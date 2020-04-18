Раздувая пожар религиозной войны. Что ожидает Украину после Пасхи

Проблема с посещениями православных храмов на Пасху может обернуться новым витком противостояния на Украине. Многие верующие скептично настроены к карантинным мерам, а власть и радикальные политики пытаются воспользоваться шансом, чтобы надавить на каноничную Украинскую православную церковь

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху. В этом году праздник омрачается пандемией COVID-19. Власть на Украине призывает церковь закрыть храмы, а чиновники и представители местного самоуправления грозят церкви проблемами, если будут нарушены карантинные меры. Сами же православные разделились на тех, кто встретит Пасху дома, и тех, кто во что бы то ни стало хочет прийти в храмы. Зеленский нетрадиционно поздравил украинцев с Пасхой и научил, как помочь Богу © REUTERS, AP

Тем временем украинские СМИ разжигают ненависть к УПЦ, что может привести к новой волне религиозного противостояния на Украине.

А власть против!

Во вторник, 14 апреля, мэр Днепра Борис Филатов обратился к представителям религиозных организаций.

«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог», — написал Филатов в Facebook.

При этом была проведена показательная акция. Путь в один из православных приходов власти перекопали.

«Один из служителей культа (не путать со священнослужителями) видимо, согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушение постановления городского совета. В этом мероприятии, произошедшем в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян. Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек. Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций, но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом. Ок. Прошлой ночью на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров», — прокомментировал это заместитель Филатова Михаил Лысенко.

Под этим предлогом въезд на территорию церкви перекопали. И, скорее всего, ремонтные работы будут вестись очень долго.

«В вырытой траншее был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно, даже до второго пришествия Христа», — рассказал Лысенко.

Тем временем в других регионах власти заявили о вспышке COVID-19 в монастырях. Так, главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук в пятницу 17 апреля заявила — в Почаевской лавре может быть вспышка коронавирусной инфекции.

«У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных», — заявила она.

По ее словам, ситуация в лавре находится под контролем премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Кроме того, СМИ сообщили о возможной вспышке коронавирусной инфекции в Киево-Печерской лавре. Ищенко VLOG: Как праздновать Пасху во время карантина?

Руководство церкви, в свою очередь, призывает верующих соблюдать санитарные нормы, но в то же время отмечает, что пасхальную службу никто отменять не будет.

«Сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по другим причинам останется дома. Вы не будете покинуты. Вы сможете увидеть пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам навстречу, пасхальная служба будет транслироваться по телеканалу «Украина» и «Интер». Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, придерживаясь всех необходимых санитарных норм. Кто бы где бы ни находился в пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить воскресшего из мертвых Христа Жизнедающего. Пусть Господь благословит всех нас», — заявил в обращении к верующим предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

При этом необходимо понимать, отчего вопрос с посещением церкви стал настолько болезненным в пандемию.

С точки зрения христианина

В последнюю — Страстную — неделю перед Пасхой христиане среди прочего вспоминают о последних днях Иисуса Христа перед распятием. Один из самых известных эпизодов тех дней — это отречение апостола Петра от своего Учителя. Отрекшись в третий раз и вспомнив, что об этом говорил ему Господь на тайной вечере, Петр расплакался.

Для верующего христианина отречение от своей веры немыслимо. Тем более вся история раннего христианства описывает муки и гонения, которые претерпевали христиане, не отрекаясь от своей веры даже под страхом ужасных пыток и казней. Поэтому нынешняя ситуация некоторыми православными была воспринята как испытание их веры. И угрозы людей типа Филатова их не напугают.

«Запреты, угрозы, котлованы и заваренные ворота не помогут; Бога этих людей прибили к кресту, его апостолов по их же просьбе распяли вниз головой, его жрецов сжигали заживо во времена Ивана Грозного и расстреливали во времена Ленина (и это я опускаю истории про львов, негашёную известь, снятие кожи и прочие прелести). Нужно понимать, что 2000 лет христианство строилось на мученичестве, жертвенности и очень специфическом наборе ценностей. И тут какой-то поросёнок с креслом мэра в жопе и IQ ниже 80 рассказывает локальному руководству стоящей на этой концепции организации о том, что Бог им не поможет потому, что бог — это он, истеричный местечковый управленец», — отреагировал на заявление мэра Днепра украинский продюсер, медиаэксперт и кандидат на президентских выборах 2019 года Владимир Петров.

Он призвал местные власти не бороться с верующими, а наладить работу с ними.

«Пасху, собрания в Пасху вы не запретите. Людей будет меньше, но они будут, и их будет много. Поэтому вы должны обеспечить точки с бесплатной раздачей масок, с обработкой антисептиком верхних конечностей и лиц. Если вы это не сделаете, будет вспышка. И вы можете потом сто раз рассказывать, что виноваты попы и малообразованные верующие люди, но виноваты будете только и именно вы, воры, вообразившие себя персонами, которые стоят выше тысячелетнего религиозного культа», — посоветовал Петров.

При этом в другой своей записи он предупредил, что нагнетание в СМИ истерии по поводу Пасхи чревато новым витком гражданского противостояния на Украине.

«Огонь, подкрадывающийся к Киеву со стороны старого трагического советского наследия Чернобыля, означает, что в глупости и неверии своём испуганные люди, накрученные чертями, обвинят в эпидемии церковников и пойдут жечь монастыри и церкви. Всё это повлечёт за собой большую войну, которую не сможет потушить никто, кроме самих людей», — отметил Петров.

Встревожен не только Петров. Сторонница «ПЦУ», журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, призвала своих читателей все же не обвинять во всех грехах УПЦ.

«Вижу, как многие злорадствуют по поводу очага в лавре. Многие вообще трактуют однозначно: Вера — зло. Церковь — зло. Опиум для народа и т.д. Так вот. Я хочу сказать. Люди, будьте людьми!!!!! И включайте мозг. Не чешите всех под одну гребенку! Не судите обо всех верующих и всех (!) батюшках по парочке отморозков. Нормальных б-о-л-ь-ш-и-н-с-т-в-о. Абсолютное большинство. И даже в Московском патриархате, да. Просто они не такие «медийные». Они служат. В самом широком смысле слова. Прежде всего людям», — написала она в своем Telegram-канале.

Тем не менее, многие украинские СМИ, в том числе и связанные с другими конфессиями, как, например, издание RISU, связанное с Украинской греко-католической церковью, продолжают раздувать скандалы с посещением православных служб верующими.

Все это может весьма плачевно закончиться для Украины.