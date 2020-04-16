В четверг, 16 апреля 2020 года, исполняется ровно 5 лет со дня убийства талантливого писателя и яркого публициста Олеся Бузины. Для современной Украины это была поворотная точка, которая завершила переход страны к открытому политическому террору. Пользователи соцсетей именно так трактуют значение этого убийства

Олесь Бузина для украинского общества был не просто популярным писателем и смелым журналистом. Он олицетворял другую, здоровую Украину, где нет места пещерному национализму и воинствующему невежеству. Он был вестником того, что страна может иметь совсем другую, небандеровскую будущность. Именно этим он был страшен неонацистам и политикам, которые их используют в конструировании «Украины — не России».

Демонстративное убийство Олеся Бузины в центре украинской столицы и показное нежелание власти расследовать это политическое преступление должно было сломить, запугать остальных противников необандеровщины. И, надо признать, что по большому счету это им удалось.

Но при этом нынешние политики Украины забывают, что идеи тесной дружбы и братства между Украиной, Белоруссией и Россией, которые провозглашал Олесь Бузина, живы, хоть и загнаны в глубокое подполье. Человечество вообще так устроено, что при тупиковости существующей реальности неизбежно будет искать альтернативу. И время идей настоящего патриота Украины и Славянского единства Олеся Бузины еще придёт.

Об этом прямо или косвенно пишут сегодня многие пользователи соцсетей, отмечая смелость и бескомпромиссность Олеся.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Олесь Бузина был великим патриотом Украины, одним из самых достойных и талантливых ее сыновей. Азаров: Олесь Бузина — патриот, отдавший свою жизнь за освобождение своей родины от нацизма © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Памяти Олеся Бузины. 5 лет прошло с момента убийства видного писателя, журналиста, общественного деятеля Украины О. Бузины.

Олесь был принципиальным, честным и правдивым журналистом, ярким и самобытным писателем, но творчество его пришлось как раз на то время, когда в цене у власти были совсем другие человеческие качества: приспособленчество, продажность, безнравственность и беспринципность. И совершенно естественно, что такой цельный и бескомпромиссный человек как Бузина, стал врагом у алчных чинуш, признающих исключительно товарно-денежные отношения и дорвавшихся до власти на крови своих сограждан.

Его убили те, для кого человеческая жизнь ничего не стоит. Так же, как ничего не стоит для них культура Украины и ее история. Сейчас эти нелюди делают все, чтобы память о писателе и публицисте исчезла навсегда, а если что-то и осталось, то только лживая информация о Бузине, как украинофобе, не достойном воспоминаний», — подчеркивает Азаров.

Экс-премьер убежден, что Олесь Бузина был человеком, искренне любившим свою Родину и без колебаний пожертвовавшим своей жизнью за ее будущее.

«К громадному моему сожалению, я не был с Олесем знаком лично, но где-то лет десять назад, просматривая обзоры киевских газет, чисто случайно наткнулся на его статьи, посвященные историческим событиям в Украине, судьбам великих деятелей нашей страны, и сразу же поразился уникальному таланту этого человека», — вспоминает политик.

Азаров не сомневается, его, как одаренного публициста и писателя, безусловно, ожидало большое будущее — его книги издавались большими тиражами, он был востребован телевидением, его приглашали в различные проекты, его мнение считали авторитетным. Но в том страшном государстве, в которое превратилась Украина после госпереворота, Олесь Бузина был обречён.

«Тысячи людей читали его книги и восхищались его идеями, но так же, как когда-то в фашистской Германии, боялись публично сказать хотя бы слово в его защиту. И надо отдать должное мужеству этого человека, он продолжал борьбу — один против беснующейся стаи. Он знал, что это опасно, знал, что рискует, вызывая огонь на себя, и несмотря ни на что, продолжал четко и прямо излагать свои мысли и отстаивать убеждения. Для одних его слова были откровением и «спасательным кругом», другие воспринимали их, как крамолу и провокацию, третьи — как угрозу собственному благополучию.

Уверен, придет время, и это резонансное убийство обязательно будет расследовано, и не только убийцы, сейчас откровенно бравирующие своей безнаказанностью, но и заказчики будут найдены и понесут заслуженное наказание. А Олесь Бузина навсегда останется в памяти народа Украины, как патриот, отдавший свою жизнь за освобождение своей родины от нацизма», — убежден Николай Азаров.

Многие пользователи соцсетей, лично знавшие Олеся, сегодня поделились личными воспоминаниями и неподдельными эмоциями от потери товарища.

