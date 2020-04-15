Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2 миллионов человек, из них более 930 тысяч живут в странах Европы. При этом почти 90% всех новых случаев приходятся на европейские страны и США

С точки зрения ООН, пандемия коронавируса породила «опасную эпидемию дезинформации». Несмотря на то, что нынешняя ситуация должна была бы стать «часом науки и солидарности», вокруг COVID-19 курсирует масса ложной информации, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «В сети распространяется ложь, а теории заговора «заражают» интернет», — сказал Гуттериш. По его словам, ненависть распространяется, подобно вирусу, и вводит в заблуждение отдельных людей и целые группы.

«Вакциной» против нынешней ситуации, которую Гутерриш сравнил с болезнью, генсек ООН назвал доверие, в первую очередь, к науке. При этом он похвалил журналистов и тех, кто проверяет информацию, найденную «в куче вводящих в заблуждение публикаций и историй в соцсетях», и призвал эксплуатирующие эти сети фирмы «делать больше для того, чтобы победить ненависть и вредоносные высказывания о COVID-19», — то есть фактически к цензуре. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако фармацевтическая наука и без призывов ООН пытается вернуть доверие к себе. Так, во вторник две крупнейшие фармацевтические компании Европы — британская GlaxoSmithKline и французская Sanofi — объявили о сотрудничестве в разработке вакцины против COVID-19, клинические испытания которой начнутся во второй половине 2020 года. В компаниях сообщают, что такое беспрецедентное соединение усилий конкурентов по производству вакцин приведет к созданию «Совместной рабочей группы по сотрудничеству», которая будет стремиться мобилизовать ресурсы обеих компаний для ускорения разработки вакцины против коронавируса. GlaxoSmithKline и Sanofi договорились, что любая вакцина, разработанная в результате их сотрудничества, будет доступной для общественности во всех странах мира.

При этом к вечеру 14 апреля в европейских странах (куда статистика относит также Украину, Россию и Белоруссию) было зафиксировано более 930 тысяч людей, инфицированных коронавирусом (всего в мире — почти 2 миллиона). По оценкам Всемирной организации здравоохранения, пик пандемии еще не достигнут. Об этом во вторник заявила официальная представительница ВОЗ доктор Маргарет Харрис на брифинге в Женеве. По её словам, почти 90% всех новых случаев приходятся на европейские страны и США (в последних — более 600 тысяч инфицированных). При этом на вакцину от нового вируса можно рассчитывать не ранее, чем через год, полагают в ВОЗ.

В Европе, по словам Харрис, наблюдается смешанная картина: в то время как в Италии и Испании распространение коронавируса идет на спад, в Великобритании число инфицированных по-прежнему растёт. В некоторых европейских странах уже начали ослаблять карантинные меры со стабилизацией эпидемиологической ситуации. В ВОЗ собираются дать рекомендации из шести пунктов по условиям выхода из карантина, главная из них — контроль над цепочками передачи вируса. Системы здравоохранения при этом должны быть готовы к новой вспышке, а жители стран — хорошо информированы об опасности вируса. При этом ВОЗ по-прежнему призывает людей оставаться дома.

Однако даже в самых пострадавших от коронавируса европейских странах карантинные ограничения начинают постепенно снимать. Так, с понедельника, 13 апреля, власти Испании разрешили вернуться к работе строителям, работникам заводов и еще нескольким категориям работников, которые не могут работать удалённо. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

14 апреля испанское министерство здравоохранения сообщило о 576 летальных исходах, связанных с коронавирусом, за последние сутки. Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 18 056, а количество инфицированных превысило 172 тысячи (первое место в Европе). Однако ситуация понемногу улучшается: за последние сутки в Испании подтверждены 3045 новых случаев заражения — это самый низкий показатель почти за 4 недели. Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла заявил, что Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения считают, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.

Символом улучшения стало и закрытие во вторник в Мадриде одного из трёх временных моргов, открытых в связи с эпидемией. Между тем в испанской столице продолжают работать ещё два временных морга. В целом все три заведения приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших.

С начала эпидемии в Испании коронавирусом заразились 26 672 медицинских работника, от него умерли 28 врачей, медсестёр, медбратьев и санитаров. Об этом 14 апреля заявил директор Координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон, который сам перенес коронавирус. В тот же день вице-премьер Испании Кармен Кальво объявила, что выздоровела от коронавируса и возвращается к работе.

Количество погибших за сутки от коронавируса в Италии снова немного выросло, в то же время количество новых инфицированных снижается. Так, количество новых заражений снижается третий день подряд: за прошедшие 24 часа их зарегистрировано 2 972, это самый низкий показатель с 13 марта. При этом за прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 602 человека — больше, чем было зафиксировано в воскресенье (403) и понедельник (566). Таким образом, общее количество погибших от эпидемии в стране достигло 21 067 — по этому показателю Италия продолжает удерживать первенство в Европе. По общему количеству инфицированных коронавирусом (162 488) страна находится на второй позиции. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 14 апреля

В большинстве регионов Италии с 14 апреля открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей. В рамках частичного снятия ограничений также восстанавливается деятельность лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности и производства компьютеров. Супермаркетам разрешили работать больше часов в течение дня, чтобы избежать очередей. Все остальные ограничения будут оставаться в действии до 3 мая. В частности, передвижение граждан остаётся ограниченным, а школы и несущественные производства — закрытыми.

Региональным органам власти Италии разрешено вводить более строгие меры, чем принятые на правительственном уровне. В результате Пьемонт вовсе не ослабил карантин, в то время как Ломбардия, наиболее пострадавший регион, не открывает книжные и канцелярские магазины, но позволяет работать магазинам детской одежды. Регион Кампания также не открывает книжные и канцелярские магазины, а магазины детской одежды будут работать только два дня в неделю по утрам. В Лацио отложили открытие книжных магазинов на неделю, чтобы у владельцев было время продезинфицировать их.

За прошедшие сутки от коронавируса во Франции скончались 762 человека. Об этом объявил во время ежедневной пресс-конференции во вторник, 14 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон. С 1 марта во Франции зарегистрировано 15 729 летальных исходов заболевания: 10 129 человек скончались в больницах, 5600 — в домах престарелых. Согласно данным сайта Worldometers, ныне во Франции более 143 тысяч инфицированных коронавирусом (третий показатель в Европе).

Днём ранее, 13 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к жителям страны, в котором объявил о продлении карантинных мер до 11 мая. Макрон пообещал после этой даты постепенный выход из изоляции, «если условия позволят». Выход из карантина «станет возможным, если мы будем соблюдать все правила, и распространение вируса действительно остановится», предупредил президент Франции. Он также пообещал к 11 мая обеспечить всё население страны защитными масками.

Выход из карантина будет постепенным, его условия могут меняться в зависимости от обстоятельств, сообщил президент. В первую очередь вернутся к работе те предприятия, которые смогут обеспечить соблюдение правил гигиены и защиты своих работников от возможности заражения коронавирусом. Макрон также пообещал открыть в мае средние школы и лицеи, а учащимся высших учебных заведений объявил, что занятий у них не будет до начала лета. В ближайшее время правительство должно решить, как будут проводиться экзамены во всех учебных заведениях страны.

Но и после 11 мая не все во Франции смогут вернуться к работе: рестораны, театры и кинотеатры, кафе, отели, музеи будут закрыты. Различные фестивали и другие массовые мероприятия не смогут проводиться как минимум до середины июля — к примеру, ежегодный фестиваль искусств во французском городе Авиньон, запланированный на 3-23 июля, уже отменён. Границы Франции с неевропейскими странами также пока останутся закрытыми — «до особого распоряжения». Еще дольше соблюдать ограничения придётся находящимся в группе риска — хронически больным людям и престарелым. Для них точной даты выхода из карантина Макрон вообще не назвал.

14 апреля министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что федеральные и земельные власти Германии должны постепенно и осторожно ослаблять ограничения общественной жизни, введённые в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, необходим баланс, при котором в любой момент можно гарантировать достаточное число коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом. Ныне в Германии зафиксировано более 131 тысяч инфицированных коронавирусом (четвёртый показатель в Европе), умерло от его последствий 3272 человека.

13 апреля был опубликован доклад Национальной академии наук Leopoldina, в котором представлен научный подход к снятию карантинных ограничений в Германии. По мнению немецких учёных, первыми шагами к возвращению страны к нормальной жизни должны стать скорейшее открытие начальных школ и введение обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте. Условием для снятия ограничений ученые называют продолжение дисциплинированного соблюдения гражданами правил гигиены и дистанции по отношению друг к другу на улице и в общественных местах, а также стабилизацию новых случаев заражения на низком уровне. Кроме того, необходимо создать достаточное число резервных мест в медицинских учреждениях, чтобы врачи могли в нормальном режиме оказывать помощь пациентам с другими болезнями. Германия отвергла санкции США против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти Германии будут учитывать позицию Leopoldina при составлении плана выхода из карантинных ограничений. При этом большинство жителей Германии пока высказываются против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov, результаты которого были обнародованы также 13 апреля. 44% респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12% согласны с возможным ужесточением мер. Лишь треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8% выступает за их полное снятие.

А вот соседняя Австрия уже начала смягчать ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновили работу со вторника, 14 апреля. «Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих в стране с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрытыми и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая. Ныне в Австрии зафиксировано более 14 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли от него 384 человека.

Пятое место в Европе по количеству выявленных больных коронавирусом занимает Великобритания — почти 94 тысячи случаев по состоянию на вечер 14 апреля. Количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 12 107 человек. Однако последние данные управления национальной статистики, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что истинное число погибших от коронавирус в Британии гораздо выше, чем сообщает правительство. Ежедневные данные, ранее опубликованные Национальной службой здравоохранения, фиксируют только смерти, зарегистрированные в больницах. А вот общее количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, упомянутых в их свидетельствах о смерти, как минимум на 15% выше, сказал представитель управления статистики Ник Страйп.

