По мере развития глобальной пандемии коронавируса становится очевидным, что еще не оправившийся от удара Запад намерен использовать ситуацию для беспрецедентного давления на Пекин, чтобы возложить на него вину за глобальную катастрофу, максимально ослабив своего конкурента

«Третья мировая уже началась, и она идет в СМИ. Западные сайты и газеты двинули на Китай все свои «дивизии», — констатировал киевский журналист Вячеслав Чечило. И очевидно, что глобальная коронавирусная война станет главным политическим трендом ближайших месяцев.

Ведущие политики США, Великобритании и ЕС, которые поначалу вообще игнорировали коронавирусную угрозу, уничтожая свою медицину посредством «политики экономии», практически единодушно атакуют Пекин через ведущие мировые медиа. Сигналом к наступлению стал сюжет консервативного американского канала Fox News, известного тесными связями с Белым домом. По его версии, вирус вырвался наружу из китайской лаборатории, и надо ли говорить, что президент Дональд Трамп немедленно поддержал эти конспирологические разоблачения, основанные на недоказанных сообщениях неизвестных источников. Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Об этом в воскресенье, 3 мая, высказался госсекретарь США Майк Помпео. «Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той самой лаборатории в Ухане… Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир», — заявил он в своем интервью, повторив прямые обвинение в адрес Пекина и пообещав ему жесткое наказание.

Американская разведка составила свой отчет в совершенно ином ключе, отрицая искусственное происхождение SARS-CoV-2. Однако это всего лишь новый угол атаки. Спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии подготовили специальное досье, заявляя, что Китай сознательно не рассказывал миру о вспышке коронавируса, скрывая реальные данные о его распространении. Эти обвинения уже не привязываются к подозрениям в лабораторной утечке — не важно, каким путем возник вирус, все равно нужно утверждать, что китайские власти своевременно не рассказали о нем человечеству. Что объясняется дикостью и порочностью коммунистической тоталитарной системы.

«Если бы Китай был более цивилизованной страной, эта вспышка была бы остановлена на ранней стадии и принесла бы гораздо меньше вреда как внутри, так и за пределами Китая», — совершенно по-расистски высказался в USA Today профессор университета Теннеси Гленн Рейнольдс, требуя «оградить от цивилизованного мира» диких варварских азиатов. Хотя всем известно, что китайская цивилизация была создана за тысячелетия до того, как английские колонисты вступили на берега Гудзона и Потомака. А сейчас, в наши дни, Пекин справился с новым вирусом гораздо успешнее и быстрее, чем показавшие свою полную несостоятельность США, которые явно не смогли противопоставить коронавирусу что-то более эффективное, чем китайцы. США против Китая: битва за мировое лидерство с участием всех стран мира © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В том же ключе действуют сателлиты и союзники американского руководства. Так, британские власти уже пригрозили свернуть отношения с КНР. «Вне всякого сомнения, после этого мы не можем вести дела, как обычно. Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему вирус нельзя было остановить раньше», — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Хотя британская общественность задает сейчас трудные вопросы своему собственному руководству, обвиняя его в сокрытии информации о распространении COVID-19 и катастрофическом состоянии системы здравоохранения, оказавшейся совершенно неготовой к пандемии. И ответов на них пока что никто не слышал.

Больше того, английские политики беззастенчиво используют кризис для борьбы против китайской кампании Huawei, которая подвергалась конкурентному давлению западных стран задолго до появления SARS-CoV-2. «Согласно одной из наиболее популярных теорий заговора, в пандемии виновны новые сети мобильной связи 5G, сделанные в Китае. В Великобритании слухи о связи вируса с компанией Huawei оказались удобны для тех членов правящей Консервативной партии, которые считают эту компанию троянским конем китайского правительства», — пишут об этом на Project Syndicate. Объединять и властвовать. Что Китай приготовил в ответ на обвинения Трампа © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Каковы цели этой массовой пропагандистской кампании? С одной стороны, за обвинениями против Китая стоит банальное желание уйти от ответственности, переложив вину на чужие плечи. Кроме того, Трамп и Джонсон пытаются укрепить свои политические позиции, сплотив избирателей против искусственно созданного образа внешнего врага. Этот старый прием работает безотказно. По данным недавнего опроса Harris, более 70% американцев верят, что Китай сообщал ложную информацию о новом коронавирусе, а еще 75% считают Пекин ответственным за его распространение по всему миру. Около 60% респондентов винят китайцев в катастрофической эпидемиологической ситуации на территории самих США, причем половина опрошенных одобряют предложенное правительством название «китайский вирус», несмотря на то что от него несет ничем не прикрытым расизмом.

«Пропагандистская кампания «Во всём этом виноват Китай», сотканная из десятков таргетированных вариаций этого сообщения (от поиска тайных лабораторий по созданию биооружия и китайских агентов, подрывающих американскую «демократию» через Zoom, до бесконечных высказываний Трампа о «китайском вирусе»), принесла результат: в 46 штатах зафиксировано 1100 расистских нападений на китайцев. И это не какой-то новый форс-мажорный тренд — у истории «заразного китайца», этого «вечного иностранца», в США имеются глубокие культурно-исторические корни, уходящие в конец 19-го — начало 20-го века, когда во время вспышек чумы и оспы «грязным китайским крысам» отказывали в медицинской помощи и предлагали ссылать их в лагеря. Позже эти антиазиатские настроения подпитывались борьбой с «красной угрозой» и атакой на Перл-Харбор, после которой всякий азиат окончательно стал восприниматься врагом американского народа. Катарсисом этих настроений стала атомная бомба, которую Америка сбросила на Хиросиму. Это классическая тактика защиты и усиления локального статуса-кво: акцент на внешней угрозе, позволяющий направить внутреннюю социальную агрессию общества прочь от кабинетов правительства — куда-нибудь вовне, на внешнего врага: этих китайцев, этих русских, этих евреев, этих арабов и т.д.», — анализирует эту ситуацию украинский политбеженец в США Анатолий Ульянов. Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина

Однако Третья мировая коронавирусная война также имеет под собой другую, чисто экономическую, подоплеку. Западные правительства пытаются ослабить свою зависимость от «сборочного цеха планеты», ударив по Пекину мощным пакетом исков и санкций, которые призваны подорвать китайскую экономику. Первой ласточкой стал иск властей штата Миссури, потребовавших от КНР возместить «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения по всему миру».

«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», — заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.

Американские власти спешно готовят базу для обеспечения таких исков, чтобы поставить их на поток. Сенатор Том Коттон представил законопроект против китайских чиновников, который позволяет привлекать их к ответственности в США «за искажение информации о коронавирусе». А другой сенатор — Джош Хоули — подготовил законопроект о коронавирусных санкциях против Коммунистической партии Китая, возлагая на нее непосредственную ответственность за глобальную пандемию. Это позволит американским гражданам подавать в американские суды иски против правительства КНР, а суды получат возможность замораживать активы Китая под обеспечение этих требований. При этом в Госдепе США создают специальную группу «Правосудие для жертв COVID-19», чтобы официально добиваться от Пекина финансовых компенсаций.

Осталось лишь наблюдать за тем, каким будет ответ Китая. На информационном уровне его уже озвучил официальный представитель китайских властей Чжао Лицзян, который предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные: «Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны — откройте все данные! США должны все нам объяснить!»

Но самая острая борьба развернется в области экономической конкуренции. Нас ждет ожесточенная схватка за передел мировых рынков сырья и сбыта, вывод капиталов, массовые банкротства и установка жестких протекционистских барьеров. И ее последствия во многом определят контуры посткоронавирусного будущего.