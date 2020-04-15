В среду, 15 апреля, исполняется пять лет, как на пороге собственного дома был убит политик, экс-народный депутат от «Партии регионов» Олег Калашников. До сих пор его дело не расследовано и виновные не наказаны

И это несмотря на то, что к тщательному расследованию убийства призывала тогдашний представитель Госдепа США Мари Харф, а ход дела патронировал сам Петр Порошенко, будучи президентом Украины.

Олег Калашников известен как организатор Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Кроме того, известно, что он готовил широкое шествие — на 9 мая 2015 года — в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время своего депутатства в Верховной Раде в 2006 году Калашников входил в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, был членом нескольких групп по межпарламентским связям с иностранными государствами, считался влиятельным политиком, хорошо знающим коридоры власти. «Олег Калашников был убит, потому что Киев боится массового празднования 9 мая» © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Сразу после убийства Олега Калашникова следствие рассматривало несколько версий: политическая деятельность, бизнес-интересы, личностные отношения, убийство с целью ограбления. Однако ни у родственников, ни у соратников политика нет сомнений, что это политическая расправа. Накануне убийства Калашникову поступали угрозы. Кроме того, его персональные данные были размещены на сайте «Миротворец».

Убийство Олега Калашникова совпало с чередой преступлений. Так, на следующий день, 16 апреля, был застрелен писатель и журналист Олесь Бузина. При загадочных обстоятельствах в те же дни погибли члены «Партии регионов» Михаил Чечетов и Станислав Мельник, глава Запорожской обладминистрации Александр Пеклушенко.

В 2015 году итальянская газета La Reppublica писала: "На Украине началась зачистка оппозиции… Киев в своем стремлении попасть в Европу проводит безжалостную зачистку всех форм оппозиции… Вероятнее всего, убийства связаны с неонацистским движением "Правый сектор" [деятельность запрещена в РФ], который участвует в подавлении восстания в Восточной Украине. С начала событий в Киеве "Правый сектор" серьезно влияет на правительство и президента Порошенко… Начало новой волны неконтролируемого террора на Украине ничего хорошего не сулит».

Бывший народный депутат и член «Партии регионов» Елена Бондаренко прокомментировала изданию Украина.ру, как сегодня обстоит дело с расследованием убийства Олега Калашникова. Елена Бондаренко рассказала о шансе Украины, который позволит ей избежать развала © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Олег Калашников — человек, убийство которого открыло путь к другим убийствам. Этим показали, что ТАК можно. Его попытки объединить военных, силовиков, офицеров перед 9 мая стоили ему жизни. Дело Олега Калашникова — в самом худшем состоянии из всех политических. Если в иных делах хоть какое-то расследование велось, хоть какие-то свидетели опрашивались, то тут следствие даже не потрудилось имитировать свою работу. Никто не подозревается, никто не ищется. Сайт "Миротворец", с которого все началось, до сих пор в сети.

Расправа с политиками и общественными деятелями с помощью убийства в Украине — это данность. Это метка времени. Времени хаоса, беспредела и фашизации. Помимо практики политических убийств, режим использует и другие инструменты для расправы с несогласными: травля, преследования на работе, учебе, попытка лишить собственности, обыски, допросы, угрозы родственникам, чернуха в прессе, люстрация и еще арсенал всего, что применимо к человеку только в несвободной стране».