По состоянию на 12:00 14 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в мире составило больше 1 миллиона 925 тысяч. Заболевание забрало жизни более чем 119,7 тысячи человек, вылечились почти 460 тысяч человек

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус диагностировали у 582,5 тысячи человек, 23,6 тысячи скончались.

На второй позиции Испания, где COVID-19 выявили больше чем у 170 тысяч людей, 17,7 тысячи умерли.

Третье место по-прежнему занимает Италия: почти 160 тысяч заразившихся, 20,4 тысячи погибших.

Критической ситуация остается во Франции (137,9 тыс. заразившихся), Германии (больше 130 тыс.), в Великобритании (89,5 тыс.), в Китае (83,3 тыс.), в Иране (73,3 тыс.), в Турции (больше 61 тыс.).

Коронавирус и Россия

В России зафиксировано 18 тысяч 328 случаев заболевания (плюс 2 тысячи 558 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 148 человек.

В ночь на 14 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Скончавшиеся — люди в возрасте от 29 до 80 лет. У всех них была диагностирована двусторонняя пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

В московском оперштабе прогнозируют, что в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в госпиталях, перепрофилированных для работы с зараженными коронавирусом пациентами. В связи с этим депздрав Москвы принял решение перепрофилировать для лечения больных COVID-19 еще 24 стационара, экстренную помощь будут оказывать в 12 учреждениях.

Московские полицейские могут задерживать детей младше 14 лет, которые находятся на улице без сопровождения взрослых, до выяснения обстоятельств. Принятые в столице меры направлены на обеспечение безопасности граждан, в том числе на то, чтобы дети случайно не заразились коронавирусной инфекцией.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начинает действовать пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск можно получить, заполнив форму на порталах госуслуг, позвонив по телефону или отправив СМС. Доступ к получению документов открылся на сайте мэрии в ночь на 13 апреля.

Остановка всех строек в Москве из-за распространения коронавируса грозит огромными убытками не только застройщикам. По оценке экспертов, неделя простоя обойдётся крупным риелторским фирмам в миллионы рублей.

В России остались два региона, где еще не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай и Чукотка. На Чукотке режим самоизоляции для всех граждан продлен до конца апреля, на Алтае он был введен до конца месяца еще раньше.

Российская компания разработала препарат от коронавируса. Клинические испытания начнут проводить через 10-12 дней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, новосибирский институт «Вектор» начнет испытания вакцины от коронавируса с 29 июня, для них уже отобрали 60 добровольцев. В том числе и главного разработчика вакцины — Ильназа Иматдинова.

Ситуация на Украине

Вятрович использовал коронавирус, чтобы попытаться отобрать у УПЦ лавры © Facebook, Vitaliy Selyk

Больше всего случаев выявили в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Кировоградской областях.

С начала карантина в стране вдвое сократилось количество вакансий. А украинские заробитчане могут столкнуться с тем, что им будет некуда возвращаться в Польшу, ведь после массовых сокращений из Германии, Австрии, Британии и других стран Западной Европы на родину массово вернулись безработные поляки.

В Киеве резко упал уровень оплаты коммунальных услуг.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система страны выдержит только 3 тысячи 500 пациентов в интенсивной терапии одновременно. На этом показателе основываются прогнозы, по которым в Минздраве отслеживают ситуацию. В зависимости от ее динамики будут приниматься решения о продлении или прекращении карантина.

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса.

Волынские СМИ сообщают, что имбирь в супермаркетах подорожал на 300%.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в связи с карантином широко отпраздновать День Победы скорее всего не получится. В то же время он призвал устроить акцию «Бессмертный полк» так: взять портрет своего воевавшего деда или отца и выйти с ним на балкон ровно в 12:00 9 Мая.

На Украине сегодня снова закрываются рынки. По словам Ляшко, мер предосторожности там никто не принимает.

Запорожская область заняла четвертое место в антирейтинге нарушителей карантина — там выписано 359 протоколов на нарушителей карантина и их родителей. Лидирует Днепр, Киев и Львовская область.

Ситуация в мире

В ВОЗ рассказали, что защищает от коронавируса лучше масок © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Майк Помпео считает необходимым в будущем найти виновных в распространении по планете коронавируса нового типа COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 тысяч 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

Также стало известно, что эксперты ВОЗ усомнились в эффективности прививки от туберкулеза (БЦЖ) против коронавируса. Врачи согласились, что вакцина оказывает неспецифическое воздействие на иммунную систему. Однако клиническая значимость ее воздействия на COVID-19 неизвестна.

У ученых пока недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос о том, может ли переболевший COVID-19 человек вновь заразиться инфекцией. По словам ведущего специалиста ВОЗ по коронавирусу, исследование в Шанхае показало, что у части излечившихся отсутствовал ответ антител, хотя у других он был высоким.

В ВОЗ считают, что снимать ограничения власти стран могут только после того, как распространение вируса будет поставлено под контроль. Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

При этом Австрия приступила к постепенной отмене ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса.

В Испании возобновят работу заводы, а в Италии откроются некоторые магазины. Дания также объявила об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан. Правительство Германии обсуждает смягчение мер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стратегия борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, которую выбрали США, показала свою работоспособность. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи согласился с этим, указав на замедление распространения коронавиурса в Нью-Йорке благодаря карантинным мерам.

Трамп уже готовит план по снятию карантина.

«Китай, оружие, Мексика». Трамп раскрыл, о чем говорил с Путиным © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Во Франции, наоборот, продлили карантин из-за коронавируса до 11 мая. По словам президента страны Эммануэля Макрона, надежда возвращается, но в регионах Град-Эст и Иль-де-Франс госпитали переполнены. Политик отметил, что в ходе предстоящих четырех недель введенные властями меры должны сохраняться, не усиливаться и не ослабляться.

Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает освобождение около 90 тысяч заключенных из-за распространения коронавируса. За несколько часов до голосования в парламенте министр юстиции сообщил о смерти троих заключенных, у которых обнаружили коронавирус. Амнистия не коснется политических заключенных.

В Нидерландах коронавирусом заразились больше 6 тысяч медиков. С недавнего времени медицинские работники могут проходить тестирование вне больницы, если у них есть жалобы на здоровье.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил новый «рецепт» по противодействию коронавирусу: «Не надо держать людей долго в храмах. Свечку поставил, вышел и пошел». Также он сказал, что нужно питаться белорусским чесноком и луком.

В свою очередь учёные из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) заявили, что витамин D может быть полезен для пожилых людей во время пандемии коронавируса, так как он снижает вероятность заболевания инфекциями респираторного типа. Он содержится в таких продуктах, как яйца, печень и жирная рыба (лосось или скумбрия), а также в обогащенных продуктах, таких как злаки и молочные продукты.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица