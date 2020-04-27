Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как экс-президент Украины Петр Порошенко покупал в Приднестровье моторы для БТРов и продавал их... себе же, но в 10 раз дороже

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал интервью молдавскому политологу Владиславу Кульминскому. Разговор шел в основном о Молдавии, но, между делом, коснулся и Украины. И тут, как говорится, Мишико понесло — возможно, пуститься на довольно сенсационные откровение его сподвиг «удобный» собеседник: и Саакашвили, и Кульминский в свое время вышли из-под крыла Сороса. И оба представляют собой успешных представителей «грантоедских» программ, каждый в своей стране.

Молдаване оказались хитрее грузин

Но сначала, как водится, Михаил Саакашвили сделал реверанс в сторону Молдавии, рассказав, что чиновники из Брюсселя просто расцветали, когда к ним приезжала какая-либо делегация из Кишинева. «Я уверен в Зеленском»: Саакашвили готовится к утверждению в должности вице-премьера 30 апреля © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Ваши ребята говорили, что они приехали из самой бедной страны в Европе, что ничего не знают и не понимают, — помогите!»

В ответ на это европейские чиновники чуть ли не выплясывать начинали перед молдаванами.

В отличие от молдаван, по словам Саакашвили, грузинские делегации «часто разрабатывали планы вопреки МВФ и другим международным организациям».

«У меня был с ними постоянный конфликт, и до сих пор они меня не очень любят. Большинство чиновников, не только в России, но и на Западе меня не любят, потому что я очень не покладист и никогда не пляшу под чужую дудку», — сделал довольно неожиданное заключение Мишико.

И тут Мишико понесло

Рассказал Саакашвили и о том, как победить коррупцию на Украине и в Молдавии.

«В случае Украины, где живет от 30 до 40 миллионов человек, требуется максимум год. В случае Молдавии — максимум шесть месяцев, но при наличии сильной политической воли. Я вам скажу, убирайте схемы, которые кормят чиновников, увольняйте половину чиновников», — дал свой рецепт Мишико.

Он подчеркнул, что надо увольнять чиновников без сожаления.

«Это дает новые возможности. Из Молдавии можно сделать потрясающий хаб, куда будут приходить деньги со всех сторон: Турции, России, Украины, Евросоюза и т.д. У Молдавии есть все возможности — очень образованная молодежь, хорошее географическое положение. В конце концов, вкусно поесть и выпить. И это тоже важный фактор. Надо взять и сделать страну богаче», — подытожил Саакашвили.

Все хорошо в этом спиче, если бы он до неприличия не напоминал выступление Остапа Бендера перед шахматным турниром в Васюках.

Тем не менее, прозападные молдавские СМИ понесли эти идеи в массы, вещая о том, что «сам Саакашвили» рассказал о том, какое светлое будущее ожидает Молдавию. К слову, по-прежнему самую бедную страну в Европе. Неудачное начало гастролей в Украине звезды грузинского балета Саакашвили © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Господин «разоблачитель»

Но, конечно, самая любопытная часть интервью Саакашвили касалась того времени, когда он был президентом Грузии… Тут-то, по его словам, и вскрылась истинная сущность тогдашнего главы украинского государства Петра Порошенко.

«Когда я был президентом Грузии, главой Совета безопасности был Петр Порошенко. Когда я приехал, меня очень интересовал вопрос Приднестровья, потому что это перекликалось с нашими похожими проблемами. Я вел с Порошенко долгие разговоры, как можно прикрыть контрабанду, изолировать сепаратистов, как перекрыть им кислород и заставить интегрироваться в Молдавию. И я понял, что Порошенко в этом абсолютно не заинтересован. Потом я собрал информацию и понял, что у него есть свои личные и финансовые интересы, что он туда что-то возит, серые схемы и т.д. И ему это совершенно не нужно. Это «серая зона», от которой кормились чиновники Украины», — рассказал Саакашвили.

Он также упомянул, что хотел прекратить движение грузов через Приднестровье.

"Приведу пример, грузы идут через Приднестровье. Надо построить всего 14 км железнодорожной объездной дороги, чтобы грузы вообще не проходили через Приднестровье. И это вообще ничего не стоит. И когда я начал срочно ее строить, меня оттуда убрали. И я думаю, что одной из причин было то, что они не хотели, чтобы грузы обходили Приднестровье. И кто не хотел? Чиновники в Киеве. В первую очередь Петр Порошенко. Потому что через эту «серую зону» делаются многие вещи», — отметил Саакашвили.

Но изюминкой этого интервью стало откровение бывшего президента Грузии о том, что в Приднестровье Петр Порошенко покупал двигатели от БТР и продавали своей же украинской армии, но в 10 раз дороже.

«Я эту схему открыл, будучи губернатором Одессы, через Одесскую таможню. Когда мне в руки попали эти документы, я обомлел!» — гордо подытожил Саакашвили. «Феодальная олигархическая система». Саакашвили рассказал, чем займется в правительстве Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Обет молчания

Удивительнее всего в этой истории, конечно, то, что, обладая этими разоблачительными знаниями, Саакашвили, тем не менее, преспокойно проработал на Украине под руководством того же Порошенко. Можно только представить, чего стоило такому замечательному борцу с коррупцией столько лет себя сдерживать. Что толкнуло его вспоминать былое именно сейчас, догадаться несложно — готовится перезапуск его политической карьеры на Украине, но уже под присмотром Владимира Зеленского. И для старта шокирующие разоблачения уже относительно безобидного Порошенко — самое то. Другое дело, что цена этим откровениям, скорее всего, не сильно высока.

Но старт новой карьеры могут сорвать власти Приднестровья, которые в комментариях молдавским СМИ уже отметили, что это «бред собачий», потребовав доказательств обвинений со стороны Саакашвили.

— А оружие из Приднестровья на Украину — нет, никак? Может, вагонами? Нет? Почему не в Молдове Порошенко купил, не в Румынии, а именно в Приднестровье? Потому что трудно проверить! Неподконтрольная территория, нелегитимная, на взгляд молдавского руководства, власть… Поэтому можно говорить все что угодно! — возмущаются в Приднестровье.

Теперь слово — за Саакашвили. Иначе к словосочетанию «жеватель галстуков» прибавится и обидное прозвище «балабол».