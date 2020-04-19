В последние дни перед пасхальными выходными супермаркеты и киоски в буквальном смысле просто завалены пасхами заводского изготовления (куличами). Даже цветочные ларьки и торговцы грузинской и армянской сдобой освободили место на своих полках под праздничный хлеб. Как не гнал Христос торговцев из храма, а без них не обойтись даже на Пасху

А еще, скажем, пасхи в гастрономах одной крупной сети «отжали» под себя бургерный отдел, где до этого можно было взять для перекуса чиабатту с ветчиной или хамоном. И это притом, что магазин и так был полон куличами.

Этикетка врать не будет

Маркетологи предвидели спрос и придумали «дистанционное освящение» хлеба и пасхальных яств. По всей Украине начали продавать и пасхи отдельно, и целые пасхальные наборы, якобы предварительно окропленные святой водой православными духовниками на складах. По крайней мере, так сказано на этикетке, а проверить это невозможно.

А все потому, что киевская власть запретила посещение храмов прихожанами из-за перспективы большого скопления народа. Ведь большое сборище чревато расширением числа больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

К примеру, сеть маркетов «Эко маркет» привлекла священнослужителей, которые должны были 18 апреля разлить святые капли над творожными кексами. Был составлен и обнародован график этого действа. Я пытался попасть на церемонию, но разминулся со священником буквально на пару минут. Толпы, которую я ожидал увидеть, не было. Руководство сети пообещало не допускать столпотворения и им это удалось. А все потом, что представитель церкви пришел раньше назначенного времени, сделал все мигом и ретировался. Так мне сказал охранник. Процесс занял почти 2 минуты. Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Спор о традициях

Кроме того, освященные куличи развезли в те магазины сети, где не было процесса окропления. Ну и где особая атмосфера и торжество освящения? Пропала. А для кого-то ее и не было. В комментариях на facebook-страничке торговой сети пользователи обсуждают «предварительно освященные» продукты. Одни задаются вопросом: а был ли вообще обряд? Ведь написать на обертке можно все, что угодно.

Другие напоминают: а коль пасха и другие яства не освящены, они разве уже «не такие»? И успокаивают: в Библии не сказано, что на Пасху нужно идти в храм и ждать священника с ведерком. Можно же, как пишет одна женщина, «освятить свою еду молитвой в каждое время и в каждом месте. Бог есть дух, он не материален и он освящает. Как какая-то вода может быть «святой»?».

Одна из комментирующих согласилась с ней, сказав, что «молитва структурирует все вокруг, особенно воду или то, что имеет в своем составе воду. Посвящение паски — это именно ночь молитв, структуризация пространства и всего живого вокруг».

В крайнем случае, гражданин может самостоятельно освятить котомку с продуктами святой водой, набранной еще в Водокрещение 19 января, или набранной уже весной, но до Страстной седмицы.

Третьи спорят насчет наполнения корзинки: можно ли святить вино, коньяк или другое спиртное, колбасу и мясо? И что пишет Библия и даже Тора по этому поводу?

Троллинг и священник супермаркета

Четвертые призывают всех сидеть дома и соблюдать карантин, ну и вообще не грешить и не ругаться. Особенно в праздничные дни. Пасха — это доброе и светлое празднество, когда нужно собираться семьей и благодарить Бога за то, что «он умер за нас», подарив человечеству надежду после смерти.

Пятые потешаются над теми, кто точно будет смотреть всенощное богослужение онлайн и «заряжать» свой скарб, как в 1990-е заряжали вещи и «лечили» людей «кашпировские чумаки».

Шестые тоже троллят: в храмы, значит, нельзя идти, но в супермаркеты ломиться можно. Получается ведь почти тоже самое, одно заменили другим. Благодатный огонь и Украина © Facebook, Вадим Новинский

Поменьше было дискуссий о том, священник какого патриархата проводил процедуру — канонической Украинской православной церкви (УПЦ) или же как бы законной Православной церкви Украины (ПЦУ)? Для некоторых это принципиальный момент. Но кто-то разрядил обстановку, выдвинув версию: ни тот, ни другой, а собственный священник супермаркета.

Цена корзины и возможность толпы

Как бы то ни было, пасхальная корзина подорожала только на 8%. Хотя цена ее колеблется в зависимости от региона. В Киеве она дороже остальных. Судя по последнему социологическому исследованию, большинство верующих или просто любителей всенощных таинств будут сидеть дома и смотреть службу по ТВ или компьютеру.

Вместе с тем, все равно велика опасность столпотворения. Так, об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на данные опроса «Research $ Branding Group».

«Почти каждый четвертый, а именно 26%, в этом году будет святить куличи онлайн, каждый десятый, или 11%, приобретет уже освященые, а 9% воспользуются возможностью освящения пасхи "у ворот". А это значит, что эти люди пойдут в церковь, но не будут принимать участие в богослужении, что все равно создаст очень большие риски при массовых скоплений людей возле церквей», — написал эксперт на своей странице в facebook.