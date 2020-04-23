Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возвращается во власть: президент Владимир Зеленский предложил занять ему должность вице-премьер-министра по реформам. Недавнее бурное украинское прошлое экс-президента Грузии предполагает новый акт политической комедии, перерастающей в трагедию Украины

Информация о назначении, которое скорее всего состоится в пятницу, 24 апреля, появилась в украинских СМИ, а позже ее подтвердил и сам Саакашвили.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве. Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — написал политик в своем Facebook. Кровавая клоунада. Зеленский хочет назначить Саакашвили вице-премьером правительства Украины © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Первые шаги Саакашвили в Украине. Советник Порошенко и одесский губернатор-скандалист

У Саакашвили достаточно большой опыт пребывания во власти в Украине. Бывший президент Грузии прибыл на Украину в декабре 2013 года и принял активное участие в митингах Евромайдана в Киеве. В феврале 2014 года поддержал государственный переворот и новую власть страны. Более того, через несколько лет сначала в итальянской, а потом и в международной прессе появились публикации грузинских снайперов, утверждавших, что это именно они по заданию Саакашвили прибыли в Киев в феврале 2014 года и участвовали в расстрелах правоохранителей и протестующих на Майдане. Однако Генпрокуратура проигнорировала эти заявления. Между тем, целый год после госпереворота Саакашвили, принявший личное активное участие в госперевороте, оставался не у дел.

И только 13 февраля 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины и главой Совещательного международного совета реформ. В мае того же года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили было предоставлено украинское гражданство, и он получил назначение на должность главы Одесской облгосадминистрации. Вместе с Саакашвили во властные структуры и органы Украины были внедрены члены его грузинской команды — в Министерство здравоохранения, Генпрокуратуру, МВД и т.д.

При этом Саакашвили всегда был и остается продуктом американской внешней политики, но прежде всего он связан с Демократической партией США. Во время второго срока Барака Обамы его совершенно не случайно отправили в Украину для осуществления контроля и надзора за Петром Порошенко. В 2015 году режим Порошенко находился на грани краха, поскольку погряз в коррупции, неэффективности и имел перспективу военного поражения от республик Донбасса. И в этой обстановке назначение "контролера" от США, до этого проигравшего президентские выборы в Грузии, было для США важным элементом украинской политики. Саакашвили, в свое время закончивший Киевский международный институт (на пару лет позже Порошенко), конечно, попадал в привычные ему реалии, при этом становился "американским оком" во властных структурах Украины. Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Свою деятельность в качестве губернатора Одесской области политик начал шумно и ярко: были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и попытка бороться с коррупцией на таможне. Пытался он добиться ремонта трассы Одесса — Рени, которая была весьма в плачевном состоянии, но на деле не преуспел. Его бурная деятельность являлась имитацией реформ и вскоре довольно негативно характеризовалась одесситами.

При этом Саакашвили находился в постоянном конфликте с мэром Одессы Геннадием Трухановым, называя того «бандитом», да и в целом с представителями политической элиты страны. С сентября 2015 года неоднократно обвинял в коррупции Кабинет министров Украины во главе с Арсением Яценюком. Яценюк и «Народный фронт», по мнению Саакашвили, блокировали работу министра экономразвития Айвараса Абромавичюса, а «серый кардинал» администрации президента Игорь Кононенко был задействован в теневых схемах, связанных с Одесским припортовым заводом. На фоне этого в декабре 2015 года произошла знаменитая перепалка Саакашвили с министром МВД Арсеном Аваковым, ставшая хитом в СМИ и соцсетях. Аваков был резко против планов по приватизации ОПЗ, лоббируемых экс-лидером Грузии, во время заседания Совета реформ он бросил в своего грузинского оппонента стакан с водой.

Между тем, главные претензии к Саакашвили со стороны украинского правительства были именно в отсутствии реформ, а вернее их имитации в Одесской области.

