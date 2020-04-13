По состоянию на 21:00 понедельника, 13 апреля, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 миллион 870 тысяч. Заболевание забрало жизни более чем 116 тысяч человек, 441,8 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по количеству случаев заражений остается США: здесь коронавирус диагностировали у 559 тысяч человек, 116 тысяч скончались, 441,8 тысяч выздоровели.

На второй позиции Испания, где COVID-19 выявили у 169,4 тысяч людей, 17,4 тысячи умерли, 64,7 тысяч выздоровели.

Третье место по-прежнему занимает Италия: 156,3 тысячи заразившихся, 19,8 тысяч погибших, 34,2 тысячи выздоровевших.

Критической ситуация остается во Франции (133,6 тыс.), Германии (127,9 тыс.) и Великобритании (89,5 тыс.)

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным МИД Украины, в настоящее время за границей от коронавируса лечатся 175 граждан страны. Больше всего их в Италии — 121, Греции — 22 и Чехии — 6.

В Одесских аптеках стали появляться тесты на коронавирус, разработанные украинской компанией «МедБиоАльянс». Фармацевты говорят, что товар сертифицирован и продается законно. Его стоимость варьируется от 530 до 630 гривен (около 1700 рублей).

При этом тест не может показать заражение первые 3-5 дней, а также не подтвердит выздоровление пациента, поэтому его результат все-равно придется подтверждать в лаборатории.

Из-за карантина в стране растет уровень безработицы: за неделю число безработных выросло на 36,2 тыс. и достигло 387,5 тыс. человек. Специалисты отмечают, что наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, коронавирус подтвердился у 18 328 человек, 148 скончались, 1470 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировали у более чем 2,5 тысяч пациентов.

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции по санитарно-биологической обстановке заявил, что ситуация с коронавирусом в стране усложняется. По его словам, увеличивается как число зараженных, так и количество пациентов с тяжелой формой заболевания.

По мнению главы государства, ближайшие недели окажутся для страны определяющими.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 13 апреля

Стало известно, что в российские специалисты разработали новый препарат для лечения коронавируса. Его клинические испытания, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, должны начаться не позднее чем через 10-12 дней.

Он также отметил, что ведомство видит риски дефицита некоторых препаратов от коронавируса.

Также сообщается, что в Москве впервые оштрафовали компанию людей за нарушение режима самоизоляции — административные штрафы в размере 15 тысяч рублей назначены трем людям, которых полицейские задержали у одного здания в одно и то же время.

Ситуация в мире

В Китае (82,3 тыс. заражений) за последние сутки зафиксировано 108 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за последние шесть недель. По словам специалистов, заболевание диагностируют у путешественников, прибывающих из-за рубежа. Власти Китая опасаются, что новые случаи заражения могут вызвать вторую волну коронавируса и парализовать страну.

Итальянский регион Венетто снял часть ограничений, принятых в связи с эпидемией. Так, местным жителям теперь можно будет ходить на рынки под открытым небом (в масках и перчатках, соблюдая дистанцию) и гулять в радиусе 200 метров от дома.

А вот во Флоренции пока никаких послаблений: там мужчина нарушил самоизоляцию, чтобы отдохнуть от жены и дочерей, и пытался уехать за город на велосипеде. Итальянец признался, что предпочел бы заплатить штраф вместо того, чтобы целыми днями терпеть свою семью. Мужчину, конечно, оштрафовали, но и по всем правилам отправили домой.

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии (2,9 тыс. заражений) Александр Лукашенко по-прежнему критически высказывается о мерах, принимаемых в мире в связи с распространением коронавируса. Так, глава государства заявил, что, несмотря на пандемию, не собирается пропускать пасхальное богослужение в храме, а также раскритиковал белорусов, которые даже в поле выходят в медицинских масках.

При этом, Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых белорусскими властями в связи с эпидемией. По его мнению, российские журналисты, хорошо запомнившие его советы о лечении коронавируса «трактором, водкой и баней», изображают белорусов «дураками».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица