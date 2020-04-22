Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал, от кого Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, получил вознаграждение за отказ от преследования сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также о чём Владимир Зеленский мог договориться с президентом США Дональдом Трампом, если бы провёл расследование

Несмотря на карантин, избирательная кампания в США продолжается, хотя и не так активно, как планировалось. На кокусе в штате Вайоминг избиратели голосовали по почте в течение нескольких дней, и, как сообщили представители местного отделения партии, победу одержал бывший вице-президент страны Джо Байден. По предварительным данным, сейчас в его активе голоса 1293 делегатов, а чтобы гарантировать себе выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии, необходимо как минимум 1991. В свете президентской гонки пресса периодически напоминает о том, что он курировал украинское направление в администрации Барака Обамы, а его сын Хантер в то время начал работать на энергетическую компанию Burisma министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Подробно о том, как расследование этого дела связано с администрацией бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешним главой государства Владимиром Зеленским, а также сможет ли Киев извлечь для себя выгоду из этой истории во время президентских выборов в Америке, в интервью на YouTube-канале «Свободный» рассказал бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко. Тот самый дипломат, который ранее говорил в западных СМИ, как украинские власти вмешивались в избирательную кампанию в США 2016 года, а также как Порошенко платил американской лоббистской компании за встречу с Трампом.

Куда исчезло дело Burisma

Компанию, зарегистрированную на Кипре, заподозрили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск Злочевского, но уже в следующем году прекратила розыск чиновника и закрыла дело против Burisma. Расследование против Burisma прекратили из-за страха перед США – бывший генпрокурор Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

За пять лет ведомство сменило нескольких руководителей, и подход к делу у них был разный. Телиженко рассказал, что был помощником Виталия Яремы, когда тот возглавил ГПУ, в то время в отношении Burisma уже было открыто несколько дел. Он открыл ещё четыре дела, и в тот же год Хантер Байден вошёл в совет директоров компании. В начале февраля 2015 года Ярема подал заявление об отставке в связи с политической позицией президента. Затем пост генерального прокурора занял Виктор Шокин и продолжил расследовать начатые дела, а также открыл ряд новых дел, на протяжении 2015-2016 года проходят обыски у Злочевского, замораживают его активы на Украине и за границей, которые смогли вычислить. Как только Шокин готовился вызвать Хантера Байдена на допрос, вмешался Джо Байден и приказал президенту Петру Порошенко уволить генерального прокурора, излагает последовательность дела Телиженко.

«Весь этот год дискредитируется как репутация Яремы — соросята ходят с протестами у дверей прокуратуры, так и Шокина, тоже соросята ходят и говорят, какая некомпетентная прокуратура. Сегодня об этом никто не говорит. Есть доказательства — отчёт Юрия Севрюка, исполнявшего обязанности главы ГПУ после ухода Шокина, после встречи, когда приезжали две мадам из команды Хиллари Клинтон и их адвокат, который представлял Burisma, Севрюку сказали: мы извиняемся, что так всё произошло, вы хорошие ребята, мы вам поможем, если вы закроете дело, мы вернём вашу репутацию в Вашингтоне», — сказал Телиженко, организовывавший ту встречу, когда работал в посольстве в Вашингтоне.

В мае 2016 года, после того, как Верховная Рада внесла изменение в закон, разрешив занимать должность генерального прокурора лицам без юридического образования, в ГПУ пришёл Юрий Луценко. По словам дипломата, американцы это назначение поддержали, а сам Луценко незамедлительно закрыл дело против председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, потому что это было одно из обещаний, данных Джо Байдену, и он это сделал, а в конце года под президентские выборы в США закрыл дело Burisma.

Телженко сказал, что на Украине эта тема закрывается и некоторое время лежит тихо, о ней начинают говорит спустя год президентства Дональла Трампа, когда на Трампа каждый день совершаются атаки со стороны Демократической партии, и окружение Трампа пытается понять, почему они так не хотят видеть его президентом, экономика ведь поднимается. А все дело в том, что политическая элита, которая годами зарабатывала на таких странах, как Украина, потеряла доступ к кормушке.

«Луценко забил последний гвоздь в дело Burisma, а потом поехал к Джулиани (адвокату Трампа. — Ред.) и сам поднял эту тему. Он поехал, когда до выборов на Украине оставалось полгода, и понимали, что Порошенко не пройдёт. Луценко хотел политической поддержки непосредственно в Белом доме, чтобы его оставили на должности, не преследовали, потому что он будет помогать вести расследование. Человек, который закрыл дело по Burisma, сам привёз материалы по Burisma из ГПУ, оригиналы документов, копии, которые передали Джулиани, и он, исходя из этого, строил свою стратегию. Луценко дал показания на камеру, подписал документы, что все его слова — правда. А после второго тура президентских выборов на Украине даёт заднюю и говорит, что по делу Байдена нельзя притянуть Байдена к уголовной ответственности на Украине. Есть информация, что на него надавили, очень много влиятельных людей не хотели, чтобы дело продвигалось, те же демократы», — заявил Телиженко. Откровения Луценко: экс-генпрокурор рассказал о связях с Йованович и Джулиани © Facebook, Юрій Луценко

По информации дипломата, в феврале 2019 года в ГПУ состоялась встреча представителей Джулиани и людей Порошенко, президент пытался проявить инициативу, но это была одноразовая встреча, после чего Порошенко поддерживал связь с американской стороной через третье лицо.

