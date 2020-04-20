США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю. Причиной такого радикального шага американцы называют вину Китая в пандемии COVID-19. По мнению политиков США, руководство КНР скрыло информацию о вирусе SARS-CoV-2, чем нанесло миру непоправимый ущерб

В субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о вине Китая в пандемии COVID-19 и о том, что его страна проведет расследование, намеренно ли было допущено распространение коронавируса SARS-CoV-2.

«Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет… Если это намеренно, должны быть последствия… Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно», — отметил Трамп. Коронавирус в Европе: усиление антикитайской риторики, в Италии и Испании — минимумы смертности, континент выходит из карантина © AP, Manu Fernandez

В любом случае, уверен Трамп, Китай несет вину за пандемию.

«Это можно было остановить в Китае, прежде чем началось распространение, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает», — подчеркнул Трамп.

Его страна — на первом месте в мире по количеству инфицированных и умерших от инфекции. Это стало одной из причин, по которой Трамп не доверяет китайской статистике, согласно которой от COVID-19 в Китае умерли более 4,6 тыс. человек, в то время как в США этот показатель на момент брифинга достиг почти 40 тыс. человек.

Причина, по которой Трамп не доверяет статистике, — незадолго до его выступления Китай поправил данные о количестве жертв COVID-19: как заявили китайские власти, количество умерших от нового коронавируса в Ухане за время эпидемии превышает первоначально озвученные данные на 1,3 тыс. человек. Причина, по которой изначально эти смерти не указали в статистике, — хаос первых дней эпидемии, а не желание занизить количество жертв.



Тем временем из Китая сообщают о дискриминации некитайцев. Местные жители винят иностранцев в том, что те завезли коронавирус в Китай. Подобные версии распространяются по местным соцсетям и СМИ.

Обе версии — о вине китайцев и вине американцев — сейчас активно обсуждаются мировым сообществом.

Китай и американская повестка

Незадолго до выступления Трампа — в пятницу, 17 апреля, — связанный с ним канал Fox News выпустил материал, в котором утверждалось, что первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Более того, один из источников канала обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории. Коронавирус и «Шнобелевская премия» © REUTERS, Jadwiga Figula

Источник сообщил каналу, что в США ведется полномасштабное расследование причин пандемии, а агенты разведывательный служб собирают информации о лаборатории в Ухане. После окончания расследования его материалы будут представлены администрации президента США. А та, как сообщал Fox News, использует полученные данные для того, чтобы определить степень вины Китая и способ привлечения его к ответственности.

Среди прочего исследуется деятельность в лаборатории доктора Ши Чжэнли, которая работала над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. Как сообщили каналу источники, в работе лаборатории преимущественно использовались летучие мыши. При этом у источников канала, знакомых с темой, есть «растущая уверенность», что вирус не был передан человеку естественным путем. Якобы сотрудник лаборатории подхватил вирус во время работы, а потом заразил горожан Уханя.

«По словам источников, официальные лица на 100% уверены, что Китай пошел на всё, чтобы скрыть данные после распространения вируса. Кроме того, источники считают, что Всемирная организация здравоохранения, финансирование которой президент [Трамп] приостановил на этой неделе из-за ее роли в кризисе, — была либо замешана в сокрытии, либо рассматривала другие версии», — сообщал канал.

Примечательно, что ранее в интервью другому американскому СМИ глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что Китай мог скрывать данные о произошедшем.

«Мы знаем, что первые признаки вируса проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии, мы знаем, что Коммунистическая партия Китая рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником. И, что более важно, мы знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит», — отметил Помпео. Кто виноват? Кого обвинят в пандемии коронавируса © The Central Hospital of Wuhan

Обвиняя Китай, Белый дом не только решает экономические проблемы (КНР — крупнейший кредитор США), но и, отчасти, разбирается с политическими проблемами.

