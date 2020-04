В европейских странах критикуют Китай - и в то же время получают оттуда медицинские грузы. А потребность в них велика, хотя эпидемия в Европе замедляется и в разных частях континента смягчают ограничения. При этом, похоже, в Европе вслед за США нарастает антикитайская истерия

Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране. Китайская сторона «в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса», — заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер изданиям медиагруппы Funke в воскресенье, 19 апреля. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса. Команда ученых «точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами», отметил он. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен, подчеркнул Чжимин. Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, будто бы стал сотрудник этой лаборатории.

Эта информация близкого к Дональду Трампу телеканала фактически стала продолжением антикитайской кампании президента США, который, в частности, заявил, что Китай должен «понести ответственность», если выяснится, что Пекин «сознательно» скрывал данные о коронавирусе. Новую опасную болезнь можно было остановить в Китае еще до начала пандемии, считает глава Белого дома. Трамп не уточнил, с какими последствиями со стороны Вашингтона Пекин может столкнуться. Западные СМИ: сгорит ли Чернобыль и почему Трамп «переживает худшие дни» © REUTERS, JRB/Leah Millis

Но если в Германии выпады против Китая озвучивают рядовые члены правительства, то в Великобритании и Франции это сделали первые лица страны. Так, 17 апреля временно исполняющий обязанности премьер-министра Британии, министр иностранных дел Доминик Рааб, говоря о будущем отношений с Китаем, заявил, что нет сомнений в том, что «после кризиса всё будет не так, как обычно»: «Нам нужно будет задать сложные вопросы о том, как вирус возник и как его можно было остановить раньше». В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью Financial Times, что в «Китае, очевидно, происходили какие-то вещи, о которых мы не знаем».

В Пекине на слова Макрона отреагировали достаточно резко. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на пресс-конференции: «Чтобы победить эпидемию и выиграть войну против коронавируса, странам необходимо действовать в единстве». Так китайский дипломат перефразировал слова французского президента, сказанные во время объявления карантинных мер во Франции — «это война». Чжао Лицзянь также отверг обвинения в сокрытии китайскими властями статистики смертей от COVID-19.

Кроме того, китайский МИД посчитал «бесполезной» полемику о недостатках и преимуществах политических систем при управлении кризисами. Это высказывание явилось ответом на слова Макрона о том, что демократии являются более эффективными в управлении санитарными кризисами. «В демократических странах, где свобода СМИ и свобода выражения гарантированы законом, управление кризисом было прозрачным и являлось темой разностороннего обсуждения, в отличие от тех режимов, где средства информации и свобода выражения мнений граждан находится под контролем властей, — сказал президент Франции. — Неверно утверждение, что демократические страны хуже справляются с кризисом, потому что прозрачность и свобода распространения информации, напротив, являются существенным подспорьем, если вы хотите быть эффективным».

Ныне Франция занимает третье место в Европе как по числу инфицированных коронавирусом (почти 153 тысячи человек), так и по числу смертей от его последствий (почти 20 тысяч). Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье, 19 апреля, подвел промежуточные итоги борьбы с эпидемией коронавируса. По мнению главы правительства, распространение COVID-19 удалось взять под контроль, однако говорить о победе над вирусом рано: карантин в ближайшие недели продолжится, а после пандемии мир ждет «жестокий» экономический кризис. «Китай, оружие, Мексика». Трамп раскрыл, о чем говорил с Путиным © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Во время пресс-конференции, которую премьер-министр дал вместе с министром здравоохранения Франции Оливье Вераном, он объявил, что санитарный кризис в стране не закончился. «Наша жизнь после конца карантина не будет той же, что и до коронавируса. Она ещё долго не будет такой же», — предупредил Эдуар Филипп. Каким именно будет будущее французов после 11 мая, премьер-министр не уточнил, но пообещал представить план по выходу из карантина через несколько недель.

Несмотря на обмен резкими заявлениями между Парижем и Пекином, во Францию из Китая продолжаются поставки медицинских грузов. Вечером в воскресенье, 19 апреля, самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» приземлился в аэропорту «Ватри» под Парижем с 150 тоннами масок, защитных костюмов, перчаток и других медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом.

Специальный рейс из китайского Тянцзиня, который выполнялся с промежуточными посадками в аэропортах Алматы и Баку, не является частью программы «воздушного моста» между Китаем и Францией для борьбы с эпидемией. Средства защиты доставлены по заказу «частной французской компании», название которой в пресс-службе аэропорта не уточнили. Это всего второй рейс принадлежащей украинским «Авиалиниям Антонова» «Мрии» после полутора лет капитального ремонта. 14 апреля «Мрия» доставила медицинские грузы из Китая в Варшаву.

