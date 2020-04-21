"Украина.ру" продолжает исследовать особенности европейского антивирусного карантина. Сегодня на очереди опыт Голландии. Страна старается внедрять большинство карантинных мер, но в щадящем режиме

Власти страны просят (а не требуют) людей оставаться дома как можно дольше и не выходить «по пустякам», придерживаться «социальной дистанции». То есть жизнь голландцев во время карантина похожа на жизнь украинцев в аналогичной ситуации.

Но если там закон строго соблюдается, то Украине такое и не снилось: наказания за несоблюдение карантина идет вразрез с действующим законодательством, поэтому выписанные полисменами протоколы за нарушение самоизоляции судьями или отправляются на доработку, или вовсе отменяются.

И все-таки Амстердам серьезно раздумывает над усилением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Не запрещается, а только не поощряется

В Нидерландах закрыты театры, концертные залы, музеи, казино, общественные туалеты и душевые, парикмахерские, салоны красоты, бордели. А рестораны, бары, «конопляные» кафе перешли на доставку. Детские сады, школы и вузы закрыты минимум до 28 апреля. Но детсады и школы открыты для детей работников важных отраслей.

Голландские фермеры в убыток себе косят тюльпанные поля, чтобы удержать любителей фотосессий дома © commons.wikimedia.org, KsunyaMoon

Правительство на время карантина запретило супермаркетам всей страны продавать алкогольные напитки, чтобы уменьшить количество инцидентов, связанных со спиртным. Иначе они могут перегрузить систему здравоохранения. Притом что местным властям разрешено самим определять необходимость тех или иных запретов.

Вместе с тем работают с соблюдением предосторожностей торговцы железом, гастрономы, магазины игрушек, строительные магазины, булочные. Разрешены еженедельные сельхозярмарки. Но за пренебрежение 1,5-метровой дистанцией с предпринимателей взимается до 4000 евро штрафа.

Хождение по паркам, пляжам, детским и спортивным площадкам не запрещается, но и не поощряется. На пляжах и в парках все равно есть отдыхающие, а дети гуляют и играют на детских на площадках. Играть можно, но не всем вместе, а следующие за детьми родители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Денег нет

О подробностях карантина по-голландски мне рассказал мой британский знакомый, проживающий в Нидерландах — Мик Такер. Он гитарист хард-рок-группы «Tank».

«Я живу в маленьком городке в Голландии (в его «Фейсбуке» указан город Делден с населением 7400 человек. — Ред.), все здесь спокойно, а население приняло строгую изоляцию. Когда выхожу из дома по надобности, то вижу, что на дорогах и улицах очень тихо. Тут цены на продукты питания остались прежними. Однако все наши ближайшие шоу отменены: 32 концерта в США перенесены на октябрь-ноябрь этого года, а апрельский тур по Финляндии перенесен на следующий февраль. Дохода нет», — рассказал музыкант.

Творческие люди по всему миру, наряду с рестораторами и сферой развлечений, переживают крушение планов и надежд. Но если говорить о голландском случае, этот карантин назвали «интеллигентным». Его суть заключается не в таких строгих мерах, как в Великобритании и Италии, а в надежде на персональную ответственность людей и на групповой иммунитет.

Директор Центра по контролю над инфекционными заболеваниями Нидерландского национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссель утверждает, что свободное распространение вируса недопустимо. Но, с другой стороны, раз он все равно уже в стране, то сам же и поможет побороть пандемию. По словам доктора, если группа людей заразится коронавирусом-19 и переболеет им, то, вероятнее всего, выработает иммунитет после выздоровления.

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С одной стороны, велика вероятность, что голландцы пойдут на ужесточение, поскольку в тот период, когда были сказаны слова Япа ван Дисселя, в стране уже было свыше 7000 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию COVID-19. А по состоянию на 20 марта заболевших уже стало 33 405 человек, отправлено в больницы 9854 человек, погибли 3818 человек.

Некоторых пациентов доставили в Германию, чтобы освободить места в роттердамском концертном зале Ahoy, который превратился в госпиталь для инфицированных. В планах власти увеличить вчетверо количество тестов на вирус, и даже медработники, которые прямо не связаны с лечением недуга, должны будут пройти скрининг.

С другой стороны, ходят разговоры о послаблении карантина. Например, обдумывается вопрос частичного открытия садиков и школ с дополнительными правилами. Местные эксперты просчитывают, при каких медицинских показателях такие контактные отрасли, как общепит и ритейл, могут возобновить работу. Местные медики, исследующие уровень инфекции, говорят, что если количество людей, зараженных одним пациентом, окажется меньше одного, эпидемия постепенно будет угасать.

19 против 1

Как бы там ни было, Минфин Голландии уже зарезервировал 19 миллиардов евро помощи для отечественных компаний, испытывающих в коронакризис финансовые трудности. Плюс налоговые отсрочки. В эту категорию входят фрилансеры, стартаперы и культурный сектор. Для разных отраслей разработана цифровая дорожная карта госпомощи. Но пока еще это примерные цифры. Сумма может быть как больше, так и меньше. Ведь еще неизвестно, какую нагрузку кризис окажет на казну.

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Кроме того, и Кабинет министров показал президенту новую программу поддержки родного малого и среднего бизнеса, которая за счет дешевого кредитования должна поддержать фирмы и компании на плаву и сохранить их зарплатный фонд. Кредитный портфель составит 35 млрд гривен, но, возможно, будет увеличен. Пока опираемся на озвученную сумму, а это 1,176 млрд евро для предпринимателей страны с населением 37,2 млн граждан. Что, естественно, не идет ни в какое сравнение с +/- 19-ю миллиардами евро для бизнеса Голландии, население которой составляет 17,28 млн человек.

Пока суть да дело, украинские торговцы услугами и товарами несут потери. По опросу Европейской бизнес-ассоциации, 78% из них, заявляют, что теряют до 75% дохода. А 18% готовы вовсе закрыть своё дело.