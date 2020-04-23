Бывший президент Грузии и бывший же губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. 22 апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский позвал скандалиста Саакашвили возглавить направление реформ в стране. Однако решение главы государства может выйти как президенту, так и стране боком, предупреждают эксперты

Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьер-министра по реформам. Назначение может состояться уже в пятницу, 24 апреля, если Рада соберётся на внеочередное заседание.

Впрочем, есть еще одно если: за Саакашвили должны проголосовать депутаты. В первую очередь разрываемой противоречиями фракции «Слуги народа». Могут и не проголосовать: грузинский политик успел сильно наследить в свой прошлый заход в украинскую власть, рассорился со многими влиятельными фигурами.

Творческий путь Саакашвили на Украине

Украина.ру уже вспоминала богатый политический путь Саакашвили на Украине. Если коротко, он участвовал в Евромайдане зимой 2013-14 годов, с 2015 года был советником президента Порошенко, в мае того же года получил украинский паспорт и стал губернатором Одесской области.

Мина замедленного действия. Зачем Зеленский позвал Саакашвили в правительство © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк Аваковым и премьером Яценюком. В ноябре 2016 года ушёл в отставку и стал ярым критиком Порошенко, называл его «барыгой» и коррупционером. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в ответ тот устроил шоу-прорыв через украинскую границу.

После возвращения на Украину Саакашвили запустил серию уличных протестов, которые назвали «МихоМайдан». Требовал импичмента Порошенко, однако получил обвинения в подготовке госпереворота. Однако власти хода делу не дали, предпочли выслать Саакашвили из страны — в феврале 2018 года.

С тех пор политик жил в Амстердаме, читал лекции и иногда критиковал Порошенко.

На Украину он вернулся после победы Зеленского — 29 мая 2019 года. Днём ранее новоизбранный президент подписал указ о восстановлении украинского гражданства Саакашвили.

Однако вернёмся с день сегодняшний. 23 апреля телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источники сообщил, что Саакашвили в случае назначения на должность вице-премьера может получить полномочия от Офиса президента и лично Владимира Зеленского на чистки чиновников, мэров и целых структур власти.

Примечательно, что в его прошлый «приход» в украинскую политику Саакашвили называли «тараном» Порошенко против премьера Яценюка, которого президент хотел сместить с поста. В конечном итоге это удалось, а рейтинг Яценюка достиг уровня статистической погрешности — не более 1% поддержки украинцев.

«В Грузии на Саакашвили — 11 уголовных дел»

Почему Зеленский решил пригласить Саакашвили, хватит ли депутатских голосов за его кандидатуру, а также каковы в целом перспективы скандального политика, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

В Грузии до сих пор есть до 30% населения, которые все еще верят, что Саакашвили может что-то дать другим странам, отмечает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Он уверен, что с приглашением Саакашвили Украина совершила ошибку.

«Украину должны строить украинцы. Не грузины, не американцы, не русские. Михаил Саакашвили не украинец, как бы он ни говорил по-украински и ни выпендривался, у него совершенно другой менталитет.

(…) Он обязательно войдёт в конфликт с Зеленским и теми, кто за ним стоит, и всё закончится так, как в Одесской области, — его просто сместят», — прогнозирует политолог.

Сихарулидзе разочарован тем, что на Украине «из 40 миллионов населения не смогли найти нормальных украинских чиновников».

В целом же Саакашвили — неоднозначное лицо в истории Грузии, признаёт эксперт. Есть люди, его ненавидящие, и те, кто его очень любит. Потому что он дал Грузии то, чего не было, — надежду. И это надо признать, говорит политолог.

«Надежду на то, что светлое будущее может быть. С другой стороны, он очень многих разочаровал, потому что в 2012 году довёл страну до классического полицейского авторитаризма. То есть с одной стороны он дал надежду, а с другой стороны — сам ее гасил», — рассказал Сихарулидзе.

