На Украине собираются ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Причина – в нынешнем виде «Укроборонпром» неэффективен. План реформ уже утвердили в Наблюдательном совете концерна и представили правительству. Главная цель реформы – создать шесть отраслевых корпораций

«Укроборонпром» в последние годы преследует череда скандалов. Все началось с громких коррупционных скандалов с участием окружения президента Петра Порошенко. В СБУ заявляют, что «Укроборонпром» в 2015-2019 годах через иностранные «фирмы-прокладки» закупал санкционные российские комплектующие по завышенным в 2-3 раза ценам.

Затем был скандал вокруг попытки продажи авиадвигателестроительного предприятия «Мотор Сич» и крайне негативная реакция на это со стороны США.

Затем бурное возмущение общественности вызвало назначение топ-менеджеров концерна. Оборонную промышленность Украины возглавили два таких крупных специалиста в военно-промышленном деле, как иностранный гражданин Айварас Абромавичус и отставной журналист, бывший депутат от фракции БПП Мустафа Найем.

Пикантная деталь: вопросы трансформации концерна Абромавичус еще в сентябре прошлого года обсуждал со старшим советником президента США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины, доктором Дональдом Винтером.

В «Укроборонпроме» рассказали, сколько предприятий простаивают из-за коронавируса © Национальная гвардия Украины

Как будут разделять

В концерне уже создан Офис трансформации и Стратегический комитет — обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, заняты разработкой отраслевых стратегий.

Руководство «Укроборонпрома» убеждено, что текущая модель управления концерном должна быть изменена, так как она не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий-участников.

Как рассказал заместитель генерального директора «Укроборонпром» и председатель Офиса трансформации концерна Роман Бондарь, в результате реформы будет создано шесть отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам «Укроборонпром» — ликвидирован.

В «Укроборонпроме» готовятся к созданию отраслевых государственных корпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу «отраслевой синергии компетенций»: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

«Например, в состав бронетанкового холдинга под кодовым названием ZIMM вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия концерна», — цитирует Романа Бондаря пресс-служба концерна.

Сроки и условия

Годовщина скандала в «Укроборонпроме»: ротация коррупционеров и новые схемы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В течение двух лет «Укроборонпром» будет играть роль «центра управления полётами» для трансформационных процессов и создания отраслевых холдингов. Команда концерна проведет корпоратизацию предприятий, проведет оздоровление проблемных активов, концентрирует производство, реализует избыточное имущество.

В холдингах будет создана современная система корпоративного управления, утверждена стратегия развития, программа капитальных инвестиций, продуктовая линейка, система управления производством и стандарты отчетности.

«После того, как корпорации будут созданы, роль и значение «Укроборонпрома» точно изменятся. В этом заключается стратегическая развилка и ключевое решение, которое государство должно будет сделать.

Вопрос можно сформулировать так: нужна управляющая компания для отраслевых оборонных холдингов? Если нужна, то этой управляющей компании могут быть делегированы функции корпоративного центра, с фокусом на привлечение финансирования, развитие новых видов бизнеса, контроль над реализацией стратегии, связям с государственными органами и так далее. Если не нужна, то часть этих функций может быть передана органам власти или новому ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти — Ред.), планы по созданию которого существуют в государстве.

Вопрос будущего «Укроборонпрома» необходимо решать после создания новых отраслевых холдингов, а не до», — подчёркивает Бондарь.

При этом, как считают в компании, реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной базы. Необходимо внести изменения в Закон Украины «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» и принять новый Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов — реально справиться за 6-9 месяцев.

Сейчас, по уверениям Мустафы Найема, редакция соответствующего закона находится на рассмотрении в Верховной Раде, а профильный комитет парламента сотрудничает с «Укроборонпромом» и полностью поддерживает эти изменения.

Государство — неэффективный собственник?

