Пока весь мир недобро косится на Китай, с которого и началось распространение нового коронавируса, в КНР раскручивают версию о том, что вирус в страну завезли с Запада

Адвокат Ларри Клейман из США, а также правозащитная организация Freedom Watch и фотостудия Buzz Photos из Техаса подали иск против руководства Китая. Составители иска утверждают, что коронавирус COVID-19 является «биологическим оружием», и обвиняют Китай в его использовании. Ответчиками в иске названы Китайская Народная Республика, Народно-освободительная армия Китая, генерал Чен Вэй, а также Институт вирусологии Уханя и его директор Ши Чженли. Постпред США при НАТО призывает к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сумма исковых требований составляет $20 трлн, его текст был 17 марта опубликован на сайте техаской юридической компании Klemchuk LLP. Правда, сейчас суды в США приостановили работу из-за пандемии, поэтому иск американцев к Китаю рассмотрят нескоро.

Клейман известен своими консервативными взглядами, а также приверженностью к теориям заговора. Кроме того, он противник Демократической партии. Клейман подал 18 гражданских исков против семьи Клинтон. Но Клинтонами он не ограничился. Подавал иски Клейман и против предыдущего президента США Барака Обамы, а также против одного из лидеров Демпартии, вероятного конкурента президента США Дональда Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена. Кроме того, Клейман пытался через суд добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера от руководства расследованием по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы США.

Freedom Watch — организация консервативного толка. Что же касается Buzz Photos, то эта компания занимается фотографиями школьников. Как указывается в иске, из-за отмены школьных выпускных в условиях карантина она понесла существенные убытки, была вынуждена уволить сотрудников и оказалась на грани банкротства.

К этому иску можно было бы отнестись с иронией, если бы не тот факт, что все больше людей по всему миру задаются вопросом: будет ли нести ответственность страна, с которой началось распространение смертельной болезни.

Весьма запоздалый запрет

В четверг, 26 марта, на сайте международной медиаорганизации Project Syndicate, которая публикует аналитические материалы по важнейшим мировым проблемам, появилась статья профессора государственного управления в колледже Claremont McKenna Миньсинь Пея. Она озаглавлена «Пандемия и неуместная пропаганда Китая».

«Китайские власти не просто не хотят учиться на прошлых ошибках, они пытаются их скрыть. Сегодня почти вся мировая экономика вынуждена фактически остановиться, чтобы сдержать распространение рождённого в Китае вируса, а количество вызванных им смертей в Италии (это новый эпицентр пандемии) уже превышает 7500. В этих условиях Коммунистическая партия Китая включила на полную мощность свою пропагандистскую машину. Её цель: изменить общественные представления о кризисе Covid-19. Для этого внутри Китая лидеров КПК хвалят за успешную мобилизацию страны на «победу в войне» с вирусом. И поощряют распространение в китайских социальных сетях преувеличенных или откровенно лживых историй о «неумелой» реакции демократических стран Запада на эпидемию», — писал Пей о том, как Китай рассказывает о результативности своих мер по борьбе с эпидемией.

За пять дней до этого появилась колонка президента и главного исполнительного директора Атлантического совета Фредерика Кемпа «Как США могут избежать геополитических опасностей COVID-19». В ней Кемп утверждал, что Китай извлекает выгоду из ослабления мира на фоне пандемии. Так, Кемп упомянул об увеличении количества разведывательных полетов китайских ВВС у берегов Тайваня. Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

«Это явный посыл для Вашингтона: из нашего опыта мы знаем, как долго этот вирус будет истощать вас и отвлекать от внешних обязательств. Вам надо управиться со своими суматошными выборами. Когда еще будет лучшее время продемонстрировать миру преимущества китайской системы и контроля?» — писал Кемп.

Атлантический совет — влиятельный аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. В РФ в июле 2019 года Генпрокуратура признала его «нежелательной организацией».

В общем, можно отметить, что среди западных аналитиков становится все более популярной мысль о том, что Китай виновен в охватившей мир пандемии и пытается извлечь из этого выгоду. Конечно, с этим утверждением согласны далеко не все.

«"А вот если бы коронавирус мы бы подцепили не от летучих мышей и/или панголинов, а, скажем, от устриц или омаров, ну или в результате того, что кто-нибудь с Рублёвки поел медвежьей колбасы, было бы такое же негодование по поводу того, что «ах они нехристи, как они посмели жрать такую каку?» — спрашивает Сергей Марков. Меня тоже утомили проклятья в адрес неведомого китайца, который якобы съел летучую мышь, обрекая на страдание весь цивилизованный мир. Друзья, кулинарное разнообразие планеты огромно, несмотря на глобализацию — я даже когда-то писал об этом статью. То, что едите вы, не обязательно едят в других странах. Употребление свинины, говядины, конины кажется многим диким, и даже та же самая гречка употребляется в большинстве регионов разве что в лекарственно-диетических целях», — писал украинский журналист Андрей Манчук в Facebook 29 марта.