Кузьмин: Саакашвили должен быть экстрадирован в Грузию © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«Сейчас многие в Грузии говорят, что правительству надо серьезно поговорить с послом Украины и напомнить, что этот человек [Саакашвили] обвиняется в уголовных преступлениях», — заявил политолог.

«Зеленскому нужен катализатор решительных действий»

У политолога Ростислава Ищенко есть только одно объяснение, зачем Зеленский позвал Саакашвили на пост вице-премьера: потому что Саакашвили последний месяц кричал, что он готов принести в Грузию $5,5 миллиардов, а Украине нужны деньги.

«Поскольку должность вице-премьера ровным счетом ничего не стоит, то почему бы и не назначить? Принесёт деньги и принесёт, не принесёт — можно и уволить», — сказал Ищенко.

Зеленский три месяца искал сильного кандидата на пост вице-премьера по экономике, но безуспешно — кто-то ему не подошёл, кто-то сам отказался от предложения. Об этом говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. А Саакашвили очень подходил на роль локомотива реформ и тарана осуществления быстрых и решительных действий.

«Образно говоря, Зеленскому нужен новый [экс-руководитель Офиса президента Андрей] Богдан как катализатор, как энерджайзер решительных действий. Поэтому выбор достаточно логичный.

Я так понимаю, что были и соответствующие предложения со стороны людей, связанных с Саакашвили. Ну и на уровне отсутствия подходящих кандидатур это в общем-то вариант интересный.

Хотя, насколько я знаю, в команде Зеленского, особенно во фракции, очень много критиков, которые опасаются, что может повториться история, как была у Саакашвили с [экс-президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром] Порошенко», — рассказал политолог.

Хватит ли голосов за Саакашвили

Юсин: Для Москвы назначение Саакашвили — крайне негативный маркер © Владимир Трефилов

«Опыт показывает, что, как правило, в абсолютном большинстве случаев за редчайшим исключением минимум 180 депутатов во фракции голосуют за предложения Зеленского. Поэтому думаю, что примерно такое число голосов за Саакашвили будет. Но не все. Поэтому думаю, что от 180 до 200 — вряд ли больше», — отметил Фесенко, добавив, что голоса могут дать также другие депутатские объединения и члены фракции «Голос».

Однако большая часть оппозиционных фракций, подчеркнул политолог, не будет поддерживать это решение, просто чтобы продемонстрировать оппозиционность.

«Знаете, любой провал в голосовании будет показателем слабости Зеленского. Чем хуже — тем лучше», — пояснил эксперт.

Если Саакашвили всё же станет вице-премьером…

Саакашвили и Зеленский по-разному видят свои главные задачи, говорит Ростислав Ищенко. С точки зрения Саакашвили, его главная задача — стать сначала премьером, а потом и президентом Украины. А с точки зрения Зеленского, главная задача Саакашвили — принести деньги, отметил политолог.

Схожее мнение у Владимира Фесенко. Он считает, что Саакашвили должен стать главным антикризисным менеджером, решать возникшие экономические проблемы, ну а дальше — двигать украинскую экономику быстро вперед.

Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он обозначил три причины своего скепсиса. Первая — сейчас очень сильный кризис. Вторая — успех Саакашвили в Грузии во многом был обусловлен тем, что у него была почти неограниченная власть, на Украине он будет ограничен.

«Третья проблема, о которой многие сейчас говорят: может возникнуть конфликт. Сначала с премьером, может, с [главой МВД Арсеном] Аваковым — тут тоже вопрос открытый, потому что тоже неоднозначные отношения между ними.

А потом что? Зеленский отдаст власть Саакашвили, скажет, правь вместо меня? Что-то я в этом сильно сомневаюсь.

Ну и последнее: Украина — не Грузия. Наши проблемы гораздо сложнее и масштабнее, и лихой кавалерийской атакой их не решишь», — уверен Фесенко.