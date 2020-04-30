Президенту Белоруссии очень везёт. Удача приходит тогда, когда кажется, что надежд не осталось. И здесь не идёт речь о профессионализме или хватке Лукашенко: ситуацию решают абсолютно не зависящие от него обстоятельства

Год назад, когда нефтяные переговоры зашли в тупик и Кремль был готов взглянуть на партнеров взглядом суровым, засорился нефтепровод «Дружба». Виновата оказалась российская фирме, что выручило Минск. Сейчас, когда все звёзды встали против строптивого союзника Москвы, опять форс-мажор: коронавирус, рикошетом уронивший цены на искомую Лукашенко нефть. Это то, что называется фарт, и Лукашенко куёт железо, пока горячо.

Нефть по цене семечек

В авантюрном романе начала ХХ века о приключениях русского инженера Гарина есть любопытный политико-экономический конструкт. Изобретатель лучевого супероружия и авантюрист мирового масштаба придумал хитрый план захвата власти над миром. Для этого он при помощи чудоаппарата проник в недра Земли, добрался до неисчерпаемых запасов золота, извлёк их и затопил США дешевыми слитками, повалив существовавший тогда «золотой паритет».

Атомный компромисс с Лукашенко. Согласилась ли Москва отсрочить долг Белоруссии за БелАЭС? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Пьер Гарри и наделяют его титулом «businessman of god», что означало «купчина Божьей милостью». На вид конструкт выглядел логично, но в реальности был совершенно нежизнеспособен.

Деньги даже в начале ХХ века были привязаны в итоге не к золоту, а к количеству товаров и услуг в обороте экономики — так называемому ВВП. На агрессивную золотую интервенцию Пьера Гарри Госдеп мог ответить отменой привязки доллара США к золоту и запретом его использования как меры стоимости. И если бы ВВП соответствовал количеству бумажных денег, это разрушило бы наглые планы русского авантюриста.

Во время Великой депрессии так и случилось, но уже в реальности. Когда рвануло, несмотря на спекулятивную панику и огромный объем ввоза золота, ФРС сохранила золотой стандарт благодаря стабильности цен на товары и услуги до 1931 года. 1/3 мировых запасов золота владели США. Но в 1933 году началась паника вкладчиков, которые потеряли доверие к деньгам. И Франклин Рузвельт решил вопрос «чрезвычайкой» от 9 марта 1933-го, закрыв банки, введя жесткий государственный контроль над их деятельностью.

Это был «новый курс», который фантаст Герберт Уэллс сравнивал со сталинским социализмом.

Вернёмся к хитрому плану Пьера Гарри. Сегодня в мире действует ямайская валютная система, и нет ни одной страны, чья валюта была бы полностью обеспечена золотом или привязана к нему. Сегодня поговаривают о её крахе, но это все же не факт. В случае резкого увеличения количества золота оно просто обесценится.

Сегодня системное замедление мировой экономики, пандемия с глобальными ограничительными мерами, остановившими деловую активность, наконец распад ОПЕК+, регулировавшей цены на «чёрное золото», привели к удешевлению двигателя промышленности и финансов, нефти, до нулевого уровня. И это не в переносном смысле.

В конце апреля в Сингапурском и Малаккском проливах образовалась гигантская пробка из 60 танкеров. Береговые резервуары практически заполнены, поэтому суда служат хранилищем ненужной нефти. Нефть никому не нужна, платить приходится тем, кто согласен ее забрать. Хранилищ не хватает, хранят в танкерах.

Зигзаг удачи

Экзотика на фоне роста цен. Нефть пошла вверх, а Лукашенко - на Восток © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Лукашенко отчаянно добивался скидок на нефть. Теперь он даже не на коне — на белом слоне. Фактически он сыграл против всего рынка на понижение и выиграл.

Но факт остается фактом: те, кто ёрничал над танкерами из Норвегии в Белоруссию по цене куда выше российской, хихикали над контрактами с Азербайджаном и Польшей, теперь не правы. Если еще вчера импорт нефти рухнул с миллионов до тысяч тонн, закупки делались ювелирно и помесячно, то по состоянию на сегодня белорусские НПЗ загружены на 100%. Об этом с гордостью отчитался первый заместитель премьер-министра РБ Дмитрий Крутой.

«Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы», — заявил чиновник журналистам, но главным образом своему президенту, который еще 3 апреля поручил закупить нефть по низким ценам и заполнить ей все имеющиеся в наличии ёмкости.

Это, безусловно, успех. Но есть и нюансы.