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов признался, что больше всего ему не хватает споров с безвременно ушедшим другом. Владимир Корнилов признался, что ему очень не хватает споров с Олесем Бузиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Олесь Бузина! Ох, как часто мы с ним спорили до хрипоты! И как же мне не хватает этих споров!

Сегодня — ровно 5 лет злодейскому убийству в Киеве.

Имена убийц всем прекрасно известны. Они не просто на свободе, но чувствуют себя прекрасно, работают с украинской властью.

Ни одного венка от посла США на месте гибели замечательного украинского писателя и историка вы, конечно же, не найдете. Хотя от посольства США до этого места — 5 минут ходьбы…» — возмущается он.

А украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга отметил, что после ухода Бузины — идейного противника неонацистов — последние взялись за вымарывание его имени из истории Украины.

«Ровно пять лет, как убили Олеся. В этом убийстве чудовищно все: и невосполнимая потеря, и радость убийц, и то, как их открыто отпустили на свободу, встретив цветами и шампанским на входе в СИЗО, и то, как моей дочери в школе учительница украинского языка рассказала, что убили Олеся герои, что он враг, что убить его должен был каждый украинский патриот.

Прости, Олесь. Мы с ними не смогли справиться. Покойся с миром», — написал он на своей странице в соцсети.

Но вот лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот убеждён, что вычистить светлую память о нем последователям Бандеры и Шухевича не удастся.

«Будет в Киеве улица Олеся Бузины… Обязательно будет, когда Киев вернется к себе русскому», — написал он.

Ну а пока на просторах Украины в фаворе другие идеи, которые основываются на насилии и человеконенавистнических постулатах. Об этом, в частности, напоминает политолог Михаил Мищишин. Мищишин: Власть Порошенко утверждалась на политических убийствах, а Зеленский заигрывает с убийцами © Михаил Мищишин

«Його Высокоповажнисть — политический терроризм.

В этот день, 15 апреля, пять лет назад на проспекте Правды в Киеве, между 6 и 7 часами вечера, в подъезде своего дома был убит регионал и бывший народный депутат Олег Калашников. На следующий день был убит журналист и писатель Олесь Бузина. Оба эти убийства связаны во времени и, скорее всего, являются политическими, так как людей показательно и кучно казнили за их взгляды.

Их убийцы до сих пор не найдены и не наказаны. Власть играет в сюси-пуси с теми, кто травил, подталкивал к политическим убийствам и разделял украинский народ, кромсал на Крым и Донбасс единую Украину.

Если власть Порошенко еще можно было понять в нежелании расследовать и наказать виновных в этих и многих других политических убийствах, так как это, скорее всего, дело рук столь любимых ею "патриотов". То для якобы нейтральной, объективной и справедливой власти господина Зеленского сие весьма и весьма удивительно», — подчеркивает украинский политолог.

При этом он напоминает, что власть Петра Порошенко утверждалась именно что на политических убийствах, кровавом терроре и запугивании украинцев. Из довольно невзрачной и блеклой антиукраинской оппозиции с помощью насилия они на время стали одним из самых кровавых режимов в истории страны.

Поэтому вполне закономерно, как указывает украинский публицист и блогер Мирослава Бердник, что убийцы Бузины не только не наказаны, но и полностью инкорпорированы в новую власть. Бердник: Убийцы Бузины сейчас получают бюджетное финансирование уже от новой власти © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

«16 апреля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как в Киеве был подло убит украинский писатель Олесь Бузина.

Все было очень просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.

Другой националист и участник АТО — Дмытро Резниченко, — предусмотрительно порвавший со своими бывшими товарищами, полюбив побратима, тогда откровенно писал, что это просто наведение порядка, как украинские не-нацисты себе его представляют — убийство», — напоминает она.

А нынешний мэр Днепра Филатов тогда с нескрываемой гордостью писал, что это «бандеровский атентат».

«За это подлое убийство настоящего пересмешника, убивать которого — грех, никто за 5 лет не ответил. А убийцы сейчас получают бюджетное (т.е. и из наших карманов) финансирование уже от зеленой власти вместо того, чтобы сидеть в тюрьме», — отмечает Бердник.

Горестная дата убийства настоящего патриота своей страны Олеся Бузины дала еще один повод пользователям соцсетей оценить его роль для Украины и представить возможные варианты альтернативного будущего для её народа.

И хотя пока, наблюдая за националистическим шабашем, в реальность подобного будущего сложно поверить, жизнь и смерть Олеся дают нам такую надежду.