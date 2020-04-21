Лесные пожары полыхают на Украине уже третью неделю. В пепел постепенно превращаются всё новые и новые гектары леса, при этом властям с трудом удаётся удерживать контроль над ситуацией

Огонь в Чернобыле

Первые сообщения о разгорающихся пожарах поступили на ленты украинских информагентств в первых числах апреля. Первоначально речь шла о Киевской области, а конкретнее — о печально известной Чернобыльской зоне. Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль © AP, Yaroslav Yemelianenko

К счастью, в зону ЧП не попала сама территория заброшенной атомной станции, хотя в какой-то момент огонь был уже на подходе к городу Припять, в черте которого располагается ЧАЭС. Это позволило избежать наиболее тяжелых последствий, в частности, горения радиоактивных отходов и веществ с их последующим выбросом в атмосферу.

Несмотря на это, вскоре столицу Украины накрыл ядовитый смог от лесных пожарищ, лишив киевлян на некоторое время свежего воздуха в период коронавирусного карантина.

К тушению в зоне отчуждения привлекли два самолета, вертолет и более 90 пожарных. Уже через несколько дней Госслужба по ЧС (ГСЧС) отрапортовала о победе над пожаром. Однако он вскоре вновь разгорелся — якобы из-за тления травы, камыша и пней. Тогда же число пожарных расчетов в районе было резко увеличено, при этом площадь горения возросла до 100 гектаров.

Через день-другой ситуация повторилась снова — спасатели заявили о ликвидации пожаров, но они вскоре разгорелись с новой силой. На ситуацию обратили внимание в Офисе президента, где затребовали от руководства Госслужбы по ЧС подробного отчета. Те в ответ пообещали, что им нужно несколько дней, чтобы полностью решить проблему.

Тем не менее, несмотря на то что спасателям удалось локализовать пожар в Чернобыльской зоне, четыре очага возгорания там до сих пор не ликвидированы. Не помог и дождь, который сначала будто бы погасил огонь над Чернобылем, однако, как выяснилось позже, не до конца.

«Мы сделаем всё, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь», — пообещал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Позднее стало известно, что на тушение чернобыльского пожара из резервного фонда правительства выделено 100 млн гривен (около 270 млн рублей). Оказать необходимую помощь также вызвался и Евросоюз.

При этом возникает вопрос об убытках, которые несет государство из-за продолжающихся пожаров. Кроме ущерба флоре и фауне, в случае Чернобыльской зоны немаловажно также то, что территория активно используется с точки зрения туризма.

Мертвый градус. Астрологи связали пожары в Чернобыле с гороскопом Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Особое сожаление у специалистов вызывает гибель в огне базы отдыха «Изумрудное», в которой в 1986 году жили первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Бизнес со вкусом пепла

Пожар в Чернобыльской зоне стал не единственным на Украине в эти дни. Еще более масштабное бедствие продолжается по сей день в Житомирской области, где огнём охвачены около 2 тысяч гектаров.

Огонь там бушует с 16 апреля на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов.

ЧП затронуло ряд населенных пунктов. Около полусотни человек пришлось отселить и временно разместить в доме культуры соседнего поселка. Примечательная деталь: почти все они — местные члены одной из сект, которые жили в полузаброшенных домах и отказывались покидать их даже под страхом смерти, вследствие чего спасателям пришлось уговорить их эвакуироваться.

Всего уничтожено или повреждено около 40 жилых строений и примерно столько же нежилых. Сумма убытков тут — 25 млн гривен.

По состоянию на 20 апреля в регионе продолжают гореть травяной настил и древесина. На месте работают более 1 тысячи работников ГСЧС, а также сотрудники местных лесхозов.

О масштабах бедствия хорошо свидетельствуют кадры воздушной съемки с беспилотников: огромные участки леса выжжены огнем, воздух заполнен дымом.

В связи с непростой ситуацией в регионе побывали представители центральной власти, во главе с Ермаком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым (ГСЧС находится в ведение МВД). Они осмотрели территорию пожаров с вертолета по поручению Владимира Зеленского и приняли участие в работе оперативного штаба.

Одной из главных задач на настоящий момент остается локализация огня, чтобы не дать ему перекинуться на территорию соседней Белоруссии.

Причины и следствия

Известно, что лесные пожары, как правило, происходят вследствие совокупности природных факторов, помноженных на действия человека.

Скорее всего, эта формула сработала и при нынешних пожарах на Украине.

Теплая зима, малая величина снежного покрова — вот благоприятные для огня условия, которые способствуют быстрому разрастанию очагов возгорания. Из-за оттепелей почва не успела промерзнуть на привычную глубину, из-за чего не скопилось достаточного количества влаги.

Но если с природой всё более-менее ясно, то со спусковым крючком, который и породил нынешнее бедствия, пока определенности меньше. За последние дни различные высокопоставленные украинские чиновники выдали в СМИ сразу несколько версий случившегося.

Так, по мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, пожар спровоцировали собственники земли. А экс-глава ГСЧС, нынешний советник Авакова Зорян Шкиряк разглядел в этом диверсию врагов Украины.

Однако самой популярной версией является заметание следов так называемых черных лесорубов, которые поджигают лес, чтобы скрыть под слоем пепла результат своей преступной деятельности. Василец: Доклад Зеленскому о тушении пожара, очевидно, звучал так: «Пошел дождь, мы спасены!» © Facebook, Дмитрия Васильца

«И всё это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены — и принимаем меры», — заявил глава МВД, объявив о начале спецоперации против незаконной вырубки древесины, в которой зачастую замешаны сами чиновники и силовики на местах.

Учиться у белорусов

По итогам прошедших дней, Верховная Рада уже приняла закон о существенном повышении штрафов за поджог сухой травы. Однако очевидно, что одним лишь наказанием гривной для хулиганов и нерадивых селян проблему не решить.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Киеву необходимо пристально изучить опыт Белоруссии в части предупреждения лесных пожаров. Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Там, в частности, финансирование работ по тушению пожаров переложили на плечи лесных хозяйств, которые отвечают за снабжение пожарных и спасателей топливом, питанием, командировочными и обслуживание техники.

Подобная политика стимулирует их вкладывать большие средства в предупреждение и минимизацию угроз, что выгоднее, чем из своего кармана оплачивать ликвидацию пожаров.

При этом независимые эксперты подчеркивают, что сегодняшние беды Украины от лесных пожарищ во многом являются результатом работы постмайданных властей, которые разрушили систему реагирования на ЧС и упразднили всякий контроль над пожарными службами.