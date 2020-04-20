Пандемия коронавируса выступила мощным катализатором мирового экономического кризиса. Но то, что для развитых экономик Запада можно назвать штормом, для украинской экономики - катастрофа. Пользователи соцсетей убеждены, что хороших сценариев для Украины просто не существует. И вопрос только в масштабах неминуемого краха

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз ВВП Украины с ранее предполагаемого роста в 3% на падение в 7,7%. Аналогичный прогноз для Украины даёт и Мировой банк, ранее также прогнозировавший рост на 3,7%, а теперь уверенный в падении на 3,5% при инфляции в 8,9%.

При этом нужно понимать, что данные финансовые структуры не склонны прогнозировать чересчур печальные результаты для украинской экономики, так как заинтересованы все же и дальше выделять ей кредиты, хотя бы для того, чтобы украинские власти аккуратно обслуживали ранее выданные заимствования. А если нарисовать слишком уж апокалиптическую картину, то возникнет масса вопросов в резонности дальнейшего сотрудничества с такой страной.

То, что страна «стахановскими темпами» погружается в кризис, признают и в Национальном банке Украины, где предвидят трудности в основных отраслях национальной экономики и не сулят ничего хорошего малому и среднему бизнесу.

Пользователи соцсетей более категоричны в своих прогнозах и видят главную опасность в скором обрушении пирамиды ОВГЗ и практически неизбежном дефолте.

Так, украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что у Украины есть только один способ погашения непогашаемых госдолгов — это дефолт, а далее — реструктуризация своих обязательств и перезагрузка всей национальной экономической модели. Гончаров: Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт – реальная перспектива Украины © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт нам еще предстоит пережить. Эти удары по экономике Украины будут посильнее, чем карантин. Расплачиваться за эти колоссальные финансово-экономические потери придется всем нам, налогоплательщикам. Украинскому бизнесу и властям уже пора начинать серьезно беспокоиться. Корпоративные финансовые пузыри начали лопаться, например, «ДТЭК Энерго» приостановил выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, следующий в этом ряду обрушений — рынок ОВГЗ.

Тренд этот совершенно очевиден: впереди полномасштабный обвал и глубокий структурный кризис украинского рынка. В этой связи наши ведущие аналитики рассматривают два основных варианта на ближайшую перспективу:

— первый, замораживание платежей по кредитам, займам и ссудам;

— второй, резкое массовое увольнение работников и специалистов.

Что в итоге получим для частных компаний и предприятий? Конечно, результатом станут: а) стремительное сокращение объемов выручки, б) отказ обслуживания в дальнейшем кредитов и в) резкое снижение капитализации. Ну а с государственным долгом всё будет значительно хуже и сложнее. Так, по прогнозам аналитиков МВФ, ВВП Украины сократится на 7,7%! Это еще оптимистический сценарий», — отмечает украинский экономист.

Он убеждён, что стоит ожидать падения ВВП страны на 18-20%. Поэтому единственным способом избавиться от неподъемных долгов является объявление дефолта.

Еще одну грань проблемы украинской экономики описывает политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Он утверждает, что поддерживать нынешний курс национальной валюты можно только за счет золотовалютных резервов Нацбанка, которые в случае полного расчета с иностранными владельцами ОВГЗ упадут как минимум на четверть. Песецкий: Очень скоро украинская экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом © Facebook, Валерий Песецкий

«Очень скоро наша экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом.

Приведу пару фактов. Итак, что у нас происходит на финансовом рынке? Более двух месяцев Минфин не размещает своих ОВГЗ. Нет покупателей. А почему их нет? Никто не верит в устойчивость гривны и платежеспособность нашей казны.

Нацвалюта пока не рухнула по нескольким причинам. Первая — не побежали с рынка иностранные владельцы ОВГЗ. Купив год-два назад наши облигации по 19-20% доходности, они теперь пытаются перепродать их аборигенам по 22-23%. Однако никто не берет.

Чтобы предотвратить их сброс за бесценок с сопутствующей паникой и резким обвалом гривны, Совет НБУ разрешил Нацбанку выкупать ОВГЗ на вторичном рынке. И у кого, вы полагаете, НБУ их станет выкупать? Естественно, у зарубежных инвесторов. При этом будет потрачено около 5 млрд долларов наших ЗВР. Именно столько нужно будет после выкупа за гривну ОВГЗ отдать иностранцам, чтобы они комфортно и без потерь ушли с нашего рынка.

Как только это случится, курс держать не станут. Да и не смогут. Почему? Продажа валюты на межбанке поддерживается за счет запасов, сделанных предприятиями-экспортерами в прошлом году. Но они иссякнут. И в условиях мирового кризиса пополнять их будет нечем. Так что эти обильные продажи валюты на межбанке скоро рухнут. Вопрос нескольких ближайших месяцев. По оптимистичному сценарию», — написал Песецкий на своей странице в соцсети.