По количеству умерших от COVID-19 Франция уже почти догнала Испанию, которая по этому показателю занимает вторую позицию в Европе (20 453 человека). А вот по числу инфицированных коронавирусом Испания по-прежнему держит первенство: по состоянию на вечер 19 апреля тут зафиксировано почти 196 тысяч зараженных. Однако за последние сутки в стране зарегистрировали самое низкое за почти месяц количество умерших от коронавируса — 410 человек. На прошлой неделе ежедневное количество погибших от коронавируса превышало 500. Последний раз меньшее количество умерших регистрировали 22 марта, тоже в воскресенье — 394 человек. В то же время, стоит отметить, что в выходные дни цифры в статистике могут быть ниже реальных из-за задержки с передачей данных. Испания начнет возвращаться к «нормальной жизни» с 26 апреля — правительство © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с 27 апреля правительство планирует разрешить детям в сопровождении взрослых выходить для прогулок на улицу. Премьер сообщил также, что надеется на поддержку Конгресса для продолжения чрезвычайного состояния в стране ещё на 15 дней — до 9 мая. С 11 мая, по его словам, правительство планирует начать «осторожное и поэтапное ослабление карантина», опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Санчес отметил, что, хотя страна прошла трудный период, достижения в сдерживании эпидемии ещё недостаточны и ситуация остается неопределённой.

В Италии, которая занимает второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 179 тысяч человек) число умерших от него за последние сутки также ощутимо снизилось — до показателей середины марта. Как свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии, за прошедшие 24 часа было зафиксировано 433 смерти от COVID-19 — меньше, чем накануне (482) и в пятницу (575). Это почти столько же, как 12 марта — 431 умерших, самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. После того ежедневное количество летальных случаев снова возросло. Общее количество умерших от коронавируса в Италии достигло 23 660 — это первый показатель в Европе. При этом в период с 1 марта по 4 апреля общая смертность в Италии возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2019 годов, такие данные обнародовал Национальный институт статистики Istat.

19 апреля итальянская газета Corriere della Sera сообщила о планах правительства Италии снять часть ограничений через две недели, однако правила будут различными в разных частях страны. Официальное решение о новых условиях карантина правительство должно принять в понедельник, и оно вступит в силу с 4 мая. Как и ожидалось, страна ослабит некоторые ограничения (например, будут разрешены одиночные занятия бегом на улице — сейчас за это предусмотрен штраф), однако снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось до сих пор. Юсин: Италия становится «европейским Китаем» © Владимир Трефилов

В ближайшие 2 недели не ожидается практически никаких послаблений, кроме открытия отдельных производств в безопасных регионах. После долгих майских выходных — с 4 мая — заработает чуть больше производственных мощностей, затем возобновится строительство, торговля, бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе. Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ. В новом решении правительство также предусматривает, что летом итальянцы получат доступ к пляжам, но будут действовать меры, предотвращающие скопление людей. В «красных зонах» — регионах Италии, где эпидемия всё ещё на пике, ослабление ограничительных мер может задержаться.

А вот власти Германии, где по состоянию на вечер воскресенья насчитывается чуть более 145 тысяч инфицированных коронавирусом (четвёртый показатель в Европе), ещё двумя днями ранее заявили о том, что эпидемия коронавируса взята под контроль. В пятницу, 17 апреля, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что введение в середине марта суровых ограничительных мер привело к «полному торможению» общественной и экономической жизни, но теперь можно сказать, «что это имело успех». «По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более управляемой», — заявил политик в Берлине в пятницу, акцентировав внимание на том, что «система здравоохранения Германии ни один из дней не была перегруженной». Всего в стране от последствий коронавируса умерло 4586 человек — самый низкий относительный показатель в Европе.

По словам Йенса Шпана, количество новых случаев инфицирования снижается. При этом с 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется (тенденция сохранилась также в субботу и воскресенье). Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала этот показатель важным критерием для ослабления карантина. В Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. Все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться также автосалоны, книжные и веломагазины. Германия за то, чтобы Трамп помирился со Всемирной организацией здравоохранения © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены в Германии 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Жителям ФРГ настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов, а две восточногерманские федеральные земли (Саксония и Мекленбург — Передняя Померания) с 20 апреля сделали «масочный режим» обязательным. При этом в Германии в целом снизился уровень опасений заразиться коронавирусом, следует из опроса, проведенного по заказу Федерального института оценки рисков (BfR). На минувшей неделе такое опасение высказали 26% респондентов, неделей ранее — 40%.

Пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Великобритания — более 120 тысяч человек по состоянию на вечер воскресенья. За последние сутки число погибших от коронавируса в стране выросло на 596 человек. В течение минувшей недели минимальное количество погибших составило 717, а наибольшее — в субботу, 888 человек. Общее число погибших от коронавируса в стране выросло до 16 060.

