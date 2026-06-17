https://ukraina.ru/20260617/zrada-ekspress-gurtom-i-batku-legche-bit-sovremennye-supergeroi-ukrainy-potiv-ttsk-1080326849.html
Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК
Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК - 17.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК
Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ,... Украина.ру, 17.06.2026
2026-06-17T17:34
2026-06-17T17:34
2026-06-17T17:34
видео
тцк
украина
волынь
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Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ, который уже явно не по сценарию играет.От Троещины до Волыни — народ Украины восстает против полицаев из ТЦК. Дарина Боровик в "Зраде Экспресс" расскажет, как украинцы скооперировались против общего врага и как дед с лопатой стал новым национальным символом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, тцк, украина, волынь, видео
Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ, который уже явно не по сценарию играет.
От Троещины до Волыни — народ Украины восстает против полицаев из ТЦК. Дарина Боровик в "Зраде Экспресс" расскажет, как украинцы скооперировались против общего врага и как дед с лопатой стал новым национальным символом.