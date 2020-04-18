В условиях пандемии COVID-19 большинство стран избрали путь карантина, режима строгой самоизоляции и закрытых границ. Однако некоторые государства предпочли отказаться от жестких ограничительных мер и использовать иные методы борьбы с новым вирусом

Европа

До чего вирус довёл: самые странные запреты в странах бывшего СССР © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Швеция (12,5 тысяч заболевших, 1,3 тысячи умерших) предпочитает не предпринимать никаких жестких мер.

Власти рекомендуют по возможности переходить на дистанционный режим работы и соблюдать стандартные профилактические правила, но ограничений почти не вводят. Здесь по-прежнему открыты госграницы, а дети ходят в школу.

Такая стратегия связана с тем, что в Стокгольме видят лишь два способа победить коронавирус: путем вакцинирования всего населения либо благодаря приобретению иммунитета в результате перенесенного заболевания.

Власти Нидерландов (29,2 тысячи, 3,3 тысячи) также придерживаются точки зрения, что COVID-19 не надо сдерживать. Вместо этого лучше подвергнуть заражению группы населения, находящиеся вне зоны риска.

Тем не менее многие заведения в стране закрыты для посещения, хотя на улицу выходить людям не запрещают.

Не поддаются всеобщей панике и в Белоруссии (4,2 тысячи, 40). Президент республики Александр Лукашенко назвал происходящие из-за коронавируса события «психозом» и предпочел игнорировать факт пандемии.

Восточная Азия

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Южная Корея (10,6 тысячи, 230) сделала ставку на свою систему здравоохранения и вместо того, чтобы вводить ограничительные меры, начала оперативно тестировать своих граждан на коронавирус. Это позволило не только выявить многих инфицированных на ранней стадии, но и отследить их контакты для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19.

В отличие от большинства стран, испытывающих дефицит тестов на коронавирус, здесь они находятся в общем доступе, а за пациентами с положительным результатом ведется наблюдение через специальное приложение.

На сегодняшний день Южная Корея провела свыше 300 тысяч тестов — больше, чем любая другая страна в мире.

Северная и Южная Америка

Президент Бразилии (30,9 тысячи, 1,9 тысячи) Жаир Болсонару, как и его белорусский коллега, придерживается мнения, что большинство мер, которые принимаются во многих странах в рамках борьбы с коронавирусом, неоправданны. Даже несмотря на подозрение на заражение, он продолжает демонстративно пренебрегать профилактическими мерами.

Папин зонтик. Как в СНГ поддерживают предпринимателей в период пандемии © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

«[Люди моложе 40 лет] имеют почти нулевой шанс умереть, так что нет причины не позволять этим людям работать», — заявил Болсонару.

Впрочем, его позицию не поддерживает бразильское правительство. Так, министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта настаивает на соблюдении гражданами профилактических правил и считает, что при текущей динамике к концу апреля систему здравоохранения страны ожидает коллапс.

Президент Мексики (6,3 тысячи, 486) Андрес Лопес Обрадор, как и его бразильский коллега, считает более приоритетным сохранение экономической активности страны, чего трудно добиться при введенном карантине. В связи с этим в марте он даже попросил граждан, имеющих финансовые возможности, поддержать малый и средний бизнес путем посещения ресторанов в период пандемии.

Тем не менее в Мехико в начале апреля были закрыты торговые центры, а заведения общепита перешли преимущественно на работу навынос.