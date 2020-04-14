На фоне тревожных новостей об эпидемии украинские пожары выглядели бы бледно, если бы не одно обстоятельство – горит Чернобыль. В этой ситуации очень актуален призыв мировых экспертов к объединению и взаимной поддержке

Чернобыль в огне

Немецкое издание Die Tageszeitung следит за развитием ситуации с пожарам в зоне отчуждения Чернобыля. Огонь там горит уже несколько дней. Им охвачено 3,5 тысячи гектаров. Вообще-то по весне трава горит почти везде. Но это Чернобыль.

«В пятницу Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности объявил, что вместе с дымом из Чернобыля в Киев движется и цезий-137. Впрочем, по информации телеканала ТСН, ожидаемая концентрация вещества в сто раз ниже предельно допустимого уровня. Как сказал в интервью TAZ заместитель директора крупнейшей украинской экологической организации "Экодия" Алексей Пасюк, наибольшей опасности подвержены люди, участвующие в тушении пожара", — пишет автор статьи Бернхард Клазен.

Цезий и стронций копятся в траве и на поверхности земли. Если частицы этих веществ попадут в легкие или кровь человека, проблем со здоровьем не избежать. А ведь эти горячие радиоактивные частицы могут перемещаться на десятки километров.

От темы пожаров автор логично переходит к проблеме радиационной защиты на Украине. И вот тут становится действительно страшно. «Правильное обращение с колоссальным количеством ядерных отходов в чернобыльской зоне требует значительных средств, — поясняет Алексей Пасюк. — А их у Украины нет». «Многие задачи по устранению последствий чернобыльской катастрофы взяло на себя международное сообщество. Но многое нужно сделать и самой Украине. Хотя у страны и есть финансовые средства для хранения ядерных отходов, принятого десять лет назад бюджета недостаточно. Ведь сегодняшняя стоимость отечественной валюты в три раза ниже курса тех лет", — пишет Die Tageszeitung. Проверка на вирус: западные СМИ обнаружили необычные способы борьбы с эпидемией © REUTERS, Jadwiga Figula

Коронавирус опустошает США

Издание CNBC (США) рассказывает о последних новостях из Соединенных Штатов Америки, которые после того, как в Италии дела пошли на поправку, стали мировой столицей эпидемии. «В субботу число жертв здесь превысило итальянские показатели, — сообщает автор Эмма Нюбаргер. — Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США от последствий вируса умерли 20,07 тысячи человек, а заболели более 500 тысяч. В Италии зарегистрировано 19,4 тысячи жертв, в Испании — не менее 16,3 тысячи, а во Франции — 13,8 тысячи».

Когда порог в 20 тысяч смертей был преодолен, президент США впервые в истории объявил во всех штатах режим крупного бедствия. Всего 22 дня назад этот режим был объявлен в Нью-Йорке. «После этого, — пишет автор, — режим распространился на все 50 штатов, а также Виргинские острова США, Северные Марианские острова, Вашингтон, округ Колумбия, Гуам и Пуэрто-Рико. Американское Самоа — это единственная территория США, которая не подпадает под объявленный режим бедствия». Этот режим не только усугубит условия карантина, но и позволит открыть федеральные фонды для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Эпидемия буквально опустошает США. И хотя эта страна причинила немало зла всему миру, хочется сказать ее жителям: держитесь, мы с вами!

Мы все в одной лодке

В издании Time (США) выступают с совместной статьей два международных эксперта: Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, и Гвидо Ванхам, профессор вирусологии Антверпенского университета. Они задаются вопросом, как предотвратить глобальную депрессию из-за пандемии коронавируса.

Эксперты утверждают, что, хотя полной картины еще нет, «уже ясно, что Covid-19 будет представлять собой исключительную угрозу мировому здравоохранению по меньшей мере год, а возможно, и намного дольше. Во-первых, новый коронавирус чрезвычайно заразен. Во-вторых, заболевание Covid-19 протекает в чрезвычайно тяжелой форме. И, в-третьих, и это особенно важно, у нас нет ни «фонового» иммунитета, ни вакцины».

Надо понимать, предупреждают специалисты, что быстро сломать хребет эпидемии не получится. Иммунитета от этой напасти нет ни у кого, а всякий заболевший заражает в среднем двух-трех человек. За несколько недель вирус заразил миллионы. «Официальное число заболевших составляет менее 2 миллионов, — уточняют авторы, — но неофициальные оценки по меньшей мере в пять раз выше. В следующие несколько месяцев угроза Covid-19 нависнет над большей частью населения Земли. Это означает, что нам грозит полномасштабная пандемия». Западные СМИ: Кто пойдёт в поле за арбузами? © СС0, Pixabay

Смертность от Covid-19 составляет порядка 5%, что как минимум в 10-50 раз выше смертности от сезонного гриппа. При этом от коронавируса нет ни вакцины, ни даже хоть сколько-нибудь эффективного лечения. Это значит, уверены эксперты, что инфекция будет распространяться и сеять смерть минимум до конца 2020 года. Собственно говоря, пандемия может закончиться по двум причинам: когда появится вакцина или когда бóльшая часть населения переболеет и приобретет иммунитет. Великобритания еще недавно решила пойти по пути приобретения иммунитета и вскоре отказалась от этой идеи. Она оказалась слишком опасной. «Недостатки этой стратегии мы наблюдаем сегодня в Нью-Йорке: пока коллективный иммунитет не установится, будет идти «естественное распространение» по экспоненте. Одновременно заболевает так много людей, что система здравоохранения зашкаливает, и многие тысячи (или даже сотни тысяч) пациентов буквально задыхаются, нагнетая социальную и политическую напряженность», — пишут эксперты.

И в этой ситуации карантинные меры — оптимальный вариант. Уничтожить вирус без вакцины невозможно. Но карантин может по крайней мере затянуть массовое заражение, чтобы системы здравоохранения не задохнулись от наплыва пациентов. Это значит, что нас ожидает тяжелейший экономический кризис. Выбор идет в полном смысле между жизнью людей и мировой экономикой. Причем второй скорее всего мы уже пожертвовали. Эксперты обращаются к властям с горячим призывом: «Чтобы предотвратить экономический коллапс, правительства должны взять на себя беспрецедентную роль, обеспечив непрерывность бизнеса и сохранность рабочих мест. Государственный долг ляжет на самые сильные плечи — компании и частных лиц, которые способны взвалить на себя это бремя. Ключевой принцип, соблюдать который придется всем, такой: мы все в одной лодке надолго и сойдем на берег тоже все вместе».