«Укроборонпром» выиграл суд у российской компании – Найем © Facebook, Mustafa Nayyem | Facebook, Mustafa Nayyem | Перейти в фотобанк

При этом только на экспорте товаров и услуг «Укроборонпром» по результатам 2019 года заработал почти миллиард долларов — около $908 миллионов. Руководитель госконцерна Айварас Абромавичус прогнозирует, что, по динамике договоров, в 2020-м этот показатель увеличится еще на около 30%.

Главными рынками для украинского экспорта являются: Индия, Саудовская Аравия, Турция, Ближний Восток, Центральная Азия. Украина экспортирует противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, услуги по ремонту советской военной техники и модернизации самолетов.

Стоит напомнить, что в 2013 году, украинский военный экспорт в Россию превысил $1,2 млрд. Однако в 2014 году, когда «Укроборонпром» прекратил поставки продукции военного назначения в РФ, этот рынок был утрачен.

Возможно, неэффективность львиной доли украинских оборонных предприятий объясняется именно разрывом технологических цепочек предприятиями российского оборонпрома.

«В составе остальных 116 компаний 28 приносят львиную долю доходов. Многие компании в той или иной форме войдут в состав будущих корпораций, но есть и такие, которые либо не активны, либо в состоянии банкротства, либо уже никогда не встанут на ноги.

На данный момент, по результатам анализа деятельности всех предприятий, очевидно, что 21 компанию мы будет передавать государству для дальнейшего решения их судьбы», — рассказал Найем в интервью Радио НВ.

По утверждению Найема, сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны.

«Главная причина — акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией.

Да, за десять лет существования в Концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя. Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением», — написал Мустафа Найем.

Государство деградирует

Соломон Манн: «Как никчемный журналюшка Найем стал директором в «Укроборонпроме» © Facebook, Solomon Mann Алексея Куща, ключевая причина неуспешности всех так называемых «реформ» на Украине заключается в коммерциализации государства.

«Когда в систему государственного управления приходят выходцы из коммерции, которые считают, что применяемые в бизнесе принципы могут эффективно работать и на уровне государства. Но это абсолютно ложное убеждение.

Даже бизнес, когда разрабатывает цели создания предприятия, указывает получение прибыли и стыдливо добавляет «получение социально-значимого эффекта», чтобы получение прибыли не было самоцелью. Но на уровне государства эта пропорция должна быть диаметрально противоположной: задача государства это сначала социально-значимый эффект, и если это приносит прибыль, то уже хорошо. Ошибочность подходов к реформам на Украине приводит к серьезным проблемам и структурным деформациям практически во всех отраслях.

Максимизация прибыли на примере того же «Укроборонпрома» означает, что украинская армия будет покупать вооружение, произведенное на Украине, по самой высокой цене. Получается, что государство, владея крупные активами по производству вооружения, вместо того чтобы обеспечивать свою армию по доступной цене, ставит во главу угла максимизацию прибыли.

Соответственно, ставится задача не вооружить свою армию, а продать вооружение как можно дороже», — рассказал в комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

Другим примером «эффективного управления», по словам экономиста, может служить входящий в структуру «Укроборонпрома» киевский завод «Буревестник», который когда-то производил аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты «искусственной почки» и другое уникальное медицинское оборудование.

Сегодня, когда одной из наиболее востребованных вещей в пораженном пандемией мире являются аппараты ИВЛ, Украина вполне могла бы иметь возможность не только полностью обеспечить потребность собственных больниц в этом оборудовании, но и неплохо заработать на его экспорте.

«Это уникальное предприятие уже много лет не работает, но на нем сохранились и нематериальные активы, и оборудование, и проектно-конструкторская документация, в принципе, еще есть кадры, которые можно привлечь, и восстановить производство.

«Укроборонпром» представил первый военный дрон украинского производства © ukroboronprom.com.ua

Все подобные идеи приведут к окончательной деградации государства, поскольку государство должно финансировать и науку, и образование, и, в том числе, инновации, которые пока не приносят прибыли.

То есть, в отличие от бизнеса, государство должно смотреть в долгосрочной перспективе, а не измерять всё исключительно уровнем рентабельности. А на Украине, к сожалению, всё наоборот», — сообщил Кущ.