7 ноября 2016 года Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области, по его словам, из-за причастности Порошенко к коррупционным схемам. Комментируя свой уход, экс-губернатор обнародовал намерение создать новую политическую силу «для свержения нынешней политической элиты». Скандальный демарш и два варианта. СМИ рассказали, кто и зачем лоббирует Саакашвили в правительство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, интересно, что указ Порошенко об увольнении экс-лидера Грузии был обнародован 9 ноября того же года — на следующий день после известия о победе Трампа на выборах президента США. Получалось, уход команды демократов во главе с Обамой из Белого дома привел и к отставке Саакашвили в Украине. Так президент Украины Порошенко удалил из власти "американского соглядатая". Подобное совпадение вряд ли случайно: видимо, убрать с госслужбы излишне строптивого губернатора пятый президент Украины смог только в результате лишения власти его политических покровителей в Вашингтоне.

Переход в оппозицию к Порошенко и организация… госпереворота

С этого момента Саакашвили стал открытым врагом действующего президента, хотя ранее их отношения можно было охарактеризовать как дружественные. В том же месяце Саакашвили создал и возглавил общественную организацию «Движение новых сил», которое в феврале следующего года преобразовали в партию. Политик тесно взаимодействовал с депутатами-«еврооптимистами», активистами и представителями «американского лобби» на Украине, которые специализировались на антикоррупционной тематике: Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко, Светланой Залищук, Егором Фирсовым, Виталием Шабуниным, Егором Соболевым, Василием Гацько.

А в мае 2017 года вокруг экс-президента Грузии разгорелся новый скандал: тогда он оскорбил министра юстиции Украины Павла Петренко, назвав того «ублюдком и мерзавцем».

Администрации президента бурная деятельность Саакашвили пришлась не по нраву, поэтому от него решили избавиться окончательно. В июле 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В отсутствие возможности вернуться на Украину на законных основаниях 10 сентября 2017 года Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу нелегально. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев.

Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. грн (8,29 тыс. руб.). Находясь в стране на незаконных основаниях, Саакашвили с октября 2017 года стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной Рады, прозванной в СМИ «МихоМайдан».

Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента, в свою очередь, власти в лице руководителя ГПУ Луценко обвиняли собравшихся в подготовке госпереворота. Любопытно, что несмотря на все попытки президентской вертикали разогнать МихоМайдан, сделать это с самого начала не удалось — против был глава МВД Аваков.

3 декабря в центре Киева состоялась акция протеста «Марш за импичмент», на которой соратники Саакашвили требовали ухода Порошенко с поста и принятия закона об импичменте. 5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также по надуманному предлогу — якобы за полученные из России $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти в стране.

Задержание было курьезным: политик убежал из своей квартиры от силовиков на крышу, однако те его нашли и силой вывели на улицу. В свою очередь сторонники экс-президента Грузии в Киеве, окружив автомобиль, куда усадили Саакашвили, добились его освобождения. Спустя 2 дня Саакашвили задержали повторно, но Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте. Позже политика все-таки поместили под частичный домашний арест. Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

17 декабря 2017 года в Киеве прошел очередной марш за импичмент президента Украины, организованный партией Саакашвили. В ходе акции произошли столкновения ее участников с силами правопорядка.

Экс-губернатор Одесской области опубликовал в Facebook открытое письмо Порошенко, призывая того добровольно уйти в отставку. Последняя акция состоялась в столице 4 февраля 2018 года, после чего «МихоМайдан» был наконец разогнан правоохранителями, а сам Саакашвили выдворен из страны.

12 февраля 2018 года сотрудники СБУ принудительно посадили его на самолет, вылетавший в Варшаву, вручив уведомление о запрете въезда на Украину на 3 года. После этого Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах, периодически продолжая напоминать о себе, критикуя украинскую власть и особенно Порошенко. И постепенно о Сакашвили на Украине стали забывать.

Возвращение в Украину при Зеленском. Зачем Саакашвили снова двигают во власть?