Отменять карантинные ограничения тут не собираются, более того, представитель кабинета министров страны заявил 17 апреля, что директивы и официальные советы британского правительства не позволяют гражданам отправляться в отпуск этим летом в связи с пандемией коронавируса. Речь идёт даже о поездках в пределах Соединённого королевства, относительно же выезда за границу указания МИД Британии, как и раньше, состоят в том, что это возможно лишь «в случае крайней необходимости». При этом королева Великобритании Елизавета II попросила отменить праздничный артиллерийский салют, который традиционно проходит в честь её дня рождения 21 апреля (в грядущий вторник ей исполнится 94 года). Салют и официальное празднование дня рождения королевы отменят впервые за её 68-летнее правление.

А вот шведская принцесса София присоединилась к борьбе с коронавирусом и работает волонтёром в одной из стокгольмских больниц, где помогает врачам, которые занимаются лечением больных с коронавирусом. Хотя Швеция остается страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями, 17 апреля парламент страны проголосовал за новый законопроект, который дает правительству Швеции полномочия принимать быстрые решения для борьбы с коронавирусом в случае необходимости (например, наложить ограничения на массовые собрания, закрыть торговые центры, рестораны или спортивные залы без предварительного обращения в парламент). Новые полномочия, которые вступили в силу 18 апреля, не дают правительству права вводить чрезвычайное положение — такое решение должно пройти через парламент. По состоянию на вечер 19 апреля в Швеции подтвердили 14 385 случаев коронавируса, в результате болезни умерли 1540 человек. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Власти соседней Дании с понедельника смягчают карантинные условия, в которых живет страна больше месяца. С 20 апреля разрешена работа целого ряда мелких предприятий, таких как парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Ещё 15 апреля в Дании возобновили работу ясли, детские сады и школы для учеников с первого по пятый классы включительно. А Словения в понедельник разрешает работу строительных, мебельных магазинов и магазинов бытовой техники, откроются также автомойки и ремонтные мастерские. Парикмахерские и салоны красоты должны открыться через две недели.

В Польше с понедельника, 20 апреля, также снят ряд запретов: на посещение лесов, парков и других зелёных зон, на пребывание за пределами дома с рекреационной целью, а также на прогулки детей старше 13 лет без сопровождения взрослых — при этом в общественных местах и транспорте обязательно носить маску.

Кроме этого, увеличено максимальное количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в магазинах, что должно сократить очереди перед ними, которые иногда растягиваются на сотни метров. А «часы для людей в возрасте 65+» (с 10:00 до 12:00) теперь будут действовать только с понедельника по пятницу — потому что до этого по утрам в уикенды в супермаркетах наблюдалась парадоксальная картина: торговые залы были практически пусты, но охрана пропускала в них только пожилых людей, требуя предъявить документ, подтверждающий возраст. По состоянию на вечер 19 апреля в Польше зафиксировано 9287 инфицированных коронавирусом (545 новых случаев за последние сутки — это рекорд с начала эпидемии), умерло от его последствий 360 заболевших.

Ещё одно ограничение, которое снято в Польше с 20 апреля, — на количество участников богослужений. До сих пор оно составляло 5 человек, не считая собственно священнослужителей. С понедельника допустимое количество верующих в храме будет определяться его площадью: один человек на 15 квадратных метров. Таким образом, в поминальную неделю православные и греко-католики Польши опять смогут прийти на литургии — в отличие от Пасхи, когда в храмы могли попасть лишь единицы.

Кроме Польши, православные христиане смогли принять участие в пасхальном богослужении только в Болгарии — и то в основном во дворах храмов. А вот в Сербии, Черногории, Северной Македонии, Румынии и Греции литургии по случаю Воскресения Христова прошли в храмах за закрытыми дверями, без участия прихожан — которым, как и всем жителям этих стран, вообще запретили в минувшие выходные выходить из дома. Правда, греческие власти всё же решили порадовать людей фейерверками, которые в пасхальное утро запустили над древним храмом Парфенон в Афинах.

В то самое время, когда православные были на всенощной пасхальной службе или смотрели её по телевизору, более 100 мировых звёзд (в частности, легендарная группа Rolling Stones, Леди Гага, Элтон Джон, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Крис Мартин и другие) приняли участие в восьмичасовом музыкальном марафоне под названием «Один мир: вместе дома». Концерт был посвящен ситуации, в которой оказалось всё население планеты, вынужденное оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Музыканты исполнили свои хиты каждый у себя дома в прямом онлайн-эфире, при этом четвёрка Rolling Stones ухитрилась сыграть свой хит You Can't Always Get What You Want, находясь в разных местах. Выступления музыкантов прерывались историями медсестер и врачей со всего мира и видеообращениями звёзд кино, спорта и телевидения, а также политиков. Благотворительный сбор от музыкального марафона будет передан специальному фонду по борьбе с коронавирусом при Всемирной организации здравоохранения. При этом одна из инициаторов мероприятия, Леди Гага, подчеркнула, что главной целью марафона является не сбор средств, а демонстрация солидарности через музыку.