«Перед выборами Порошенко занесли $200 млн, и дело было закрыто. Деньги заносили частями, через Кононенко (партнер и еще армейский друг Порошенко, его доверенное лицо — Ред.) и разных людей. Доказательства есть у ФБР и Джулиани, что окончательная сумма, которую получил Порошенко за закрытие дела Burisma, — это $200 млн. На Украине в ГБР есть открытое дело на Злочевского, но оно никуда не двигается. В США летом будет доклад Сената по делу Burisma», — сказал Телиженко.

Упущенные возможности Зеленского

Своего апогея история о коррупции американских политиков на Украине достигла уже в период президентства Владимира Зеленского.

Демократы запустили процедуру импичмента в отношении Трампа, обвиняя его в давлении на своего украинского коллегу во время телефонного разговора и принуждении к расследованию деятельности Байдена, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентских выборах 3 ноября 2020 года. Высокопоставленные сотрудники Белого дома, Пентагона, Госдепартамента давали показания в Конгрессе, заинтересованные украинские политики давали интервью на эту тему и местным, и американским СМИ.

Трамп даже пошёл на беспрецедентный шаг, чтобы доказать свою невиновность — опубликовал полный текст стенограммы разговора с Зеленским, правда украинский лидер не ожидал, что огласке предадут беседу от и до, и был слегка раздосадован, но как обычно попытался отшутиться. В конечном итоге, как и ожидалось, Сенат, где большинство мест принадлежит республиканцам, оправдали президента.

Телиженко уверен, что Украина не сможет повернуть историю с Burisma так, чтобы республиканцы могли из этого извлечь выгоду во время президентской кампании в США.

«Это можно было использовать выгодно для Украины в прошлом году. Если бы Украина начала расследовать это дело юридически в нашей плоскости, а не так, как они нам скажут, а так, как мы скажем: вот есть прокуратура, есть следственные действия, мы готовы расследовать, чтобы такого не было в будущем. Нас учили бороться с коррупцией эти соросята, так вот начинаем с них, у нас есть факт коррупции этими же соросятами или властью, которую поддерживали соросята, и мы начинаем с них, к сожалению, так получилось. В конце прошлого года Дональд Трамп был готов сесть за стол переговоров с Зеленским вплоть до вхождения в «нормандский формат» — не знаю, почему Офис президента этим не воспользовался, — можно было бы получить до $1 млрд от США финансовой помощи, не просто гарантий от МВФ или каких-то других абстрактных денег. Это мы профукали. Сейчас даже встреча в Белом доме с Зеленским не обсуждается, так как ситуация такая, какая она есть», — заявил он. Американский дипломат утверждал, что Зеленский «сделает все, что попросит» Трамп © пресс-служба президента Украины

Приглашение от Трампа посетить Вашингтон с визитом Зеленский получил ещё в мае 2019 года, но дальше этого дело не сдвинулось. Первая встреча глав государств состоялась на полях Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября в Нью-Йорке. 13 декабря во время выступления в Фонде Маршалла в Вашингтоне Дмитрий Кулеба, который тогда был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а с 4 марта, как сообщил МИД Украины, стороны ведут переговоры о визите Зеленского в США. Газета New York Times тогда написала, что Офис президента ищет лоббистскую компанию, которая сможет за денежное вознаграждение организовать переговоры на высшем уровне. В комментарии изданию бывший заместитель госсекретаря США Хизер Конли выразил мнение, что Зеленский решил нанять лоббистов, потому что ему необходим человек для информирования Белого дома о его позиции, а не для передачи чьей-то интерпретации его слов.

Несмотря на то, что Зеленский не хочет играть в подковёрные игры, как Трамп, среди его соратников есть люди, имеющие интерес к истории Burisma. Как сказал Телиженко, речь в частности идёт о бывшем мэре города Рава-Русская, депутате Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ирине Верещук, которая имеет связи с американской лоббистской компанией, которая представляет дело Burisma.

«Это люди Хиллари Клинтон, а раньше руководил фирмой бывший глава аппарата Билла Клинтона, сейчас они работают в избирательной кампании Байдена. Эти люди продвигали Верещук, она встречается с ними, когда те приезжают в Европу. Верещук об этом не говорит, но эти люди, когда приезжали в Киев, мне сами о ней и сказали. Когда только Зеленский победил, хотели, чтобы я её поддержал, она пыталась со мной встретиться летом, но мы не встретились», — уточнил дипломат.