"Зрада", откуда её не ждали

Рассуждая о фантастическом белорусском фарте, мы недаром вспомнили советскую фантастику начала ХХ века и проанализировали её с точки зрения современных реалий. Потому что ситуация очень схожа. Но не с золотом, потому что в условиях аномально низких цен и пробок из танкеров на рейдах мировых хабов цена на драгоценный желтый металл как раз растет.

Нефтяная аномалия, или, если называть ее аллегорически, «черное золото», возникла на почве конфликта России и Саудовской Аравии. Это настоящая торговая война, которую начали саудиты, затопившие, как Пьер Гарри, мировые рынки дешевой нефтью. Это немного другая история, к Белоруссии отношения не имеющая. Но это просто дикая удача и «джекпот» в данный конкретный момент времени, доставшийся Лукашенко.

Так будет не всегда. И вот каким будет похмелье.

Контракты, заключенные до кризиса, по старым ценам, в силе. Законтрактовано около 2 млн тонн нефти, и на момент заключения сделки в начале апреля цена составляла 4 доллара за баррель. Сохранится ли эта цена, неизвестно, поскольку детали сделки посторонние не знают. В условиях катастрофического падения цены на российскую марку Urals многие страны, в том числе Белоруссия, использовали обстоятельства, чтобы пополнить запасы, набирая во все ёмкости. Но это сырая нефть.

«Мы здесь будем жить»: Лукашенко призвал осваивать зону отчуждения Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Даже на Украине, куда поставляются дешевые белорусские бензин и солярка, стоимость топлива существенно снизилась, упал и спрос. Гарантии дают лишь уже законтрактованные объемы поставок топлива Киеву, которые белорусские нефтяники гарантированно выполнят. А дальше все будет зависеть от эффективности экспортных поставок.

Уже объявлено, что в следующем месяце экспортная пошлина упадет чуть ли не в семь раз. Соответственно разница в ценах стоимости между экспортируемой Белоруссией российской нефтью и мировой уменьшится настолько, что не позволит белорусским НПЗ иметь конкурентные преимущества. А если цена на нефть сохранится низкой продолжительное время, поставки в основном пойдут на внутренний рынок, не отличающийся платежеспособностью. И всего небольшой объем на экспорт.

Так что для Белоруссии в одинаковой степени плохи и низкие, и высокие цены на нефть. Надо понимать, что около 70% производства нефтепродуктов там — это экспорт, а когда спрос на него падает, НПЗ невыгодно работать себе в убыток.

Тайны нефтяного двора

Капитан белорусского корабля прекрасно понимает скоротечность чудесного нечаянного успеха. Звезды как встали, так и разойдутся, подобно нефтяным танкерам в Малаккском проливе, стоит смениться конъюнктуре. А значит, объявленные на пике конфликтных переговоров с Россией меры по диверсификации поставок углеводородов в Белоруссию реализуются при любой погоде.

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Лукашенко в среду, 29 апреля, поручил до 2023 года построить новый нефтепровод «Гомель — Горки», соединив северную и южную ветки участка «Дружбы» на территории Белорусии. Это делается для улучшения альтернативной логистики, чтобы удобнее качать нефть из прибалтийских и украинских портов.

9 апреля, в день, когда парламент РБ ратифицировал протокол с РФ о формировании цен на газ на 2020 год по цене 127 долларов за тысячу кубометров до конца 2020 года, Минэнерго подняло вопрос о снижении цены российского газа в 2020 году на основании мирового тренда. А Александр Лукашенко вообще заявлял о снижении стоимости в три раза — до 45 долларов. Но тут не выгорело: глава Минэнерго РФ Александр Новак отрезал, что пересмотра цены на газ для Белоруссии на 2020 год не предполагается.

«Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами — цена 127 долларов за тысячу кубометров», — сказал он.

Наконец, самое интересное и опасное. 11 мая в Клайпеду прибывает первый танкер из Саудовской Аравии для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Нефть была закуплена у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Первая партия саудовской нефти составит 80 тыс. тонн. О цене не сообщается.

Но не это важно, а то, что еще пару месяцев назад над саудовским маршрутом весело подшучивали. Но сегодня это закупка у противника России в нефтяной войне. Пусть она не объявлена, а после новой сделки ОПЕК+ вроде как урегулирована. Но фактически «танцы» не закончены. Новая сделка не помогла поднять цены. А если и окончание карантина это не сделает, то новый виток войны неизбежен.

И выходит, что главный союзник Москвы рискует оказаться не в том окопе.