Конфликт между США и Китаем будет усугубляться ближе к ноябрю - времени президентских выборов в Штатах. Трампу нужен образ внешнего врага, и он нашел его в лице китайских властей, говорят политические эксперты. В целом же конфликт может затянуться и привести к расколу мира на зоны влияния мощнейших государств

Информационная война между США и Китаем набирают обороты. Президент США Дональд Трамп фактически обвинил Пекин в искусственном создании коронавируса и распространении (недостаточном противодействии) пандемии. К президенту США присоединился ряд европейских политиков, которые, впрочем, делают более сдержанные заявления.

По словам Трампа, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса, США готовы к активным антикитайским действиям. Глава Белого дома даже заявил, что имеет подтверждения вины Китая в распространении пандемии, но «не может об этом говорить».

При этом ряд американских штатов уже подали в суд на Китай, речь идет о миллиардных исках. А общая сумма, на которую США хотят «оштрафовать» Китай, по некоторым оценкам, достигает 3 триллионов долларов. Это половина годового ВВП КНР.

Китай против… «прокитайской ВОЗ»

Китай любые обвинения отвергает. В то же время в конце апреля стало известно, что китайские власти отказали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбах принять участие в расследовании возникновения Covid-19.

Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа заявил, что Китай уже ведёт национальное расследование, «но на этой стадии мы [ВОЗ] не были приглашены к участию». По словам Галеа, в ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении вируса, «однако лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения (вируса)».

Примечательно, что еще в середине апреля Трамп напрямую обвинил ВОЗ в некомпетентности и излишней благосклонности к Китаю и распорядился не перечислять взносы в организацию.

Оппоненты Трампа тогда заявляли, что президент США, которого самого критиковали за запоздалую реакцию на ситуацию с коронавирусом, просто пытается найти козла отпущения и переложить на кого-то ответственность.

«Китай из двух зол выбирает меньшее»

Востоковед, китаист Николай Вавилов в интервью Украине.ру пояснил причины отказа Китая допускать ВОЗ к «коронавирусному» расследованию. По его словам Вавилова, любые исследования Китайской академии наук, а лаборатории относятся к этой системе, являются областью государственной тайны. Чтобы пустить иностранных специалистов на территорию, необходима соответствующая процедура согласования.

Дракон расправил крылья. Чем Китай ответит Западу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

А третье — это то, что допуск международных специалистов в деликатные области, научные исследования и так далее, в глазах китайского населения будет иметь характер уступок Китая международным институтам», — рассказал китаист.

Эксперт уверен, что допуск в лаборатории не даст сотрудникам ВОЗ ничего, кроме того, что они увидят качество безопасности: «то есть это абсолютная пиар-акция, поэтому чтобы не идти на поводу у провокаторов международного значения, Китай отказывает в допуске».

В то же время действия Китая дают очередной повод Трампу обрушиться на Пекин с обвинениями. Однако сейчас Китай, говорит Вавилов, поставлен в двусмысленную ситуация, когда в любом случае отказ принять сотрудников ВОЗ для него кончится нападками.

«То есть Китай из двух зол выбирает меньшее. Трамп будет использовать эту ситуация для аргументации в нападках на Китай, но уже многие лидеры демократической партии и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отказываются от природы китайского происхождения вируса», — отметил китаист.

«Эта история очень надолго — на десятилетия»

Рассуждая о действиях Трампа, политолог-американист Борис Межуев заявил, что c точки зрения США было бы логично сделать вывод: если уж вести войну с Китаем, то вести её вдолгую, с расчётом на то, что это будет длительная холодная война, а не скоропалительные действия, которые почти ни к чему не приведут. Нужно понимать, что делать дальше, отмечает эксперт.

Враг Америки №1. Решится ли Трамп на войну с Китаем ради президентства © REUTERS, Carlos Barria

В то же время, по его словам, администрация Трампа «очень сильно зависит от того, чтобы продемонстрировать электорату, что виноват кто-то ещё в том, что Америка плохо подготовилась к эпидемии».

Американист прогнозирует, что в ситуации информационной войны будет постоянное раскачивание, тем самым будут ухудшаться и ухудшаться отношения с Китаем.

«Думаю, будет постоянное раскачивание этой темы в доказательство того, что Китай тем или иным способом оказал миру плохую услугу. Но в конечном итоге будет сделано всё, чтобы к моменту выборов Трампа воспринимали как единственную защиту США от Китая, а Джо Байдена и всю Демократическую партию обвинить в том, что они вольные агенты Китая. Собственно, это уже говорится.

Объявлять Китай намеренным виновником пандемии было бы катастрофой, но если Трамп победит, даже если и проиграет, а настроения будут носить такой характер, то эта история очень надолго, на десятилетия», — сказал Межуев, добавив, что это «серьёзнейшая позиционная война двух сверхдержав на очень долгое время до победного конца одной из них».

«Китай не потянет двухполярный мир с США»

Пока нельзя точно сказать, насколько долгим будет противостояние США-Китай и сможет ли оно привести к созданию системы двухполярного мира. Об этом говорит политолог Сергей Михеев. Эксперт отмечает, что пока не видит никаких предпосылок для возникновения двухполярного мира: «мне кажется, он ушёл в прошлое».

«Возможности доминирования Китая сильно преувеличены с одной стороны. С другой, доминирование США на глазах уменьшается, поэтому двухполярного мира в обозримом будущем не будет. А как долго продлится противостояние… Я думаю, что это может растянуться на десятки лет», — сообщил политолог.

По негативным прогнозам возможно состояние прямого конфликта США и Китая, длительная война на территории третьих стран, отметил Николай Вавилов. По всему периметру границ у американцев есть силы и влияние, чтобы втянуть Китай в войну и заработать на этом шантажом, заявил китаист.

При этом Вавилов считает, что Китай, скорее всего, не потянет двухполярный мир.

«Потребуется, чтобы на его полюсе оказались несколько влиятельных игроков Естественно, что Китай заинтересован в России. Китай пытается вовлечь в эту игру Италию, Францию, Германию — с очень слабыми успехами. Но всё зависит от экономического кризиса в Штатах. Если этот кризис будет углубляться, то в мире будут сильнее центробежные тенденции. Страны, которые находились в орбите влияния США, окажутся пред выбором», — рассказал китаист.

Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Начнётся серьёзный раздел мира на сферы влияния. Уже никаких вопросов о том, сферы влияния — хорошо это или плохо, как по поводу России говорили, соответствует ли это либеральным ценностям или не соответствует, не будет. Думаю, эти вопросы уже не будут актуальными, как в период холодной войны», — сказал политолог.

Новый мир: какое в нём место России?

России в ситуации противостояния США-Китай надо жить своим умом, убеждён Сергей Михеев: «России нужно решать свои проблемы, а как там будут Китай и США, для нас не так важно, на самом деле».

Он также считает, что России не обязательно становиться третьим центром влияния в новом, условно посткоронавирусном мире.

Политолог Баширов объяснил, должна ли Россия вмешаться в конфликт между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если Россия сможет стать условным третьим полюсом влияния, важно иметь какую-то идеологическую составляющую — то, чем Россия отличается от Китая и Запада. Об этом говорит Борис Межуев.

«Пока никакой ясности нет в этом вопросе. Мы предельно расколоты на сторонников еврозападного пути и противников. России нужно идеологически продемонстрировать, кто она такая», — заявил политолог.