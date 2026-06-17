Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК - 17.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК
Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК - 17.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК
Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ,... Украина.ру, 17.06.2026
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тцк
украина
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Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ, который уже явно не по сценарию играет.От Троещины до Волыни — народ Украины восстает против полицаев из ТЦК. Дарина Боровик в "Зраде Экспресс" расскажет, как украинцы скооперировались против общего врага и как дед с лопатой стал новым национальным символом.
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видео, тцк, украина, волынь, видео
Видео, ТЦК, Украина, Волынь

Зрада Экспресс: гуртом и батьку легче бить. Современные супергерои Украины потив ТЦК

17:34 17.06.2026
 
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Украинский сериал, который уже никто не заказывал, но он идет по всем каналам: ТЦК, реформы, "бусики", замминистра, который сам не понял реформу, и народ, который уже явно не по сценарию играет.

От Троещины до Волыни — народ Украины восстает против полицаев из ТЦК. Дарина Боровик в "Зраде Экспресс" расскажет, как украинцы скооперировались против общего врага и как дед с лопатой стал новым национальным символом.
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