К 12 апреля коронавирусом в мире заразились 1 852 257 человек. С нынешними темпами пандемии двухмиллионный инфицированный появится уже во вторник. Свыше 95% от общего числа зараженных подхватили вирус в марте-апреле, но за 12 дней апреля таковых оказалось больше, чем за весь март. Когда же будет пройден пик эпидемии?

Есть ли в этой мрачной картине проблески надежды, помимо Китая и Южной Кореи, об успехе которых уже немало писали и где позитивные тенденции появились больше месяца назад? Все-таки есть.

Так, по тенденциям развития эпидемии почти все государства Европы можно разделить на четыре группы.

Первая, самая оптимистичная, — это страны, где количество заболевших снижается вторую неделю подряд. Например, бывшая эпицентром эпидемии Италия. С 23 по 29 марта там заболели 38 551 человек, на следующей неделе — 31 259 и, наконец, на минувшей неделе — с 6 по 12 апреля, — 27 415. Пик эпидемии здесь, очевидно, пройден.

В список стран, постепенно побеждающих вирус, входят пограничные с Италией Австрия, Швейцария и Словения, а из более удаленных Норвегия, Латвия, Люксембург, Андорра. Ну и Фарерские острова, о которых я писал раньше, где снижение идет уже три недели подряд. Везде, кроме Латвии и Андорры, число заболевших на последней неделе оказывается меньше, чем было тремя неделями раньше (с 16 по 22 марта). Например, в Италии тогда заболели 34 391 человек. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 13 апреля

В упомянутых странах эпидемия обычно начиналась раньше, чем в большинстве других государств континента. Показателя в 50 заболевших на миллион населения Италия достигла 6 марта, а почти все другие — в ближайшие 7 дней. Лишь в Латвии заболеваемость вышла на такой уровень только 20 марта.

Оптимистичный прогноз подкрепляется тем, что эти государства лидируют и по уровню тестирования. Почти во всех относительно крупных странах из этого ряда протестировано от 1,5% (Латвия) до 2,3% (Норвегия) населения. Ну, а в карликовых Люксембурге и Фарерах этот процент поднимается до 4,7% и 11,3%. В Италии, правда, 0,7%, но, как я уже писал, этот недостаток неуклонно исправляется. Только за два дня, 11 и 12 апреля, там протестировано свыше 100 тысяч человек, что на 10 с лишним тысяч больше, чем за первые две недели марта, когда эпидемия на севере страны приобрела чудовищный характер. При этом сейчас тесты фиксируют все больше инфицированных, которые не требуют госпитализации (как видно по итальянским сводкам, там не делается разницы между бессимптомными носителями и легко больными). Из-за них ежедневная статистика остается внушительной, однако число итальянцев, находящихся в реанимации, непрерывно сокращается с 4 апреля, а число госпитализированных с не тяжелыми формами инфекции — с 7 апреля.

Еще лучше картина и в далекой от Европы географически, но культурно близкой к ней Австралии. Там заболеваемости в 50 человек на миллион достигли только 22 марта, тем не менее, на прошлой неделе заболели лишь 563 австралийца — в 4,5 раза меньше, чем в период с 23 по 29 марта и в 2,4 раза меньше, чем с 16 по 22 марта. Протестирован был почти каждый 70-й житель страны.

Вторая группа — это страны, где, во-первых, на прошлой неделе число заболевших оказалось меньше, чем на предыдущей, завершившейся 5 апреля. Во-вторых, там снижение заболеваемости оказалось настолько заметным, что количество людей, подхвативших вирус, было меньше, чем в период с 23 по 29 марта. Второе обстоятельство позволяет надеяться, что пик эпидемии там пройден.

Так, в Германии в последнюю неделю марта заразились 37 562 человека, с 30 марта по 5 апреля 37 688, но на прошедшей неделе — 27 731.

В том же ряду находятся Испания, Греция, Чехия, Болгария, Хорватия, Черногория, Албания, Исландия, Литва, Эстония и Армения. Из неевропейских стран такая же картина в Иране и в Израиле. Порог в 50 заболевших на миллион там преодолевался в разные сроки (например, в Исландии еще 4 марта, в Иране — 6 марта, в Болгарии — 30 марта). Но в большинстве случаев это было на несколько дней позже, чем в государствах первой группы.

Впрочем, говорить о переломе в упомянутых странах надо с осторожностью. Так, если в Исландии протестировали каждого 10 жителя, то во многих других масштаб тестирования невелик. Например, в Болгарии, Албании, Хорватии, Армении, Греции, Черногории, а также в Иране — меньше 0,5%. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 13 апреля

К третьей группе принадлежат государства, где на прошедшей неделе зафиксировано меньше случаев, чем на завершившейся 5 апреля, но больше, и, как правило, существенно, чем в последнюю неделю марта.