Порошенко хватается за последнюю соломинку

Выборы президента США — это событие, исход которого окажет влияние на жизнь не только самих США, но и почти всего мира. Некоторые иностранные политики пытаются сблизиться с кандидатом, имеющим наибольшие шансы на победу, чтобы потом пользоваться лояльностью его администрации.

По словам Телиженко, сейчас в закулисные игры с Трампом пытается играть Порошенко. После проигрыша Зеленскому он говорил американскому лидеру, что у него есть аудиозаписи разговоров с Байденом в администрации президента Украины, а также телефонных бесед. То есть теперь Порошенко предлагает сотрудничество Трампу, в адрес которого в 2016 году отвешивал нелицеприятные выражения, и ещё до подведения результатов голосования отправил поздравительную телеграмму Хиллари Клинтон, а потом в смятении думал, что же делать, ведь контакты с предвыборным штабом республиканца даже не пытались установить.

«Обычно люди не записывают разговоры, даже чиновники, поэтому когда ты кого-то тайно записываешь и пытаешься где-то использовать, думаю, уже с психикой не всё нормально. Порошенко понимает, что профукал ситуацию Трампу и Валерию Чалому, не убрав его с должности посла Украины в США, когда разгорелся скандал, потому что всё это Украина могла замять заменой посла Чалого в 2017-2018 году. Потом это вышло уже в другую историю, более политическую, Трампу доложили, как обстоит ситуация, кто за этим стоит, и тогда Порошенко не получил поддержки от Белого дома. Он пытался любой ценой провести встречу с Трампом в марте, в апреле, перед выборами, но такого шанса ему не дали, и он потом сыграл в закулисную игру, чтобы сейчас получить какую-то поддержку, потому что понимает, что хочет вернуться в политику, (что для этого) ему нужно держаться на плаву», — объяснил Телиженко. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

Республиканцы, включая самого Трампа, неоднократно выступали с заявлениями, что украинские власти пытались повлиять на исход президентских выборов-2016. В ноябре прошлого года член Палаты представителей Ли Зелдин в эфире телеканала CNN сказал, что к этому причастен Валерий Чалый, тогда возглавлявший украинскую дипмиссю в Вашингтоне. По его словам, украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой чёрной бухгалтерии "Партии регионов" Пола Манафорта, возглавлявшего избирательный штаб Трампа, а это привело к дискредитации политтехнолога. Фальшивкой и примером тотальной политической охоты на ведьм конгрессмен назвал досье, которое появилось при содействии Украины, о том, что Москва якобы собирала компромат на Трампа во время избирательной кампании.

«Я знаю, что Порошенко очень обозлён на Байдена за то, что он публично рассказал, как они увольняли Шокина, так как для него ситуация была неприятная, и он решил, сыграю-ка я с Трампом, может, что и получится», — заявил Телиженко.

В январе 2018 года во время выступления в Совете по международным отношениям США Байден вспоминал, как в 2016 году Пётр Порошенко и Арсений Яценюк, занимавшие тогда посты президента и премьер-министра Украины соответственно, не выполнили обещание уволить генерального прокурора Виктора Шокина, поэтому он выдвинул украинским властям ультиматум: без смены главы ГПУ Вашингтон не выдаст кредит на $1 млрд. И тогда Порошенко экстренно Шокина уволил.

По словам Телиженко, раньше президентских выборов в США дело по Burisma не будет завершено, но расследования по делам Байдена и всех, кто был причастен к отмыванию грантовых денег и действовал против политики Америки, будут продолжены в соответствии с буквой закона. Тем более, в отношении них в США уже проводятся расследования: это и бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, и Виталий Шабунин, и глава благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. Дипломат подчеркнул, что сейчас процесс идёт закулисно, а на публику его вынесут в следующем году.

Он уверен, что если на выборах победит Байден, то дело Burisma похоронят, но будут расследования в отношении тех, кто выступал против.

«А вот у Трампа сейчас дилемма, что делать с Украиной, как выгодно с ней работать, чтобы она сама проявила интерес к борьбе с коррупционерами. Запад выделяет финансовую помощь Украине, а она показывает свою нейтральность, показывает, что она с Западом, но может и сама по себе сыграть. Всё будет зависеть от решений Зеленского, как работать с Белым домом: если он сможет встретиться с Трампом до выборов, обсудить какие-то вопросы, будет одна ситуация, если не получится — другая. Приезжают сенаторы от демократов и пытаются убедить Зеленского не вести дело по Байдену и другим вопросам, так как Украина не получит поддержку в Конгрессе по финансированию. Это шантаж, такой же шантаж, в котором пытались обвинить Трампа, но они делают это наглее. Их просто надо гнать в шею и объяснять свою позицию.

Украина свой шанс уже потеряла, у нас теперь репутация страны, где не только коррупция есть, но которая не расследует коррупцию, когда все материалы под носом, потому что боимся партию, которая нас использовала. Украине нужно закрыть эту страницу позора, который у нас был, и чтобы в будущем ни окружение Трампа, ни окружение других президентов не использовали Украину в своих благих целях, и потом не указывали нам, что делать», — подытожил Телиженко.