Однако как контраргумент многие могут упомянуть тот факт, что предыдущая вспышка коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром — атипичную пневмонию, тоже началась в Китае и тоже была связана с летучими мышами, которые были природным резервуаром инфекции. Тогда — в 2003 году — было выявлено свыше 8 тыс. случаев заболевания, 9,6% из которых закончились смертью. С тех пор в научных изданиях была не одна и не две публикации об опасности употребления в пищу диких животных. Но постоянный запрет на торговлю дикими животными Китай ввел лишь после нынешней пандемии.

Более того, как сообщает ВВС, в соответствующем китайском законе есть лазейка, согласнозакон не касается торговли мехом, медицинских препаратов на основе диких животных, а также их разведения или поимки с научными целями.

«Это создает потенциальные дыры в законе, которые могут использовать браконьеры для торговли дикими животными, попадающими под непищевые исключения», — цитировало издание заявление Общества охраны природы.

А еще некоторое время спустя газета Daily Mail опубликовала репортаж из Гуйлиня на юго-западе Китая, где на большой внутренний рынок пришли тысячи покупателей. Рынок, по словам корреспондента, выглядел так же, как и до пандемии: ржавые клетки с домашними животными, лужи крови на полу вперемешку с валяющимися там же внутренностями разделанных туш.

«Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема», — писал репортер.

Также издание рассказало об аналогичном рынке в Дунгуане, который продолжил работу в том же виде, что и до пандемии.

«Единственное отличие в том, что охрана не дает никому делать фотографии, чего не случалось раньше», — сообщил корреспондент издания.

Таким образом, фактически новый запрет не защитит мир от новых коронавирусов родом из Китая.

Впрочем, в КНР тем временем нашли виновного на Западе.

«Белые свиньи!»

Украинка Татьяна Корянова поехала в Китай около двух с половиной лет назад. Сейчас она учится в магистратуре университета Сучжоу. Всю эпидемию она пережила в Китае. И она прочувствовала на себе, как изменилось к ней отношение в Китае.

«От beautiful princess (прекрасная принцесса. — Ред.) до white pig (белая свинья. — Ред.), доносящегося в мою сторону от китайцев на улицах, — 2 месяца», — написала 26 марта Корянова в Twitter.

От beautiful princess до white pig доносящееся в мою сторону от китайцев на улицах — 2 месяца. — Каня Торянова (@Tanya_Koryanova) March 26, 2020

​Такая реакция может быть вызвана распространяемыми китайскими СМИ версиями о том, что коронавирус на самом деле не появился в Ухане, а его туда завезли. Как правило, подозревают в этом американцев.

Одним из первых соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. 12 марта он прокомментировал выступление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал о смерти американских военных от коронавируса, хотя им изначально диагностировали грипп.

«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицировано? Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!» — написал дипломат в Τwitter, чем вызвал скандал.

​Президент США Дональд Трамп осудил слова китайского чиновника.

«Китай распространил ложную информацию… Наши военные никому не завозили коронавирус. Говорить такое — бесчестье», — заявил он 17 марта.

Тем не менее, версия о том, что именно иностранцы завезли коронавирус в Китай, до сих пор присутствует в китайских СМИ и соцсетях. В среду, 25 марта, соответствующая публикация появилась в китайском издании The Global Times. Там, со ссылкой на сторонника теорий заговора Джорджа Уэбба, утверждалось, что вирус в Ухань завезла американская велосипедистка Матье Бенасси, которая приняла участие во Всемирных военных играх, которые состоялись в Ухане в октябре 2019 года. Мол, именно Бенасси и была нулевым пациентом. О вине Бенасси говорилось и в распространенных в китайской блогосфере заметках.

Такие публикации приучают к мысли о том, что вирус появился не естественным, но искусственным путем — он был выведен в лабораториях. Правда они же потенциально опасны для Китая. Ведь если нулевой пациент прилетел в КНР в октябре, то, получается, что Китай непозволительно долго не мог определить, что в Ухане появилась новая болезнь.

Тем временем в США политики уже заявляют об ответственности Коммунистической партии Китая за произошедшее и происходящее в мире. Еды может не хватить. Международные организации опасаются глобального дефицита © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«КПК знала о вирусе еще в декабре, но приказала лабораториям уничтожить образцы, а врачей заставила молчать. Сейчас время начать международное расследование роли КПК в сокрытии и распространении этой разрушительной пандемии», — заявил 24 марта сенатор-республиканец Джош Хоули.

С учетом большого количества смертей и глубочайшего экономического кризиса, в который уже погрузилась экономика, все больше людей будут задаваться вопросом, кто же виноват в произошедшем. Впрочем, до войны вряд ли дойдет: сейчас китайская экономика начала рост, и акции китайских компаний начали скупать в том числе и на Западе. Война — слишком кровавый и неэффективный метод для решения проблем. Но вот в том, что хотя бы некоторое время мир не будет настолько открыт, насколько он был до наступления 2020 года, можно не сомневаться. Пора приучить себя к мысли, что путешествия для многих, увы, остались в прошлом.