Снова вернуться в Украину политик смог 29 мая 2019 года благодаря поражению на президентских выборах Петра Порошенко. Днем ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. В благодарность за это он поддерживал новую власть, продолжая всячески обличать Порошенко и его ближайшее окружение. Уже тогда вынашивая планы войти в исполнительную власть, он возглавил список своей партии «Движение новых сил» во время досрочных парламентских выборов. Однако рейтинг политсилы не превышал статистической погрешности. Поэтому в последний момент Саакашвили снял ее с выборов, призвав своих сторонников отдать голоса за пропрезидентскую партию «Слуга народа».

После столь оглушительного фиаско экс-губернатор Одесской области на продолжительное время выпал из публичного пространства. Так, в прошлом году СМИ вспомнили о нем в октябре, когда на его новоселье в Одессе присутствовал осужденный российским судом по обвинению в подготовке терактов в Крыму Олег Сенцов, освобожденный месяцем ранее в рамках обмена между Россией и Украиной.

И вот теперь он в очередной раз вышел из политического небытия, что скорее всего означает попытку американского миллиардера Джорджа Сороса и Демпартии США укрепить контроль над Украиной. Согласно данным анонимного телеграм-канала «Резидент», назначение Михаила Саакашвили лоббируют агенты иностранного влияния в стране и обусловлено оно желанием «расшатать» Кабмин Дениса Шмыгаля перед местными выборами.

«Наш источник в ОП рассказал, что соросята из «Слуг Народа» и Офиса президента уже месяц пытаются засунуть Саакашвили на любую должность. Сначала лоббировали его на кандидата в мэры Одессы, но потом нарисовалась коалиция с ОПЗЖ и договорённости по мэру города. После решили запихнуть Саакашвили в Кабмин, но зачем, если должность номинальна? А все просто. Необходимо изнутри раскачать правительство Шмыгаля и лучший способ это сделать — послать туда Михо, а потом под местные выборы можно поменять весь Кабмин», — отмечают авторы канала.

Украинский политолог Юрий Романенко прогнозирует, что уже летом нынешнего года Саакашвили может занять кресло премьер-министра, но это может быть чревато разбалансированием власти в целом.

«Очевидно, что Саакашвили заводят на премьера. Зеленский хочет избавиться от влияния олигархов. А поскольку Зеленский очень хочет получить кредит МВФ, но не знает, как угомонить Коломойского, то нужен бультерьер. А Миша это именно он. И под Мишу уже с месяц назад начали заряжать боты «Саакашвили премьер, Саакашвили премьер». Ну, приблизительно, как под Смешко выскочили, а потом исчезли, как и появились. А это значит, что кто-то дает деньги. Кто может давать? Тут к бабке не ходи, что это группа наших «рыночников-западников», которых объединяет одна мега идея «Кредиты МВФ — это деньги инвесторов». Мир радикально изменился, но песня будет именно такой. Решения Зеленского будут очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Эта тусовка не меняется. Ну, как летом 1917 между большевиками и Временным правительством. Коломойский, Аваков и прочие будут отвечать. Саакашвили будет расшатывать, но при этом не имеет системности и системной силы. Нового Бендукидзе у него нет», — утверждает политолог на своей странице в Facebook.

Критически отнеслись к этому назначению и в Грузии. "У нас Саакашвили фигурирует в 11 уголовных делах, и когда его назначили губернатором Одесской области, грузинская сторона долго не поддерживала теплые отношения с Украиной. Сейчас многие в Грузии говорят, что правительству надо серьезно поговорить с послом Украины и напомнить, что этот человек обвиняется в уголовных преступлениях", — утверждает в интервью изданию Украина.ру грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

А экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш полагает, что назначение Саакашвили — «предвестник самоликвидации власти».

«Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля. Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда. Во-вторых, вице-премьер — фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины. В-третьих, этот катализатор величия ускорит ликвидацию зе-команды. Будет весело и шумно. Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы. Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Знуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих… Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко. Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация», — рассуждала Лукаш в Facebook.