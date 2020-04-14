Во время какого-то интервью Александр Лукашенко рассказал жутковатую историю о тех временах, когда оппозиция трясла его как грушу по поводу исчезновения людей. Вместе с оппонентами он приехал туда, где, по их словам, «закопаны» пропавшие. И Бацька, приказав копать, стоял и ждал, пока оппозиционеры не успокоились, никого не выкопав

Метод совсем не президентский, скорее председательский. Но это стиль Лукашенко, который совсем не изменился с годами. И на прошлой неделе Бацька стоял и смотрел, как делегация ВОЗ ищет по всей Белоруссии следы эпидемии коронавируса, секретные «настоящие» статистики, а главное — тысяч погибших от «уханьского монстра», тела которых «власти скрывают».

Возня вокруг ВОЗ

Делегация World Health Organization не сама приехала в Минск, ее пригласили. Пригласил конкретно президент Лукашенко, чтобы раз и навсегда показать мировой общественности, которая мечет в него молнии, что Минздрав Белоруссии, не объявив карантин, тем не менее борется с распространением Covid-19 по всей строгости нашего непростого времени. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Этот нюанс знали далеко не все хейтеры Бацьки из СМИ, так что получился конфуз. Нынешние молодые журналисты, попав в когда-то солидные и политикообразующие издания, ведут себя так, как будто место красит человека, а не наоборот. В общем, информацию о миссии ВОЗ в РБ не проверили на предмет того, чья это инициатива. Сгоряча подумали, что это у отдела здравоохранения ООН накопились вопросы к белорусскому лидеру, и они решили вывести его на чистую воду. В таком ключе и писали: «ВОЗ прийде — порядок наведе». Объявит упрямому, глупому «королю» выговор, вынесет штраф и прикажет немедленно, под страхом международных санкций, объявить карантин. Это будет позор на всю планету, все от Лукашенко отвернутся, он проиграет выборы, подаст в отставку, сядет на самолет и улетит в Ростов. Это все не гротеск и не дуракаваляние автора этих строк. Именно так и писали СМИ, а особенно так «любимые» Бацькой анонимные телеграм-каналы.

Но ничего такого и близко не случилось. Главу миссии на итоговой пресс-конференции в субботу засыпали вопросами, один другого политтехнологичнее. Но нужных хейтерам фактов не было! Для них это был шок, и они перешли к плану «Б»: стали вырывать из контекста цитаты с итоговой пресс-конференции председателя делегации ВОЗ Патрика О`Коннора. Поскольку глубокие нюансы посещения Белоруссии делегацией World Health Organization вообще никого в мире не интересуют, хейтеры подсунули заголовок, который в субботу 11 апреля был №1: «Представитель ВОЗ призвал Беларусь рассмотреть более жесткие меры, вплоть до карантина!». Кто-то дал его первым, а остальные «профессионалы» пера и компьютера копипастили этот заголовок у себя на сайтах. «Зачем вы нас делаете дураками?»: Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Анонимные тг-каналы же, будучи в рамках своей антилукашенковской «повестки», проделали поистине титаническую работу, слепив из отчета делегации ВОЗ то, чего там и близко не было, обильно унавозив официальную информацию отсебятиной, надерганной из эфиров CNN, среди которых сиял заголовок: «Ковид-19 в Беларуси — это современный Чернобыль». А под жирным черным «загом» фото, на котором Лукашенко, скользя по льду в хоккейных доспехах, с клюшкой наперевес, широко улыбается. И автор совсем не американец, но наш соотечественник и уроженец Гомеля Виталий Шкляров скорее всего хотел сказать, что вот эта улыбка — насмешка «диктатора» над жертвами коронавируса в несчастной Белоруссии. Именно в таком ключе и написана статья на сайте CNN.

Публицистика и жизнь

Несмотря на авторитетность бренда CNN, где размещена разгромная статья, руководство издания зачем-то снабдило ее информацией о том, что автор, Виталий Шкляров, — не штатный колумнист, а научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета в Дэвисе. Его пригласили как русского, родившегося в Гомеле, пожившего у нас, только потом эмигрировавшего в США.

«Мнения в этом комментарии являются его собственными. Смотрите больше мнений на CNN», — предупреждает редакция. Эти буквы никто не читает, читают заголовки, а в заголовке все черным по белому.

Пора сказать откровенно: против Белоруссии и Лукашенко ведется агрессивная пропаганда с целью причинить ему максимальный ущерб накануне президентских выборов. Не было бы коронавируса, было бы что-нибудь другое. Потому что «мистеры шкляровы» достаточно подкованы, чтобы быть экспертами не только в области вирусологии. Все они в Гарварде занимаются одним: шатают «последнего диктатора Европы». Лукашенко не планирует пропускать пасхальную службу в храме из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Увы, это так, несмотря даже на то, что Бацька с какого-то перепуга решил, что Запад ему поможет. Запад поможет ему только в одном: уйти под любым предлогом. Нефть, газ, права человека или коронавирус — не важно. Лишь бы ушел.

Но вернемся к миссии ВОЗ. Консультанты из Гарварда, а с их подачи и телеграмеры, запустили в массы свою повестку. 1. ВОЗ рекомендует карантин. 2. Минздрав РБ скрывает информацию и должен улучшить информирование. 3. «При подобном поведении властей Беларуси, отсутствии карантинных мер, жители обречены» — цитата некоего «эксперта комиссии» ВОЗ, имя и фамилия которого, очевидно, слишком известны, чтобы их называть.

