соображениями. Деньги должны работать, а вложение денег в бюджетные больницы — «мёртвое», доходов оно не приносит, только расходы.
Кстати, сейчас в Москве строятся 32 новые больницы — срочно ликвидируют последствия проведённой несколько лет назад «оптимизации». Но у Москвы хоть деньги есть и понимание того, что нужно делать.
P.S.: Если китайские товарищи нас в чём-то и обманули, то вовсе не в том, в чём их обвиняют. Как видим, распространение болезни оказалось в десятки и сотни раз менее быстрым, чем прогнозировалось на основании китайских данных. А существенной разницы в распространении болезни между карантинными и некарантинными странами нет.