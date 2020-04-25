Американские власти признают, что сильно отстали от Москвы и Пекина в ядерных разработках, и их это, мягко говоря, не радует. Теперь Вашингтон готовит очередные заградительные меры против своих конкурентов

23 апреля Министерство энергетики США представило доклад о ситуации в мировой атомной отрасли, работа над которым велась два года.

«США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний. Россия и Китай наряду с другими государствами активно пытаются превзойти нашу страну. Америка рискует потерять способность производить отечественное ядерное топливо, что угрожает её государственным интересам и безопасности», — говорится в документе.

Ведомство признаёт, что всей американской ядерной отрасли грозит банкротство из-за того, что на протяжении многих лет к коммерческой атомной промышленности относились пренебрежительно.

​​​​​​​«На рынках ядерных материалов и технологий господствует Россия, «вооружившаяся» энергопоставками как инструментом принуждения. Россия наращивает своё экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру: объём полученных ею зарубежных заказов на реакторы составляет $133 млрд, также в её планах строительство более 50 реакторов в 19 странах мира», — сказано в докладе Министерства энергетики США.

Упущенные возможности США

Потеря американцами своей доли на мировом рынке тесно связана с тем, как отрасль развивается на внутреннем рынке, а проблем там хватает.

Прежде всего производители не могут расширять своё присутствие в других странах, потому что им самим не хватает урана. В статье, написанной в прошлом году для Fox News, бывший министр энергетики США Спенсер Абрахам предупреждал, что радиоактивного элемента, добытого на территории Штатов, недостаточно даже для одного из местных действующих реакторов. Олейник: Украинские АЭС нужно бы останавливать – от греха подальше © РИА Новости, Александр Натрускин

«Соединённые Штаты стали чрезмерно зависимыми от импорта иностранного урана. На сегодняшний день мы обладаем самым большим в мире парком коммерческих ядерных реакторов, но наша уранодобывающая промышленность удовлетворяет менее 2% потребностей нашей же ядерной энергетики, а вот на импорт урана из России и стран бывшего Советского союза приходится более 40% ядерного топлива, загружаемого в наши ядерные реакторы», — подчеркнул он.

По словам Абрахама, с 2010 года Россия и другие постсоветские государства увеличили объём поставок на мировой рынок на 110 миллионов фунтов урана. Одного только этого увеличения более чем достаточно, чтобы в течение 2 лет поставлять уран для всего парка американских реакторов. На фоне роста предложений рыночные цены упали более чем на 60%, и американские уранодобывающие компании были вынуждены сократить добычу более чем на 70% и свернуть производство.

Помимо проблем с добычей урана, США испытывают трудности и с его обогащением. По официальной информации за 2018 год, больше половины — 52% — этой деятельности осуществляют иностранные компании, местные — 48%, но де-факто эта доля меньше, потому что предприятия, построенные на территории США другими государствами, юридически проходят как американские. К тому же у Вашингтона нет таких технологий и оборудования по обогащению, как у Москвы, и он уже давно пользуется услугами российских специалистов, в том числе компания Westinghouse, которая поставляет своё топливо на украинские АЭС.

Уступают России Соединённые Штаты и по темпам строительства атомных электростанций. С середины 1990-х годов приостановлено возведение новых объектов, а срок эксплуатации старых подходит к концу. К тому же за последние годы пришлось закрыть несколько станций из-за экономической нерентабельности, а в ближайшей перспективе придётся остановить ещё 12 атомных реакторов общей производительностью 11,7 гигаватта. Компенсировать эти потери нечем — ввести в эксплуатацию планируют всего два реактора (АЭС Vogtle в Джорджии), и то в 2021 и 2022 годах.

В связи с этим ни о какой гегемонии США на мировом рынке говорить не приходится, а Россия тем временем, наоборот, продолжает укреплять свои позиции. По количеству зарубежных проектов лидирует корпорация «Росатом», за последние несколько лет она построила реакторы в Китае, Турции, Индии, Бангладеш, Иране и Белоруссии. Конкурентное преимущество компании заключается в комплексном подходе: она предлагает проектирование, строительство, полный цикл эксплуатации, обучение местных профильных специалистов и сотрудников надзорных органов, сопровождение финансовых операций, утилизацию отработанного топлива и отходов. Большой вклад российская сторона делает и в развитие научной составляющей за счёт проведения геологоразведки в других странах и учреждения там исследовательских ядерных центров.

План Минэнерго США по захвату лидерства

Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, Министерство энергетики США в своём докладе предложило ряд шагов, среди которых ограничение импорта американскими компаниями ядерного топлива из России и Китая. Необходимость принятия этой меры авторы доклада объясняют тем, что российское предприятие «ТВЭЛ», входящее в структуру «Росатома», в 2008 году запустило проект по замене топлива на действующих в США американских реакторах и может развить подобную практику в ближайшее время.

Ограничения в отношении Москвы в ядерной сфере и так действуют. В 1993 году США и Российская Федерация заключили межправительственное соглашение, получившее название ВОУ-НОУ (высокообогащённый уран — низкообогащённый уран), согласно которой в течение 20 лет российский оружейный (высокообогащённый) уран перерабатывался в низкообогащённый уран, а его можно использовать как топливо для американских АЭС. В 2013 году после истечения срока действия документа ввели квоту на поставки из России обогащённого урана — не более 20% потребностей американского рынка. В 2021 году Москва могла бы увеличить поставки, поскольку эта квота сохраняется до конца 2020-го, но Министерство энергетики США предлагает её пересмотреть в сторону уменьшения. Westinghouse продает на Украину в два раза меньше ядерного топлива, чем Росатом © Сommons.wikimedia/Richard Huppertz

Кроме того, авторы доклада подчёркивают, что необходимо препятствовать сближению России и Китая с рядом государств Восточной Европы и Африки.

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жёстких стандартов нераспространения», — уверены американские чиновники.

При этом они признают, что способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьёзные геополитические вызовы для Соединённых Штатов.

На грандиозные планы Вашингтона 24 апреля отреагировал Пекин. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан обратил внимание на попытки американцев на протяжении нескольких лет под разными предлогами очернить и оказать давление на сотрудничество отдельных стран в сфере ядерной энергетики, а некоторые высокопоставленные лица США даже заявляли, что собираются использовать сотрудничество в ядерной энергетике как инструмент геополитики.

«Я видел этот доклад. В нём также говорится, что Россия и Китай в своём сотрудничестве в области ядерной энергетики не могут, как США, придерживаться высоких стандартов нераспространения ядерного оружия, более того делают снижение стандартов инструментом для сбыта товара. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против подобной ошибочной политизации сотрудничества в сфере ядерной энергетики и ни в коей мере не приемлет вымышленные обвинения в свою сторону, указанные в документе Министерства энергетики.

Эксперты сходятся во мнении, что вытеснить Россию и Китай с лидирующих позиций в мировой атомной энергетике у США не получится как минимум из-за нехватки ресурсов, а если и получится, то не в ближайшей перспективе, да и покрыть образовавшийся вакуум неспособны. Конкуренция между странами — явление естественное, но ядерная сфера — это не та отрасль, где нужно обгонять конкурента любыми доступными способами, важно не забывать, к каким страшным последствиям могут привести действия заигравшейся стороны.