Он также обращает внимание, что дефолт ДТЭК и остановка работы Павлоградугля со всеми смежниками, во-первых, подтверждает тезис о скором дефиците валюты у экспортеров, а во-вторых, говорит о близящемся кризисе платежей в бюджет со стороны крупнейших налогоплательшиков страны.

«Если за ДТЭК последуют и другие, то госбюджет наполнять будет нечем и некому. Следовательно, для его исполнения включат печатный станок. Механизм под такой сценарий уже готов. НБУ получило право выкупать у Минфина ОВГЗ под закрытие бюджетного дефицита. Выброс же на рынок не обеспеченных ничем украинских фантиков приведет к обвалу курса гривны неминуемо. Со всеми вытекающими…» — подчеркивает эксперт.

Однако в то, что украинские власти внемлют предостережениям и бросятся спасать национальных производителей, никто из серьезных экономических аналитиков не верит.

К примеру, украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ заметил, что власть во главу угла ставит интересы иностранных кредиторов и собственных олигархов, а не нужды собственных граждан и экономику страны. Украинский экономист: Власть проводит политику «возврата долгов до последнего украинца» © Facebook, Алексей Кущ

«В простых цифрах: на валютном казначейском счете нашего Минфина накоплено 1,5 млрд долл. И власть успокаивает кредиторов — в мае все выплатим, даже без помощи МВФ. С одной стороны — законное выполнение бюджетной росписи. А с другой, сколько жизней можно спасти, направив этот ресурс в медицинскую систему в этот критический момент.

То есть уже сейчас ясно, что выполнение закона приведет к катастрофическим последствиям и стратегия власти в виде "возврата долгов до последнего украинца", по заветам Чаушеску, приведёт к преступлению против своего же народа. Просто преступные последствия будут очевидным всем немного позже. Если слепой поведёт народ, то все упадут в пропасть», — полагает Кущ.

При этом в другом своем комментарии он замечает, что в отличие от ответственных правительств других стран, где напряженно ищут выход из сложнейшей ситуации разгорающегося мирового экономического кризиса, украинские правители демонстрируют удивительное благодушие. Кущ: Разжиревшие украинские «элиты» напоминают «патрициев» накануне варварского вторжения © Facebook, Алексей Кущ

«В Украине нет кризиса. Очевидно, но невероятно…

Среди экономистов разных стран сейчас существует постоянный обмен информацией. Что я вижу из сообщений: красные глаза чиновников от недосыпания, напряженный поиск моделей выхода из кризиса. Разумеется, речь о чиновниках и политиках других стран.

Что мы видим в Украине? Посты чиновников и депутатов, на которых "масочки" подбираются под цвет глаз или под "луки", в то время как у миллионов украинцев нет денег, чтобы купить обычную медицинскую маску, которая стоит 20 гривен при себестоимости в копейки и ее еще попробуй достань.

Развращенные и разжиревшие "элиты" напоминают "патрициев" накануне варварского вторжения, с печатью вырождения на лицах. Так вот, пока посты людей при власти о "масочках" вызывают "лайки" и "ух ты", — кризиса в стране нет», — возмущается он.

При этом предвестники будущих катаклизмов уже проявляются со всей очевидностью и наиболее болезненным для Украины может оказаться чудовищный уровень безработицы.

Об этом напоминает главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин. Черкашин: Безработица в 25% — это приговор украинской экономике © dengi.ua

«Если данные Торгово-промышленной палаты Украины о внутренней формальной и неформальной безработице в размере 2,3-2,5 млн человек соответствуют действительности, а еще 1,2-1,5 млн украинцев окончательно теряет статус гастарбайтера и вернется/вернулось в страну, Украина уже к концу апреля получит безработицу под 23-25% от численности экономически активного населения.

Каждый четвертый украинец начнет искать работу! Это приговор экономике, социальной политике и вообще Украине как социальному государству», — уверен он.

Тревожность прогнозов пользователей соцсетей относительно ближайшего будущего экономики и рынка труда Украины постоянно нарастает. Масла в огонь добавляют противоречивые заявления властей и их крайне непрофессиональные действия.

Чем дольше длится вынужденный карантин, тем меньше шансов у разбалансированной украинской экономики выйти из него без обрушения главных производств. Существовать в условиях мирового экономического форс-мажора экспортно ориентированные промышленность и сельское хозяйство Украины просто не смогут. По крайней мере в объёмах, позволяющих хоть как-то содержать социальную систему страны.