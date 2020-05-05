Мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление. По его мнению, на Украине от коронавируса может умереть 1,2 млн человек. Расчёт простой – 3% от 80% численности населения при населении 42 млн (на самом деле получается миллион, но не будем придираться, тем более что и 42 млн в стране нет). Насколько оправданы такие прогнозы?

Ещё в самом начале эпидемии медики делали свои прогнозы. 20 марта этого года в эфире NewsOne заслуженный врач Украины и начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, основываясь на данных Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАНУ, спрогнозировал, что в этом сезоне заболеют 9,4 млн чел. (22%), умрут 600 тыс. чел. Именно эти данные послужили основанием для введения карантина.

Как видим, цифры не сходятся: у эпидемиологов почему-то получалась зашкаливающая смертность в 6%. Но они, вероятно, ориентировались на европейские данные — в Италии смертность вообще составила 14,5%.

Борьба с коронавирусом. Предварительные итоги смертельно опасного шведского эксперимента © AP, David Keyton, File

Однако на самом деле всё не так плохо.

Прогноз Рубана, по идее, должен был уже сбыться (зимне-весенний «сезон», собственно, закончился). И мы видим совершенно другие данные — менее 13 тыс. заболевших (причём это в основном активно болеющие) и 316 умерших на 5 мая. Смертность — 2,5%.

Заболевших, по официальным данным, 0,03% населения, что очень далеко от любого мыслимого эпидемического барьера (правда, ВОЗ это понятие отменила ещё при «птичьем гриппе» как устаревшее и вообще контрреволюционное, противоречащее идеалам «открытого общества» в условиях чрезвычайного санитарного положения).

То есть благодаря принятым карантинным мерам заражаемость удалось снизить в более чем 700 раз, а смертность — в 2000 раз… Воистину великие чудеса творятся на нашей богоспасаемой земле! А если ещё затянуть гайки и в принципе запретить людям выходить из дома, то к концу лета мы эдак вполне приблизимся к практическому бессмертию.

Проверим? К счастью, у нас есть эталонный пример развития эпидемии в естественных условиях — Швеция, которая отказалась от каких-либо карантинных мероприятий. Кстати, в Швеции считают, что некоторые меры для защиты пожилых людей надо было предпринимать — тогда бы удалось избежать высокой смертности.

Надо отметить, что в Швеции идеальные условия для распространения инфекции — более влажный и холодный климат и более высокая плотность населения, чем на Украине. Последнее — не преувеличение. В Швеции доля городского населения — 85%. На Украине такими цифрами могут похвастаться только Днепропетровская, Луганская и Донецкая области. Ну и Киев, в котором, понятно, городского населения 100%.

Коронавирус в Европе: Первомай в условиях карантина, 7,5 миллиардов евро на вакцину, Запад обвиняет Китай в потворствовании пандемии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Кстати, чисто для справки. В США, где происходит настоящая катастрофа, заражено 0,3%, а смертность составляет 6%. Италия — 0,3% при более чем в два раза более высокой смертности. И да — в Москве при жёстких карантинных мерах 0,7%, смертность — 1%. Полная идентичность результата при радикальном различии принятых мер.

Шведские учёные, Уно Веннергрен, профессор теоретической биологии, и математик Том Бриттон, спрогнозировали количество смертей в стране от COVID-19 и пришли к одному выводу: «в Швеции умрёт от 10 до 20 тысяч человек».

Шведские учёные осторожно не стали ограничивать себя какими-то сроками, хотя это и странно — эдак они с лёгкостью могли довести смертность до 100%, потому что обычно она среди людей примерно такая (если верить Остапу Бендеру, то даже Вечного Жида в конце-концов убили петлюровцы). Но, в общем, даже при средней смертности в 3% при полном инфицировании всего населения Швеции должно умереть 300 тыс. Никак не 20!

Кстати, если следовать шведским результатам, то в случае невведения карантина мы бы получили менее 84 тыс. больных и 10 тыс. умерших (это меньше, чем умирает людей в стране за неделю). В общем, украинские прогнозисты попали пальцем в небо. И хорошо ещё, если это добросовестная ошибка, а не следствие паники или политического заказа.

Значит ли это, что Украине можно было и не вводить карантин?

Ну, во-первых, история не знает сослагательного наклонения — его уже ввели и готовятся к снятию. Более того, как мы показали выше, прогнозные цифры, предлагаемые украинскими учёными, явно требовали введения карантина. Учёные опирались на данные, которые были известны в марте (сейчас они безнадёжно устарели благодаря тем же шведам и белорусам).

Во-вторых, а все вообще помнят, зачем вводился карантин? Чтобы предотвратить заражение людей? Ничего подобного.

Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

В условиях распространяющегося вируса при отсутствии вакцины (а её и не будет — по имеющимся данным, коронавирус, как и грипп, имеет множество разновидностей, и одна вакцина от всех не помогает) так или иначе все переболеют, и умрёт ровно то количество, которое должно умереть. А карантин нужен только для того, чтобы растянуть процесс во времени и избежать перегрузки больниц. Правда, в Италии больницы были перегружены ещё до эпидемии.

Кстати, в этом смысле разницы между «безответственными» режимами, которые отказались от введения карантина, и «ответственными», которые карантин ввели, нет никакой. Первые получат переполненные больницы, массовое вторичное заражение и массовую же смертность (кстати, в Швеции второе наблюдается, а первое — нет). Вторые — сравнительно низкую нагрузку на медицину, но затем — последствия стресса, экономический кризис, снижение уровня жизни и опять же ту самую повышенную смертность, в том числе и от коронавируса. Это если не говорить об угрозе голода.

И о пресловутых переполненных больницах. Об этом официальная статистика не упоминает, но на заражение в больницах в среднем попадает свыше 50% случаев. По идее, высокозаразных больных (а коронавирус тут находится примерно посредине между гриппом и краснухой) надо помещать в инфекционные больницы и отделения. Они имеют ряд особенностей — боксовую (а не палатную) архитектуру, индивидуальную вентиляцию в боксах, отдельные очистные сооружения. Но инфекционки никогда не пустуют.

Размещение же коронавирусных больных в обычных, наскоро переоборудованных, отделениях в конечном итоге ни к чему хорошему не ведёт. Все, кто попадал в сезон в обычную соматику, знает, как оттуда тяжело вырваться — каждое появление свежих больных даёт вторичное заражение…

Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

ВОЗ, кстати, руководствовалась не медицинскими, а идеологическими соображениями. Деньги должны работать, а вложение денег в бюджетные больницы — «мёртвое», доходов оно не приносит, только расходы.

Кстати, сейчас в Москве строятся 32 новые больницы — срочно ликвидируют последствия проведённой несколько лет назад «оптимизации». Но у Москвы хоть деньги есть и понимание того, что нужно делать.

P.S.: Если китайские товарищи нас в чём-то и обманули, то вовсе не в том, в чём их обвиняют. Как видим, распространение болезни оказалось в десятки и сотни раз менее быстрым, чем прогнозировалось на основании китайских данных. А существенной разницы в распространении болезни между карантинными и некарантинными странами нет.