Сюда входят Дания, Португалия, Босния, Северная Македония, Кипр, Грузия и Казахстан. В последнем порог в 50 случаев на миллион человек вообще не достигнут, но в Дании, например, он был превзойден еще 11 марта. Тем не менее на прошлой неделе там заболели не намного меньше, чем с 30 марта по 5 апреля — 1805 случаев против 1974. В Португалии же вообще улучшение микроскопическое — 5307 заболевших против 5316.

И, наконец, четвертая группа, где пока наблюдается неуклонный рост заболеваемости как минимум на протяжении 4 последних недель (обычно срок еще больший). В нее входит, увы, относительное большинство европейских стран: Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Польша Словакия, Венгрия, Сербия, Румыния, Турция, Мальта Молдавия, Азербайджан, Украина и Россия. Аналогичные тенденции и в США и Канаде.

Вероятно, к этой группе надо отнести и Францию. Так с 16 по 22 марта там заболели 24 156 человек, на следующей неделе число больных увеличилось на 52 665 человек, на прошедшей — на 39 698. Рекордный скачок в начале месяца имел место потому, что 3 апреля в статистику добавили 17 827 случаев, ранее имевших место в домах престарелых. Без них на позапрошлой неделе будет 34 838 заболевших.

Надо обратить внимание на разнородность стран последней группы по срокам прихода эпидемии. Так, в России порог в 50 заболевших на миллион был достигнут 7 апреля а на Украине — 10 апреля. В этих государствах никак нельзя было ожидать прохождения пика заболеваемости. Для них решающими окажутся ближайшие две недели. Думаю, опыт стран первой группы показывает, что при относительно благоприятном сценарии пик заболеваемости будет здесь пройден в третьей декаде апреля.

Но вот в Великобритании порог в заболевших на миллион был пройден еще 10 марта. Во Франции, Бельгии, Нидерландах и Швеции — с 12 по 14 марта, в Ирландии и на Мальте на несколько дней позже. То, что в этих западноевропейских государствах перелома не произошло, говорит, что достижение пика заболеваемости связано не столько с особенностями вируса, сколько с плохой организацией здравоохранения.

Недаром в большинстве этих западных стран очень высокая смертность — Британия по ее уровню вообще ни сегодня-завтра должна обойти Италию. Тестирование же там провалено — в Великобритании, Франции, Швеции и Нидерландах им охвачены лишь 0,5% населения. Бельгия с 0,8% идет вплотную за Россией, но ведь в Российскую Федерацию эпидемия пришла гораздо позже и уровень заболеваемости в 20 с лишним раз ниже, чем в стране, разместившей руководящие структуры ЕС и НАТО.

Украина же остается страной с наихудшим уровнем тестирования в Европе — меньше 0,1% населения. В последние дни ситуация улучшается — ежедневно тестируется более 3 тысяч человек, для сравнения — в Германии более 50 тысяч, в России — более 90 тысяч. Однако масштаб эпидемии на Украине меньше, чем в Европе. Соотношение заразившихся к протестированным (1:10) в последние дни находится на уровне немецкого, что говорит о более адекватной работе служб здравоохранения, чем в начале эпидемии.

Будет ли уменьшение заболеваемости действительно необратимым? Утверждать это, увы, нельзя. Да, в большинстве стран налицо или неуклонный рост заболевших (в недельном измерении) или переход от неуклонного роста к падению. Есть примеры стран-аномалий, где за падением мог следовать новый рост.

Так случилось в окруженной со всех сторон Италией крошечной республике Сан-Марино. Во вторую неделю марта (с 9 по 15 число) там заразились 72 человека, затем заболеваемость неизменно снижалась, но на прошлой неделе вирус подхватили 90 сан-маринцев. В Белоруссии в третью неделю марта заразились по официальным данным 49 человек, в четвертую — лишь 18. Затем пошел очень бурный рост — 468 и 2016 случаев за неделю

В Словении, Эстонии, Дании и на Мальте наблюдалась сходная картина. В третью неделю марта число заболевших оказалось меньше, чем во вторую, но затем начался рост, который, правда, к сегодняшнему дню везде, за исключением Мальты, сменился спадом.

В Белоруссии Александр Лукашенко так демонстративно игнорировал коронавирус, что, очевидно, и статистика долгое время целенаправленно занижалась для того, чтобы соответствовать его тезисам. Остальные из упомянутых стран весьма малочисленны, поэтому появление или исчезновение одного-двух новых очагов эпидемии может заметно повлиять на статистику, особенно когда общая заболеваемость еще невелика.

Вполне возможно, что в дальнейшем такие аномалии могут появиться и в более крупных государствах, особенно когда карантинные меры ослабнут.