А на самом деле все было не так, а даже совсем наоборот.

Пресс-конференция в субботу длилась полтора часа, 80 журналистов (рекордное число!) засыпали Патрика О`Коннора самыми каверзными вопросами, а он им и говорит: «ВОЗ полностью поддерживает меры, которые предпринимает Беларусь в борьбе с распространением коронавируса. Они адекватны ситуации, и более жесткий карантин пока не нужен. Минздрав полностью контролирует ситуацию и предоставляет полные и абсолютно объективные данные по случаям Covid-19. Работать было комфортно. Не было никаких запретов и ограничений. Вводить карантин необязательно, но нужно ограничивать общественные мероприятия, в том числе и парад 9 Мая». «Перегнули»: Лукашенко раскритиковал белорусов, работающих в поле в масках © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Шах и мат вам, консультанты из Гарварда! Впрочем, им все равно: проиграна битва, но не война. А война стратегически давно выиграна, нужно только дождаться курьера, который доставит ее на блюдечке с голубой каемочкой.

Кстати, есть у Лукашенко враги не только в США, но даже и в России. Они с удовольствием воспользовались подарками американских коллег. И поскольку белорусские СМИ никто в других странах не читает, картину маслом писали хейтеры с известным результатом.

Успокоил ли Бацька вызовом миссии ВОЗ своих граждан? Им все равно. Каждый сложил собственное мнение. И когда звучат новости по радио или ТВ, то реакция стереотипна. Мужики, в основном не верующие в пандемию, делают каменное лицо, показывая, как им надоело «это всё». А женщины, в основном верующие в смертельно опасную пандемию, ядовито улыбаются.

Казалось бы, при чем тут Швеция и Япония?

Очень просто! Бацьку колотят со всех сторон, в то время как в Швеции тоже не объявили карантин.

Дальше совсем сенсация: от ограничительных мер отказалась Япония — перенаселенная страна, которая находится в самой непосредственной близости к очагу вспышки коронавирусной пандемии. И та, и другая страны — демократические, но с наличием автократов: короля и микадо. Оба могут только мечтать об уровне властных полномочий, которые имеет президент Белоруссии. Но все же их слово является решающим в тот момент, когда в кулуарах принимается принципиальное решение. И король, и микадо, очевидно, были против объявления карантина правительствами своих стран. В Швеции лишь ввели ряд ограничений, большинство из которых носят рекомендательный характер. Открыты кафе, бары, музеи. Учебные заведения на дистанционном обучении. Пожилых людей не рекомендуется посещать. Но даже те, кому за 70, могут выходить из дома, не опасаясь штрафов, хотя им это тоже не рекомендуется.

При этом на 8 апреля в Швеции зарегистрировано больше 8419 случаев заражения коронавирусом, что сопоставимо с показателями в России, где зараженных в этот день было 8672. Умерших же в Швеции в 10 раз больше, чем в России. Не нужно напоминать, что в Белоруссии эти показатели намного меньше, притом что численность населения примерно одинакова. Почему шведы так решили, можно только догадываться. Почему их не бомбят критикой — тоже вопрос. Лукашенко призвал больных COVID-19 не опускать руки, несмотря на «коронавирусный психоз» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Япония при всех рисках сначала также не объявляла карантин, а затем прибегла к очень мягкой форме ограничений. Население 127 миллионов человек, сравнимо с Россией, но перенаселенность колоссальная. Только в Токио зараженных 1700, а в стране 5246.

Поголовные тесты здесь сочли нецелесообразными. В начале марта власти закрыли школы, музеи и запретили массовые мероприятия, однако не ограничивали передвижение людей или работу общественных заведений. Что касается масок, то там их многие носят часто, находиться близко к другому человеку не в их традиции, как и рукопожатия. Культ мизофобии, боязни инфекционных заболеваний — также часть культурной среды Японии. Без всяких карантинов.

Вы сильно удивитесь, но карантин не объявлен в таком районе Китая, как Гонконг. На 7-миллионный автономный регион — чуть больше 800 официально зарегистрированных случаев заражения и 4 смерти. При этом продолжает ходить транспорт, предприятия работают, люди передвигаются без ограничений. На карантине только школы и детсады, но дети могут выходить на улицу и заниматься спортом в закрытых залах. Нет запрета выходить на улицу. Работают рынки, магазины, кафе. Такие дела.

Приказано выжить!

«Экспертная миссия ВОЗ заразилась от Лукашенко бессвязностью мышления, — бурчит хейтер анонимного телеграм-канала. — Будни международной коррупции. Понаехавшие эксперты ВОЗ умудрились похвалить лукашенковскую политику сдерживания инфекции».

Хейтеры посрамлены. Но и ВОЗ тоже. Даже робкие рекомендации миссии будут проигнорированы властями Белоруссии. Парад Победы готовится полным ходом, отменять его никто не собирается. Но сначала будет широкое празднование Пасхи. Вполне очевидно, что для Бацьки, если все будет хорошо, это будет парад и его личной победы над «международным психозом».

Впрочем, до этого еще нужно дожить. Так что Бацька заметно нервничает.