В начале апреля компания Harris Poll обнародовала опрос, который касался отношения американцев к Китаю в связи с коронавирусом. Согласно данным опроса, лишь 23% американцев уверены, что китайское руководство предоставляло достоверную информацию о масштабах и угрозе коронавирусной инфекции.

Что примечательно: опрос показал консенсус сторонников Республиканской и Демократической партий США. Так, 90% республиканцев и 67% демократов выразили уверенность в том, что ответственность за распространение коронавируса несет КНР. И лишь 22% республиканцев и 34% демократов уверены, что Китай честно сообщал информацию о заболевании.

Таким образом, делая резкие заявления, а также готовя жесткие действия в адрес Китая, Трамп, по сути, пытается привлечь на свою сторону избирателей — сторонников Демпартии.

В то же время тезис о вероятной вине Китая в пандемии подхватили и в Европе. Соответствующие заявления прозвучали от временно исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Доминика Рааба, президента Франции Эммануэля Макрона и министра экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера.

Китай же на официальном уровне осуждает подобные высказывания, а рядовые китайцы и некоторые китайские СМИ начали обвинять в пандемии иностранцев.

Коварные иностранцы

В ответ на заявление Макрона о том, что в «Китае, очевидно, происходили какие-то вещи, о которых мы не знаем», представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил: «Чтобы победить эпидемию и выиграть войну против коронавируса, странам необходимо действовать в единстве».

Что касается заявлений Трампа и подозрений американских СМИ, что вирус создан в лаборатории в Ухане, то тут пришлось отвечать китайским ученым. Как заявил заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN, лаборатория не имеет отношения к созданию коронавируса. Трамп отправит в Китай следователей для расследования вспышки COVID-19 © REUTERS, Leah Millis

«Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил учёный.

При этом он отметил, что считает невозможным создание такого вируса силами человечества. Кроме того, ученый заявил, что никто из сотрудников его учреждения не был инфицирован.

«Весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом», — добавил Юань Чжимин.

Тем временем некоторые китайские СМИ распространяют информацию о том, что вирус мог быть завезен в Китай извне. Издание Украина.ру уже рассматривало источник возникновения этой версии (что характерно, она возникла в США — среди конспирологов). Согласно ей, вирус был завезен во время Армейских игр в октябре 2019 года, которые проходили в Ухане. Вирус якобы завезли иностранцы.

Расплачиваться за эти слухи пришлось иностранцам, живущим в Китае. В китайском обществе выросли ксенофобские настроения. Западные СМИ сообщали даже о случаях расизма по отношению к темнокожим иностранцам. Впрочем, страдали не только они.

Издание «Это Китай, детка», рассказывающее о жизни в Китае, а также о быте иностранцев, живущих в Китае, 9 апреля опубликовало подборку случаев дискриминации иностранцев.

«Русскоязычные жители Гуанчжоу тоже пожаловались, что их выселяют из квартир и не дают заехать в гостиницы. Соседи боятся жить рядом с иностранцами, арендодатели вынуждены их выселять. Гостиницы и отели не заселяют иностранцев по указанию полицейских. Администраторы игнорируют, проходили иностранцы карантин или вообще не покидали Китай», — сообщало издание.

Иностранцев отказывались везти в такси, не пускали в рестораны. В итоге информация дошла даже до дипучреждений, среди которых было Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу.

«8 апреля 2020 г. на горячую линию генконсульства стали поступать обращения граждан России о возникающих сложностях с заселением в гостиницы и апартаменты города Гуанчжоу. 9 апреля 2020 г. генконсульство оперативно связалось с Канцеляриями иностранных дел провинции Гуандун и города Гуанчжоу, предоставило им список гостиниц, отказавших в заселении, и обратилось с просьбой содействовать в разрешении данной ситуации. По информации китайской стороны, в связи с новыми случаями выявления граждан, зараженных новой коронавирусной инфекцией, в районах Юэсю и Байюнь города Гуанчжоу были усилены меры противоэпидемического контроля. В настоящее время не все отели города Гуанчжоу имеют возможность расселять иностранных граждан», — сообщило Генконсульство 9 апреля. ВВП Китая рухнул впервые с 1992 года © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Однако этим дело не закончилось. В китайских соцсетях начали появляться расистские комиксы под названием «Руководство по сортировке иностранного мусора». В них китайцы выбрасывали в мусорные баки неподобающе ведущих себя иностранцев — в некоторых случаях антигероем был голубоглазый блондин, в некоторых — темнокожий баскетболист.

«Приехал в Китай искать убежища (от пандемии. — Ред.), вышел на улицу без маски, с руганью напал на работников-эпидемиологов», — рассказывает тащащий за шкирку иностранца китаец работнику в защитном комбинезоне.

«Совсем неблагодарные, на добро отвечают злом, сердце заплыло свиным жиром, пока будем считать, что это влажный мусор», — отвечает работник.

После жалоб, в том числе и от китайцев, распространение комикса в соцсетях заблокировали.

При этом в случае возникновения очередных претензий к Китаю и отказа США платить по своим долговым обязательствам можно прогнозировать рост ксенофобских настроений в Китае. Страна и так переживает крупнейшее падение экономики с 1992 года, что скажется на благосостоянии многих китайцев.

Парадоксально, но одной из причин появления версии об искусственном характере вируса стал эксперимент, который обвиняющие друг друга китайцы и американцы проводили несколько лет тому назад сообща.

Коронавирус из пробирки

Пять лет тому назад — в 2015 году — научное сообщество всколыхнул скандал. Во влиятельном журнале Nature была опубликована статья, авторами которой были американские ученые и двое китайских ученых, среди которых и та самая Ши Чжэнли — вирусолог из уханьского центра, за свою работу с вирусами рукокрылых прозванная «летучая мышь». Сейчас американские СМИ обвиняют в создании вируса именно ее лабораторию.

В этой работе американско-китайской команды описывалось, как учёные взяли выделенный из летучей мыши вирус и вирус атипичной пневмонии 2002-2003 годов и, проанализировав, за что отвечают те или иные участки РНК, создали коронавирус, способный одновременно инфицировать и лабораторных мышей, и человека. Этот коронавирус назвали SHC014-MA15. Западные СМИ: Если женщины не помогут, коронавирус — это надолго © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ученое сообщество статью раскритиковало. Понятно, что исследователи хотели заранее научиться бороться с коронавирусом, подобным тому, что вызывал атипичную пневмонию. Однако созданный искусственно вирус сам мог стать причиной новой эпидемии, если бы он каким-нибудь образом покинул стены лаборатории.

Спустя три года после публикации — в 2018 году — обнаружили вакцину, которая мешала SHC014-MA15 внедриться в организм хозяина. Ее испытывали на мышах, испытания дали положительный результат.

А еще спустя два года — в 2020 году — к результатам исследований 2015 года появился интерес у всего мирового сообщества. В итоге группа американских исследователей сравнила SHC014-MA15 с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Для этого сравнили вирус атипичной пневмонии, из которого и создали SHC014-MA15, с SARS-CoV-2. Оказалось, что различий у них более чем на 5 тыс. нуклеотидов. При этом родственный SARS-CoV-2 коронавирус, найденный в китайских летучих мышах, отличался от нового коронавируса менее чем на полторы тысячи нуклеотидов. Да и крепятся оба вируса — SHC014-MA15 и SARS-CoV-2 — к клеткам человека с помощью разных белков. Более подробно о различиях вирусов можно почитать в статье издания Naked Science.

В общем, ученые поставили под удар популярную у конспирологов теорию. Однако разговоры о природе происхождения SARS-CoV-2 не утихают и, судя по всему, эти разговоры в ближайшем будущем могут вызвать масштабный геополитический кризис, от которого и до войны недалеко.