При этом коронавирус подтвердили у примерно трети британских медиков и работников критической инфраструктуры, сдавших тест. Из 16 888 тестов, которые сдали работники системы здравоохранения и критической инфраструктуры, у 5733 — 33% — результат оказался положительным. Великобритания начала тестирование работников «критических сфер» с 25 марта с целью снять для них сомнения относительно потребности в самоизоляции, если кто-то из их семьи или знакомых заболел коронавирусом.

14 апреля глава МИД страны Доминик Рааб, который ныне исполняет обязанности премьера, заявил о том, что карантин, введенный в Великобритании 23 марта из-за пандемии коронавируса, будет продлен как минимум до 7 мая. В ближайшее время Рааб согласует данное решение с первыми министрами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Согласно последним опросам, 74% британцев поддерживают карантинные меры и считают, что сдерживать вспышку заболевания сейчас важнее, чем восстанавливать работу парализованной вирусом экономики. Джонсон в хорошем настроении. СМИ рассказали, когда премьер Британии вернется на работу © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

А президент Румынии Клаус Йоханнис 14 апреля уже подписал указ о продлении чрезвычайного положения на месяц, до 15 мая. Йоханнис объяснил, что продолжение чрезвычайного положения необходимо для принятия эффективных мер по борьбе с пандемией COVID-19. «Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами», — отметил Йоханнис. Ныне в Румынии подтверждено 6879 случаев заболевания коронавирусом, 351 человек умер от него. Самая тяжёлая ситуация в приграничном с Черновицкой областью Сучавском регионе Румынии, где зарегистрировано более трети всех инфицированных в стране.

А вот ещё одна европейская соседка Украины, Польша, планирует постепенно снимать карантинные ограничения с 19 апреля. Об этом в интервью радио RMF24 рассказал министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский. «С 19 апреля мы начнем постепенно «размораживать» экономику. По моему мнению, это хорошие новости, учитывая цену этих мероприятий для экономики», — отметил министр. Он добавил, что ограничительные меры оказались эффективными и, если бы не они, в стране были бы десятки тысяч больных Covid-19.

Ранее пресс-секретарь польского Минздрава Войцех Андрусевич также сообщал, что страна с середины апреля планирует разрешить работать большей части предприятий, чем сейчас. Именно с этим связано введение тотального «масочного режима» в стране с 16 апреля. «В Польше, как и во всех странах, есть люди, которые не имеют никаких симптомов, но при этом инфицированы коронавирусом», — отметил чиновник. Обязательство носить маски уменьшает риск того, что после ослабления карантина произойдет резкий рост количества новых заражений коронавирусом. По данным польского Минздрава на вечер 14 апреля, число заражений коронавирусом в стране достигло 7202, скончались 263 заболевших.

Утром 14 апреля принадлежащий «Авиалиниям Антонова» крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву из Китая груз медицинского оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса. Аэропорт имени Шопена вел прямую трансляцию приземления на своей странице в Facebook, в пиковое время ее смотрели более 80 тысяч человек. На прошлой неделе руководство воздушной гавани столицы Польши призвало любителей авиации в связи с карантином не приезжать в аэропорт, чтобы лично наблюдать за приземлением, а ограничиться просмотром онлайн-трансляции события.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс доволен сотрудничеством с Украиной, которая предоставляет свои транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Кроме упомянутого рейса в Варшаву, 8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 «Руслан» доставил в Данию груз медицинских материалов, а ранее самолёты «Авиалиний Антонова» перевозили медицинское грузы в Румынию, Чехию и Словакию.

По словам генсека альянса, страны НАТО не обсуждают вопрос сокращения расходов на оборону в связи с пандемией коронавируса. «Страны НАТО не информировали нас о сокращении своих военных расходов, и я также не намерен поднимать эту тему. Сейчас главный приоритет — спасение жизней. Хотя мы понимаем, что у этого кризиса будет экономическое измерение и последует падение роста», — сказал он.

Прогноз этого падения описан в докладе Международного валютного фонда, опубликованном 14 апреля. МВФ считает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3% — то есть будет более сильным, чем в период мирового финансового кризиса 2009 года. Из-за эпидемии коронавируса и связанного с ним карантина в зоне евро ожидается снижение ВВП на 7,5% — это наихудший показатель в мире. Самый сильный удар по экономике ожидается в Италии, где в 2020 году ВВП снизится на 9,1%. Для мощнейшей экономики еврозоны — Германии — МВФ предвидит спад на 7%, в Великобритании — на 6,5%, во Франции — на 7,1%.

С момента введения единой валюты евро в 11 странах в 1999 году это самый неблагоприятный экономический период для Европы. Как написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат, вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен «Великой депрессии», назвав нынешний кризис «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».